"Файненшъл Таймс": ЕС се подготвя за потенциални преговори с Владимир Путин
  Тема: Украйна

7 Май, 2026 22:10, обновена 7 Май, 2026 22:12 1 399 42

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход

Анатоли Стайков

ЕС се подготвя „за потенциални“ разговори с руския президент Владимир Путин, съобщи днес в. „Файненшъл Таймс“, като се позова на високопоставен официален представител, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

Всички страни в тристранните преговори за уреждане на конфликта в Украйна в момента разбират какво трябва да се направи, за да се постигне важен напредък, заяви пред журналисти съветникът на руския президент Владимир Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

„Всички разбират, включително, бих казал, и украинските преговарящи, че сега Киев трябва да направи само една сериозна стъпка, след което първо: военните действия ще бъдат преустановени, и второ: ще се отвори перспектива за сериозно обсъждане на перспективите за по-нататъшно дългосрочно уреждане на този проблем“, каза Ушаков.

„Всички разбират това и затова сега, честно казано, да се опитваме да се убеждаваме един друг е до голяма степен загуба на време, защото в момента се очаква тази стъпка от Киев, по-конкретно от (украинския президент Володимир) Зеленски. Ако той успее да я направи, тогава ще напреднем значително в уреждането на тази ситуация“, подчерта представителят на Кремъл.

Агенция Укринформ посочва, че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в миналото е казвал, че Украйна трябва да изтегли войските си от Донбас, за да продължат преговорите.

Според Ушаков след няколкото кръга тристранни преговори в Женева не е имало повече контакти относно Украйна в този формат. Той смята, че Вашингтон е зает с друг, „доста сериозен и важен проблем“.

След срещите в Женева през февруари официални представители на Кремъл заявиха, че Москва е готова да се изтегли от преговорния процес, ако исканията ѝ не бъдат изпълнени. Исканията са за териториални отстъпки от страна на Киев, тъй като се твърди, че почти всички други въпроси вече са били разрешени, отбелязва агенция Укринформ.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    39 3 Отговор
    ЕС опразни портфейла, Стрина Урсулина ще ходи с тубите на парада в москва да се премоли за керосинец

    Коментиран от #6

    22:14 07.05.2026

  • 2 Пич

    39 3 Отговор
    Божкее...... какъв срам и резил за ЕС !? Либерастки тъпите Урсулианци взели разрешение от жалкия наркоман със златен кенеф, каква да е политиката на ЕС...!?

    Коментиран от #7

    22:14 07.05.2026

  • 3 Яяяяяя

    15 3 Отговор
    А, не е вярно, ние подкрепяме 404

    22:15 07.05.2026

  • 4 Да,бе

    24 2 Отговор
    ЕС хубаво да си измие устата,че ще мирише чепа на Русия...

    22:16 07.05.2026

  • 5 така, така

    30 2 Отговор
    Ако на ЕС му трябва подкрепата на просрочения украински президент, то това е върха на падението.

    Пак сме на страната на булката. Добрата новина е, че това унижение няма да се търпи дълго и ЕС ще се разпадне. Ако решат да се държат на инат, то трябва да бягаме бързо от това токсично образование, готово да се самоунищожи, но да продължава далаверата им от войната. Всички сме наясно, че тази война за елита е просто бизнес и власт.

    22:16 07.05.2026

  • 6 Останаха без газ, без мас

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    И без Донбас. Остана им само един зелен пе/ас.

    Коментиран от #13, #16

    22:17 07.05.2026

  • 7 Взели

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    съгласието му да се оттегли от 3% на Донбас. И без това ще го изрита Русия от там. По добре да се маха без укро жертви

    22:21 07.05.2026

  • 8 А ГДЕ

    16 2 Отговор
    Кая Калас?

    22:21 07.05.2026

  • 9 Хахаха!🎺🥳😀

    22 2 Отговор
    Не миже да бъде! Нали щяха да преговарят с Русия от позиция на силата? Свърши им нафтата и дотам им беше силата!

    22:22 07.05.2026

  • 10 ЗЕЛЕНИЯ ЕВРЕЙ УНИЩОЖИ ЕВРОПА

    26 2 Отговор
    По добре и от Путин. Източи париците на европейците.

    22:23 07.05.2026

  • 11 Доналд Дък, учуден паток

    20 2 Отговор
    ЕС иска подкрепа от Зеленски?!? Втасахме я!!!

