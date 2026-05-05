Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Иран трябва да "развее бялото знаме на капитулацията"

Тръмп: Иран трябва да "развее бялото знаме на капитулацията"

5 Май, 2026 19:58 1 490 57

  • капитулация-
  • иран-
  • доналд тръмп

Американският президент коментира напрежението с Техеран, военните възможности на страната и перспективите за споразумение

Тръмп: Иран трябва да "развее бялото знаме на капитулацията" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че според него Иран трябва да „издигне бялото знаме“ и да признае поражение, но добави, че властите в Техеран са „прекалено горди“, за да предприемат подобна стъпка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на изявление пред журналисти в Овалния кабинет Тръмп омаловажи военния потенциал на Иран, като твърди, че страната разполага с ограничени и остарели средства за отбрана. Според него иранската страна всъщност търси възможност за договореност със САЩ.

„Те се преструват, но искат сделка. Кой не би искал такава, когато военният ти потенциал е силно отслабен?“, заяви той.

Тръмп също така похвали действията на САЩ по ограничаване на иранското влияние в региона, включително мерките, които определи като ефективни за блокиране на достъпа до ключови пристанища.

Запитан какво би могло да доведе до прекратяване на примирието, президентът не даде конкретен отговор, като заяви само, че Иран „знае какво не трябва да прави“.

В заключение Тръмп отново призова Техеран към капитулация, като подчерта, че при сегашното съотношение на силите конфликтът вече би могъл да е приключил.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    75 14 Отговор
    Всъщност, Сащ трябва да развеят бялото знаме. Видяхме ги колко могат. За резил!

    19:59 05.05.2026

  • 2 К ПЕЙКИ с чалми

    17 46 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    20:00 05.05.2026

  • 3 Русодебил

    13 55 Отговор
    Виенето на русодебилите да започне сега!

    20:00 05.05.2026

  • 4 Козаристан🐐

    11 43 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    Коментиран от #28, #32, #38

    20:00 05.05.2026

  • 5 Иранче с куранче

    7 44 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    20:00 05.05.2026

  • 6 Пустите Ушанкофили,

    12 45 Отговор
    Станаха Чалмофили ! …..

    Коментиран от #17

    20:01 05.05.2026

  • 7 Тоя не е

    6 18 Отговор
    Бунак.

    20:02 05.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    33 7 Отговор
    Иранците са горди хора -Арии също като БалгАриите.

    20:02 05.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ще ти развее Иран,

    35 7 Отговор
    ама оцапаните бикини на общата ти застаряваща женска.

    20:03 05.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РЕАЛИСТ

    40 7 Отговор
    Само че Иран ти показва среден пръст.

    20:07 05.05.2026

  • 16 Сатана Z

    30 6 Отговор
    Никой вече не обръща внимание на Бай Дончовите логореи относно Иран.За тъпир от неговата величина народа е казал:
    "Един път мери,Три пъти режи,

    Коментиран от #23

    20:08 05.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 римско право

    19 6 Отговор
    справедливостта е на върха на копието,другото е за овцете!

    20:10 05.05.2026

  • 19 Тръмп е страхливец-не е ходил войник

    25 6 Отговор
    "разполага с ограничени и остарели средства за отбрана"
    Иран не смята да се отбранява ,а да напада

    20:10 05.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 НА ЦИОН

    24 4 Отговор
    Ще му е много трудно след тази война.

    20:14 05.05.2026

  • 23 Търгаш от класа

    23 5 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Тръмп е тЪРГОВЕЦ блъфира ако мине мине ако ли не ще гледа друг да даде фира.

    20:15 05.05.2026

  • 24 Рико Анаграмата

    11 4 Отговор
    Бай Перукан ,такъв палячо излезе ,че нямам думи ,а мислех даже да пътувам до София около 240 км за да гласувам за него и само продължителният дъжд ме разубеди .Още щеше да ме е яд,не че моят глас има някакво значение в случая ,

    20:16 05.05.2026

  • 25 Това болното

    24 5 Отговор
    Скоро ще даде фира!
    Ей, от него и от Зеленски ми втръсна.
    Утре имаме празник, а то ТВ дават Хелс китчан и ергена, по другите въртят някакви пукотевици и кървища, а после защо имало насилие!
    Отивам на Околовръстнато. Там е по- интересно!

    20:17 05.05.2026

  • 26 ТИГО

    5 17 Отговор
    АЛООО Русофилите не плювайте,нали вие викахте "Трамп Миротвореца" нали щеше да спре войната в Украйна !Плюйте в пазва за путлер щото ако загуби, а то на там е тръгнало ще се криете в кучи Г !И ще почнете да се правите на натовци !Ама всичко се вижда !!!

