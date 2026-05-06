След четвърт век: Американските войски отново се готвят в екстремни условия в джунглата на Панама

Американските войски възобновиха бойните си тренировки в джунглата в Панама, съобщи Bloomberg.

Центърът за бойна подготовка възобнови дейността си след четвърт век. Обучението на пехотинци, моряци и морски пехотинци, което включва оцеляване, евакуация и патрулиране в условия на джунгла, отново придобива значение на фона на сигналите от американската администрация за готовността ѝ да провежда военни операции в Мексико или Куба, пише агенцията.

Bloomberg съобщава, че американските войски тренират съвместно с панамските си колеги.

Обучението се провежда в Аеронавална база „Кристобал Колон“ (бившият Форт Шърман), близо до град Колон.

Програмата продължава между 18 и 21 дни и включва фази на оцеляване (използване на мачете, пречистване на вода), тактика на малки единици и медицинска евакуация.

В настоящите учения участват войници от 10-а планинска дивизия, морски пехотинци и членове на панамските служби за сигурност (SENAFRONT и SENAN).

Възобновяването на тренировките в т.нар. „Зелен ад“ цели подготовка на личния състав за екстремни условия, подобни на тези в Югоизточна Азия или други тропически райони.

Програмата беше рестартирана с пилотен курс през август 2025 г., а през 2026 г. капацитетът ѝ бе разширен значително.