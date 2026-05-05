Пентагонът: операцията в Ормузкия проток е временна и не цели ескалация с Иран

Министърът на отбраната на САЩ Pete Hegseth заяви днес, че американската операция за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток е временна и че Вашингтон не търси пряка конфронтация с Иран. По думите му постигнатото примирие остава валидно, съобщава Ройтерс, предава БТА.
„Примирието не е прекратено“, подчерта Хегсет пред журналисти, като уточни, че САЩ ще реагират решително при нужда, но без да се стремят към ескалация. Той допълни, че окончателните решения при евентуални нарушения на примирието ще бъдат на президента.
В същото време напрежението в Близкия изток се засилва, след като Вашингтон и Техеран си размениха удари в района на Персийския залив, в контекста на спора за контрола върху стратегическия Ормузки проток, отбелязва Ройтерс.
Американската администрация е стартирала нова операция под името „Проект Свобода“, обявена като мярка за защита на търговските кораби в региона. Според Хегсет операцията има ограничен, отбранителен характер и е временна по своята същност.
„Основната ни мисия е защита на търговското корабоплаване от агресия“, заяви той, като подчерта, че американските сили няма да навлизат в иранска територия или въздушно пространство и че целта не е конфликт.
5 Търси богатства
До коментар #1 от "Тома":на дъното на Ормуза.
17:01 05.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Искаш
До коментар #9 от "Краварите":да кажеш, че ще има глад,мизерия и едри въшки!
17:16 05.05.2026
Хи хи
Коментиран от #13, #18
17:40 05.05.2026
Е какво...
До коментар #12 от "Хи хи":Не ли чувал думата "шубе"?
17:47 05.05.2026
ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Тома":САЩ немат фрегати бре.
Преди 15 ГОДИНИ ги извадиха от ВМС.
Ама ти откъде да знаеш.
Коментиран от #22
17:51 05.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #12 от "Хи хи":Унищожението не е отменено
А разсрочено
Не дадат ли УРАНА ги почват
18:01 05.05.2026
20 ЦИРК
Независимо какво говорят, цената на петрола която се покачи и вече е 110 - 115 долара за барел е най-показателния факт кой и какво прави. Скоро като приключат количествата от гигантската квотата отпусната от резервите, ще стане мазало (поне в ЕС със сигурност).
18:03 05.05.2026
ТАПАТА НА ИРАН В ЗАЛИВА
Аятоласите май нема кво да ядат вече.
18:04 05.05.2026
Пилотът Гошу
До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":FFG-62 е на вода от 2024, FFG-63 се строи, има и други поръчани. Това за класическите фрегати, дето ги няма… Иначе предполагам наричат фрегати всичко що мяза на кораб… destroyers, cruisers и т.н….
18:08 05.05.2026