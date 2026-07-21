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Ще удвои ли златото цената си?

Ще удвои ли златото цената си?

21 Юли, 2026 12:12 1 915 21

  • злато-
  • дойче банк-
  • икономика-
  • криптовалута-
  • златни кюлчета

Мнозина очакват цената на златото да продължи да расте. Има дори прогнози, че до пет години благородният метал може да поскъпне двойно

Ще удвои ли златото цената си? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В последните години цената на златото расте постоянно. От 2020 година до днес тя е стигнала от 1585 долара за унция до актуални малко над 4000 долара. Хората и банките предпочитат да влагат средствата си в благородния метал, за да ги защитят от инфлацията. А повишеното търсене естествено се отразява на цената.

Икономистите на Дойче банк са установили, че централните банки по цял свят интензивно купуват злато - става дума за финансови институции от Китай, Русия, Индия, Турция, както и от бързоразвиващите се страни. Затова до 2031 година златото може да достигне и цена от 8000 долара за унция - т.е. двойно повече от сега.

Новият играч: криптовалутите

Преди обаче да се погледне напред, трябва да се направи анализ как изобщо се стигна до сегашното положение или - как настъпи треската за злато от последните години. Финансовият експерт Франк Шаленбергер посочва причините пред ДВ: "Опасенията от спад в лихвите и слабият американски долар, интензивните покупки на емисионните банки, както и високото търсене на монети и кюлчета".

Шаленбергер изтъква, че в момента има и един относително нов участник на пазара: криптовалутите. Те стават "все по-важна група клиенти, тъй като също диверсифицират активите си включително чрез покупки на злато. Ако подемът на тези валути продължи, това би могло да доведе и до още по-голямо повишаване на цената на златото".

Михаел Хсю, анализатор на Дойче банк, дели клиентите на "еластични" и "нееластични" и смята, че вторите, например емисионните банки, изтласкват първите - частни лица, например купувачите на бижута. Именно стабилното търсене е "ключовият фактор за високата цена на златото в периода от 2021 до 2025 година", убеден е той.

Финансовият анализатор към DZ Bank Томас Кулп на свой ред посочва пред ДВ, че през последните години златото поскъпва най-вече заради натрупването на геополитически несигурности. "Аспектът на златото като сигурно пристанище, от една страна, и статутът му на гарант на независимостта от друга са най-важните стимулатори на търсенето."

Дали пристанището още е сигурно?

Златото открай време се смята за надежден начин за гарантиране на сигурността на парите. То не може да се умножава и зависи от спекулациите, но във всеки случай е по-сигурно от криенето на пари под дюшека. Но дали златото остава сигурно пристанище и днес?

Не, казва Франк Шаленбергер. Идеята не е добра в големи мащаби, но пък не бива да се пренебрегва като гаранция. „Дял от пет или десет процента в портфолиото определено не е лоша идея, защото така може да се намали неговата волатилност (колебанията в ценовите равнища - б.ред.).

Михаел Хсю от Дойче банк не споделя това мнение - според него банките купуват злато в големи мащаби именно като начин за запазване на стойността. "Основните причини, поради които централните банки включват злато в портфолиото си, са диверсификацията, защитата от геополитически рискове и опазването от инфлацията", посочва той.

Становището на Томас Кулп е: "Златото е и ще остане ултимативното сигурно пристанище. Жълтият благороден метал се търси най-много в несигурни фази или във времена на криза". Но това невинаги е валидно, тъй като "цената на моменти може да преживее сериозни колебания и вложителите винаги трябва да го имат предвид".

Поглед към кристалната топка

Правенето на прогнози винаги е свързано с определен риск, включително когато става дума за икономическите развития. Във връзка с цената на златото Франк Шаленбергер споделя, че за момента не вижда толкова силни импулси, които да доведат до удвояването ѝ в следващите пет години от сегашното и без това относително високо ниво.

Михаел Хсю пък очаква възстановяване на златните резерви на централните банки при нарастване на геополитическата несигурност както по време на Студената война.

Новите несигурни времена доведоха да завръщане към долната граница на диапазона от периода преди 1990 година, т.е. до дял на златото от 40 процента в резервите на централните банки. „Ако валутните резерви на икономиките на развиващите се страни паднат от осем на пет трилиона долара, това може и да отговаря на номинална цена на златото от 8000 евро за унция."

