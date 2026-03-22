Израел удари ключов мост, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната

22 Март, 2026 18:34 952 33

Унищожението на мостове и жилищни сгради бележи значителна ескалация на израелската военна кампания в Ливан

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел порази днес ключов мост, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната, след като израелската армия получи нареждане да унищожи всички мостове над река Литани и да ускори унищожаването на жилищни сгради близо до границата на Ливан с Израел, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Унищожението на мостове и жилищни сгради бележи значителна ескалация на израелската военна кампания в Ливан, който беше въвлечен във войната в Близкия изток, след като на 2 март от негова територия проиранското шиитско движение "Хизбула" откри огън по Израел.

Днешният удар порази един от основните маршрути, свързващи Южен и Централен Ливан.

Говорител на израелската армия обяви по-рано днес, че израелските сили ще поразят моста. Израелската армия вече унищожи три моста в Южен Ливан през последните 10 дни.

По-рано днес израелец бе убит в автомобила си край границата с Ливан. Израелската армия каза, че става дума за стрелба от територията на Ливан. Това е първата цивилна израелска жертва на огън от Ливан в сегашната война, отбелязва Ройтерс. Съобщено бе и за смъртта на двама израелски войници, загинали в бой в Южен Ливан.


Свързани новини


  • 1 Грозната истина

    36 5 Отговор
    Еврейте правят геноцид а светът не му дреме

    Коментиран от #5

    18:36 22.03.2026

  • 2 голяма работа са свършили

    26 2 Отговор
    Тия не са наред .

    18:38 22.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    29 2 Отговор
    По античовешка сган от израелските терористи няма! Това се хвани само с алчност и кръв!!
    Израел трябва да бъде превърнат в концлагер и ключа за тоя лагер да бъде изхвърлен!

    18:38 22.03.2026

  • 4 И ся

    29 2 Отговор
    кой е терористът?

    Коментиран от #14

    18:39 22.03.2026

  • 5 Всички мълчат

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    като говеда.

    Коментиран от #15, #19

    18:40 22.03.2026

  • 6 ха ха

    16 3 Отговор
    некоя язовирна стена няма ли да гръмнат , е така от човеколюбиви причини ? или само по инсталации за обезсоляване на вода ще стрелят , щото няма язовири

    18:41 22.03.2026

  • 7 Доктор

    21 2 Отговор
    Израел е карцином.

    18:42 22.03.2026

  • 8 Жалка работа

    5 15 Отговор
    Южните райони на Ливан ще бъдат загубени завинаги, заради шиитската организация, която представлява интересите на Иран, а не на ливанците, които са едновременно сунити, християни и други религии. Дори половината шиити в Ливан не искат това, което прави Хизбула, те знаят, че страната им се разрушава и никой не може да диша и да се развива икономически в продължение на много години.

    18:46 22.03.2026

  • 9 мдаа

    12 5 Отговор
    Нямам сили да коментирам атаките срещу жилищни сгради и граждански обекти, които правят животът на оцелелите още по-труден. От тази държава нищо различно не съм очаквал, най-малко пък чувство за мярка, емпатия и човечност. Това, което ме тревожи, е, че Европа, в това число и България, ще бъде залята от бежанска вълна от Иран, Ливан и Израел. Бежанците от първите две държави няма да пропуснат да се саморазправят с бегълците от третата, а това означава поредица от терористични атаки, с които европейските служби нямат капацитета да се справят. Така, наред с кризата с горивата и чудовищната инфлация, пряко ще бъде застрашен и животът на европейските граждани. Да се молим тази лудост да спре час по-скоро и двамата обезумели международни терористи да бъдат отстранени, а по-разумни хора да седнат на масата за преговори.

    18:47 22.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 3 Отговор
    СИРИЙСКИЯ БАШИБОЗУК НА ТУРЦИЯ
    ЧАКА ИРАН ДА ИЗТОЩИ ИЗРАЕЛ
    .......
    И ШЕ СТАНЕ МНОГО ЗАДНА РАБОТА. . .
    А ЕГИПЕТ ВЪОБЩЕ ПЪК ОЩЕ НЕ СЕ Е НАМЕСИЛ :)

    Коментиран от #26

    18:48 22.03.2026

  • 11 Направо е смешен

    2 10 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #31

    18:50 22.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коста

    15 1 Отговор
    Според Г 7 нападенията на Израел над Ливан са напълно оправдани и Ливан не трябва да отговаря на ударите

    18:54 22.03.2026

  • 14 Борисов

    2 18 Отговор

    До коментар #4 от "И ся":

    Израел ще анексира територии от Ливан за да се защити от тези фанатици.

