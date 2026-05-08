The Wall Street Journal: Саудитска Арабия и Кувейт отново отвориха базите и небето си за американските военни ВИДЕО

Саудитска Арабия и Кувейт са премахнали ограниченията върху използването на техните бази и въздушно пространство от американските военни, наложени след стартирането на операция „Проект Свобода“ - ескортна операция на САЩ в Ормузкия проток, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на американски и саудитски официални лица.

Това решение позволява на Вашингтон да възобнови операцията си, тъй като премахва пречка за президента на САЩ Доналд Тръмп, казаха те. Пентагонът не е изключил възобновяване на операцията още тази седмица, съобщава изданието.

Операция „Проект Свобода“ беше преустановена по-малко от два дни след стартирането ѝ. Това се дължи отчасти на недоволство от Рияд, съобщи NBC. The Wall Street Journal съобщи, че мисията, която разчиташе на саудитски и кувейтски бази за защита на корабите, е предизвикала разгорещен спор с Рияд и е заплашила да наруши споразумението за сигурност. Държавите от Персийския залив блокираха достъпа, поставяйки под въпрос готовността на САЩ да ги защитят, след като американски официални лица омаловажиха иранските удари.

Когато операцията се възобнови, корабите ще се движат по разчистен коридор под военноморска и въздушна защита. Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет го нарече „подарък от САЩ за света“ и обяви създаването на „червено-бяло-син купол“ над пролива.

В отговор на операцията на САЩ, Иран удари петролен център в ОАЕ, което разтревожи Рияд. САЩ отблъснаха атаките, потопиха шест ирански лодки и изтеглиха два свои кораба. Техеран обаче удари няколко други кораба и изстреля 15 ракети и дронове по ОАЕ – за първи път след прекратяването на огъня. Държавите от Персийския залив се опасяват, че Иран ще сметне подобни удари за ненаказани, пише вестникът. Техеран отрича атаките срещу ОАЕ, но заплашва със „смазващ отговор“ на враждебни действия от територията на емирството.