Предстои ръчно скачване! Руски товарен кораб лети към МКС с технически проблем

Руският безпилотен товарен кораб "Прогрес МС-33" ще трябва да се скачи ръчно с Международната космическа станция (МКС) заради технически проблем с антена, съобщиха от "Роскосмос", цитирани от "Ройтерс".

Корабът беше изстрелян с ракета Союз-2.1а от космодрума Байконур, но по време на полета е установен дефект в една от антените на автоматичната система за сближаване КУРС. Това налага преминаване към ръчен режим при скачването със станцията.

Очаква се операцията да бъде извършена във вторник около 13:35 GMT (15:35 часа българско време) от командира на МКС, руския космонавт Сергей Куд-Сверчков. По думите на ръководителя на Центъра за подготовка на космонавти Олег Кононенко, ръчните маневри са стандартна част от обучението и редовно се отработват.

От НАСА уточняват, че всички останали системи на кораба функционират нормално, а специалистите продължават да работят по отстраняването на проблема с антената.

"Прогрес МС-33" транспортира около 2,5 тона товари - храна, вода, гориво, кислород и други доставки за екипажа на станцията.

В момента на борда на МКС се намират седем астронавти и космонавти, включително трима руснаци, трима американци и един представител на Франция.