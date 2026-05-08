Техеран определи като "акт на агресия" атаките на САЩ срещу два ирански танкера

8 Май, 2026 14:35, обновена 8 Май, 2026 14:43 781 11

Според иранското външно министерство, военното присъствие на САЩ в региона "причинява нестабилност с широко разпространени последици"

Техеран определи като "акт на агресия" атаките на САЩ срещу два ирански танкера - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранското външно министерство осъди американските атаки срещу танкерите на Ислямската република, наричайки ги "акт на агресия".

Това се посочва в изявление на външното министерство.

„Министерството на външните работи на Ислямска република Иран категорично осъжда действията на американските военни срещу два петролни танкера. Тези агресивни и провокативни действия представляват нарушение на споразумението за прекратяване на огъня“, се отбелязва в изявлението.

Според иранското външно министерство, военното присъствие на САЩ в региона на Персийския залив причинява нестабилност с широко разпространени последици.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи рано тази сутрин, че е прехванало „непровокирани ирански атаки“ срещу три американски военни кораба — USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) и USS Mason (DDG 87). Иранските сили са използвали ракети, дронове и малки моторни лодки, докато разрушителите са преминавали през протока към Оманския залив. Няма поразени американски активи.

Иран заяви, че атаката срещу разрушителите е в отговор на американски удар срещу ирански петролен танкер край пристанището Джаск и навлизането на американски кораби в ирански води.В отговор на атаките срещу корабите им, САЩ нанесоха „удари за самозащита“ срещу ирански военни обекти, включително в районите на Бандар Абас и остров Кешм.

Обединените арабски емирства съобщиха, че техните системи за ПВО са отговорили на заплаха от ракети и дронове само часове след сблъсъка в протока.

За последните 48 часа през Ормузкия проток не е преминал нито един голям търговски кораб. Приблизително 1 500 търговски кораба остават блокирани в Персийския залив, без възможност да излязат в открити води поради иранската блокада и военните рискове.

На 7-8 май се появиха съобщения за обстрел срещу китайски петролен танкер (JV Innovation), въпреки че не е ясно кой е извършителят.

Френски контейнеровоз беше ударен по-рано през седмицата (5 май), при което бяха ранени няколко моряци.

Иран официално създаде орган, наречен „Власти на Персийския залив и протока“ (Persian Gulf Strait Authority), който изисква от всички кораби да подават заявления за преминаване и да плащат „данък върху товара“, за да им бъде разрешен транзит през ирански води.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пустите Ушанкофили,

    3 4 Отговор
    Станаха Чалмофили ! …..

    14:48 08.05.2026

  • 3 Плешивата Движуха

    2 4 Отговор
    Русия няма да излъчи Парада на ПОЗОРА в реално време !!! Планира се да бъде излъчен в 12.00 по обяд по Канал 1 на руската телевизия. Смущаващи зрителите кадри и събития ще бъдат безжалостно изрязвани ☝️

    Коментиран от #7

    14:48 08.05.2026

  • 4 Иранците са умни хора!

    5 1 Отговор
    Сложиха на всички кифли хиджаби, да не джавкат много!

    14:49 08.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И кво ?

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Плешивата Движуха":

    Защо да ни интересува ? Нали цезурата в Брюксел и СЕМ и без друго забраниха руските телевизии ?!

    Коментиран от #9

    14:53 08.05.2026

  • 8 Стига

    3 2 Отговор
    лаяхте бе, нали спечелихте войната? Нали потопихте американските кораби и им свалихте самолетите? Какво тогава само пищите като ощипани?

    14:55 08.05.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "И кво ?":

    8 млрд зрители тръпнат в очакване на 9-ти май.
    Буданов е подготвил изненади, Путин няма да присъства лично, а через гримиран актьор ☝️

    Коментиран от #10

    14:56 08.05.2026

  • 10 Ще носи

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    ли токчета актьорът?

    14:58 08.05.2026

  • 11 хаха

    0 2 Отговор
    Чалмите пак започнали да се правят на интересни.
    Казаха ли ви, че няма да ви минават танкерите? Казаха ви...

    А сега се правят на ощипани писслямистчетата.ХАХАХА

    15:00 08.05.2026

