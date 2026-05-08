Kyodo: САЩ проведоха първите изстрелване на ракета „Tomahawk“ от пускова установка „Typhon“ в Източна Азия ВИДЕО

8 Май, 2026 10:33, обновена 8 Май, 2026 10:43 998 14

Според агенцията ракетата е носила макетна бойна глава и е поразила цел в морето на 600 километра от мястото на изстрелване

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни проведоха първите тренировъчни изстрелвания на крилата ракета „Tomahawk“ от мобилна наземна пускова установка "Typhon" в Източна Азия по време на военни учения във Филипините.

Изстрелването е извършено от остров Лейте, според информационната агенция Kyodo.

Според агенцията ракетата е носила макетна бойна глава и е поразила цел в морето на 600 километра от мястото на изстрелване.

Тези изстрелвания са били част от многостранните военни учения „Balikatan“ във Филипините, които се проведоха от 20 април до 8 май. В ученията участваха над 17 000 войници от Филипините, САЩ, Австралия, Япония, Канада, Франция и Нова Зеландия.

Пусковите установки „Typhon“ могат да изстрелват многоцелеви ракети SM-6 и крилати ракети „Tomahawk“ с обхват от 1 600 километра.

Китай и Русия многократно са предупреждавали за опасностите от разполагането на подобни оръжия със среден обсег в региона. През септември 2025 г. официалният представител на китайското Министерство на външните работи поиска Вашингтон и Токио незабавно да изтеглят системите „Typhon“ от Източна Азия.


  • 1 Ха ха ха ха

    7 1 Отговор
    А ние си мислехме, че сащисаните са някаква сила ха ха ха. Помпят мускули пред чужденците, отнасят пердах от персите.

    10:46 08.05.2026

  • 2 Му зеем облещени

    5 0 Отговор
    Откритието е равносилно на това, че стрелата може да се изстрелва не само от лък, а и от балиста и горе долу със същата давност.

    10:47 08.05.2026

  • 3 Проектирани са специално за Русия

    4 6 Отговор
    за изстрелване от Украйна без нужда от кораби и самолети.

    10:47 08.05.2026

  • 4 Ъперкът

    8 1 Отговор
    След пропадането на реномето им в калта, правят учения ама файда няма. Целия свят видя, че са слабаци.

    10:48 08.05.2026

  • 5 оня с коня

    4 0 Отговор
    видеото им е като цялата държава генерирано със ИИ

    те толкова са кацали и на луната но тогава нямаше ИИ

    Коментиран от #12

    10:49 08.05.2026

  • 6 Цеко Бомбардировача

    2 7 Отговор
    От... 3 ДНЯ в КИЕВ до...отбраняваме мумията и кремля! А целия ХАГАНАТ... гори!
    Ееееедехееее
    ЗАКРИВАЙ

    10:51 08.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 матю хари

    3 9 Отговор
    Скоро ще четем за първите томахавки ударили дълбоко в руска територия.
    Маша ще реве, но кафявите линии не вършат никаква работа.

    10:53 08.05.2026

  • 9 Някой

    8 1 Отговор
    Ракети с обсег 500-5500км за изстрелване от сушата бяха забранени по договор. Не важеше за от кораби и самолети. Но САЩ разтури този договор. С което Русия може да си прави такива каквито си иска и на теория западна Европа е заплашена - в следствие на САЩ. Нашите ракети СС-23 стандартно с ядрени глави АА-60 (за тук само спекулации) се водеха с 480км разстояние, но американците изкарваха, че с друго гориво могат да летят повече и затова гледаха да ги забранят. Тук премахнати по искане на Турция и САЩ от местните предатели. А всяка съседна държава (в историята се бият такива за територия) си знаеше, че при нападение срещу България столицата и заминава или за Турция половината Истанбул. Сега сме НАТО-вски подлоги и ни ползват дори за нападението над Иран със самолетите тук, с което заплашват България.

    Коментиран от #14

    10:55 08.05.2026

  • 10 Скот Ритър

    7 1 Отговор
    Иран ги постави в ъгъла със стратегия, въоръжение и ответни удари. Тръмп няма полезен ход напред, изтеглянето от Персийския залив е неизбежно. Ако пък продължи с лудостта, целия регион ще пламне отнасяйки със себе си икономическите последици за Европа поставяйки я на колене. Така погледнато може да не е лудост а добре премерена стратегия.

    Коментиран от #13

    10:55 08.05.2026

  • 11 Последния софиянец

    3 8 Отговор
    А някакво Фламинго изкърти монголски военен завод на..2 000км.
    Няма С- 400, 500, 1000 ,... Няма Без аналоговото ПВО,..няма 3 ДНЯ,...само взривове в моцква 👍😄

    10:56 08.05.2026

  • 12 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Кадрите от тогава са едни петна - бяло, кафяво и червеникаво. После по тях изкарваха ХД качество прашинки в отпечатъците от подметки. Е на това не вярвам. Загубата е още при снимането и образи са пръснати по снимките омешани. ХД снимките им са като свободни съчинения. Дори не знам дали отговарят подметки, че едни изглеждаха равни докато се качва, пък на раета. Освен другите като за снимана муха. ;) Е може да е измислица.

    11:01 08.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Небинарен ляв

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Практически ние сме лесна територия за завземане от нашите съседи ако те решат. Исторически погледнато Турция има най-голям апетит, Гърция би откъснала парче от нас, Румъния би се възползвала от плодородна Добруджа. Това, че сме в Нато не ме успокоява а напротив. Отслабена Европа и унижена Америка няма да ни спасяват, ние сме колониална територия незаслужаващата вниманието им. По-лесно е да ни оставят на хищниците, за тях сме само плячка.

    11:10 08.05.2026