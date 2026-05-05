Тръмп: Иран трябва да "развее бялото знаме на капитулацията"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че според него Иран трябва да „издигне бялото знаме“ и да признае поражение, но добави, че властите в Техеран са „прекалено горди“, за да предприемат подобна стъпка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на изявление пред журналисти в Овалния кабинет Тръмп омаловажи военния потенциал на Иран, като твърди, че страната разполага с ограничени и остарели средства за отбрана. Според него иранската страна всъщност търси възможност за договореност със САЩ.

„Те се преструват, но искат сделка. Кой не би искал такава, когато военният ти потенциал е силно отслабен?“, заяви той.

Тръмп също така похвали действията на САЩ по ограничаване на иранското влияние в региона, включително мерките, които определи като ефективни за блокиране на достъпа до ключови пристанища.

Запитан какво би могло да доведе до прекратяване на примирието, президентът не даде конкретен отговор, като заяви само, че Иран „знае какво не трябва да прави“.

В заключение Тръмп отново призова Техеран към капитулация, като подчерта, че при сегашното съотношение на силите конфликтът вече би могъл да е приключил.