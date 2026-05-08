Техеран определи като "акт на агресия" атаките на САЩ срещу два ирански танкера

Иранското външно министерство осъди американските атаки срещу танкерите на Ислямската република, наричайки ги "акт на агресия".

Това се посочва в изявление на външното министерство.

„Министерството на външните работи на Ислямска република Иран категорично осъжда действията на американските военни срещу два петролни танкера. Тези агресивни и провокативни действия представляват нарушение на споразумението за прекратяване на огъня“, се отбелязва в изявлението.

Според иранското външно министерство, военното присъствие на САЩ в региона на Персийския залив причинява нестабилност с широко разпространени последици.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи рано тази сутрин, че е прехванало „непровокирани ирански атаки“ срещу три американски военни кораба — USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) и USS Mason (DDG 87). Иранските сили са използвали ракети, дронове и малки моторни лодки, докато разрушителите са преминавали през протока към Оманския залив. Няма поразени американски активи.

Иран заяви, че атаката срещу разрушителите е в отговор на американски удар срещу ирански петролен танкер край пристанището Джаск и навлизането на американски кораби в ирански води.В отговор на атаките срещу корабите им, САЩ нанесоха „удари за самозащита“ срещу ирански военни обекти, включително в районите на Бандар Абас и остров Кешм.

Обединените арабски емирства съобщиха, че техните системи за ПВО са отговорили на заплаха от ракети и дронове само часове след сблъсъка в протока.

За последните 48 часа през Ормузкия проток не е преминал нито един голям търговски кораб. Приблизително 1 500 търговски кораба остават блокирани в Персийския залив, без възможност да излязат в открити води поради иранската блокада и военните рискове.

На 7-8 май се появиха съобщения за обстрел срещу китайски петролен танкер (JV Innovation), въпреки че не е ясно кой е извършителят.

Френски контейнеровоз беше ударен по-рано през седмицата (5 май), при което бяха ранени няколко моряци.

Иран официално създаде орган, наречен „Власти на Персийския залив и протока“ (Persian Gulf Strait Authority), който изисква от всички кораби да подават заявления за преминаване и да плащат „данък върху товара“, за да им бъде разрешен транзит през ирански води.