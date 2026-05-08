Тръмп отправи ултиматум към ЕС, постави срок до 4 юли за спазване на търговското споразумение

Американските тарифи за страните от ЕС ще се повишат „до много по-високи нива“, ако те не изпълнят задълженията си по търговското споразумение, постигнато със САЩ миналото лято, до 4 юли, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в платформата за социални медии TruthSocial.

„Беше дадено обещание, че ЕС ще изпълни своята част от сделката и, както е договорено, ще намали тарифите до НУЛА! Съгласих се да им дам време до нашата 250-годишнина (Денят на независимостта на САЩ, честван на 4 юли), в противен случай, за съжаление, тарифите веднага ще се увеличат до много по-високи нива“, написа републиканецът.

Тръмп написа още, че е провел „страхотен разговор“ с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той каза, че двете страни са се съгласили, че Иран никога не трябва да се сдобива с ядрени оръжия и че режим, който „убива собствения си народ“, не може да контролира такива оръжия.

Страните от ЕС не успяха да одобрят търговско споразумение със Съединените щати на среща на представители на Европейския парламент и държавите членки, проведена вечерта на 6 май, съобщи Bloomberg. Обсъдени са изменения в споразуменията, постигнати през юли 2025 г., но според представител на Кипър не са взети окончателни решения.

Търговското споразумение „Търнбери“ между ЕС и Съединените щати бе подписано през юли 2025 г. в Търнбери, Шотландия, и има за цел да премахне търговския дисбаланс, при който ЕС изнася значително повече за Съединените щати, отколкото внася.

Съгласно споразумението ЕС се ангажира да премахне тарифите за американски промишлени стоки и да разшири преференциите за американски селскостопански и морски продукти. Съединените щати се ангажираха да ограничат тарифите за стоки от ЕС до не повече от 15% и да прилагат само основната тарифа за определени артикули.

Освен това търговското споразумение предвижда намаляване на тарифите за европейския износ на автомобили от 25% на 15%.

Тръмп преди това заплаши да наложи 30% тарифи на ЕС, но тази ставка беше намалена по време на преговорите. ЕС обеща да премахне тарифите за американски стоки.

На 1 май Тръмп обяви намерението си да увеличи митата върху автомобили и камиони от ЕС от 15% на 25%, позовавайки се на неизпълнението от страна на Европа на задълженията си по споразумението. Този ход, според Ройтерс, предизвика остри критики от европейски политици и търговски групи, като един европейски икономист призова Брюксел и германското правителство „най-накрая да проявят твърдост“ и да наложат ответни мита.

„Няма нито правна, нито икономическа основа за тези мита. Това е наистина политическо действие срещу Германия“, каза членът на Европейския парламент Бернд Ланге, коментирайки заплахите на републиканеца.

Върховният съд на САЩ отмени повечето от митата, наложени от Тръмп срещу различни държави през февруари тази година. По-конкретно, бяха премахнати „реципрочните“ мита, наложени на повечето държави; митата върху стоки от Китай, Канада и Мексико, оправдани от необходимостта от борба с контрабандата на синтетичния опиоид фентанил в Съединените щати; и „вторичните“ мита срещу Индия, наложени в отговор на покупките на руски петрол.

Тръмп се оплака, че премахването на тарифите ще принуди САЩ да възстановят 159 милиарда долара на множестно компании.