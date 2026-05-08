The Wall Street Journal: Саудитска Арабия и Кувейт отново отвориха базите и небето си за американските военни ВИДЕО

8 Май, 2026 05:08, обновена 8 Май, 2026 05:13 733 3

Това решение позволява на Вашингтон да възобнови операция "Проект Свобода", отбелязва изданието

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Саудитска Арабия и Кувейт са премахнали ограниченията върху използването на техните бази и въздушно пространство от американските военни, наложени след стартирането на операция „Проект Свобода“ - ескортна операция на САЩ в Ормузкия проток, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски и саудитски официални лица.

Това решение позволява на Вашингтон да възобнови операцията си, тъй като премахва пречка за президента на САЩ Доналд Тръмп, казаха те. Пентагонът не е изключил възобновяване на операцията още тази седмица, съобщава изданието.

Операция „Проект Свобода“ беше преустановена по-малко от два дни след стартирането ѝ. Това се дължи отчасти на недоволство от Рияд, съобщи NBC. The Wall Street Journal съобщи, че мисията, която разчиташе на саудитски и кувейтски бази за защита на корабите, е предизвикала разгорещен спор с Рияд и е заплашила да наруши споразумението за сигурност. Държавите от Персийския залив блокираха достъпа, поставяйки под въпрос готовността на САЩ да ги защитят, след като американски официални лица омаловажиха иранските удари.

Когато операцията се възобнови, корабите ще се движат по разчистен коридор под военноморска и въздушна защита. Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет го нарече „подарък от САЩ за света“ и обяви създаването на „червено-бяло-син купол“ над пролива.

В отговор на операцията на САЩ, Иран удари петролен център в ОАЕ, което разтревожи Рияд. САЩ отблъснаха атаките, потопиха шест ирански лодки и изтеглиха два свои кораба. Техеран обаче удари няколко други кораба и изстреля 15 ракети и дронове по ОАЕ – за първи път след прекратяването на огъня. Държавите от Персийския залив се опасяват, че Иран ще сметне подобни удари за ненаказани, пише вестникът. Техеран отрича атаките срещу ОАЕ, но заплашва със „смазващ отговор“ на враждебни действия от територията на емирството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 0 Отговор
    Саудитска Арабия и Кувейт стават мишени за ракетите от Иран.
    Летището в София също

    05:34 08.05.2026

  • 2 Дзак

    6 0 Отговор
    Явно вече не могат да се отърват от благодетеля си!

    05:50 08.05.2026

  • 3 Гражданин.

    4 0 Отговор
    Лъжат като цигани именно Саудитска Арабия и Катар спряха операцията на Американците.

    06:05 08.05.2026