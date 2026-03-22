Израел удари ключов мост, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната

Израел порази днес ключов мост, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната, след като израелската армия получи нареждане да унищожи всички мостове над река Литани и да ускори унищожаването на жилищни сгради близо до границата на Ливан с Израел, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Унищожението на мостове и жилищни сгради бележи значителна ескалация на израелската военна кампания в Ливан, който беше въвлечен във войната в Близкия изток, след като на 2 март от негова територия проиранското шиитско движение "Хизбула" откри огън по Израел.
Днешният удар порази един от основните маршрути, свързващи Южен и Централен Ливан.
Говорител на израелската армия обяви по-рано днес, че израелските сили ще поразят моста. Израелската армия вече унищожи три моста в Южен Ливан през последните 10 дни.
По-рано днес израелец бе убит в автомобила си край границата с Ливан. Израелската армия каза, че става дума за стрелба от територията на Ливан. Това е първата цивилна израелска жертва на огън от Ливан в сегашната война, отбелязва Ройтерс. Съобщено бе и за смъртта на двама израелски войници, загинали в бой в Южен Ливан.
3 ДрайвингПлежър
Израел трябва да бъде превърнат в концлагер и ключа за тоя лагер да бъде изхвърлен!
5 Всички мълчат
До коментар #1 от "Грозната истина":като говеда.
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧАКА ИРАН ДА ИЗТОЩИ ИЗРАЕЛ
.......
И ШЕ СТАНЕ МНОГО ЗАДНА РАБОТА. . .
А ЕГИПЕТ ВЪОБЩЕ ПЪК ОЩЕ НЕ СЕ Е НАМЕСИЛ :)
Коментиран от #26
18:48 22.03.2026
13 Коста
До коментар #4 от "И ся":Израел ще анексира територии от Ливан за да се защити от тези фанатици.
Коментиран от #16
18:56 22.03.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Всички мълчат":Парите на ционистите може да са кървави... ама не миришат!
Всеки втори милиардер е окичен с израелския парцал на ревера си... а политиците обичат парите
18:58 22.03.2026
16 Пеевски
До коментар #14 от "Борисов":Ще дадем помощ на Израел и Америка за справянето с тази чума. До месец са ликвидирани фанатиците от Иран и техните проксита.
19:01 22.03.2026
18 Станьо
Няма въпроси.
Защо се взривява мост????
Безумие
19:05 22.03.2026
До коментар #5 от "Всички мълчат":По добре моста от колкото училище с деца
19:07 22.03.2026
26 За съжаление
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Египет има голяма армия но ги е страх да се намесят. А сега е моментът !
19:21 22.03.2026
28 Възрожденец
Да ги заличат навеки
19:35 22.03.2026
32 Не само А долф
До коментар #29 от "Жорко":А и съюзника му Ста лин
19:43 22.03.2026
