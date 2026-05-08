Иран атакува три американски бойни кораби с дронове и ракети, САЩ отвърнаха с удари по военни обекти на Техеран ВИДЕО

Иран атакува три американски разрушителя, използвайки дронове и ракети, съобщи информационна агенция Тасним, позовавайки се на източници.

„Три американски разрушителя бяха атакувани от иранския флот близо до Ормузкия проток. Атаката срещу американските разрушители е извършена с помощта на ракети и дронове“, се казва в изявлението.

Съобщава се, че корабите са били повредени и след това са се насочили към Оманския залив.

Ебрахим Золфагари, говорител на Централното военно командване на страната „Хатам ал-Анбия“, заяви, че това е отговор на нарушението на прекратяването на огъня от страна на САЩ.

Американските военни са извършили удари по ирански военни съоръжения в отговор на атаки срещу техните разрушители, преминаващи през Ормузкия проток, сочи изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„CENTCOM елиминира заплахите и нанесе удари по ирански военни съоръжения, отговорни за атаката срещу американските сили, включително места за изстрелване на ракети и дронове, командни пунктове и съоръжения за наблюдение и разузнаване“, се казва в изявление на командването, публикувано на X.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна увери, че атаката срещу разрушителите е била отблъсната и самите кораби не са претърпели щети.

„Три американски разрушителя току-що успешно излязоха от Ормузкия проток под обстрел. Те не са претърпели щети“, написа той в Truth Social. „Тези три разрушителя и техните прекрасни екипажи ще се присъединят отново към нашата морска блокада, която е истинска стоманена стена.“

Тръмп заяви, че американските сили ще предприемат още по-силни и по-жестоки удари, ако Иран не подпише бързо споразумение с Вашингтон.

„Ударихме ги отново днес и ще ги ударим много по-силно и по-жестоко, ако не подпишат бързо споразумение“, написа още той.

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран остава в сила въпреки американските удари по цели в Ислямската република, заяви президентът на САЩ пред ABC News.

„Прекратяването на огъня продължава, то остава в сила“, цитира журналист от медията отговора на американския лидер на въпрос в X дали новите удари означават нарушаване на прекратяването на огъня. Президентът определи действията на американските военни в отговор на атаките срещу разрушители на ВМС на САЩ като „лек удар“.

В четвъртък журналистката на Fox News Дженифър Грифин съобщи, че американските военни са ударили иранското пристанище Кешм и град Бандар Абас.

Иранската Press TV съобщи, че ситуацията близо до Ормузкия проток и в крайбрежните градове се е нормализирала след размяната на удари между Съединените щати и Ислямската република.

„След престрелка през последните няколко часа ситуацията на иранските острови и в крайбрежните градове близо до Ормузкия проток вече се нормализира“, съобщи Press TV.

На 21 април Вашингтон едностранно удължи прекратяването на огъня до приключване на диалога за уреждане на конфликта. Първоначално и двете страни в конфликта обявиха двуседмично прекратяване на огъня.

Последвалите преговори не дадоха резултати. САЩ започнаха блокада на иранските пристанища, обещавайки да я отменят едва след постигане на споразумение. В отговор Иран затвори Ормузкия проток и отказа по-нататъшен контакт.