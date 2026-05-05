Новини
Свят »
САЩ »
Пентагонът: операцията в Ормузкия проток е временна и не цели ескалация с Иран

Пентагонът: операцията в Ормузкия проток е временна и не цели ескалация с Иран

5 Май, 2026 16:55 1 111 22

  • ескалация-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • пентагон-
  • пийт хегсет

САЩ подчертават, че „примирието остава в сила“, въпреки напрежението в Персийския залив

Пентагонът: операцията в Ормузкия проток е временна и не цели ескалация с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Pete Hegseth заяви днес, че американската операция за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток е временна и че Вашингтон не търси пряка конфронтация с Иран. По думите му постигнатото примирие остава валидно, съобщава Ройтерс, предава БТА.

„Примирието не е прекратено“, подчерта Хегсет пред журналисти, като уточни, че САЩ ще реагират решително при нужда, но без да се стремят към ескалация. Той допълни, че окончателните решения при евентуални нарушения на примирието ще бъдат на президента.

В същото време напрежението в Близкия изток се засилва, след като Вашингтон и Техеран си размениха удари в района на Персийския залив, в контекста на спора за контрола върху стратегическия Ормузки проток, отбелязва Ройтерс.

Американската администрация е стартирала нова операция под името „Проект Свобода“, обявена като мярка за защита на търговските кораби в региона. Според Хегсет операцията има ограничен, отбранителен характер и е временна по своята същност.

„Основната ни мисия е защита на търговското корабоплаване от агресия“, заяви той, като подчерта, че американските сили няма да навлизат в иранска територия или въздушно пространство и че целта не е конфликт.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    20 0 Отговор
    Какво стана с фрегатата бе батко

    Коментиран от #5, #15

    17:00 05.05.2026

  • 2 БЕЗИЗХОДИЦАТА ВИ

    25 0 Отговор
    НАКАРА ДА ДАДЕТЕ ЗАДЕН. ЩЕ СЕ НАУЧИТЕ ВИЕ,АМА ПО ТРУДНИЯ НАЧИН.

    Коментиран от #16

    17:00 05.05.2026

  • 3 Пич

    24 0 Отговор
    Снимката показва човек, който не блести с никакви умствени качества. Също както тук подбират необходимите идиоти, които дервилничат и коленичат пред господарите, не зачитат, не уважават, и тероризират всички под тях!!! Точно това и казва! Че ще се правят на лъвове, но са готови да бягат като магарета!!!

    17:00 05.05.2026

  • 4 сащисан кравар

    17 0 Отговор
    Баcи наглеца!?

    17:00 05.05.2026

  • 5 Търси богатства

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    на дъното на Ормуза.

    17:01 05.05.2026

  • 6 За размисъл

    16 1 Отговор
    Колко точно трябва да си аут , за да мислиш целия свят за глупав? Колко трябва да е броят и какво още трябва да направят самозабравилите се "световни" одъртели лидери , че света да се вдигне и ги помете?

    17:01 05.05.2026

  • 7 Спиро

    2 6 Отговор
    И специалната военна операция в Украйна е временна..

    17:04 05.05.2026

  • 8 нннн

    17 0 Отговор
    Глупости. Тия да не се правят на много хитри, а да се прибират в обора, че да миряса света. Чий го дирят на 10 000км от Америка?

    17:06 05.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Искаш

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Краварите":

    да кажеш, че ще има глад,мизерия и едри въшки!

    17:16 05.05.2026

  • 11 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Тази операция е продължение на старата и е без одобрението на Конгреса. Тръмп обяви край на военните действия, но 36 часа след това започна нови в нарушение на закона.

    17:22 05.05.2026

  • 12 Хи хи

    3 1 Отговор
    А какво стана с тоталното унищожение на цивилизацията на Иран на 5000 години за една нощ ?? Иран има ли го още или се отлага докато стане на 6000 години ?

    Коментиран от #13, #18

    17:40 05.05.2026

  • 13 Е какво...

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    Не ли чувал думата "шубе"?

    17:47 05.05.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    То временното е най постоянно.

    17:49 05.05.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    САЩ немат фрегати бре.
    Преди 15 ГОДИНИ ги извадиха от ВМС.
    Ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #22

    17:51 05.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ХиХи

    0 0 Отговор
    Операзия проток затворен Ормуз

    18:00 05.05.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    Унищожението не е отменено
    А разсрочено
    Не дадат ли УРАНА ги почват

    18:01 05.05.2026

  • 19 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    На тея изказванията им са винаги като на третокласник с умствени проблеми … Въпросът е защо продължават да им ходят по гайдата всички лешпери по света… Куклите на конци са дълбоко внедрени…

    18:01 05.05.2026

  • 20 ЦИРК

    0 0 Отговор
    САЩ нямат министър на отбраната нито министерство на отбраната ! В САЩ имат "секретар на войната" и "департамент на войната".

    Независимо какво говорят, цената на петрола която се покачи и вече е 110 - 115 долара за барел е най-показателния факт кой и какво прави. Скоро като приключат количествата от гигантската квотата отпусната от резервите, ще стане мазало (поне в ЕС със сигурност).

    18:03 05.05.2026

  • 21 ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА

    0 0 Отговор
    Остава.
    Аятоласите май нема кво да ядат вече.

    18:04 05.05.2026

  • 22 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    FFG-62 е на вода от 2024, FFG-63 се строи, има и други поръчани. Това за класическите фрегати, дето ги няма… Иначе предполагам наричат фрегати всичко що мяза на кораб… destroyers, cruisers и т.н….

    18:08 05.05.2026