Пентагонът: операцията в Ормузкия проток е временна и не цели ескалация с Иран

Министърът на отбраната на САЩ Pete Hegseth заяви днес, че американската операция за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток е временна и че Вашингтон не търси пряка конфронтация с Иран. По думите му постигнатото примирие остава валидно, съобщава Ройтерс, предава БТА.

„Примирието не е прекратено“, подчерта Хегсет пред журналисти, като уточни, че САЩ ще реагират решително при нужда, но без да се стремят към ескалация. Той допълни, че окончателните решения при евентуални нарушения на примирието ще бъдат на президента.

В същото време напрежението в Близкия изток се засилва, след като Вашингтон и Техеран си размениха удари в района на Персийския залив, в контекста на спора за контрола върху стратегическия Ормузки проток, отбелязва Ройтерс.

Американската администрация е стартирала нова операция под името „Проект Свобода“, обявена като мярка за защита на търговските кораби в региона. Според Хегсет операцията има ограничен, отбранителен характер и е временна по своята същност.

„Основната ни мисия е защита на търговското корабоплаване от агресия“, заяви той, като подчерта, че американските сили няма да навлизат в иранска територия или въздушно пространство и че целта не е конфликт.