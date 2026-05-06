Американският самолетоносач „Джералд Форд“ напусна Средиземно море

Американският самолетоносач Джералд Форд е напуснал днес Средиземно море, показват данни от сайта за морски трафик MarineTraffic, предаде Франс прес. Това намалява военното присъствие на САЩ в Близкия изток на фона на крехкото примирие в региона, цитирана от БТА.

Корабът, най-големият самолетоносач в света, е заснет да преминава през Гибралтарския проток с десетки изтребители на борда, насочвайки се към базата си в Норфолк, щата Вирджиния.

Според Военноморския институт на САЩ това е най-дългото разполагане на американски самолетоносач от края на Студената война.

В региона обаче остават около 20 американски военни кораба, включително самолетоносачите „Ейбрахам Линкълн“ и „Джордж Буш“, потвърждават американски представители.

Междувременно френската ударна група начело със самолетоносача Шарл де Гол се придвижва към Червено море и Аденския залив като част от усилията за бъдеща международна мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток.

Франция и Великобритания координират подготовка за такава операция, която цели гарантиране на свободното преминаване през ключовия морски път, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол.