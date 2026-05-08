Тържествата за края на Втората световна война в Русия са приглушени от напрежението около войната с Украйна

8 Май, 2026 16:50 785 39

Частта от руснаците са недоволни от цензурата в интернет и правителствения контрол върху онлайн дейностите, включително блокирането на популярното приложение за съобщения Teлеграм

Снимка: БГНЕС/ЕРА
На фона на голямо напрежение Русия се готви да отбележи най-важния си светски празник утре, като опасенията за сигурността, свързани с войната с Украйна, и признаците за вътрешно недоволство хвърлят сянка върху ежегодните тържества на Червения площад в Москва.

Едностранното прекратяване на огъня в Украйна, обявено от Русия за днес и утре, бързо се провали. Москва и Киев се обвиниха взаимно за продължаващите сражения, точно както направиха и по-рано тази седмица, когато едностранното спиране на огъня, обявено от самата Украйна, също така бързо се провали.

Обвиненията отразяват дълбоко вкоренената липса на доверие между двете страни повече от четири години, като Русия нападна своята съседка. Това попречи на дипломатическите усилия, водени от САЩ, за намиране на мирно решение.

Новата технология на Украйна за дронове и ракети ѝ помогна да нанася чести и точни удари дълбоко в територията на Русия през последните месеци, особено по големи нефтопреработвателни съоръжения.

Междувременно недоволството от някои от военните политики на Кремъл насочи вниманието към руския президент Владимир Путин, който трябва да произнесе реч утре по случай Деня на победата. Празникът отбелязва победата над нацистка Германия преди 81 години във Втората световна война и в миналото е бил повод за тържества и национален ентусиазъм, както и за демонстрация на военната мощ на Русия.
Тази година обаче е различна.

Руското министерство на отбраната заяви днес, че силите му в Украйна "напълно са прекратили бойните операции и са останали на досегашните си линии и позиции" от полунощ, когато влезе в сила едностранното прекратяване на огъня, обявено от Путин.

Въпреки това министерството обвини украинските сили, че продължават да нанасят удари по руски позиции, както и по гражданска инфраструктура в граничните райони на Белгородска и Курска област.

Според министерството, след полунощ руската противовъздушна отбрана е свалила 390 украински дрона и шест управляеми ракети с голям обсег "Нептун“, насочени към Русия.

Удар с украински дрон е поразил административната сграда на Южното управление на Руската аеронавигационна агенция в Ростов на Дон, принуждавайки 13 летища в южната част на страната да преустановят дейността си, съобщи руското министерство на транспорта.

Украинският президент Володимир Зеленски представи своя различна версия. Руските сили са продължили да атакуват по фронтовата линия през нощта, каза той, докато украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 56 руски дрона.

"Всичко това ясно показва, че от руска страна няма дори символичен опит за прекратяване на огъня на фронта", заяви Зеленски.

Той също така каза днес, че е нанесен пореден украински удар с далекобойни оръжия срещу обект от руския петролен сектор, този път в Ярославълска област, на повече от 700 километра от границата. Зеленски не уточни кога е станала атаката.

Руски официални лица многократно предупреждаваха, че Москва ще предприеме решителни действия, включително потенциална масирана атака срещу Киев, ако украинските атаки нарушат насрочените за утре официални събития.

"Насочихме вниманието си върху възможността за ответни мерки", заяви вчера пред журналисти съветникът на руския президент - Юрий Ушаков.

Руското външно министерство препоръча на чуждестранните посолства и международните организации в Киев да евакуират офисите си в случай, че такъв удар все пак се осъществи, а министерството на отбраната призова и цивилните да се евакуират.

Междувременно Зеленски изрази изненада, че чуждестранни високопоставени представители ще посетят Москва за честванията.

В руската столица се очакват кралят на Малайзия Ибрахим Султан Искандар, президентът на Лаос Тонглун Сисулит и авторитарният лидер на Беларус Александър Лукашенко. Премиерът на Словакия Роберт Фицо, чиято страна е държава членка на Европейския съюз, трябва да се срещне с Путин и да положи цветя пред Паметника на незнайния воин точно пред стените на Кремъл, но няма да присъства на парада на Червения площад.

Путин, който управлява Русия от повече от 25 години, използва въпроса за победата на СССР във Втората световна война, за да мобилизира подкрепа за себе си и за войната в Украйна, както и за да покаже глобалното влияние на Русия. Затова беше изненадващо, че традиционният парад за първи път от почти две десетилетия ще се състои без танкове, ракети и друга военна техника, с изключение на военните самолети в рамките на традиционния въздушен парад. Официалните представители обясниха това решение с "текущата оперативна обстановка", без да дават подробности.

По-голямата и по-добре оборудвана руска армия е ангажирана в бавна и тежка офанзива в Украйна. Нахлуването през февруари 2022 г. трябваше да доведе до бърза победа на Русия.

Украинските удари дълбоко в руска територия безпокоят Кремъл. Атаките са насочени срещу руския нефтодобив, както и срещу производствени предприятия и военни складове.

Част от руснаците са недоволни от цензурата в интернет и правителствения контрол върху онлайн дейностите, включително блокирането на популярното приложение за съобщения Teлеграм.

Всички услуги за мобилен интернет достъп и текстови съобщения ще бъдат ограничени в Москва утре, съобщи министерството на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите, което добави, че драстичните мерки са с цел да се гарантира обществената безопасност.

Ограниченията ще важат за сайтове от "белия списък" на руското правителство – група от одобрени от държавата онлайн услуги, които остават достъпни по време на все по-честите прекъсвания на интернет връзката в страната. Домашният интернет и Wi-Fi няма да бъдат засегнати, заявиха властите.


