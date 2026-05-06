САЩ прекратиха ескортната си мисия „Проект Свобода“ в Ормузкия проток

6 Май, 2026 03:00, обновена 6 Май, 2026 04:05 1 011 7

Операцията ще бъде преустановен за кратък период от време, за да се види дали може да бъде финализирано и подписано споразумение, обяви Доналд Тръмп

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати временно преустановяват ескортната си мисия „Проект Свобода“ в Ормузкия проток.

„Въз основа на искания от Пакистан и други страни, и значителния напредък, постигнат към пълно и окончателно споразумение с иранските власти, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата остава в пълна сила, „Проект Свобода“ ще бъде преустановен за кратък период от време, за да се види дали може да бъде финализирано и подписано споразумение“, написа той в платформата в социалната си мрежа Truth Social.

САЩ стартираха операция „Проект Свобода“ сутринта на 4 май, близкоизточно време. Според американския президент тя ще се фокусира върху безопасното отстраняване на кораби от Ормузкия проток. Той също така заплаши да отговори със сила, „ако този хуманитарен процес бъде обект на някаква намеса“.

В неделя Белият дом обяви, че държави от цял ​​свят са поискали от САЩ да освободят блокирани в Ормузкия проток кораби. Според Axios, ВМС на САЩ трябва да останат „в непосредствена близост“ до търговски кораби в случай на „атаки“ от страна на иранските военни. САЩ също така възнамеряват да предоставят на моряците информация за безопасните маршрути за преминаване.

Ръководителят на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент, Ебрахим Азизи, предупреди, че всяка намеса в корабоплаването през пролива би представлявала нарушение на прекратяването на огъня.

Американската операция „Проект Свобода“, предназначена да пренасочва кораби, блокирани в Ормузкия проток поради военния конфликт, е малко вероятно да възстанови корабоплаването през този жизненоважен воден път, съобщи Sky News, позовавайки се на експерт от международната аналитична фирма Verisk Maplecroft.

„Корабните и застрахователните компании ще трябва да изчакат и да видят как ще се развият нещата.“ „Сама по себе си тази инициатива не изглежда да е нещо, което ще отвори Ормузкия проток“, цитира каналът Торбьорн Солтведт, главен анализатор на компанията за Близкия изток.

Каналът цитира и изявление на германския контейнерен оператор Hapag-Lloyd, в което той признава, че корабоплаването през Ормузкия проток в момента е невъзможно.

Международната морска организация на ООН заяви, че военноморските ескорти не са устойчиво дългосрочно решение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Доналд Дък, паток

    12 2 Отговор
    Адашко пак се изложи.

    03:11 06.05.2026

  • 2 Опааа

    13 3 Отговор
    Да нямс пак някой "запушен кенеф", а?!

    03:14 06.05.2026

  • 3 иван костов

    9 2 Отговор
    "Победителите" да се прибират, докато не са отворили шамарената фабрика!😂😂😂

    03:30 06.05.2026

  • 4 Бай Араб

    12 1 Отговор
    Тръгнахме като аслани ,а се върнахме .асрани .

    03:37 06.05.2026

  • 5 Сатана Z

    7 0 Отговор
    С мисия „Проект Свобода“ бай Доналд манипулира цените на нефта в световен мащаб,които според него и бандата му могат да играят основна роля в геополитиката и световната икоомика.
    Между временно бензинът във Вашингтон Федерален окръг Колумбия достигна 5.19 $ за галон/ 3.78 литра/.

    03:45 06.05.2026

  • 6 Хи хи

    6 0 Отговор
    Въй въй въй, ний си мислихме че ще хвърчат чалми и чаршафи, пък то взеха да хвърчат есминци и разрушители !

    03:53 06.05.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Да се чете и разбира мисия "на@@@@@"

    04:27 06.05.2026