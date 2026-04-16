Белият дом разследва мистериозни изчезвания и смърт на американски учени с достъп до ядрени проекти

Белият дом проверява сигнали за серия от мистериозни изчезвания и смъртни случаи на най-малко 10 американски учени с достъп до класифицирани ядрени и аерокосмически проекти, съобщава TRT World, предава News.bg.
Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че макар администрацията все още да не е провела консултации с всички компетентни агенции, случаите се разглеждат като достатъчно сериозни, за да бъде започнато официално разследване.
Сред засегнатите са изследователи и подизпълнители, свързани с ключови научни институции в САЩ, включително служители на НАСА и национални лаборатории. Посочени са случаи на изчезнали инженери и военни специалисти, както и починали учени, работили по проекти за космически мисии и ядрени технологии.
Властите отбелязват, че някои от случаите включват необясними изчезвания, при които са оставени лични вещи като телефони и портфейли, което засилва подозренията за възможни нарушения на сигурността или целенасочени действия.
Конгресменът Ерик Бърлисън е поискал участието на ФБР в разследването, като е определил ситуацията като „дълбоко обезпокоителна“ предвид концентрацията на случаи сред специалисти в чувствителни научни области.
Властите продължават паралелни проверки, като към момента няма официално потвърдена връзка между отделните инциденти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Конфети "Земя-въздух-земя "
10:19 16.04.2026
2 Забъркан ли си,
Коментиран от #9
10:20 16.04.2026
3 ТЪРСЕТЕ САМО
Коментиран от #6
10:21 16.04.2026
4 И кво
Коментиран от #5
10:22 16.04.2026
5 Бат Сали
До коментар #4 от "И кво":Хем си ги трепат , хем си ги издирват
10:23 16.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Баце ЕООД
До коментар #2 от "Забъркан ли си,":Емчи що не са внимавали американците тогава?
10:40 16.04.2026