Американският самолетоносач „Джералд Форд“ напусна Средиземно море

6 Май, 2026 20:06 1 109 24

Военноморски пренареждания на САЩ и съюзниците променят баланса на силите в региона

Ели Стоянова

Американският самолетоносач Джералд Форд е напуснал днес Средиземно море, показват данни от сайта за морски трафик MarineTraffic, предаде Франс прес. Това намалява военното присъствие на САЩ в Близкия изток на фона на крехкото примирие в региона, цитирана от БТА.

Корабът, най-големият самолетоносач в света, е заснет да преминава през Гибралтарския проток с десетки изтребители на борда, насочвайки се към базата си в Норфолк, щата Вирджиния.

Според Военноморския институт на САЩ това е най-дългото разполагане на американски самолетоносач от края на Студената война.

В региона обаче остават около 20 американски военни кораба, включително самолетоносачите „Ейбрахам Линкълн“ и „Джордж Буш“, потвърждават американски представители.

Междувременно френската ударна група начело със самолетоносача Шарл де Гол се придвижва към Червено море и Аденския залив като част от усилията за бъдеща международна мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток.

Франция и Великобритания координират подготовка за такава операция, която цели гарантиране на свободното преминаване през ключовия морски път, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 9 Фактолог

    17 2 Отговор
    КОШМАРЪТ НА ТРЪМП С ПЕТРОЛА:
    САЩ СА ПО-ЗАСЕГНАТИ ОТ ШОКА В ИРАН, ОТКОЛКОТО КИТАЙ И Европа. Екипът на Тръмп залива зоната с митове за „енергийна независимост“, за да спре паниката около войната му с Иран, но те грешат напълно. В единен световен петролен пазар САЩ – с далеч по-високата си интензивност на използване на петрола ще понесат ПОВЕЧЕ болка от Китай, ЕС или дори Русия. САЩ изгарят ДВА ПЪТИ повече петрол на долар от БВП в сравнение с ЕС, с 40% повече от Китай, с 20% повече от Русия. Затварянето на Ормузкия проток намалява глобалните доставки с 10-15 МИЛИОНА барела/ден , а цените скачат навсякъде неконтролируемо . Американските танкери сега пренасочват местния петрол към Азия, за да потушат огромният недостиг , като Администрацията за енергийна информация потвърждава срив на запасите от 6,2 милиона барела, а бензинът вече е на средна цена $4,24/гал. Стратегията на Китай за електрически превозни средства/железопътен транспорт донякъде го изолира , докато американската култура , изцяло зависима от автомобили, го оставя напълно изложена на огромен риск.
    Западното крайбрежие е почти изцяло енергийно зависимо от Персийския залив, а САЩ като цяло са нетен вносител на петрол.
    Ще преглътне ли Тръмп гордостта си и ще постигне ли споразумение с Иран, преди рецесията да удари още по-силно щатите?
    Едва ли, но ще му се наложи!

    20:18 06.05.2026

