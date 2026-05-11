Израелската армия: "Железен купол" е свалил до 99% от ракетите на Иран, Хамас и Хизбула

11 Май, 2026 15:13

От 2024 г. насам Иран е изстрелял около 1500 балистични ракети срещу Израел в рамките на два отделни конфликта, като само няколко десетки не са били прехванати

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters

Израелската система за противоракетна отбрана "Железен купол" (Iron Dome) е постигнала почти 99% ефективност срещу ракети, изстреляни от Хамас и Хизбула, както и е прехванала по-голямата част от балистичните ракети на Иран, заяви председателят на държавната компания производител Rafael Advanced Defense Systems, предава "Ройтерс".

Ювал Щайниц направи изявлението по време на конференция в Йерусалим. По думите му от нападението на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г. насам "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан са изстреляли общо около 40 000 ракети срещу Израел.

"Железният купол" е прехванал повечето от тях с успеваемост, която не е 100%, но е близо до това ниво - около 98%, дори 99%. Не е съвършена система, но е почти такава", заяви Щайниц.

Той добави, че от 2024 г. насам Иран е изстрелял около 1500 балистични ракети срещу Израел в рамките на два отделни конфликта, като "само няколко десетки" не са били прехванати.

Според него Израел не изпитва недостиг на ракети-прехващачи за системата за противоракетна отбрана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Маг

    29 2 Отговор
    Забравихте ли? Или затънали в маловажието, не обръщате внимание? Скоро ще ви вземат Слънцето! Технологиите за разпръскване на частици в небето, които да спират слънчевата светлина, напредват. Загрижени са за вас, за да няма пожари и високи температури! Стадото блее щастливо, ще се грижат за него! Всъщност, тъмнината ще донесе глад и студ. И много от вас ще умрат, другите ще продадат душата си за храна и топлина!

    15:14 11.05.2026

  • 2 Брях да видиш

    71 4 Отговор
    Тоз останалият 1% как ви направи на решето!

    15:15 11.05.2026

  • 3 Истини

    50 3 Отговор
    По из ри елски. Определено

    15:16 11.05.2026

  • 4 Майко льо

    64 2 Отговор
    Пак ли Иран остана бе ракети?? Хахаха.

    Тук във факти статиите са 99% от раздел Развлекателни на вестник Стършел. Хахаха

    15:18 11.05.2026

  • 5 арбалета 🎯

    58 2 Отговор
    Персите разказаха играта на евреите и американските шутове ! Само така - бой по каските , докато омекнат !

    15:21 11.05.2026

  • 6 Останалият един процент е проблемът

    48 2 Отговор
    Защото Иранските ракети се вместиха много плътно в този 1%.

    Следващият път се надяваме само една ракета да получите в Телавив с малко уран.

    15:23 11.05.2026

  • 7 Истинско обещание 🇮🇷

    39 2 Отговор
    Железния гевгир на терористичния еврейски ционистки режим е свалил до 60% от ракетите..другите ракети унищожиха много военни цели в окупираните територии както и по американски и еврейски военни бази

    15:23 11.05.2026

  • 8 Фейк

    46 3 Отговор
    вЕрвайте, ЦАХАЛ е свалил 199 процента от изстреляните към Израел ракети! И да не си помислите, че в Израел има жертви и нанесени материални щети! Сакън, щото МОСАД дебне и ту-туууу!

    15:23 11.05.2026

  • 9 Трол

    30 1 Отговор
    Даже бяха 101%.

    15:24 11.05.2026

  • 10 ЕВРЕЙСКИ ВИЦОВЕ

    39 2 Отговор
    ОТ ШИПКОВИЯ ХРАСТ. НАЛИ ЗАТОВА СПРЯХТЕ ЗАЩОТО РЕКЛАМИРАНИЯ ВИ ГЕВГИР НЕ СВЪРШИ НИЩО И ПОНЕСОХТЕ ОГРОМНИ ЩЕТИ ЗА КОЕТО ИМА ОБЯВЕНА ТЕЖКА ЦЕНЗУРА.СМЕШНИЦИ

    15:25 11.05.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 1 Отговор
    Ми убуо!А кво праим с единият процент?🦧🤣🦧

    15:25 11.05.2026

  • 12 Мишел

    25 1 Отговор
    "Железен купол" сваля ракети, които летят по балистична траектория. Хиперзвуковите не летят по балистична траектория и скоростта им е по-висока. НатО и Израел нямат противооръжие срещу тях.

    15:26 11.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ъхъ така е

    34 1 Отговор
    Ние сме балъци и ядем доматите с колчетата.Персите ви показаха откъде изгрява слънцето.

