САЩ прекратиха ескортната си мисия „Проект Свобода“ в Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати временно преустановяват ескортната си мисия „Проект Свобода“ в Ормузкия проток.

„Въз основа на искания от Пакистан и други страни, и значителния напредък, постигнат към пълно и окончателно споразумение с иранските власти, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата остава в пълна сила, „Проект Свобода“ ще бъде преустановен за кратък период от време, за да се види дали може да бъде финализирано и подписано споразумение“, написа той в платформата в социалната си мрежа Truth Social.

САЩ стартираха операция „Проект Свобода“ сутринта на 4 май, близкоизточно време. Според американския президент тя ще се фокусира върху безопасното отстраняване на кораби от Ормузкия проток. Той също така заплаши да отговори със сила, „ако този хуманитарен процес бъде обект на някаква намеса“.

В неделя Белият дом обяви, че държави от цял ​​свят са поискали от САЩ да освободят блокирани в Ормузкия проток кораби. Според Axios, ВМС на САЩ трябва да останат „в непосредствена близост“ до търговски кораби в случай на „атаки“ от страна на иранските военни. САЩ също така възнамеряват да предоставят на моряците информация за безопасните маршрути за преминаване.

Ръководителят на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент, Ебрахим Азизи, предупреди, че всяка намеса в корабоплаването през пролива би представлявала нарушение на прекратяването на огъня.

Американската операция „Проект Свобода“, предназначена да пренасочва кораби, блокирани в Ормузкия проток поради военния конфликт, е малко вероятно да възстанови корабоплаването през този жизненоважен воден път, съобщи Sky News, позовавайки се на експерт от международната аналитична фирма Verisk Maplecroft.

„Корабните и застрахователните компании ще трябва да изчакат и да видят как ще се развият нещата.“ „Сама по себе си тази инициатива не изглежда да е нещо, което ще отвори Ормузкия проток“, цитира каналът Торбьорн Солтведт, главен анализатор на компанията за Близкия изток.

Каналът цитира и изявление на германския контейнерен оператор Hapag-Lloyd, в което той признава, че корабоплаването през Ормузкия проток в момента е невъзможно.

Международната морска организация на ООН заяви, че военноморските ескорти не са устойчиво дългосрочно решение.