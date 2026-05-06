След четвърт век: Американските войски отново се готвят в екстремни условия в джунглата на Панама

6 Май, 2026 06:29, обновена 6 Май, 2026 06:43 2 372 5

Обучението им се провежда съвместно с панамските им колеги

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските войски възобновиха бойните си тренировки в джунглата в Панама, съобщи Bloomberg.

Центърът за бойна подготовка възобнови дейността си след четвърт век. Обучението на пехотинци, моряци и морски пехотинци, което включва оцеляване, евакуация и патрулиране в условия на джунгла, отново придобива значение на фона на сигналите от американската администрация за готовността ѝ да провежда военни операции в Мексико или Куба, пише агенцията.

Bloomberg съобщава, че американските войски тренират съвместно с панамските си колеги.

Обучението се провежда в Аеронавална база „Кристобал Колон“ (бившият Форт Шърман), близо до град Колон.

Програмата продължава между 18 и 21 дни и включва фази на оцеляване (използване на мачете, пречистване на вода), тактика на малки единици и медицинска евакуация.

В настоящите учения участват войници от 10-а планинска дивизия, морски пехотинци и членове на панамските служби за сигурност (SENAFRONT и SENAN).

Възобновяването на тренировките в т.нар. „Зелен ад“ цели подготовка на личния състав за екстремни условия, подобни на тези в Югоизточна Азия или други тропически райони.

Програмата беше рестартирана с пилотен курс през август 2025 г., а през 2026 г. капацитетът ѝ бе разширен значително.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Шака Зуум

    2 0 Отговор
    Ще се готвят за тия пари дето взимат не само шкембета да пускат.

    06:42 06.05.2026

  • 2 Плешивата Движуха

    1 5 Отговор
    Завтра влизаме в Купянск и Кияв 😁

    06:43 06.05.2026

  • 3 Хахаха

    4 4 Отговор
    Американските войски ги готвят в казани в джунглата, а руските ги подготвят в суворовски училища и военни академии.
    Бог да прости

    06:43 06.05.2026

  • 4 Дръта чанта

    4 0 Отговор
    Наглите крадливи алчни кравари само бой ядът

    07:29 06.05.2026

  • 5 Васо

    3 0 Отговор
    Абе, те и за Виетнам се готвиха...

    08:07 06.05.2026