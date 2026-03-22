Израел удари ключов мост, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната

Израел порази днес ключов мост, свързващ Южен Ливан с останалата част от страната, след като израелската армия получи нареждане да унищожи всички мостове над река Литани и да ускори унищожаването на жилищни сгради близо до границата на Ливан с Израел, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Унищожението на мостове и жилищни сгради бележи значителна ескалация на израелската военна кампания в Ливан, който беше въвлечен във войната в Близкия изток, след като на 2 март от негова територия проиранското шиитско движение "Хизбула" откри огън по Израел.

Днешният удар порази един от основните маршрути, свързващи Южен и Централен Ливан.

Говорител на израелската армия обяви по-рано днес, че израелските сили ще поразят моста. Израелската армия вече унищожи три моста в Южен Ливан през последните 10 дни.

По-рано днес израелец бе убит в автомобила си край границата с Ливан. Израелската армия каза, че става дума за стрелба от територията на Ливан. Това е първата цивилна израелска жертва на огън от Ливан в сегашната война, отбелязва Ройтерс. Съобщено бе и за смъртта на двама израелски войници, загинали в бой в Южен Ливан.