    Коментиран от #16

    18:56 22.03.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Всички мълчат":

    Парите на ционистите може да са кървави... ама не миришат!
    Всеки втори милиардер е окичен с израелския парцал на ревера си... а политиците обичат парите

    18:58 22.03.2026

  • 16 Пеевски

    1 16 Отговор

    До коментар #14 от "Борисов":

    Ще дадем помощ на Израел и Америка за справянето с тази чума. До месец са ликвидирани фанатиците от Иран и техните проксита.

    19:01 22.03.2026

  • 17 Без причина

    12 2 Отговор
    Идиоти

    19:03 22.03.2026

  • 18 Станьо

    13 2 Отговор
    Жалко. Всички нишки са се изпокрили в дупките и Мълчат!
    Няма въпроси.
    Защо се взривява мост????
    Безумие

    19:05 22.03.2026

  • 19 Без думи

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всички мълчат":

    По добре моста от колкото училище с деца

    19:07 22.03.2026

  • 20 Карго 200

    6 7 Отговор
    Тръмп разбира по трудния начин, че не можеш да налагаш мита на Европа, да изоставяш Украйна, да хвалиш Путин, да заплашваш с нахлуване в Гренландия, постоянно да обиждаш Европа и след това да очакваш подкрепата на Европа в една незаконна и зле планирана война, изградена върху лъжи, която той започна, без да ни предупреди.

    19:07 22.03.2026

  • 21 Костадин

    5 7 Отговор
    тази назия трябжа да бъде унищожена завинаги евреите са рака на планетата!!!

    19:07 22.03.2026

  • 22 Удари по мостове

    11 4 Отговор
    На река Литани. Брутален пример за тероризъм. Южен Ливан да бъде откъснат от останалата част от страната. Това е поне 4 опит от 1967 г. на Израел да окупира всичко до р. Литани...

    19:13 22.03.2026

  • 23 Апдал филтак чалма гиби

    3 10 Отговор
    Ама нали нашите брагушки от иранът разгромиха ционистите ,как тъй още фъркат израелски аниони????!!

    19:15 22.03.2026

  • 24 И ЕК това ли подкрепя ?

    11 4 Отговор
    А оня мушмул Николай Младенов? Да бъдат унищожи всички мостове над река Литани и да ускори унищожаването на всички жилищни сгради "близо" до границата на Ливан с Израел.....Позор и гнус... И КОЛКО БЛИЗО Е това "близо"? А частите на ООН къде са ? А френските части къде са?

    19:18 22.03.2026

  • 25 Трябва

    5 5 Отговор
    и Кримски така !

    19:21 22.03.2026

  • 26 За съжаление

    1 9 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Египет има голяма армия но ги е страх да се намесят. А сега е моментът !

    19:21 22.03.2026

  • 27 Ливан подкрепяше

    6 5 Отговор
    5 години поне политиките на ЕС относно недопускане на сирийските бежанци до Кипър, Гърция и Европа. Получи и много милиони евра и плакети с награди от ЕК. Ей сега нека и те да разберат що е то тва атлантическа подлост на практика. Съсипаха си и банковата система впрочем благодарение на САЩ и ЕК...

    19:24 22.03.2026

  • 28 Възрожденец

    2 5 Отговор
    Време е евреите да ударят амуджите Брадати и терористи със Ядрото!
    Да ги заличат навеки

    19:35 22.03.2026

  • 29 Жорко

    4 2 Отговор
    Майбе имало за какво да ви трепе Адолфчо...

    Коментиран от #32

    19:38 22.03.2026

  • 30 Феникс

    2 1 Отговор
    Ех а после защо хората не обичали евреите, но всичко се връща ранно или късно!

    19:41 22.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не само А долф

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Жорко":

    А и съюзника му Ста лин

    19:43 22.03.2026

  • 33 Ислямски фашизъм

    0 0 Отговор
    Русия и Иран!

    19:44 22.03.2026