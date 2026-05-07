Северна Корея: Не сме обвързани с договори за неразпространение на ядрени оръжия

7 Май, 2026 07:42

Пхенян заяви в ООН, че статутът му на ядрена държава не подлежи на промяна

Северна Корея: Не сме обвързани с договори за неразпространение на ядрени оръжия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея не е обвързана с никакъв договор за неразпространение на ядрени оръжия, съобщи държавната агенция KCNA, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Постоянният представител на страната в ООН Ким Сонг заяви, че САЩ и други държави „замърсяват атмосферата“ на конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия, като поставят въпроса за севернокорейската ядрена програма.

По думите му статутът на Северна Корея като ядрена държава „не се променя в съответствие с реторични твърдения или едностранни желания на външни сили“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДАЛИ

    23 4 Отговор
    Имат няколко в повече да пратят на Иран?

    Коментиран от #4, #26

    07:47 07.05.2026

  • 2 факуса

    21 2 Отговор
    браво на ким,що не махнат ядрените ракети на богонасраните,откъдето духат всички ветрове разпалващи пожари по света,крайно време е да се връщат при отеца си

    07:47 07.05.2026

  • 3 ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ

    28 4 Отговор
    ЗА ПРИМЕР СА СЕВ.КОРЕЯ. ТАКА СЕ ОТСТОЯВА СУВЕРИНИТЕТ.

    Коментиран от #11

    07:50 07.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Наистина

    14 0 Отговор
    е факт, че Северна Корея не е страна по договора за неразпространение на ядрени оръжия.

    07:57 07.05.2026

  • 6 Русия ще ви пази

    3 13 Отговор
    Майка Руспия варди всички свои

    Коментиран от #10, #12

    07:59 07.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Смешко":

    Прочети пак коментара който коментираш❗

    08:00 07.05.2026

  • 8 Само

    17 4 Отговор
    приятелските на САЩ режими могат да притежават ядрено оръжие.
    Но Северна Корея не е съгласна с това положение на изнудване.
    Напълно разбираемо.

    Коментиран от #13

    08:01 07.05.2026

  • 9 Както

    12 4 Отговор
    САЩ осигурява "ядрен чадър" на Германия и Италия , така и Северна Корея може да осигури "ядрен чадър" над Иран. Това са реципрочни мерки за сигурност. Няма нищо необичайно.

    Коментиран от #17

    08:03 07.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Русия ще ви пази":

    С приятели като ШАШт- врагове не ти трябват❗
    По-лошо от това ШАШт да ти е враг е това ШАШт да ти е .... приятел❗

    Коментиран от #15

    08:04 07.05.2026

  • 11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "ХАРАКТЕР И ПОВЕДЕНИЕ":

    А бе аз да ви намеря на картата...

    08:07 07.05.2026

  • 12 русия

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Русия ще ви пази":

    винаги е пазила престъпниците, и се бори срещу опитите на цивилизацията за мир. А това се харесва на войствените копейки.

    08:07 07.05.2026

  • 13 Трол

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Само":

    САЩ биха предоставили ядрено оръжие по-скоро на враговете си, отколкото на приятелите си.

    08:07 07.05.2026

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 9 Отговор
    Тия са комунистическата екзотика на света.

    08:09 07.05.2026

  • 15 За ба..х..ци

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    наистина е така. САЩ поставя, такива недоразумения на биологията на място.

    08:10 07.05.2026

  • 16 Значи иран

    4 3 Отговор
    Ще получи ядрено оръжие и ще има мир.както Израел получи от сащ.

    08:10 07.05.2026

  • 17 Така е..прид урак)))

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Както":

    И ВЕЛИК ИЗР АЕЛ..не е обвързан с договор за неразпространение на Я.О , защото деюре .. официално нямат!
    А Украйна все още разполага със силози, шахти и мобилни установки за Я. носители! )))

    08:13 07.05.2026

  • 18 Иван

    10 5 Отговор
    Северна Корея не е длъжна да се обяснява на натовския сатанински боклук Антонио Гутериш.

    Коментиран от #21

    08:13 07.05.2026

  • 19 Фен

    10 4 Отговор
    Браво на северна Корея много ме кефи как са сиктирдисали тези които се имат за господари на света.

    08:15 07.05.2026

  • 20 Комунизъм брато

    3 7 Отговор
    И тия градят светлото бъдеще с ЯО.

