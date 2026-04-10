Издъхна съветникът на върховния лидер на Иран Камал Харази

10 Април, 2026 04:25, обновена 10 Април, 2026 04:32 2 698 9

  • камал харази-
  • иран-
  • смърт

Ръководителят на Стратегическия съвет по външни отношения на Ислямската република бе в критично състояние от началото на април след бомбардировка в Техеран

Издъхна съветникът на върховния лидер на Иран Камал Харази - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Камал Харази, съветник на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей и ръководител на Стратегическия съвет по външни отношения на Ислямската република, e почина. от нараняванията си, получени при скорошна бомбардировка в Техеран, съобщи иранската държавна телевизия.

Според канала, Харази, „преди това ранен при атака на американско-израелския враг, е починал преди няколко часа“.

На 1 април телевизия Ал Хадат съобщи, че Харази „е ранен и в критично състояние“ по време на бомбардировката в Техеран. Иранските власти не коментираха тази информация по това време.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Все ми се струва,че...

    11 17 Отговор
    ,,Иранските власти не коментираха тази информация по това време."

    Скоро и да искат да коментират по тв,няма да имат такава възможност,защото и иранската тв ще бъде бомбандирана...

    Коментиран от #6

    04:39 10.04.2026

  • 2 Ганев

    8 3 Отговор
    Преди да ни замътиш полога, прочете ли какви кафяви ди пуснал в канализацията?
    ГЛАМАВ, а не главен……Еди къв си….Боже, опази ми от Ал ко холищари

    04:46 10.04.2026

  • 3 Давай Иран

    17 15 Отговор
    Психопатите трамп и сатаняху си намериха майстора!

    04:46 10.04.2026

  • 4 Кариера

    11 3 Отговор
    Моамед го е оттеглил стратегически.Като един друг стратег.

    04:49 10.04.2026

  • 5 Тръмпи

    8 7 Отговор
    Жалко за човека, дълго се е мъчил! Съболезнования към близките и роднините му! Ех жалко, но нищо, друг ще го смени! Какво тук значи някаква си личност?

    05:41 10.04.2026

  • 6 Виждаме

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Все ми се струва,че...":

    Виждаме, че езикът на "омразата ви е обзел" ... минете през църкв тези дни да се изповядате.

    07:20 10.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стара градска морга

    6 3 Отговор
    Харази се присъедини към Моджтабата в хладилната камера.

    07:46 10.04.2026

  • 9 2234

    1 4 Отговор
    Милен мисирката си пада ислямис, обича си ги и това е.

    09:01 10.04.2026

