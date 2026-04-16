Белият дом разследва мистериозни изчезвания и смърт на американски учени с достъп до ядрени проекти

Белият дом проверява сигнали за серия от мистериозни изчезвания и смъртни случаи на най-малко 10 американски учени с достъп до класифицирани ядрени и аерокосмически проекти, съобщава TRT World, предава News.bg.

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че макар администрацията все още да не е провела консултации с всички компетентни агенции, случаите се разглеждат като достатъчно сериозни, за да бъде започнато официално разследване.

Сред засегнатите са изследователи и подизпълнители, свързани с ключови научни институции в САЩ, включително служители на НАСА и национални лаборатории. Посочени са случаи на изчезнали инженери и военни специалисти, както и починали учени, работили по проекти за космически мисии и ядрени технологии.

Властите отбелязват, че някои от случаите включват необясними изчезвания, при които са оставени лични вещи като телефони и портфейли, което засилва подозренията за възможни нарушения на сигурността или целенасочени действия.

Конгресменът Ерик Бърлисън е поискал участието на ФБР в разследването, като е определил ситуацията като „дълбоко обезпокоителна“ предвид концентрацията на случаи сред специалисти в чувствителни научни области.

Властите продължават паралелни проверки, като към момента няма официално потвърдена връзка между отделните инциденти.