Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран атакува три американски бойни кораби с дронове и ракети, САЩ отвърнаха с удари по военни обекти на Техеран ВИДЕО

Иран атакува три американски бойни кораби с дронове и ракети, САЩ отвърнаха с удари по военни обекти на Техеран ВИДЕО

8 Май, 2026 03:14, обновена 8 Май, 2026 03:50 1 350 4

  • тръмп-
  • иран-
  • кораби-
  • сащ-
  • атака

Тръмп заяви, че атаката е била отблъсната и прекратяването на огъня остава в сила

Иран атакува три американски бойни кораби с дронове и ракети, САЩ отвърнаха с удари по военни обекти на Техеран ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран атакува три американски разрушителя, използвайки дронове и ракети, съобщи информационна агенция Тасним, позовавайки се на източници.

„Три американски разрушителя бяха атакувани от иранския флот близо до Ормузкия проток. Атаката срещу американските разрушители е извършена с помощта на ракети и дронове“, се казва в изявлението.

Съобщава се, че корабите са били повредени и след това са се насочили към Оманския залив.

Ебрахим Золфагари, говорител на Централното военно командване на страната „Хатам ал-Анбия“, заяви, че това е отговор на нарушението на прекратяването на огъня от страна на САЩ.

Американските военни са извършили удари по ирански военни съоръжения в отговор на атаки срещу техните разрушители, преминаващи през Ормузкия проток, сочи изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„CENTCOM елиминира заплахите и нанесе удари по ирански военни съоръжения, отговорни за атаката срещу американските сили, включително места за изстрелване на ракети и дронове, командни пунктове и съоръжения за наблюдение и разузнаване“, се казва в изявление на командването, публикувано на X.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна увери, че атаката срещу разрушителите е била отблъсната и самите кораби не са претърпели щети.

„Три американски разрушителя току-що успешно излязоха от Ормузкия проток под обстрел. Те не са претърпели щети“, написа той в Truth Social. „Тези три разрушителя и техните прекрасни екипажи ще се присъединят отново към нашата морска блокада, която е истинска стоманена стена.“

Тръмп заяви, че американските сили ще предприемат още по-силни и по-жестоки удари, ако Иран не подпише бързо споразумение с Вашингтон.

„Ударихме ги отново днес и ще ги ударим много по-силно и по-жестоко, ако не подпишат бързо споразумение“, написа още той.

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран остава в сила въпреки американските удари по цели в Ислямската република, заяви президентът на САЩ пред ABC News.

„Прекратяването на огъня продължава, то остава в сила“, цитира журналист от медията отговора на американския лидер на въпрос в X дали новите удари означават нарушаване на прекратяването на огъня. Президентът определи действията на американските военни в отговор на атаките срещу разрушители на ВМС на САЩ като „лек удар“.

В четвъртък журналистката на Fox News Дженифър Грифин съобщи, че американските военни са ударили иранското пристанище Кешм и град Бандар Абас.

Иранската Press TV съобщи, че ситуацията близо до Ормузкия проток и в крайбрежните градове се е нормализирала след размяната на удари между Съединените щати и Ислямската република.

„След престрелка през последните няколко часа ситуацията на иранските острови и в крайбрежните градове близо до Ормузкия проток вече се нормализира“, съобщи Press TV.

На 21 април Вашингтон едностранно удължи прекратяването на огъня до приключване на диалога за уреждане на конфликта. Първоначално и двете страни в конфликта обявиха двуседмично прекратяване на огъня.

Последвалите преговори не дадоха резултати. САЩ започнаха блокада на иранските пристанища, обещавайки да я отменят едва след постигане на споразумение. В отговор Иран затвори Ормузкия проток и отказа по-нататъшен контакт.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    4 2 Отговор
    Ей тези проблеми с тоалетните по американските кораби са подобни на проблемите с пушачите по руските такива...и резултата е все един и същ, корабите на ремонт.

    Коментиран от #2

    03:42 08.05.2026

  • 2 Не, бе ...

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Те вече използват външни тоалетни. Upgrade...

    04:00 08.05.2026

  • 3 руzко = боклук

    1 1 Отговор
    а московия в пламъци мухахахаха

    04:13 08.05.2026

  • 4 идат като тигри бягат като офци

    1 1 Отговор
    във видеото не се вижда как краварите бягат като офци

    04:16 08.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания