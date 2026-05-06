Американският самолетоносач „Джералд Форд“ напусна Средиземно море

Американският самолетоносач Джералд Форд е напуснал днес Средиземно море, показват данни от сайта за морски трафик MarineTraffic, предаде Франс прес. Това намалява военното присъствие на САЩ в Близкия изток на фона на крехкото примирие в региона, цитирана от БТА.
Корабът, най-големият самолетоносач в света, е заснет да преминава през Гибралтарския проток с десетки изтребители на борда, насочвайки се към базата си в Норфолк, щата Вирджиния.
Според Военноморския институт на САЩ това е най-дългото разполагане на американски самолетоносач от края на Студената война.
В региона обаче остават около 20 американски военни кораба, включително самолетоносачите „Ейбрахам Линкълн“ и „Джордж Буш“, потвърждават американски представители.
Междувременно френската ударна група начело със самолетоносача Шарл де Гол се придвижва към Червено море и Аденския залив като част от усилията за бъдеща международна мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток.
Франция и Великобритания координират подготовка за такава операция, която цели гарантиране на свободното преминаване през ключовия морски път, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дали са
Коментиран от #5
20:07 06.05.2026
2 Бай той Толстой
20:10 06.05.2026
3 Цитат
Коментиран от #18
20:10 06.05.2026
4 Казанлъшкия
20:10 06.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 САЩисан русофил
Коментиран от #21
20:14 06.05.2026
8 Евгени от Алфапласт
20:15 06.05.2026
9 Фактолог
САЩ СА ПО-ЗАСЕГНАТИ ОТ ШОКА В ИРАН, ОТКОЛКОТО КИТАЙ И Европа. Екипът на Тръмп залива зоната с митове за „енергийна независимост“, за да спре паниката около войната му с Иран, но те грешат напълно. В единен световен петролен пазар САЩ – с далеч по-високата си интензивност на използване на петрола ще понесат ПОВЕЧЕ болка от Китай, ЕС или дори Русия. САЩ изгарят ДВА ПЪТИ повече петрол на долар от БВП в сравнение с ЕС, с 40% повече от Китай, с 20% повече от Русия. Затварянето на Ормузкия проток намалява глобалните доставки с 10-15 МИЛИОНА барела/ден , а цените скачат навсякъде неконтролируемо . Американските танкери сега пренасочват местния петрол към Азия, за да потушат огромният недостиг , като Администрацията за енергийна информация потвърждава срив на запасите от 6,2 милиона барела, а бензинът вече е на средна цена $4,24/гал. Стратегията на Китай за електрически превозни средства/железопътен транспорт донякъде го изолира , докато американската култура , изцяло зависима от автомобили, го оставя напълно изложена на огромен риск.
Западното крайбрежие е почти изцяло енергийно зависимо от Персийския залив, а САЩ като цяло са нетен вносител на петрол.
Ще преглътне ли Тръмп гордостта си и ще постигне ли споразумение с Иран, преди рецесията да удари още по-силно щатите?
Едва ли, но ще му се наложи!
20:18 06.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кафявата следа от него е доста видна
20:20 06.05.2026
12 Вълка от Уолстрийт
20:20 06.05.2026
13 Калин
Затова никой не го иска в свои териториални води!
20:21 06.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 НО КОМЕНТ
20:23 06.05.2026
16 Ами
Желателно е Френския халифат и Обединените Британски Емирства
да последват примера на американците, за да не ближат и те люти рани :)
20:23 06.05.2026
17 кравария
20:23 06.05.2026
18 Бай Ставри
До коментар #3 от "Цитат":Май леля ти ще плати в натура
20:25 06.05.2026
19 С ДВЕ ДУМИ
20:29 06.05.2026
20 Факт
20:31 06.05.2026
21 Кулишев
До коментар #7 от "САЩисан русофил":Май здраво тее работил теб
20:32 06.05.2026
22 Такаа
20:34 06.05.2026
23 Ааа, что случилось, товарищи?
20:37 06.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.