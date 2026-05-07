Франция: Няма да има облекчаване на санкциите срещу Иран при блокиран Ормузки проток

7 Май, 2026 09:25 902 30

Париж настоява за възстановяване на свободното корабоплаване преди каквито и да било отстъпки към Техеран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският външен министър Жан-Ноел Баро изключи възможността за отмяна на международните санкции срещу Иран, докато Ормузкият проток остава блокиран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Изключено е каквито и да било санкции да бъдат отменени, докато воден път като Ормузкия проток остава блокиран“, заяви Баро пред радио RTL.

По думите му Техеран очаква облекчаване на санкциите, особено от страна на САЩ, в замяна на отстъпки по ядрената си програма, но подобен сценарий е невъзможен без възстановяване на свободното корабоплаване.

Френският президент Еманюел Макрон също подчерта вчера значението на отварянето на Ормузкия проток по време на телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пабеда Будет за Нами!!

    4 28 Отговор
    Никога до сега Русия не се е страхувала да си направи карнавала на 9 май
    Руският народ е опозорен и чувства че Диктаторът им е просто предател

    Коментиран от #4, #17, #28

    09:27 07.05.2026

  • 2 ВРЕМЕ Е

    25 4 Отговор
    Иран да наложи санции на англосаксите.

    09:28 07.05.2026

  • 3 Сталин

    24 5 Отговор
    Западните мародери и пирати ще плащате рекет на великите перси докато Иран си възстанови това което световните терористи унищожиха за 2 трилиона

    Коментиран от #7

    09:28 07.05.2026

  • 4 Ква Пабеда бе нещастник

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "Пабеда Будет за Нами!!":

    5 години не сте мръднали
    Цялата ви държава се руши
    Руският народ гладува
    Той Пабеда

    Коментиран от #16

    09:28 07.05.2026

  • 5 Путин

    3 12 Отговор
    Ами помолих колегата Зеленски да не бомбандира Парадът ми на 9-ти май , ако може!

    09:32 07.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Режимът на аятоласите ще се спаси.

    3 14 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Този в Кремъл е обречен.

    Коментиран от #21

    09:33 07.05.2026

  • 8 Пилотът Гошу

    15 0 Отговор
    От какъв зор пък някой въобще налага санкции на Иран… щото САЩ тъй рекли, нали така… Дончо барем една епруветка да беше размахал пред камерите…

    09:33 07.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 франция да отвори ормуза . ама не иска .

    10 1 Отговор
    а кой понася щети . превозвача , търгаша на петрола, у нас в европа лукоил . дето 10 процента е за нашия пазар с огромна надценка . кой нападна иран и ливан . нали затова е затворен протока . е това е цената която сега анализаторите се чудят кой ще я плати . как делят танкерите на наши и ваши . описват флотилията като сигурен защитник на нашите танкери . по света другите се спират . явно си имат нещо непредвидимо . то няма толкова спец експерти . така фейк новините заливат ефира .

    Коментиран от #18

    09:35 07.05.2026

  • 11 Ццц

    9 2 Отговор
    Абе вземете ги махнете тия санкции да облекчите нашето положение, че не виждам ЕС от къде ще вземе толкова фураж да замести бензиностанциите за новите превозни средства. Като мислите, че работата ще стане със санкции, санкционирайте Пентагона да си държи маймуните в САЩ и няма да имате проблеми никъде по света. Виждаме, че американският съд направи големи бели като отмени митата и принуди Тръмп да си търси друго хоби.

    09:37 07.05.2026

  • 12 ТЕЗИ ОХЛЮВИ

    13 1 Отговор
    ОТ ПОЗИЦИЯТА НА КАКВИ ПОСТАВЯТ УСЛОВИЯ.КОЗОВЕТЕ И СИЛАТА СА НА СТРАНАТА НА ИРАН.

    09:39 07.05.2026

  • 13 нннн

    7 2 Отговор
    А санкции ср щъ САЩ ще има ли? Те, заедно с Израел са в основата на проблема.

    09:40 07.05.2026

  • 14 маке

    7 3 Отговор
    И жабетата се правят на мъжлета))) Защо не спряха Израел и САЩ, а сега рев до небето?

