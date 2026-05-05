Иран въведе нов режим за преминаване на кораби през Ормузкия проток

Иранските власти обявиха нови правила за преминаване на кораби през Ормузкия проток, като държавната телевизия на Ислямската република съобщи за въвеждането на нова система за пропуск, информира TASS, предава Фокус.

Съгласно новия режим всеки кораб, който възнамерява да премине през стратегическия воден път, ще трябва предварително да уведоми иранските власти. След това плавателният съд ще получава електронно съобщение с конкретни инструкции и правила за транзит.

Едва след приемането на тези условия корабите ще получават официално разрешение за преминаване през протока.

Посочва се, че документите ще бъдат издавани от т.нар. „нова власт“, без да се дават повече уточнения относно структурата, която ще администрира режима.

Промените идват на фона на стартиралата от президента на САЩ Доналд Тръмп операция за ескортиране на кораби през Ормузкия проток, наречена „Проект Свобода“.

По-рано министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че по време на американската мисия Вашингтон няма намерение да нарушава иранските граници.