Израел ще засили наземните си операции и удари в Ливан

Израел ще засили наземните си операции и удари в Ливан

22 Март, 2026 20:50 637 29

Операцията срещу терористичната организация "Хизбула" едва започва, обяви началникът на израелския генщаб

Израел ще засили наземните си операции и удари в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия ще засили наземните си операции и ударите в Ливан, заяви тази вечер началникът на генералния щаб Еял Замир, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Операцията срещу терористичната организация "Хизбула" едва започва (. . .) Става дума за дълга операция и ние сме подготвени за нея", се казва в изявление на Замир.

"Готвим се да засилим целевите наземни операции и ударите, в съответствие със структуриран план. Няма да спрем, докато заплахата не бъде отблъсната далеч от границата и не бъде гарантирана дългосрочна сигурност за жителите на Северен Израел", каза още началникът на генералния щаб.

Иран предприе поредни атаки срещу страните от Залива днес, повече от три седмици след като САЩ и Израел предприеха военната си операция срещу Ислямската република, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Системите за противовъздушна отбрана понастоящем реагират на ракетна заплаха", заяви гражданската защита на Абу Даби - столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че досега е реагирало на ирански атаки с 345 ракети, 15 крилати ракети и повече от 1700 дрона.

От началото на войната в Близкия изток са убити двама военни на ОАЕ и шестима цивилни. Ранени са 160 души.

Саудитското министерство на отбраната заяви, че няколко дрона са прехванати в източната част на Саудитска Арабия. Една ракета е прехваната близо до Рияд.

Въоръжените сили на Бахрейн заявиха, че досега са прехванали повече от 140 ирански ракети и повече от 240 ирански дрона.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    17 4 Отговор
    Оня с малките мустачки не успя но персите ще му довършат работата
    Кой разбрал,разбрал.

    20:51 22.03.2026

  • 2 Пич

    15 3 Отговор
    Ритнаа кучето, уапа ги, разреваа се и отидоа да ритат мишките !!

    Коментиран от #21

    20:53 22.03.2026

  • 3 хахави

    14 4 Отговор
    Много пердах ядете от Хизбула, а я бяхте унищожили....

    Коментиран от #11

    20:53 22.03.2026

  • 4 Сатана Z

    15 3 Отговор
    За 78 години еврейска държава не е спряла да се бие със съседите си,но рано или късно ще си намери майстора.

    Коментиран от #14

    20:54 22.03.2026

  • 5 БОЛШЕВИК

    11 2 Отговор
    Юдеите и те ще затънат наземно в Ливан. Задокеанските агресори се чудат как да се измъкнат от пълното поражение и ще бягат пак с подвити опашки към обора!

    Коментиран от #15, #17

    20:54 22.03.2026

  • 6 демократ

    5 11 Отговор
    България например се превзема точно с разбиването на три язовирни стени един аец и няколко теца това е работа за по малко от 20 минути. не разбирам защо се бавят толкова с ИсРАН

    20:56 22.03.2026

  • 7 Хей, ливанци,

    3 4 Отговор
    оплакванията ви са към Хизбула, която се интересува от огромните суми пари, които събира от далечна държава, където царува ​​ислямска теокрация.

    20:57 22.03.2026

  • 8 У ДРИ БАЦЕ

    3 9 Отговор
    У ДРИ ТАА москаляк ЧАЛМАРСКА пас мина.
    Иде ред и на ху... ЙЛО

    20:59 22.03.2026

  • 9 Израел

    3 9 Отговор
    Върши мръсната работа. Само може да сме благодарни заради смазването на тези терористични организации.

    Коментиран от #12

    20:59 22.03.2026

  • 10 Симо

    10 2 Отговор
    Израел най-добре да напердашат Южен Судан или Бурунди! С иракчаните не им се получава, а и може да изядат някой ритник. Мошето май се надскочи с тези иранци.

    21:00 22.03.2026

  • 11 Бъркаш

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "хахави":

    Хамас с Хизбула

    Коментиран от #18

    21:01 22.03.2026

  • 12 Станислав

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Израел":

    Тези терористични организации, съществуват именно заради Израел. Няма Израел, няма проблем. Има Израел, има проблем.