    15:27 11.05.2026

  • 15 Софиянец

    20 1 Отговор
    Буахахахахх! ахаххахахахахх! Неееее, тия са ..... хахахахахах!

    15:27 11.05.2026

  • 16 Стойо

    23 1 Отговор
    С глас се изсмях на тая жалка лъжа! Колегите ме изгледаха чак 😂😂😂

    15:28 11.05.2026

  • 17 Червената шапчица

    31 1 Отговор
    Събрали се евреите от местна общност и равинът им казал:
    - Слушайте сега... Знам аз, че нас, евреите, никак не ни харесват. Доста мислих и реших, че сигурно причината е, че не пием алкохол. Та затова реших следващата седмица да се съберем, всеки да донесе по една бутилка водка, да я излеем в един казан и ще се напием. Пък може после да започнат да ни харесват...
    И се разотишли по домовете. Но Моше се прибрал притеснен. Как така цяла бутилка водка да занесе... Усетила жена му, че нещо не е наред, разпитала Моше, помислила и му казала:
    - Добре де, всички ще носят по бутилка водка. Вземи напълни една бутилка вода, то в цял казан водка няма да се усети.
    Така и направил. Събрали се пак евреите следващата седмица, излели бутилките в един казан. Равинът взел една чаша, налял си и отпил. Позамислил се малко и казал:
    - Мдааа, ето затова не ни харесват хората...

    Коментиран от #20, #22

    15:28 11.05.2026

  • 18 Цион мощ и сила

    3 31 Отговор
    Руското пво в иран не прихваща и муха,купчина желязо

    Коментиран от #35

    15:30 11.05.2026

  • 19 ТЕЗИ ЗИДОВЕ

    26 3 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ ИЗДИГАТЕ ,ЗАЩОТО СТЕ ГОЛЕМИ "СМЕЛЧАЦИ".ЖИВОТА ВИ Е НАКАЗАНИЕ ДА ЖИВЕЕТЕ У ВЕЧНА ПАРАНОЯ И ЛЪЖА.

    15:32 11.05.2026

  • 20 Смотаняху

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от "Червената шапчица":

    Хаххахаха, добро е!

    15:33 11.05.2026

  • 21 Истината

    14 1 Отговор
    А бе май са 0,99% хихихихи

    15:35 11.05.2026

  • 22 ЕВАЛА

    19 1 Отговор

    До коментар #17 от "Червената шапчица":

    ТОП ВИЦ.

    15:35 11.05.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    19 1 Отговор
    Наблюдаваме спешен антикризисен PR след като от Хизбула показаха как унищожават на позицията й израелска система за ПВО/ПРО "Железен купол" с FPV дрон.... 🤣
    А след това с повторен удар и живата сила на ЦАХАЛ, която разчистваше на мястото след първия удар...

    15:36 11.05.2026

  • 24 хахаха

    17 2 Отговор
    украинците са по добри, те свалят 99,99%

    15:36 11.05.2026

  • 25 гост

    12 1 Отговор
    ДА ама НЕ

    15:37 11.05.2026

  • 26 хахаха

    14 3 Отговор
    задача с повишена трудност от 1500 ракети израел е прихванал и свалил 99% колко са "десетките" несвалени.....

    Коментиран от #40

    15:37 11.05.2026

  • 27 сащ както винати слабаци

    14 2 Отговор
    Тръмп свърши мунициите .сащ се окензапа до ушите...

    Коментиран от #30

    15:39 11.05.2026

  • 28 БрЯх...!

    11 1 Отговор
    ТеА пък 99%...,още малко и като изборите за Т.Ж. и БКП...-99,99% ,гласували за тях...😝

    15:41 11.05.2026

  • 29 Коце Блицкрига

    2 12 Отговор
    То и при монгольята така,... 99 %... Отломки... и... ОГИН край блатата
    Хихихихихи

    Коментиран от #38

    15:44 11.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хммм

    14 1 Отговор
    Личи си кой учи киефските фашистчета как се лъже!

    15:45 11.05.2026

  • 32 Факт

    3 1 Отговор
    Това не е никаква успеваемост

    15:49 11.05.2026

  • 33 Цеко Бомбардировача

    2 10 Отговор
    14 380 монгольяк москалски ракети изстреляни до сега в Украйна и... Отбраняваме мумията и кремля!
    Ееееедехееее
    Само...12 км до Селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк) и ..6..км от Купянск,... И това срещу САМО 2 Милиона човекоподобни монголья Фира и...13 годин у ДОНБАС!
    Ееееедехееее

    Коментиран от #37

    15:50 11.05.2026

  • 34 Сметах, сметах

    13 1 Отговор
    Хи хи хи
    Класическа иврейскъ аритметика!
    Учат я още в детската градина

    Колко прави две и две?
    Ами зависи
    ако имаш да вземаш - пет
    ако имаш да даваш - три

    15:51 11.05.2026

  • 35 Мишел

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Цион мощ и сила":

    Фантазираш. Иран няма руско ПВО. Иранската ПВО е иранска разработка. Сега Иран договаря закупуване от Русия на С400Е, както и производство по лиценз на С400Е от 2008 и на С500Е от 2009г.