    22:23 07.05.2026

  • 12 Комита

    16 2 Отговор
    А Зеленчука кога ще направи свободни избори в Усраина.??

    22:23 07.05.2026

  • 13 МНОГО ДОБРЕ КАЗАНО

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Останаха без газ, без мас":

    Браво.

    22:24 07.05.2026

  • 14 Шопо

    18 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    22:25 07.05.2026

  • 15 В КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    14 2 Отговор
    30% от самолетите не летят поради липса на гориво. ГОЛЕМ СМЕХ.

    22:25 07.05.2026

  • 16 Хахаха!🎺🥳😀

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Останаха без газ, без мас":

    Ако нема рима, удари ма!
    Пеньо Пенев, поета с ватенката, автор на "Когато цъфнат теменугите" и баладата "Кънчо Куткодеров"🤣😛❗

    Коментиран от #18

    22:26 07.05.2026

  • 17 Кобзон рекърдс

    3 9 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    Коментиран от #19

    22:26 07.05.2026

  • 18 Куткодеров

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Тъй вярно!
    ✌️✌️✌️✌️

    22:28 07.05.2026

  • 19 Искай от Боко

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кобзон рекърдс":

    Той има филии с мас.

    22:30 07.05.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    10 2 Отговор
    А Путин знае ли? 🤣🤣🤣

    Това ми звучи като оня лаф:
    "В четвърти клас бяхме гаджета с Божидарка, ама тя не знаеше"...

    Коментиран от #24

    22:31 07.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ВАЖНА НОВИНА

    8 2 Отговор
    Пусната в 23.00 та по-малко хора да я прочетат.

    22:35 07.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ха

    2 9 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 81":

    Дедо Путин не знае вече на кой свят се намира.
    Никакви преговори няма да има с кремълският клоун.

    Коментиран от #30, #39

    22:37 07.05.2026

  • 25 Съдията

    7 3 Отговор
    Бялото знаме и всички на килимчето про Путин. Светна им на Запад(налите), че САЩ и Русия се разбраха и не им остава друго, освен да молят за прошка.😂

    Коментиран от #28

    22:38 07.05.2026

  • 26 Стьопа

    4 6 Отговор
    --- Таваришч Путин, пришёл мужчина и сказал, что знает, как закончится SVO! Что делать?
    --- Разстрелять!

    22:39 07.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Прокурорът

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Съдията":

    Другарю съдия, отстранен сте поради некомпетентност!

    22:41 07.05.2026

  • 29 Хайо

    7 0 Отговор
    А Русия знае ли? Мисли ли така ли въпроса ?

    22:41 07.05.2026

  • 30 az СВО Победа 81

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха":

    Викаш и той както и Божидарка от 4-ти клас пет пари не дават какво си въобразяват някои ....
    🤣🤣🤣

    22:42 07.05.2026

  • 31 Поета с ватенката

    8 1 Отговор
    Поздравявам Кая и Урсула със стихотворението "Кънчо Куткодеров". К да се замени с П.

    22:43 07.05.2026

  • 32 Хайо

    8 2 Отговор
    Глупост след глупост .Русия е поставила условията си ,Европа ако беше съгласна за преговори ,натиска Зешенски .Всичко друго е цирк.Какви преговори ще последват ? Европа ще иска Русия да върне земите на Украйна и да плати репарации .Това не е подготовка за преговори .

    Коментиран от #37, #38

    22:44 07.05.2026

  • 33 Кънчо Куткодеров

    6 1 Отговор
    Аз избирам Урсула, защото е разработена и плодовита!

    22:46 07.05.2026

  • 34 Путин

    8 1 Отговор
    Никакъв нефт и газ за ес . Нито капка .

    Коментиран от #35, #36

    22:46 07.05.2026

  • 35 Кънчо Куткодеров

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Путин":

    Ако Урсула ти даде, няма ли и ти да дадеш на Европата?

    22:48 07.05.2026

  • 36 Зеленски

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Путин":

    Колко капки ти останая?

    22:48 07.05.2026

  • 37 Кънчо Куткодеров

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хайо":

    И аз искам репарации за семето, да си купя Мерцедес!

    22:52 07.05.2026

  • 38 Кънчо Куткодеров

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Хайо":

    Аз избирам за репарации Урсула, защото е разработена и плодовита.

    22:55 07.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Име

    1 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:01 07.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Урсула фон дер Лайен, председател

    0 0 Отговор
    Преговори с Пyкин !!? 🍌😁

    23:03 07.05.2026

