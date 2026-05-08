Тържествата за края на Втората световна война в Русия са приглушени от напрежението около войната с Украйна

На фона на голямо напрежение Русия се готви да отбележи най-важния си светски празник утре, като опасенията за сигурността, свързани с войната с Украйна, и признаците за вътрешно недоволство хвърлят сянка върху ежегодните тържества на Червения площад в Москва.
Едностранното прекратяване на огъня в Украйна, обявено от Русия за днес и утре, бързо се провали. Москва и Киев се обвиниха взаимно за продължаващите сражения, точно както направиха и по-рано тази седмица, когато едностранното спиране на огъня, обявено от самата Украйна, също така бързо се провали.
Обвиненията отразяват дълбоко вкоренената липса на доверие между двете страни повече от четири години, като Русия нападна своята съседка. Това попречи на дипломатическите усилия, водени от САЩ, за намиране на мирно решение.
Новата технология на Украйна за дронове и ракети ѝ помогна да нанася чести и точни удари дълбоко в територията на Русия през последните месеци, особено по големи нефтопреработвателни съоръжения.
Междувременно недоволството от някои от военните политики на Кремъл насочи вниманието към руския президент Владимир Путин, който трябва да произнесе реч утре по случай Деня на победата. Празникът отбелязва победата над нацистка Германия преди 81 години във Втората световна война и в миналото е бил повод за тържества и национален ентусиазъм, както и за демонстрация на военната мощ на Русия.
Тази година обаче е различна.
Руското министерство на отбраната заяви днес, че силите му в Украйна "напълно са прекратили бойните операции и са останали на досегашните си линии и позиции" от полунощ, когато влезе в сила едностранното прекратяване на огъня, обявено от Путин.
Въпреки това министерството обвини украинските сили, че продължават да нанасят удари по руски позиции, както и по гражданска инфраструктура в граничните райони на Белгородска и Курска област.
Според министерството, след полунощ руската противовъздушна отбрана е свалила 390 украински дрона и шест управляеми ракети с голям обсег "Нептун“, насочени към Русия.
Удар с украински дрон е поразил административната сграда на Южното управление на Руската аеронавигационна агенция в Ростов на Дон, принуждавайки 13 летища в южната част на страната да преустановят дейността си, съобщи руското министерство на транспорта.
Украинският президент Володимир Зеленски представи своя различна версия. Руските сили са продължили да атакуват по фронтовата линия през нощта, каза той, докато украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 56 руски дрона.
"Всичко това ясно показва, че от руска страна няма дори символичен опит за прекратяване на огъня на фронта", заяви Зеленски.
Той също така каза днес, че е нанесен пореден украински удар с далекобойни оръжия срещу обект от руския петролен сектор, този път в Ярославълска област, на повече от 700 километра от границата. Зеленски не уточни кога е станала атаката.
Руски официални лица многократно предупреждаваха, че Москва ще предприеме решителни действия, включително потенциална масирана атака срещу Киев, ако украинските атаки нарушат насрочените за утре официални събития.
"Насочихме вниманието си върху възможността за ответни мерки", заяви вчера пред журналисти съветникът на руския президент - Юрий Ушаков.
Руското външно министерство препоръча на чуждестранните посолства и международните организации в Киев да евакуират офисите си в случай, че такъв удар все пак се осъществи, а министерството на отбраната призова и цивилните да се евакуират.
Междувременно Зеленски изрази изненада, че чуждестранни високопоставени представители ще посетят Москва за честванията.
В руската столица се очакват кралят на Малайзия Ибрахим Султан Искандар, президентът на Лаос Тонглун Сисулит и авторитарният лидер на Беларус Александър Лукашенко. Премиерът на Словакия Роберт Фицо, чиято страна е държава членка на Европейския съюз, трябва да се срещне с Путин и да положи цветя пред Паметника на незнайния воин точно пред стените на Кремъл, но няма да присъства на парада на Червения площад.
Путин, който управлява Русия от повече от 25 години, използва въпроса за победата на СССР във Втората световна война, за да мобилизира подкрепа за себе си и за войната в Украйна, както и за да покаже глобалното влияние на Русия. Затова беше изненадващо, че традиционният парад за първи път от почти две десетилетия ще се състои без танкове, ракети и друга военна техника, с изключение на военните самолети в рамките на традиционния въздушен парад. Официалните представители обясниха това решение с "текущата оперативна обстановка", без да дават подробности.
По-голямата и по-добре оборудвана руска армия е ангажирана в бавна и тежка офанзива в Украйна. Нахлуването през февруари 2022 г. трябваше да доведе до бърза победа на Русия.
Украинските удари дълбоко в руска територия безпокоят Кремъл. Атаките са насочени срещу руския нефтодобив, както и срещу производствени предприятия и военни складове.
