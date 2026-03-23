Предстои ръчно скачване! Руски товарен кораб лети към МКС с технически проблем

23 Март, 2026 11:49 749 14

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руският безпилотен товарен кораб "Прогрес МС-33" ще трябва да се скачи ръчно с Международната космическа станция (МКС) заради технически проблем с антена, съобщиха от "Роскосмос", цитирани от "Ройтерс".

Корабът беше изстрелян с ракета Союз-2.1а от космодрума Байконур, но по време на полета е установен дефект в една от антените на автоматичната система за сближаване КУРС. Това налага преминаване към ръчен режим при скачването със станцията.

Очаква се операцията да бъде извършена във вторник около 13:35 GMT (15:35 часа българско време) от командира на МКС, руския космонавт Сергей Куд-Сверчков. По думите на ръководителя на Центъра за подготовка на космонавти Олег Кононенко, ръчните маневри са стандартна част от обучението и редовно се отработват.

От НАСА уточняват, че всички останали системи на кораба функционират нормално, а специалистите продължават да работят по отстраняването на проблема с антената.

"Прогрес МС-33" транспортира около 2,5 тона товари - храна, вода, гориво, кислород и други доставки за екипажа на станцията.

В момента на борда на МКС се намират седем астронавти и космонавти, включително трима руснаци, трима американци и един представител на Франция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРОГРЕСИВЕН КОСМОНАВТ ЛАЙКА

    7 4 Отговор
    ВИНАГИ СИ НОСЕТЕ
    ТЕЛ И КЛЕЩИ....
    ДАЖЕ И ВЪВ ВСЕЛЕНАТА☝

    Коментиран от #13

    11:52 23.03.2026

  • 2 Кака Наска Байконурова

    4 6 Отговор
    Ще ни прожектират Интерстелар 2, в главната роля пияния руснак скачовчик. Накрая ще обявят, че виртуалната МКС е гръмнала и руско-американската дружба пропаднала.

    11:53 23.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Варна 3

    3 11 Отговор
    Руснаците за нищо не стават 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #14

    11:56 23.03.2026

  • 5 Мдаа

    2 9 Отговор
    Последните дни на космическите Джугани създадени по съветско време от украински инженери.

    11:57 23.03.2026

  • 6 604

    2 2 Отговор
    Либерастите се скачват отзадзе на автопилот...не е кът туй!

    Коментиран от #11

    11:59 23.03.2026

  • 7 Въпросче

    6 2 Отговор
    А защо американците не могат да построят транспортен кораб ? Без братушките са за никъде !

    12:00 23.03.2026

  • 8 Д-р Гълабова

    1 3 Отговор
    Болния пациент отдолу , да си яви веднага за преглед в Карлуково ! Лечението му е безплатно!

    12:02 23.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Руснаците нищо не правят като хората в момента. Каквато им войната, такъв им и космоса. За това дори и копейките не искат Русия.

    12:02 23.03.2026

  • 10 да питам

    2 1 Отговор
    верно ли най-новата руска космическа станция катастрофирала на луната ?

    12:03 23.03.2026

  • 11 Розовото пони Путин 🦄

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "604":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    12:04 23.03.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    всичко сътворено от СССР-от много народи ,РФ успя да окепази

    12:05 23.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПРОГРЕСИВЕН КОСМОНАВТ ЛАЙКА":

    Тел, чук и клещи. Винаги трябва да се върже и закрепи нещо.
    У дома най ме кефи когато видя БМВ Х5, или Мерцедес, с броня закрепена със свински опашки или с тел.

    12:06 23.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

