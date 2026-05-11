Израелската армия: "Железен купол" е свалил до 99% от ракетите на Иран, Хамас и Хизбула

Израелската система за противоракетна отбрана "Железен купол" (Iron Dome) е постигнала почти 99% ефективност срещу ракети, изстреляни от Хамас и Хизбула, както и е прехванала по-голямата част от балистичните ракети на Иран, заяви председателят на държавната компания производител Rafael Advanced Defense Systems, предава "Ройтерс".
Ювал Щайниц направи изявлението по време на конференция в Йерусалим. По думите му от нападението на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г. насам "Хамас" в Газа и "Хизбула" в Ливан са изстреляли общо около 40 000 ракети срещу Израел.
"Железният купол" е прехванал повечето от тях с успеваемост, която не е 100%, но е близо до това ниво - около 98%, дори 99%. Не е съвършена система, но е почти такава", заяви Щайниц.
Той добави, че от 2024 г. насам Иран е изстрелял около 1500 балистични ракети срещу Израел в рамките на два отделни конфликта, като "само няколко десетки" не са били прехванати.
Според него Израел не изпитва недостиг на ракети-прехващачи за системата за противоракетна отбрана.
4 Майко льо
Тук във факти статиите са 99% от раздел Развлекателни на вестник Стършел. Хахаха
15:18 11.05.2026
6 Останалият един процент е проблемът
Следващият път се надяваме само една ракета да получите в Телавив с малко уран.
15:23 11.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ъхъ така е
15:27 11.05.2026
16 Стойо
- Слушайте сега... Знам аз, че нас, евреите, никак не ни харесват. Доста мислих и реших, че сигурно причината е, че не пием алкохол. Та затова реших следващата седмица да се съберем, всеки да донесе по една бутилка водка, да я излеем в един казан и ще се напием. Пък може после да започнат да ни харесват...
И се разотишли по домовете. Но Моше се прибрал притеснен. Как така цяла бутилка водка да занесе... Усетила жена му, че нещо не е наред, разпитала Моше, помислила и му казала:
- Добре де, всички ще носят по бутилка водка. Вземи напълни една бутилка вода, то в цял казан водка няма да се усети.
Така и направил. Събрали се пак евреите следващата седмица, излели бутилките в един казан. Равинът взел една чаша, налял си и отпил. Позамислил се малко и казал:
Коментиран от #20, #22
15:28 11.05.2026
18 Цион мощ и сила
Коментиран от #35
15:30 11.05.2026
19 ТЕЗИ ЗИДОВЕ
20 Смотаняху
До коментар #17 от "Червената шапчица":Хаххахаха, добро е!
15:33 11.05.2026
До коментар #17 от "Червената шапчица":ТОП ВИЦ.
15:35 11.05.2026
23 az СВО Победа 81
А след това с повторен удар и живата сила на ЦАХАЛ, която разчистваше на мястото след първия удар...
15:36 11.05.2026
26 хахаха
Коментиран от #40
15:37 11.05.2026
27 сащ както винати слабаци
Коментиран от #30
15:39 11.05.2026
29 Коце Блицкрига
Хихихихихи
Коментиран от #38
15:44 11.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Цеко Бомбардировача
Ееееедехееее
Само...12 км до Селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк) и ..6..км от Купянск,... И това срещу САМО 2 Милиона човекоподобни монголья Фира и...13 годин у ДОНБАС!
Ееееедехееее
Коментиран от #37
15:50 11.05.2026
34 Сметах, сметах
Класическа иврейскъ аритметика!
Учат я още в детската градина
Колко прави две и две?
Ами зависи
ако имаш да вземаш - пет
ако имаш да даваш - три
15:51 11.05.2026
35 Мишел
До коментар #18 от "Цион мощ и сила":Фантазираш. Иран няма руско ПВО. Иранската ПВО е иранска разработка. Сега Иран договаря закупуване от Русия на С400Е, както и производство по лиценз на С400Е от 2008 и на С500Е от 2009г.
Коментиран от #41
15:51 11.05.2026
37 Последния софиянец
До коментар #33 от "Цеко Бомбардировача":Само като попиташ колегите надничари, Кога могучая ще влезе в Киев и...
Започва ...Мълчанието на Агнетата!
👍😄
Коментиран от #51
15:53 11.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
40 6135
До коментар #26 от "хахаха":Е, хаиде па ти - издребняваш.
99% от 1500 са 15 или 1.5 десетки.
Като го закръглиш се получава 2 десетки, значи множественото число е оправдано или поне оправдаемо.
Просто трябва да подходиш творчески, по израелски!
16:00 11.05.2026
41 Оооо ...БАВЕН))))
До коментар #35 от "Мишел":Не ни занимавай с ПЕ.. далските си фантазии, ма ПЕН Дел! АааааааХахахаха
То беа..С- 400, 500, 1000,..беа Китайски, Ирански и само Без- аналогови ПВО та,.. Израел занули всички монголски тенекии за няколко часа!
Унищожени Авиация, летища, заводи,бази и т.н..13 800 цели за 2 седмици!
АааааааХахахаха
Верно си най проЗДТия тъдява АааааааХахахаха
16:00 11.05.2026
43 Санде Глухия
До коментар #42 от "А бе":Кога могучая и Оризо-Гризачите на Ким ще влезнат в КИЕВ?
Хихихихихи
Коментиран от #44, #48
16:04 11.05.2026
44 Кога
До коментар #43 от "Санде Глухия":завтра,глухондеро.
Коментиран от #47
16:08 11.05.2026
46 Обективен
Само преди 5 ДНИ,/ въпреки че цялото ПВО на ХАГАНАТА беше докарано в москалбад да охранява г.. ей Парада/.. имаше..3 взрива в центъра на Москалбад! За какво говорим ИЗОБЩО?!?
За.. Туапсе, Перм, Орск, Ингушетия, Севастопол, Белгородска Република, летищата със Стратегическата авиация на монголите... всичко беше.. ОГИН
ФАКТ
Коментиран от #52
16:10 11.05.2026
47 Санде Глухия
До коментар #44 от "Кога":2 ДНЯ?
Хихихихихи
Коментиран от #49, #50
16:12 11.05.2026
48 Зевзек
До коментар #43 от "Санде Глухия":Кога дъ бест арми оф дъ ворлд и евреите на Сатаняхо ще влезнат в Техеран?
Хихихихихи - ще посмеят ли да влезнат изобщо в Иран.
16:13 11.05.2026
49 Глухондеро,
До коментар #47 от "Санде Глухия":три дня и в Крим на кафе. Нсркомански изцепки.
16:13 11.05.2026
50 Зевзек
До коментар #47 от "Санде Глухия":48 часа?
Хихихихихи
16:14 11.05.2026
51 Тръмп
До коментар #37 от "Последния софиянец":Кога смени режима на аятоласите в Иран за два дена?
16:16 11.05.2026
52 Зевзек
До коментар #46 от "Обективен":"имаше..3 взрива в центъра на Москалбад!"
Ти там ли беше - аз ги прочетох 33 взрива.
Мъка мъка
16:16 11.05.2026