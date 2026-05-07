Зеленски: Главният преговарящ на Украйна пристигна в САЩ за разговори с екипа на Тръмп

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров пристигна в СAЩ, предаде Укринформ, позовавайки се на властите в Киев, пише БТА.

Очаква се Умеров да се срещне в Маями със специалния пратеник на американкия президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф.

Планираните разговори във Флорида ще бъдат първата подобна среща след продължителна пауза.

По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква посещение на Уиткоф и Джаред Къшнър