Белият дом разследва мистериозни изчезвания и смърт на американски учени с достъп до ядрени проекти

16 Април, 2026 10:16 638 9

  • белият дом-
  • изчезване-
  • смърт-
  • учени-
  • ядрени проекти

Над 10 случая на изчезнали или починали специалисти пораждат тревога в Конгреса и службите за сигурност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белият дом проверява сигнали за серия от мистериозни изчезвания и смъртни случаи на най-малко 10 американски учени с достъп до класифицирани ядрени и аерокосмически проекти, съобщава TRT World, предава News.bg.

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че макар администрацията все още да не е провела консултации с всички компетентни агенции, случаите се разглеждат като достатъчно сериозни, за да бъде започнато официално разследване.

Сред засегнатите са изследователи и подизпълнители, свързани с ключови научни институции в САЩ, включително служители на НАСА и национални лаборатории. Посочени са случаи на изчезнали инженери и военни специалисти, както и починали учени, работили по проекти за космически мисии и ядрени технологии.

Властите отбелязват, че някои от случаите включват необясними изчезвания, при които са оставени лични вещи като телефони и портфейли, което засилва подозренията за възможни нарушения на сигурността или целенасочени действия.

Конгресменът Ерик Бърлисън е поискал участието на ФБР в разследването, като е определил ситуацията като „дълбоко обезпокоителна“ предвид концентрацията на случаи сред специалисти в чувствителни научни области.

Властите продължават паралелни проверки, като към момента няма официално потвърдена връзка между отделните инциденти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конфети "Земя-въздух-земя "

    9 6 Отговор
    Ето още един повод, да си намерят някоя държава да избомбят и заграбят

    10:19 16.04.2026

  • 2 Забъркан ли си,

    5 13 Отговор
    с руснаци или иранци, това те чака. Единствения коз на копейките е подкуп и корупция.

    Коментиран от #9

    10:20 16.04.2026

  • 3 ТЪРСЕТЕ САМО

    15 3 Отговор
    В ИЗРАЕЛ И МОСАД.КРАДАТ ТАЙНИ И ПОСЛЕ УБИВАТ.

    Коментиран от #6

    10:21 16.04.2026

  • 4 И кво

    9 0 Отговор
    като разследваха убити и "изчезнали" учени, които говориха обосновано против експеримента К19, какво стана. Едно голямо НИЩО.

    Коментиран от #5

    10:22 16.04.2026

  • 5 Бат Сали

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "И кво":

    Хем си ги трепат , хем си ги издирват

    10:23 16.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Забъркан ли си,":

    Емчи що не са внимавали американците тогава?

    10:40 16.04.2026