    Коментиран от #30

    20:18 05.05.2026

  • 27 УдоМача

    14 5 Отговор
    Ха-ха-ха... Вие трябва да го развеете, лузъри!!

    20:18 05.05.2026

  • 28 Джихади Йово

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Козаристан🐐":

    Заслужено ще е да те хванат и да ти резнат зелката, напълно заслужено и оправдано защото нямаш елементарно уважение към хората!!!

    20:20 05.05.2026

  • 29 Абедедо Дони

    14 4 Отговор
    Тия нагли иранци си правят тттааашшшаааккк с тебе и САЩ.

    20:20 05.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Артилерист

    14 4 Отговор
    Тръмп ще каже ли защо американците са пак във война със суверенна държава на хиляди километри от САЩ? И какво стана с миротворството му...

    20:25 05.05.2026

  • 32 Османагич 🇹🇷

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Козаристан🐐":

    Каза Ганя Цар Вулла,където Османеца 600 години дълбоко. изораваше градинките и на дядовците му и бабите му

    20:25 05.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Да си развее кожляка

    6 4 Отговор
    И да се обеси

    20:25 05.05.2026

  • 35 Бай амед сиганина

    12 4 Отговор
    Цял свят видя че янките без нато са били хартиен тигър.Рижавия шемет ако ти стиска влез сухопътно в иран че да видим колко е могъща сащ

    20:25 05.05.2026

  • 36 Гост

    9 4 Отговор
    Както казваше Николай Хайтов: "Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто да го направиш!" На Тръмпоча много и ВСИЧКО му се иска, но като му се опънаха вече не му стиска!

    20:26 05.05.2026

  • 37 Дядо Дончо

    5 4 Отговор
    Моля ти се, моля ти се. Спри да ме биеш и се предай!

    20:27 05.05.2026

  • 38 Гресиран козяк

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Козаристан🐐":

    Владко ,Владко да лап паш х....йа ,сладко ,сладко ,Владко !

    20:28 05.05.2026

  • 39 Гост

    8 3 Отговор
    На тази снимка Тръпм прилича на същество, което е готово на всичко само да бъде пощадено, за да живее, да покаже на човечеството къде е сбъркало, странно е, че го прави в интернет, а не по Телевизията, която вече никой не гледа...?!

    20:28 05.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ТИГО

    4 4 Отговор
    То и неговото приятелче жужанко така говори на Украйна вече 4 години !! Панаирджии "Придай са ва ,ша та замоля !Ари ва придай са ,ари ва каунъ !!! ША та напляскам ва ,ша видиш ти !

    Коментиран от #44

    20:34 05.05.2026

  • 42 китайски балон

    7 3 Отговор
    Ако не убиваше толкова много хора, БайДончо, щеше да е наистина забавен в лудостта си, като например това "Предай се ве, предай се..."!?
    Ми победи бе!

    20:38 05.05.2026

  • 43 ТИГО

    5 3 Отговор
    Както е тръгнало и тоя ще целува корана като приятелчето му ,миротворци !!

    20:39 05.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Персиец

    3 3 Отговор
    Няма да стане.

    20:43 05.05.2026

  • 46 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "ТИГО":

    Как ги разбираш височините ,кой къде се намира !Ама ако ти застана на височината на кожата ти ще станеш евнух !!И както имаше една песен едно време "Останал му цял сантиметър ама истински цял сантиметър и пак си пиkae Кавалеро "

    Коментиран от #47

    20:45 05.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ванс

    3 1 Отговор
    Абе и тоя ли е минал на белото? Такива глупости ръси ежедневно....

    20:51 05.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дончо Ментата

    4 2 Отговор
    ... е смешен...

    Но още по-смешни са избирателите му.

    Иран направи смешна армията му, но май е време да я унищожи напълно

    20:56 05.05.2026

  • 51 Гарван

    0 1 Отговор
    Хойде да се хванем на бас, че ако по някаква невероятна причина Иран развее бялото знаме и войната няма да свърши. Дори и да се съгласят на всичко, войната ще продължи дори и само в медиите, както и до сега. Обичам ви!

    21:00 05.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Феникс

    2 1 Отговор
    Ако бях на Иран щях вече да разработвам ядрено оръжие след тези заплахи!

    21:05 05.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Има една есен , с която поздравявам оранжевия: “ А дано ама надали “

    Коментиран от #57

    21:22 05.05.2026

  • 56 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "ТИГО":

    Пробваи ербап!А от де знаеш дали съм дърт ! Cyльо кълвеш на суха вейка ! СмeшHиk !

    21:28 05.05.2026

  • 57 Професор

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Д-р Ментал":

    Това да не е твоята собствена есен, живяна в бедност, мизерия и старческо слабоумие, придружено с възрастова инфантилност?

    21:31 05.05.2026