Франция: Няма да има облекчаване на санкциите срещу Иран при блокиран Ормузки проток

Френският външен министър Жан-Ноел Баро изключи възможността за отмяна на международните санкции срещу Иран, докато Ормузкият проток остава блокиран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Изключено е каквито и да било санкции да бъдат отменени, докато воден път като Ормузкия проток остава блокиран“, заяви Баро пред радио RTL.
По думите му Техеран очаква облекчаване на санкциите, особено от страна на САЩ, в замяна на отстъпки по ядрената си програма, но подобен сценарий е невъзможен без възстановяване на свободното корабоплаване.
Френският президент Еманюел Макрон също подчерта вчера значението на отварянето на Ормузкия проток по време на телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан.
