Израелската армия: "Железен купол" е свалил до 99% от ракетите на Иран, Хамас и Хизбула

Израелската система за противоракетна отбрана "Железен купол" (Iron Dome) е постигнала почти 99% ефективност срещу ракети, изстреляни от Хамас и Хизбула, както и е прехванала по-голямата част от балистичните ракети на Иран, заяви председателят на държавната компания производител Rafael Advanced Defense Systems, предава "Ройтерс".

Ювал Щайниц направи изявлението по време на конференция в Йерусалим. По думите му от нападението на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г. насам "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан са изстреляли общо около 40 000 ракети срещу Израел.

"Железният купол" е прехванал повечето от тях с успеваемост, която не е 100%, но е близо до това ниво - около 98%, дори 99%. Не е съвършена система, но е почти такава", заяви Щайниц.

Той добави, че от 2024 г. насам Иран е изстрелял около 1500 балистични ракети срещу Израел в рамките на два отделни конфликта, като "само няколко десетки" не са били прехванати.

Според него Израел не изпитва недостиг на ракети-прехващачи за системата за противоракетна отбрана.