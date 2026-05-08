Kyodo: САЩ проведоха първите изстрелване на ракета „Tomahawk“ от пускова установка „Typhon“ в Източна Азия ВИДЕО

Американските военни проведоха първите тренировъчни изстрелвания на крилата ракета „Tomahawk“ от мобилна наземна пускова установка "Typhon" в Източна Азия по време на военни учения във Филипините.
Изстрелването е извършено от остров Лейте, според информационната агенция Kyodo.
Според агенцията ракетата е носила макетна бойна глава и е поразила цел в морето на 600 километра от мястото на изстрелване.
Тези изстрелвания са били част от многостранните военни учения „Balikatan“ във Филипините, които се проведоха от 20 април до 8 май. В ученията участваха над 17 000 войници от Филипините, САЩ, Австралия, Япония, Канада, Франция и Нова Зеландия.
Пусковите установки „Typhon“ могат да изстрелват многоцелеви ракети SM-6 и крилати ракети „Tomahawk“ с обхват от 1 600 километра.
Китай и Русия многократно са предупреждавали за опасностите от разполагането на подобни оръжия със среден обсег в региона. През септември 2025 г. официалният представител на китайското Министерство на външните работи поиска Вашингтон и Токио незабавно да изтеглят системите „Typhon“ от Източна Азия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха ха
10:46 08.05.2026
2 Му зеем облещени
10:47 08.05.2026
3 Проектирани са специално за Русия
10:47 08.05.2026
4 Ъперкът
10:48 08.05.2026
5 оня с коня
те толкова са кацали и на луната но тогава нямаше ИИ
Коментиран от #12
10:49 08.05.2026
6 Цеко Бомбардировача
Ееееедехееее
ЗАКРИВАЙ
10:51 08.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 матю хари
Маша ще реве, но кафявите линии не вършат никаква работа.
10:53 08.05.2026
9 Някой
Коментиран от #14
10:55 08.05.2026
10 Скот Ритър
Коментиран от #13
10:55 08.05.2026
11 Последния софиянец
Няма С- 400, 500, 1000 ,... Няма Без аналоговото ПВО,..няма 3 ДНЯ,...само взривове в моцква 👍😄
10:56 08.05.2026
12 Някой
До коментар #5 от "оня с коня":Кадрите от тогава са едни петна - бяло, кафяво и червеникаво. После по тях изкарваха ХД качество прашинки в отпечатъците от подметки. Е на това не вярвам. Загубата е още при снимането и образи са пръснати по снимките омешани. ХД снимките им са като свободни съчинения. Дори не знам дали отговарят подметки, че едни изглеждаха равни докато се качва, пък на раета. Освен другите като за снимана муха. ;) Е може да е измислица.
11:01 08.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Небинарен ляв
До коментар #9 от "Някой":Практически ние сме лесна територия за завземане от нашите съседи ако те решат. Исторически погледнато Турция има най-голям апетит, Гърция би откъснала парче от нас, Румъния би се възползвала от плодородна Добруджа. Това, че сме в Нато не ме успокоява а напротив. Отслабена Европа и унижена Америка няма да ни спасяват, ние сме колониална територия незаслужаващата вниманието им. По-лесно е да ни оставят на хищниците, за тях сме само плячка.
11:10 08.05.2026