Част от руснаците са недоволни от цензурата в интернет и правителствения контрол върху онлайн дейностите, включително блокирането на популярното приложение за съобщения Teлеграм.
Всички услуги за мобилен интернет достъп и текстови съобщения ще бъдат ограничени в Москва утре, съобщи министерството на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите, което добави, че драстичните мерки са с цел да се гарантира обществената безопасност.
Ограниченията ще важат за сайтове от "белия списък" на руското правителство – група от одобрени от държавата онлайн услуги, които остават достъпни по време на все по-честите прекъсвания на интернет връзката в страната. Домашният интернет и Wi-Fi няма да бъдат засегнати, заявиха властите.
4 Само факти
Общото честване се провежда на Червения площад в Москва.
На празника присъстват германски офицери от нацистка Германия, като Ернст Кьостринг и полковник Ханс Кребс, които маршируват заедно със съветски войници, докато Сталин и други лидери наблюдават от трибуната. Този парад се провежда в условията на действащия пакт "Молотов-Риббентроп", по време на който нацистка Германия и СССР си сътрудничат.
Исторически факт, често споменаван в контекста на съюза между СССР и Германия преди нахлуването през юни 1941 г., е, че на 1 май 1941 г. нацисти и комунисти празнуват заедно.
Коментиран от #19
16:55 08.05.2026
8 Миролюб Войнов, историк
16:58 08.05.2026
9 Клети, нещастни копейки 🤪
А на нашенските рашисти още не са им спуснали опорката. И те още си мелят как Украйна загива, нацисти с автомати там подкарват последните украинци към фронтовата линия и т.н. За смях на адекватните наоколо.
Щастлив съм, че не знам какво е да си продадеш името и фасона за лице на лъжата. Срещу обещание, че като дойде оркската армия тук, ще те направи Голяма Работа. Ама искам да попитам продалите се - не се ли сетихте, че който ви наема да лъжете другите, ще излъже пък вас? Защо мислите, че опорките ви са си старите и не спомагат да оцелеете?
Просто те никога не са предвиждали оцеляването ви. За тях сте пушечно месо като всяко друго, ролята ви в спектакъла им е да мрете за кефа на Русия. Ако тя загуби, ще ви зареже. Ако успеете да я докарате тук, ще ви избие. Тя работи с предатели не от вчера, разбира от тях и знае - полезни са ѝ при врага, при нея са опасни, ще я предадат още по-лесно от своите. Нищо, че сте психопати, готови да изколите народа си, за да ѝ служите. Тя си има свои психопати, които също ще го вършат с удоволствие, но за разлика от вас не са предавали своите.
Коментиран от #24
16:59 08.05.2026
12 Нощен вълк
До коментар #11 от "ха ха ха":Изгниха ни кокалите в Донбас коте степи.
17:02 08.05.2026
13 Владимир Путин, президент
Русия няма да излъчи Парада на ПОЗОРА в реално време !!! Планира се да бъде излъчен в 12.00 по обяд по Канал 1 на руската телевизия. Смущаващи зрителите кадри и събития ще бъдат строго изрязвани ☝️
Коментиран от #18, #27
17:02 08.05.2026
16 лапай и потяпяй
До коментар #15 от "604":малко наритано п се
Коментиран от #21
17:03 08.05.2026
19 Не знам...
До коментар #4 от "Само факти":Защо ти слагат минуси.Това са исторически истини.Това,че на някой не му харесва не ги прави лъжи.И ако не са били американците руснаците са щели да видят победа през крив макарон.Виж,че са дали най-много жертви това е вярно и то защото за тях руския войник е едно нищо.Хвърляли са ги в безсмислени сражения като слама в огън,както се изразяваше един руски маршал участвал във войната.
17:05 08.05.2026
23 Безспорни факти
Още при първите контакти между Съветския Съюз и Германия не могат да бъдат забелязани никакви претенции, или недоволство от страна на Съветския Съюз към Германия по отношения на политическата власт (режим) вътре в страната, както и на международно ниво. Няма абсолютно никакъв документ и съобщение в съветската преса и радио, че Съветския Съюз по някакъв начин е застрашен от Германия, или че е пречка на наговите интереси и ангажименти към други държави. При двустранните разговори в Москва, двете страни са постигнали пълно разбирателство и не са засягани въпроси нито към националсоциалистическия режим в Германия, нито към комунистическия в Съветския Съюз. Тази практика е твърдо установена от държавния протокол чак до започването на Германо-Съветската Война.
Съветския Съюз не се борил срещу нацизмо-фашизма по времето на Втората Световна Война. Това не е било и възможно, защото в началото заедно с Германия са били съюзнически държави.
17:07 08.05.2026
26 Миролюб Войнов, историк
Първи беларуски фронт – Георгий Жуков
Втори беларуски фронт – Константин Рокосовски
Първи украински фронт – Иван Конев
17:09 08.05.2026
