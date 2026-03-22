Израел е инструктирал армията си да ускори разрушаването на ливански жилища

22 Март, 2026 15:16

Военните са получили и указание незабавно да унищожат всички мостове над река Литани, тъй като според Израел те се използват за "терористична дейност“

Израел е инструктирал армията си да ускори разрушаването на ливански жилища
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че с премиера Бенямин Нетаняху са разпоредили на армията да ускори разрушаването на ливански жилища в зоната на бойни действия, с цел да бъдат неутрализирани заплахите за израелските населени места, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

По думите му военните са получили и указание незабавно да унищожат всички мостове над река Литани в Ливан, тъй като според Израел те се използват за "терористична дейност“.

"Хизбула" съобщи, че извършила атака срещу израелски военнослужещи в района на Мисгав Ам, Северен Израел, съобщи Франс прес.

По данни на израелските служби за спешна помощ при обстрела е загинал един човек.

В изявление, подкрепяната от Иран групировка посочва, че изстреляла залп от ракети срещу военнослужещи в района. Атаката е част от серия операции, които "Хизбула" твърди, че е извършила срещу израелски сили в Северен Израел и Южен Ливан.

Това е първият цивилен смъртен случай по северната граница на Израел от началото на военните действия между Израел и "Хизбула".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ся

    57 0 Отговор
    кой е терориста?

    Коментиран от #33

    15:19 22.03.2026

  • 2 Подло

    61 2 Отговор
    Разрушават за да окупират още територия за тях! Е как е ги обича някой!?

    15:20 22.03.2026

  • 3 Да....

    23 5 Отговор
    Хамас и Хизбула са рожби на ,МI6 и Мосад.., подържани от ЦРУ закъде без него)
    Отделно Израел е също тяхна рожба..
    Разделяй и владей
    Тръмп дойде и обяви- има нов шериф..
    Стискам палци на новия шериф
    Да унищожи това гнездо на змии

    15:21 22.03.2026

  • 4 И ра нец

    37 1 Отговор
    Ние пък рушим исраелски градове

    15:22 22.03.2026

  • 5 Урсул Калас

    23 4 Отговор
    Из.сраелската армия е най-моралната и демократична армия в света ! Санкциите срещу Русия трябва да бъдат удължени и увеличени защото Русия не спазва международното право, което гарантира свободата на народите !

    Коментиран от #9

    15:22 22.03.2026

  • 6 Швейк

    2 31 Отговор
    Добре че всичко в света зависи от евреите , че да не зависи от арабите.

    Коментиран от #20

    15:24 22.03.2026

  • 7 Дориана

    21 2 Отговор
    Хората по Земята сами се избиват , сами редуцират жителите на Планетата. И всичко това е от грешните решения, които вземат.

    Коментиран от #11

    15:24 22.03.2026

  • 8 Да...

    15 2 Отговор
    Наблюдаваме унищожаване между децата на лондонсити..
    Те бяха планирали не това..
    Трябваха им за вечни раздори..
    Помагаха и на двете
    Канали за оръжие, наркотици.. , на хора..
    Да де , но Тръмп каза- искам мир!
    Това е..
    Конфликт има, това не е апокалипсис..
    Приемете и се подгответе
    Екзестинциална война за Нов Свят- без тези кабалисти

    15:26 22.03.2026

  • 9 Pyснак- Врачанин

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Урсул Калас":

    Леко а са не сецнеш у кръста!?

    Коментиран от #12

    15:26 22.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Десо Радева

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Хората са социални същества!
    Двойка по психология!

    Коментиран от #26

    15:28 22.03.2026

  • 12 Ти ли си ве Пацо

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Pyснак- Врачанин":

    Добре пишеш-за основно образование

    15:30 22.03.2026

  • 13 Боко

    16 0 Отговор
    По голям Освиенцим е единственото работещо решение за ✡️🪦👌🤮

    15:31 22.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 стоян георгиев

    2 22 Отговор
    Израел е единствената страна дето воюва с арабските терористи както те заслужават.ако го правехме в нато по същия начин щеше да имаме много по малко ядове.

    Коментиран от #19, #23, #29

    15:31 22.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Ливан е край морето, както и Газа, Сирия също

    15:36 22.03.2026

  • 20 Зевзек

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Швейк":

    "Добре че всичко в света зависи от евреите"

    В "света" на нашите козячета всичко зависи от един унгарски евреин - уточнявай се.

    15:39 22.03.2026

  • 21 Разрушават жилища,

    9 0 Отговор
    продават палатки и оттам печелят за да могат да водят военни действия...

    15:42 22.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Антитрол

    17 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    "дето воюва с арабските терористи както те заслужават"

    Че терористите които събориха кулите бяха почти всичките саудитци или това го забрави че не съответства на пропагандата.

    Второ Иран не са араби - араби са Катар, Бахрейн, СА, ОАЕ пък те приятели на евреите.

    Май не върви пропагандата.

    15:43 22.03.2026

  • 24 Петър

    6 2 Отговор
    Горе долу южен Ливан за ливанците е Столипиново.

    15:43 22.03.2026

  • 25 Австрийски неуспял художник

    12 1 Отговор
    Така ще е като не ме оставихте да си свърша работата навремето

    15:45 22.03.2026

  • 26 Дориана

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Десо Радева":

    На всички хора по Земята е дадено рожденото право във всеки един момент от своя живот да решат как да постъпят и когато те вземат грешни решения се стига до ситуации като тази.

    Коментиран от #32

    15:45 22.03.2026

  • 27 Сатана Z

    1 5 Отговор
    Тръмп получава Га—за за да строи голф игрище и хотел—ресторант ,а за Израел териториите на север където е Ливан.Хитрецът Доналд знаеше,че с Дубай е свършено и затова ще постои Тръмп таун на мястото на Га—за.

    15:47 22.03.2026

  • 28 долу сащ

    11 0 Отговор
    ама разбира се, така се краде чужда земя от 1948 насам! и светът гледа и не наказва евреите! той Бог ще ги накаже

    15:47 22.03.2026

  • 29 Помнещ

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    "дето воюва с арабските терористи"

    Абе стоенчо защо такава амнезия е налегнала нашите козячета - нали "арабските терористи" от Ал Кайда вече са ви приятели и станаха "бойци свалили режима на Асад" - не само че не воювате с тях ама любимото ви нато ги създава , финансира и въоръжава. Забрави ли че талибаните ви бяха "братята ни талибани".

    15:48 22.03.2026

  • 30 Хизб Аллах-овците

    0 8 Отговор
    се водят во̀йни на аллах.
    През цялото си съществуване евреите и Израел са водили битка за оцеляване от техните завистливи братовчеди агаряните. Синове на робинята Агар.
    Ислямът не е религия, нито вяра, нито вероизповедание, той войнствена доктрина на завистливи индивиди.
    Израел е в правото си да се защитава от войнствени диваци, които смятат, че Израел няма право на съществуване.
    Ел Елое Елохим и Яхве Саваот е еврейският Господ Бог който ще простре мощна ръка и ще изтреби неприятелите на Неговия народ.

    15:54 22.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Десо,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    Личи си интелекта ти..
    То и изборът ти на мъжо ти е в подкрепа

    16:23 22.03.2026

  • 33 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И ся":

    Блатния нужник и копейките му съдрани.

    16:24 22.03.2026

  • 34 Сатана Z

    0 0 Отговор
    До като не се унищожи калния бункер и ботокса не висне от башнята терора няма да спре.

    16:26 22.03.2026