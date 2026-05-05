Иран въведе нов режим за преминаване на кораби през Ормузкия проток

5 Май, 2026 21:28

  • ормузки проток-
  • кораби-
  • иран

Плавателните съдове вече ще трябва да получават електронно разрешение от иранските власти

Иран въведе нов режим за преминаване на кораби през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранските власти обявиха нови правила за преминаване на кораби през Ормузкия проток, като държавната телевизия на Ислямската република съобщи за въвеждането на нова система за пропуск, информира TASS, предава Фокус.

Съгласно новия режим всеки кораб, който възнамерява да премине през стратегическия воден път, ще трябва предварително да уведоми иранските власти. След това плавателният съд ще получава електронно съобщение с конкретни инструкции и правила за транзит.

Едва след приемането на тези условия корабите ще получават официално разрешение за преминаване през протока.

Посочва се, че документите ще бъдат издавани от т.нар. „нова власт“, без да се дават повече уточнения относно структурата, която ще администрира режима.

Промените идват на фона на стартиралата от президента на САЩ Доналд Тръмп операция за ескортиране на кораби през Ормузкия проток, наречена „Проект Свобода“.

По-рано министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че по време на американската мисия Вашингтон няма намерение да нарушава иранските граници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сатана Z

    28 2 Отговор
    Това е стара новина,ама от пуста пропаганда не може да я смелите.Т

    21:30 05.05.2026

  • 2 Яшар

    15 2 Отговор
    Иран -България трейдинг лимитед компани ..80 те ...голям бизнес ,няма да спра да го повтарям и не е заради Тодор селска неграмотен а заради нашите хора там ..Иван,Драган,Петър...

    21:31 05.05.2026

  • 3 Престрелка

    19 3 Отговор
    Все пак с разрешенията ще се плащат ли такса за преминаване? Някой знае ли?

    Коментиран от #12

    21:36 05.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 авантгард

    15 2 Отговор
    Сложи ме началник на протока, па ми гледай келипира.
    Е, ако не може, барем на Солунската митница...

    Коментиран от #17

    21:37 05.05.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    10 4 Отговор
    Малобритания се държи 💩 британски добре че са били под Англосаксонски гнет

    21:37 05.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    Всеки да си приготви по два милиона долара

    21:37 05.05.2026

  • 10 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    7 4 Отговор
    Утре ще изгърбя от клатене Мирела Салвина Николета Василена и Илияна в градската баня

    Коментиран от #13

    21:38 05.05.2026

  • 11 Хаххх

    4 9 Отговор
    А техните що не преминават?

    21:43 05.05.2026

  • 12 Четох вчера че

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Престрелка":

    Приятелите не плащат, неутралните плащат, враговете не получават разрешение и не преминават.

    Коментиран от #20

    21:44 05.05.2026

  • 13 17-ти август мина

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Гледай да не си скъсаш чорапогащите. Ломски, пак са ти дали кофти материал.

    21:46 05.05.2026

  • 14 А50

    10 3 Отговор
    Няма нови правила, само пояснение за неразбралите

    21:47 05.05.2026

  • 15 Дзак

    11 2 Отговор
    Винаги са пропускали своите!

    21:50 05.05.2026

  • 16 оня с коня

    5 10 Отговор
    Нещата са лесни за разбиране:Иран не иска в никакъв случай да изпусне Таксите за преминаване,защото Протокът за него е като кокошка снасяща златни яйца.за да се подсигури обаче срещу някой Бабаит който ще откаже да плаща,настървено искат да имат И Ядрено оръжие за да опазят с него Кокала.Каква е позицията на Русофилите по въпроса?Ами естествено че са на страната на Иран,защото пък иран е приятел на русия и Аргументът им е че след като се събират такси от босфора и Суец,редно е и Иран да събира такива.Да,ама Босфорските и Суецки такси са чежду 150 и 300 Хил. Долара на Кораб/Танкер/,а Иран иска ПО 2 МИЛИОНА долара,които естествено ще ги плащаме всички от Джоба си понеже ще се калкулират в цената на горивата?Още по-добре за Русофилите,щото това е повод да викнат с пълен глас че е дошло време да излесем от Скъпарския ЕС и да станем отново Руски Сателит ,като започнем да внасяме Газ и петрол от русия!И изобщо всичко е изчислено по 3,14 от Русофилска гледна точка,като проблемът е че това 3,14 е по Руския стандарт и няма нищо общо с общоприетата мярка в Света:)

    Коментиран от #19, #21, #30

    22:06 05.05.2026

  • 17 Протока си бе отворен свободно

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "авантгард":

    , но нещо стана и сега иранците трябва да събират пари за възстановяване от войнолюбците, съюзниците им и шейховете които им предоствяха военни бази и въздушно пространство. Напълно логично е! Освен това иранците честно и ясно предупредиха за това.

    Не си много остроумен.

