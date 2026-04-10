Издъхна съветникът на върховния лидер на Иран Камал Харази

Камал Харази, съветник на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей и ръководител на Стратегическия съвет по външни отношения на Ислямската република, e почина. от нараняванията си, получени при скорошна бомбардировка в Техеран, съобщи иранската държавна телевизия.

Според канала, Харази, „преди това ранен при атака на американско-израелския враг, е починал преди няколко часа“.

На 1 април телевизия Ал Хадат съобщи, че Харази „е ранен и в критично състояние“ по време на бомбардировката в Техеран. Иранските власти не коментираха тази информация по това време.