    21:02 22.03.2026

  • 13 Ха ха ха ха

    7 0 Отговор
    Хизбула имат смелост, вяра и поглед над нещата. Израел гори, каква атака ха ха какви пет лева?

    21:02 22.03.2026

  • 14 Да де Да

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Намери го, Иран ще ги занули

    21:03 22.03.2026

  • 15 Ше бегат я..

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Като... Педофило ХУ ЕСОСЬ...от некаков ГОТВАЧ..ше бегат.
    Като монголья от... ХАРКОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ЧЕРНИГОВ...ше бегат...
    Като . цаливащия КУ РАна рамАзан от... Сирия ,ше бегат...
    Ееееедехееее

    21:04 22.03.2026

  • 16 фащ и сраел

    6 1 Отговор
    Иранската противовъздушна отбрана, "унищожена" от Тръмп, продължава да сваля изтребители на американско-израелската коалиция. Според пресслужбата на иранската армия, изтребител F-15 беше прихванат край южното крайбрежие на Иран.

    21:04 22.03.2026

  • 17 Ха,ха

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    Те вече бягат. Носача на самолети с пълен ход към обора.

    Коментиран от #20

    21:05 22.03.2026

  • 18 хахави

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Бъркаш":

    А гърмящите пейджъри забрави ли????

    21:05 22.03.2026

  • 19 Мотер

    5 0 Отговор
    Светът без да се усети Израел напредва и окупира чужди територии.
    Докато САЩ мотае останалата част от света около положението в Иран.
    До кога ли?

    21:05 22.03.2026

  • 20 БОЛШЕВИК

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ха,ха":

    Едното корито даже няма да може да се върне в обора скоро.

    21:08 22.03.2026

  • 21 Баце,

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Оня ден в Ливан една от местните милиции е спретнала засада на цахал. Дали са фира поне шест меркави и неуточнен брой мошета.
    Та не е много ясно дали става дума за мишки или нещо друго. В иcpahell цари тотална цензура и не се знае кой кого.

    Коментиран от #29

    21:10 22.03.2026

  • 22 Ъъъъ

    7 0 Отговор
    Ама персите как елиминираха Нетаняху и Барнеа....Без да вдигат много шум.... Евреите станаха за песен....Иран уби шефа на Мосад и Нетаняху.... Хахахаха ... 😂

    21:10 22.03.2026

  • 23 Ами

    8 0 Отговор
    Като не могат да убиват иранци, ще убиват ливанци.
    Важното е да убиват.
    Ей за това са ги гонили от всякъде.

    Коментиран от #27

    21:11 22.03.2026

  • 24 Злите езици говорят,че

    1 6 Отговор
    У.. ЙЛО ТРИДНЕВНИЯ педофил и гера симав АЛКАША и неска са превзеле селата ПОКРОВСК и Купянск.
    Утре па ше ги превземат..
    Даже нема...3... ПЕТИЛЕТКИ...и само 2 Милиона монголяци монголья ФИРА.

    21:12 22.03.2026

  • 25 С тея чфути

    5 0 Отговор
    до кога ще ни занимавате? Всички разбрахме що за престъпна сган са

    Коментиран от #26

    21:14 22.03.2026

  • 26 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "С тея чфути":

    Същити съ кът руснацити

    21:20 22.03.2026

  • 27 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Съштити са кът руснацити

    21:20 22.03.2026

  • 28 Москаля и копейки де Билни

    1 1 Отговор
    ОПИНЯЙТЕ КИЛИМЧЕТО И ДУПАРАТА НАГОРЕ ОТИ СТАНА ВРЕМЕ ЗА ВЕЧЕРНАТА. МЮИЗИНИНА ВЕКЕ ВИЕ ОТ МИНАРЕТО!
    НЕКА АЛ ЛААХ ПАЗИ ПРАВОВЕРНИТЕ АМУДЖИ И ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна Пи ДОР...У ЙЛО.

    21:20 22.03.2026

  • 29 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Баце,":

    И след тас информационнъ сянка, ти туй от де го разбра ма

    21:21 22.03.2026