    Коментиран от #41

    15:51 11.05.2026

  • 36 Ааа

    8 1 Отговор
    Дайте малко снимки от телАфи та да ги видиме тези 99% де...

    15:53 11.05.2026

  • 37 Последния софиянец

    3 9 Отговор

    До коментар #33 от "Цеко Бомбардировача":

    Само като попиташ колегите надничари, Кога могучая ще влезе в Киев и...
    Започва ...Мълчанието на Агнетата!
    👍😄

    Коментиран от #51

    15:53 11.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 мнение

    7 0 Отговор
    Опита да вкарат всички до сега изстреляни и прихванати в един кюп от 2023 до сега, означава че купола е кевгир. Явно Иран са усъвършенствали ракетите и дроновете или е свързано с китайските дж пи ес

    15:59 11.05.2026

  • 40 6135

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "хахаха":

    Е, хаиде па ти - издребняваш.
    99% от 1500 са 15 или 1.5 десетки.
    Като го закръглиш се получава 2 десетки, значи множественото число е оправдано или поне оправдаемо.
    Просто трябва да подходиш творчески, по израелски!

    16:00 11.05.2026

  • 41 Оооо ...БАВЕН))))

    1 10 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Не ни занимавай с ПЕ.. далските си фантазии, ма ПЕН Дел! АааааааХахахаха
    То беа..С- 400, 500, 1000,..беа Китайски, Ирански и само Без- аналогови ПВО та,.. Израел занули всички монголски тенекии за няколко часа!
    Унищожени Авиация, летища, заводи,бази и т.н..13 800 цели за 2 седмици!
    АааааааХахахаха
    Верно си най проЗДТия тъдява АааааааХахахаха

    16:00 11.05.2026

  • 42 А бе

    11 1 Отговор
    Недейте та бе. Вие още малко и ще задминете пан зеленко. Той надминава стоте процента, ама вие го гоните по петите.

    Коментиран от #43

    16:01 11.05.2026

  • 43 Санде Глухия

    1 9 Отговор

    До коментар #42 от "А бе":

    Кога могучая и Оризо-Гризачите на Ким ще влезнат в КИЕВ?
    Хихихихихи

    Коментиран от #44, #48

    16:04 11.05.2026

  • 44 Кога

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "Санде Глухия":

    завтра,глухондеро.

    Коментиран от #47

    16:08 11.05.2026

  • 45 Жорко

    5 0 Отговор
    Айде бягайте и се скрийте смотаняци, лицемерието ви ежв кръвта!

    16:09 11.05.2026

  • 46 Обективен

    1 7 Отговор
    Монголското ПВО ИЗОБЩО няма нужда от коментар!
    Само преди 5 ДНИ,/ въпреки че цялото ПВО на ХАГАНАТА беше докарано в москалбад да охранява г.. ей Парада/.. имаше..3 взрива в центъра на Москалбад! За какво говорим ИЗОБЩО?!?
    За.. Туапсе, Перм, Орск, Ингушетия, Севастопол, Белгородска Република, летищата със Стратегическата авиация на монголите... всичко беше.. ОГИН
    ФАКТ

    Коментиран от #52

    16:10 11.05.2026

  • 47 Санде Глухия

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "Кога":

    2 ДНЯ?
    Хихихихихи

    Коментиран от #49, #50

    16:12 11.05.2026

  • 48 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Санде Глухия":

    Кога дъ бест арми оф дъ ворлд и евреите на Сатаняхо ще влезнат в Техеран?
    Хихихихихи - ще посмеят ли да влезнат изобщо в Иран.

    16:13 11.05.2026

  • 49 Глухондеро,

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Санде Глухия":

    три дня и в Крим на кафе. Нсркомански изцепки.

    16:13 11.05.2026

  • 50 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Санде Глухия":

    48 часа?
    Хихихихихи

    16:14 11.05.2026

  • 51 Тръмп

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Последния софиянец":

    Кога смени режима на аятоласите в Иран за два дена?

    16:16 11.05.2026

  • 52 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Обективен":

    "имаше..3 взрива в центъра на Москалбад!"

    Ти там ли беше - аз ги прочетох 33 взрива.

    Мъка мъка

    16:16 11.05.2026