    22:13 05.05.2026

  • 18 Уникално

    2 9 Отговор
    Иранскте терористи бавно но сигурно отстъпват пред щатите,неизбежно е. Дони просто ги пощади, за да няма жертви и ги изцака с напускането на ОАЕ от ОПЕК+. Светът след разпада на ОПЕК е вече друг

    22:16 05.05.2026

  • 19 А50

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Иран ще си компенсшра загубите от двете воини в рамките на 6м които Израел и Сащ водиха срещу тях. Победителя определля провилата как ще си прибере репарациите, нещо ново ли научи или не ви отърва когато ваще господари са наведени и ще плащат

    Коментиран от #27, #31

    22:17 05.05.2026

  • 20 Спас

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Четох вчера че":

    Лъжеш наглоГад

    22:17 05.05.2026

  • 21 бай Даньо

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Разбира се че Иран ще иска по 2 млн някой трабва да плати разрушенията на бясната ционистка шайка на Тръмпо, а на тия който им чиърлидърствахте и отгоре на това не харесвате руски нефт ( на гол тумбак чифте пищови му викат!) честито за таксите! Гледай от добрата страна екологията ще спечели и електрическите коли май наистина ще победят ...

    22:17 05.05.2026

  • 22 сащисан кравар

    5 2 Отговор
    Само Бай Дончо може да харчи милиарди и да опитва да отвори нещо, което така или иначе си беше отворено🤣

    22:18 05.05.2026

  • 23 Първанов

    2 3 Отговор
    Иран приключи, да се готви Куба,там ще е лесно, окоро 2 дни макс

    Коментиран от #25, #28

    22:20 05.05.2026

  • 24 Мухахаха

    5 3 Отговор
    Персите напраиха Тръмпата на луда 🐞

    22:30 05.05.2026

  • 25 Мухахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Първанов":

    Фащ преключи

    22:32 05.05.2026

  • 26 Мдаа

    3 2 Отговор
    ШИСТОВ КОШМАР НА САЩ: ЗАТВАРЯНЕТО НА ХОРМУЗ РАЗКРИВА ГОЛЯМАТА ЛЪЖА

    В продължение на 20 години Вашингтон обещаваше, че американските шисти могат да оцелеят при всяка криза. Затварянето на Ормузкия проток от Иран доказва, че не може.

    - Бързо изчерпване: Шистовите кладенци губят 60–70% от петрола си през първата година. Скалата е толкова стегната, че след разбиване най-лесният петрол изтича бързо, налягането пада рязко и потокът се срива - през основните американски басейни като Перм, Бакен и Игъл Форд.

    - Високи разходи на рентабилност: Производството се нуждае от $60–75+ на барел, за да си струва, а разходите продължават да растат, тъй като най-добрите райони пресъхват.

    - Ограничен пиков капацитет: В най-добрия сценарий шистите могат да добавят само около 1 милион барела на ден за цяла година – напълно безполезно срещу шок от 10–20 милиона барела на ден в Ормуз.

    - Бавно време за реакция: Новите кладенци отнемат месеци за пробиване, разбиване и свързване – нищо като бързия добив от находищата в Персийския залив.

    - Несъответстваща инфраструктура: лекият американски шистов петрол дори не работи в много азиатски рафинерии, построени за тежък суров петрол от Персийския залив. Добавете теснитеби критични места в тръбопровода и порта и системата лесно ще се счупи.

    И така, кой мит умря първи – „Шистите поправят всичко“ или „САЩ контролират глобалната енергия? И двата вече са развенчани!"

    22:33 05.05.2026

  • 27 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "А50":

    Вярно е че Иран иска репарации от САЩ и Израел за Разрушенията от Бомбардировките,но Янките и Юдите пък очакват да получат Репарации от Иран за Ракетите,Бомбите,Самолетното гориво и т.н. които са употребили щото те пари струват!Нейсе - предстои да видим колко е верна поговорката "Не е луд който яде Зелника,а който му го дава".

    22:35 05.05.2026

  • 28 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Първанов":

    Иран приключи с краварите!
    Иран приключи с чалмите от залива!

    Да се готви квази държавата Израел!

    22:35 05.05.2026

  • 29 Тръмп

    2 1 Отговор
    Аз издавам пасавана 🛃🛃🛃

    22:40 05.05.2026

  • 30 Айде бе

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Нали ти декларираше че трябва да плащаме на украинците щото видиш ли били нападнати, що пък да не плащаме тогава на Иран затова че беше нападнат. Ние нямаме нищо против. Нека им дадем и на тях 90 милиарда помощ!
    Това са техни териториални води и ще си правят каквото си искат. Те не са подписвали никакви конвенции за морско право и не са длъжни никому.

    22:43 05.05.2026

  • 31 Цъфнал Налъм

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "А50":

    И аз така мисля 🤔​🤔​🤔​

    22:46 05.05.2026