    09:42 07.05.2026

  • 15 Дръта чанта

    6 1 Отговор
    Франция да си гледа бабата

    09:46 07.05.2026

  • 16 Хе,хе...!

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ква Пабеда бе нещастник":

    Не четеш,ве ,,Драги"...!
    Нали точно това ти пише човека...
    Аман от полирани мозАци...!

    09:48 07.05.2026

  • 17 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пабеда Будет за Нами!!":

    И пак ще спаси света от фашизма

    09:49 07.05.2026

  • 18 Франция

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "франция да отвори ормуза . ама не иска .":

    Мое си отвори аспуха

    09:51 07.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 коя е франция

    2 1 Отговор
    Е ЛИ ТЯ КОЯТО ПРАЩАШЕ В ГВИАНА ЗА ЕДИН ОТКРАДНАТ ХЛЯБ ? ОТТАМ НЕ Е ИЗВЕСТНО НЯКОЙ ДА СЕ Е ВЪРНАЛ ! СЕГА ИРАН ЛИ Е НАРОЧИЛА АМА ТЯ НЕ Е ПО ДАЛЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ИРАНСКИТЕ РАКЕТИ !ИМПЕРИАЛИСТИИИИИИИИ !

    09:55 07.05.2026

  • 21 Обречен е

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Режимът на аятоласите ще се спаси.":

    Лондон и ще го усети

    09:58 07.05.2026

  • 22 на практика за 35 дневната война юса и

    4 0 Отговор
    изрел хвърляха по иран бомби по 6 пъти на ден по 70 бройки . така за 30 дена метнали 18 000 бомби . гледали че е затворен протока и мятали на техеран и на юг . и за 35 дена не отвориха протока . и с флота от 40 кораба пак не отварят протока . и отстъпки за мир не правят . и как сега ще отворят протока . няма как да стане . уж избили военните и сменили режима . не . крадат нефт .

    10:15 07.05.2026

  • 23 ХА ХА ХА

    2 0 Отговор
    Видяла жабата, че подковават коня, та квакнала и тя :)

    10:19 07.05.2026

  • 24 садасд

    2 0 Отговор
    И тез жалки колонизатори се обаждат. Все едно някой бръсне санкциите им за нещо. Да налагат, те вече са фалирали.

    10:19 07.05.2026

  • 25 Истинско обещание 🇮🇷

    2 0 Отговор
    Французи почвайте да мислите за таксите при преминаване на ОРМУЗКИЯ ПРОТОК...всичко останало е бош лаф ..Иран вече ще налага такси при преминаване

    10:25 07.05.2026

  • 26 Тоя прилича на

    2 0 Отговор
    федерова шайба.
    Сигурно е от получателите а не от подателите.

    10:30 07.05.2026

  • 27 Ти си

    3 0 Отговор
    Много странна политика да наказваш неосновано нападната страна която в своя защита предприема мерки срещу агресора за да се отбранява или да го принуди да спре атаките си ! Защо никой не наложи санкции на агресорите Израел и САЩ така както се наложиха санкции срещу агресора Русия ? Защо се наказва жертвата Иран която се отбранява както може - в любовта и войната правила няма !?
    Нещо много лицемерни и избирателни се оказаха тези западни демократични ценности ......

    10:34 07.05.2026

  • 28 Евро Пейка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пабеда Будет за Нами!!":

    Колко трябва да си жалък за да наречеш парада на 9-ти Май карнавал? Това че се провежда в Москва ли те кара да се подиграват с жертвите изгубили живота си в битката срещу фашизма за освобождението на Европа?
    След като не ти харесва поне замълчи !
    А ако толкова си правоверен можеш спокойно да вземаш розово балончета и синьо знамение със звездички и да отидеш да го развяват в Брюксел пред ЕП по скучай " дена на Европа ".

    10:43 07.05.2026

  • 29 Гаранция

    1 0 Отговор
    Франция е известана с "Гаранция Франция" - та не знам защо се изказва по важни въпроси, като почти винаги се е провалява в международните си обещания. Преди 10-12 години трябваше да произведе 2 кораба не можа даже и това да направи при все факта че имаше междуправителствени гаранции това да се случи :)

    11:00 07.05.2026

  • 30 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Франция да наложи санкции на САЩ,те затвориха протока. Но петрол няма да видят идиотите евролантици.

    11:04 07.05.2026

