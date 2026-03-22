Израел е инструктирал армията си да ускори разрушаването на ливански жилища

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че с премиера Бенямин Нетаняху са разпоредили на армията да ускори разрушаването на ливански жилища в зоната на бойни действия, с цел да бъдат неутрализирани заплахите за израелските населени места, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

По думите му военните са получили и указание незабавно да унищожат всички мостове над река Литани в Ливан, тъй като според Израел те се използват за "терористична дейност“.

"Хизбула" съобщи, че извършила атака срещу израелски военнослужещи в района на Мисгав Ам, Северен Израел, съобщи Франс прес.

По данни на израелските служби за спешна помощ при обстрела е загинал един човек.

В изявление, подкрепяната от Иран групировка посочва, че изстреляла залп от ракети срещу военнослужещи в района. Атаката е част от серия операции, които "Хизбула" твърди, че е извършила срещу израелски сили в Северен Израел и Южен Ливан.

Това е първият цивилен смъртен случай по северната граница на Израел от началото на военните действия между Израел и "Хизбула".