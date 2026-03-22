Израел ще засили наземните си операции и удари в Ливан

Израелската армия ще засили наземните си операции и ударите в Ливан, заяви тази вечер началникът на генералния щаб Еял Замир, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Операцията срещу терористичната организация "Хизбула" едва започва (. . .) Става дума за дълга операция и ние сме подготвени за нея", се казва в изявление на Замир.

"Готвим се да засилим целевите наземни операции и ударите, в съответствие със структуриран план. Няма да спрем, докато заплахата не бъде отблъсната далеч от границата и не бъде гарантирана дългосрочна сигурност за жителите на Северен Израел", каза още началникът на генералния щаб.

Иран предприе поредни атаки срещу страните от Залива днес, повече от три седмици след като САЩ и Израел предприеха военната си операция срещу Ислямската република, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Системите за противовъздушна отбрана понастоящем реагират на ракетна заплаха", заяви гражданската защита на Абу Даби - столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че досега е реагирало на ирански атаки с 345 ракети, 15 крилати ракети и повече от 1700 дрона.

От началото на войната в Близкия изток са убити двама военни на ОАЕ и шестима цивилни. Ранени са 160 души.

Саудитското министерство на отбраната заяви, че няколко дрона са прехванати в източната част на Саудитска Арабия. Една ракета е прехваната близо до Рияд.

Въоръжените сили на Бахрейн заявиха, че досега са прехванали повече от 140 ирански ракети и повече от 240 ирански дрона.