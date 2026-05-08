Kyodo: САЩ проведоха първите изстрелване на ракета „Tomahawk“ от пускова установка „Typhon“ в Източна Азия ВИДЕО

Американските военни проведоха първите тренировъчни изстрелвания на крилата ракета „Tomahawk“ от мобилна наземна пускова установка "Typhon" в Източна Азия по време на военни учения във Филипините.

Изстрелването е извършено от остров Лейте, според информационната агенция Kyodo.

Според агенцията ракетата е носила макетна бойна глава и е поразила цел в морето на 600 километра от мястото на изстрелване.

Тези изстрелвания са били част от многостранните военни учения „Balikatan“ във Филипините, които се проведоха от 20 април до 8 май. В ученията участваха над 17 000 войници от Филипините, САЩ, Австралия, Япония, Канада, Франция и Нова Зеландия.

Пусковите установки „Typhon“ могат да изстрелват многоцелеви ракети SM-6 и крилати ракети „Tomahawk“ с обхват от 1 600 километра.

Китай и Русия многократно са предупреждавали за опасностите от разполагането на подобни оръжия със среден обсег в региона. През септември 2025 г. официалният представител на китайското Министерство на външните работи поиска Вашингтон и Токио незабавно да изтеглят системите „Typhon“ от Източна Азия.