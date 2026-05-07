Северна Корея: Не сме обвързани с договори за неразпространение на ядрени оръжия

Северна Корея не е обвързана с никакъв договор за неразпространение на ядрени оръжия, съобщи държавната агенция KCNA, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Постоянният представител на страната в ООН Ким Сонг заяви, че САЩ и други държави „замърсяват атмосферата“ на конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия, като поставят въпроса за севернокорейската ядрена програма.

По думите му статутът на Северна Корея като ядрена държава „не се променя в съответствие с реторични твърдения или едностранни желания на външни сили“.