"Файненшъл Таймс": ЕС се подготвя за потенциални преговори с Владимир Путин

ЕС се подготвя „за потенциални“ разговори с руския президент Владимир Путин, съобщи днес в. „Файненшъл Таймс“, като се позова на високопоставен официален представител, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

Всички страни в тристранните преговори за уреждане на конфликта в Украйна в момента разбират какво трябва да се направи, за да се постигне важен напредък, заяви пред журналисти съветникът на руския президент Владимир Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

„Всички разбират, включително, бих казал, и украинските преговарящи, че сега Киев трябва да направи само една сериозна стъпка, след което първо: военните действия ще бъдат преустановени, и второ: ще се отвори перспектива за сериозно обсъждане на перспективите за по-нататъшно дългосрочно уреждане на този проблем“, каза Ушаков.

„Всички разбират това и затова сега, честно казано, да се опитваме да се убеждаваме един друг е до голяма степен загуба на време, защото в момента се очаква тази стъпка от Киев, по-конкретно от (украинския президент Володимир) Зеленски. Ако той успее да я направи, тогава ще напреднем значително в уреждането на тази ситуация“, подчерта представителят на Кремъл.

Агенция Укринформ посочва, че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в миналото е казвал, че Украйна трябва да изтегли войските си от Донбас, за да продължат преговорите.

Според Ушаков след няколкото кръга тристранни преговори в Женева не е имало повече контакти относно Украйна в този формат. Той смята, че Вашингтон е зает с друг, „доста сериозен и важен проблем“.

След срещите в Женева през февруари официални представители на Кремъл заявиха, че Москва е готова да се изтегли от преговорния процес, ако исканията ѝ не бъдат изпълнени. Исканията са за териториални отстъпки от страна на Киев, тъй като се твърди, че почти всички други въпроси вече са били разрешени, отбелязва агенция Укринформ.