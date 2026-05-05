Иран въведе нов режим за преминаване на кораби през Ормузкия проток

Иранските власти обявиха нови правила за преминаване на кораби през Ормузкия проток, като държавната телевизия на Ислямската република съобщи за въвеждането на нова система за пропуск, информира TASS, предава Фокус.
Съгласно новия режим всеки кораб, който възнамерява да премине през стратегическия воден път, ще трябва предварително да уведоми иранските власти. След това плавателният съд ще получава електронно съобщение с конкретни инструкции и правила за транзит.
Едва след приемането на тези условия корабите ще получават официално разрешение за преминаване през протока.
Посочва се, че документите ще бъдат издавани от т.нар. „нова власт“, без да се дават повече уточнения относно структурата, която ще администрира режима.
Промените идват на фона на стартиралата от президента на САЩ Доналд Тръмп операция за ескортиране на кораби през Ормузкия проток, наречена „Проект Свобода“.
По-рано министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че по време на американската мисия Вашингтон няма намерение да нарушава иранските граници.
7 авантгард
Е, ако не може, барем на Солунската митница...
Коментиран от #17
21:37 05.05.2026
10 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Коментиран от #13
21:38 05.05.2026
12 Четох вчера че
До коментар #3 от "Престрелка":Приятелите не плащат, неутралните плащат, враговете не получават разрешение и не преминават.
Коментиран от #20
21:44 05.05.2026
13 17-ти август мина
До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Гледай да не си скъсаш чорапогащите. Ломски, пак са ти дали кофти материал.
21:46 05.05.2026
16 оня с коня
Коментиран от #19, #21, #30
22:06 05.05.2026
17 Протока си бе отворен свободно
До коментар #7 от "авантгард":, но нещо стана и сега иранците трябва да събират пари за възстановяване от войнолюбците, съюзниците им и шейховете които им предоствяха военни бази и въздушно пространство. Напълно логично е! Освен това иранците честно и ясно предупредиха за това.
Не си много остроумен.
22:13 05.05.2026
19 А50
До коментар #16 от "оня с коня":Иран ще си компенсшра загубите от двете воини в рамките на 6м които Израел и Сащ водиха срещу тях. Победителя определля провилата как ще си прибере репарациите, нещо ново ли научи или не ви отърва когато ваще господари са наведени и ще плащат
Коментиран от #27, #31
22:17 05.05.2026
20 Спас
До коментар #12 от "Четох вчера че":Лъжеш наглоГад
22:17 05.05.2026
21 бай Даньо
До коментар #16 от "оня с коня":Разбира се че Иран ще иска по 2 млн някой трабва да плати разрушенията на бясната ционистка шайка на Тръмпо, а на тия който им чиърлидърствахте и отгоре на това не харесвате руски нефт ( на гол тумбак чифте пищови му викат!) честито за таксите! Гледай от добрата страна екологията ще спечели и електрическите коли май наистина ще победят ...
22:17 05.05.2026
25 Мухахаха
До коментар #23 от "Първанов":Фащ преключи
22:32 05.05.2026
26 Мдаа
В продължение на 20 години Вашингтон обещаваше, че американските шисти могат да оцелеят при всяка криза. Затварянето на Ормузкия проток от Иран доказва, че не може.
- Бързо изчерпване: Шистовите кладенци губят 60–70% от петрола си през първата година. Скалата е толкова стегната, че след разбиване най-лесният петрол изтича бързо, налягането пада рязко и потокът се срива - през основните американски басейни като Перм, Бакен и Игъл Форд.
- Високи разходи на рентабилност: Производството се нуждае от $60–75+ на барел, за да си струва, а разходите продължават да растат, тъй като най-добрите райони пресъхват.
- Ограничен пиков капацитет: В най-добрия сценарий шистите могат да добавят само около 1 милион барела на ден за цяла година – напълно безполезно срещу шок от 10–20 милиона барела на ден в Ормуз.
- Бавно време за реакция: Новите кладенци отнемат месеци за пробиване, разбиване и свързване – нищо като бързия добив от находищата в Персийския залив.
- Несъответстваща инфраструктура: лекият американски шистов петрол дори не работи в много азиатски рафинерии, построени за тежък суров петрол от Персийския залив. Добавете теснитеби критични места в тръбопровода и порта и системата лесно ще се счупи.
И така, кой мит умря първи – „Шистите поправят всичко“ или „САЩ контролират глобалната енергия? И двата вече са развенчани!"
22:33 05.05.2026
27 оня с коня
До коментар #19 от "А50":Вярно е че Иран иска репарации от САЩ и Израел за Разрушенията от Бомбардировките,но Янките и Юдите пък очакват да получат Репарации от Иран за Ракетите,Бомбите,Самолетното гориво и т.н. които са употребили щото те пари струват!Нейсе - предстои да видим колко е верна поговорката "Не е луд който яде Зелника,а който му го дава".
22:35 05.05.2026
28 Така е
До коментар #23 от "Първанов":Иран приключи с краварите!
Иран приключи с чалмите от залива!
Да се готви квази държавата Израел!
22:35 05.05.2026
30 Айде бе
До коментар #16 от "оня с коня":Нали ти декларираше че трябва да плащаме на украинците щото видиш ли били нападнати, що пък да не плащаме тогава на Иран затова че беше нападнат. Ние нямаме нищо против. Нека им дадем и на тях 90 милиарда помощ!
Това са техни териториални води и ще си правят каквото си искат. Те не са подписвали никакви конвенции за морско право и не са длъжни никому.
22:43 05.05.2026
31 Цъфнал Налъм
До коментар #19 от "А50":И аз така мисля 🤔🤔🤔
22:46 05.05.2026