    08:18 07.05.2026

  • 21 С.Корея и в момента получава

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Хуманитарни помощи! Само преди 7 г...2 Милиона жълтурчета измряха от глад!
    А до преди 15г...и москалбад папкаше хуманитарки!
    Хахахахаха
    А .. глад,...де

    08:19 07.05.2026

  • 22 Комунизъм брато

    4 7 Отговор
    Можете да носите само одобрени от държавата прически.

    08:21 07.05.2026

  • 23 оня с коня

    5 8 Отговор
    С.Корея е причината да се роди поговорката "На гол Тумбак - чифте пищови".Мдааа...!

    08:21 07.05.2026

  • 24 Комунизъм брато

    3 7 Отговор
    В Северна Корея трябва да плачат на годишнината от смъртта на Ким Ир Сен

    08:23 07.05.2026

  • 25 Комунизъм брато

    4 7 Отговор
    Трябва да имате разрешение от властите, за да се преместите в столицата ПХЕНЯН.

    08:25 07.05.2026

  • 26 Шопо

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДАЛИ":

    Другаря Ким е подготвил една бомба само чака да дойде един Иранец да натисне копчето.

    08:27 07.05.2026

  • 27 Комунизъм брато

    3 6 Отговор
    Ако един човек извърши престъпление, цялото семейство трябва да бъде наказано от диктатурата на КИМ.

    Коментиран от #33

    08:28 07.05.2026

  • 28 Комунизъм брато

    2 5 Отговор
    Правителството контролира всички телевизионни канали.Сгафи ли некой журналист, директно в кауша. Нема лабаво.

    Коментиран от #34

    08:31 07.05.2026

  • 29 Комунизъм брато

    2 6 Отговор
    Само мъже държавни служители имат право да шофират. Стига бе.
    Другите натъпкани в градския транспорт като говеда.
    Колата е ЛУКС при КИМЧО.

    08:35 07.05.2026

  • 30 Комунизъм брато

    2 5 Отговор
    Притежаването на Библията е забранено

    В Северна Корея не е разрешена религия.

    Единствената теология, в която гражданите могат да участват, е поклонението на Ким Чен-ун като божествена фигура.

    08:39 07.05.2026

  • 31 Комунизъм брато

    2 4 Отговор
    Само избрани могат да използват интернет

    Една от най-големите заплахи, които биха могли да свалят режима на Ким Чен-ун, е информацията

    . Ако информация от външния свят попадне в ръцете на обикновените севернокорейци, това може да предизвика революция, която да предизвика управлението на Ким и да промени живота на всички в страната.

    08:44 07.05.2026

  • 32 Комунизъм брато

    3 2 Отговор
    И тия ша ни плащат с ЯО.

    08:45 07.05.2026

  • 33 Хайде, Хайде

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Комунизъм брато":

    Ако Атлантическият Запад ти друсне санкции, те също важат за цялото ти семейство

    08:49 07.05.2026

  • 34 Симпатизант

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Комунизъм брато":

    И аз искам да чета руски новини и гледам руски филми, ама нема. Освободили са ни, а ние на 3-ти Март тази година не споменахме името Русия на официалните тържества. На тази дата България възкъснала свободна, видиш ли..

    08:58 07.05.2026

  • 35 пътник

    2 2 Отговор
    Тоя дивак продължава ли "да замърсява атмосферата" с фекалните си балони?Страшно е ,когато опасно оръжие попадне в ръцете на полудели вандали.

    Коментиран от #36

    09:01 07.05.2026

  • 36 Всъщност

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "пътник":

    "Атлантически вандали" вече сринаха държави като Ирак, Либия, Сирия,, палестинската Газа, следва Иран и Куба, пък Кимчо засега на никой нищо не е направил. Така че замълчи

    09:07 07.05.2026

  • 37 Комунизъм брато

    0 0 Отговор
    Дамски превръзки

    В Северна Корея изобщо не се продават превръзки и тампони за еднократна употреба. Жените използват подложки за многократна употреба.

    Това е единственият начин, по който могат да правят любов

    Всички видове контрацепция са забранени в Северна Корея. Ето защо намирането на презерватив е много трудна задача. Много възрастни севернокорейци ще бъдат много щастливи да получат контрацептив като подарък. Така че в Северна Корея има определен начин, по който хората могат да правят любов. Диктаторът им забранил да се "пазят".

    09:19 07.05.2026

