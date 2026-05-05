Огънят в Близкия изток се завърна: Иран атакува петролна рафинерия в ОАЕ, ранени са трима индийци! ВИДЕО

Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха за масирана серия от атаки с ракети и дронове, идващи от територията на Иран на 4 май, като нападенията са насочени към ключова инфраструктура и корабоплаването.

Министерството на отбраната на ОАЕ обяви в Х, че противовъздушната им отбрана е прехванаха 12 балистични ракети, три крилати ракети и четири дрона, изстреляни от Иран. Друга ракета е паднала в морето, без да причини щети.

Въпреки действията на ПВО, е докладван удар срещу петролна рафинерия в емирство Фуджейра, при който са ранени трима индийски граждани и в индустриалната зона е избухнал голям пожар.

Иранските сили са атакували пристанища и танкери в протока, включително южнокорейски товарен кораб, като част от действията срещу движението на кораби по т.нар. „Проект Свобода“.

Иран отрече официално да стои зад атаките и прехвърли отговорността за ескалацията върху САЩ. От своя страна, ОАЕ активираха защитните си системи за първи път от началото на примирието на 8 април.

Според източник на иранската агенция NourNews, Ислямската република не е планирала никакви атаки срещу гореспоменатите съоръжения и случилото се е резултат от безразсъдни американски военни маневри, насочени към създаване на условия за незаконно преминаване на кораби през Ормузкия проток, което Техеран е забранил.

Министерството на външните работи на ОАЕ осъди „подновените ирански удари срещу цивилни цели в страната“ и заяви, че Абу Даби си запазва законното право да отговори.

Иранската държавна телевизия заяви, че Ислямската република няма намерение да атакува ОАЕ. "Интересите на Обединените арабски емирства в региона ще станат цели за иранските военни сили, ако Абу Даби реши да предприеме каквито и да е „ирационални действия“ срещу Техеран в настоящата ситуация, съобщи иранската информационна агенция Tasnim. "ОАЕ „се намират в много крехка стъклена къща и нестабилността представлява смъртна заплаха за тях“, заяви източник на агенцията.

EgyptAir, националният превозвач на Египет, спря полетите до летищата на ОАЕ след скорошни атаки на територията на страната, се казва в прессъобщение на египетската авиокомпания.

„На фона на последните развития в региона и в отговор на доклади от ръководството на ОАЕ, EgyptAir спира полетите до Дубай, Шарджа и Абу Даби“, се казва в изявлението. Авиокомпанията подчерта, че решението влиза в сила от публикуването и ще остане в сила „до второ нареждане“.