Анализаторът на DZ Bank Томас Кулп е по-сдържан, но не крие, че не вижда тъмни облаци на хоризонта. „Основните фактори, определящи търсенето, остават непроменени. Затова дългосрочната ни прогноза за цената на златото е положителна."

Автор: Дирк Кауфман


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да , даже ще го утрои

    21 5 Отговор
    всичко е спекула, балон

    Коментиран от #19

    12:14 21.07.2026

  • 2 Икономист

    24 1 Отговор
    Златото ще надживее биткойна 😉

    Коментиран от #20

    12:19 21.07.2026

  • 3 ЕСТЕСТВЕННО НАПЕЧАТАНИ ХАРТИЙКИ

    12 3 Отговор
    КОЛКО ДА СТРУВАТ.. КОЛКОТО ХАРТИЯТА ИМ А ГОЛДА.. Е ВЕЕЕЕЕЧЕЕЕЕН.......

    12:25 21.07.2026

  • 4 Програмист

    16 3 Отговор
    След 50 години пак ще има злато, ама биткойн няма да има 😉😏

    12:26 21.07.2026

  • 5 Хайо

    9 12 Отговор
    На кого му пука. Важжното е, че бг копейките винаги са капо.

    12:27 21.07.2026

  • 6 Хаха

    11 1 Отговор
    На Бойко кюлчетата от чекмеджето са същите.

    12:29 21.07.2026

  • 7 Мдаааа

    13 2 Отговор
    Златото вървеше нагоре, но Бай Дончо със серия манипулации почвайки от ФЕД и войните му по света направи така, че да бъгне нещата, но пък да се нагуши добре от това?
    Прогнозите в близко бъдеще са коварни и опасни, но в дългосрочен план определено, ще е нагоре!

    Коментиран от #13

    12:35 21.07.2026

  • 8 Ако Путин запременее

    1 4 Отговор
    Значи е възможно

    12:35 21.07.2026

  • 9 Краварска медия

    5 7 Отговор
    Киретата докат беха на власт тайно прекараха законче че като продаваш златото си дължиш на държавата едни 10%

    Коментиран от #11, #12

    12:36 21.07.2026

  • 10 Зеленко Белоносков

    4 2 Отговор
    Аз затова в голдън ке не фи инвестирам...

    12:45 21.07.2026

  • 11 Лъжи

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Краварска медия":

    Няма такова нещо, не дължию нищо.златоъо е пари

    Коментиран от #18

    12:46 21.07.2026

  • 12 А ако го продадеш в истинска държава

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Краварска медия":

    съседна на БГ какво дължиш?

    12:46 21.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаааа":

    Тя "Колосалната афера с 10 000 тона злато от волфрам" я направиха теА преди ТръНпича❗
    А той сега иска да ги надмине❗

    12:48 21.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Държавата - партия на печалбата

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лъжи":

    дължимите 10% не са върху цялата сума от продажбата, а само върху реализираната печалба (ако продавате на по-висока цена от тази, на която сте го купили). Ако продадете на загуба обаче не ви поема 10% от загубата.
    Ей такъви "партньори" дай боже всекиму -))

    12:58 21.07.2026

  • 19 Солютно!

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да , даже ще го утрои":

    Обаче докато се емитират парични средства , като бесни от централните банки със сигурност ще се пръкват най-разнообразни активи за влагане, но пък задайте си въпроса: защо златото и защо биткойна? Заради цената си злато отдавна се избягва, като технологичен метал, а има редкоземни елементи, които освен че са скъпи са и незаменими поне засега в определени технологии. Защо те тях да купуват банките, а злато и защо биткойн? Блок чейнът е технология, достъпна и приложима и освен биткойна има купища други криптовалути, които от техническа и технологична гледна точка са дибидюс, като биткойна и дали таова не начин са събиране на парите на мераклиите да забогатеят от някаквао евентуално поскъпване, което се случва и после изчезва яко дим и цената се спайдушва не изведнъж ама малко по-малко, изпилявайки нервите на евентуалните инвеститори мераклии за забогатяване.

    12:59 21.07.2026

  • 20 Емигрант

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Икономист":

    Ганьо-Лапнишарански който си подарява златото на чужди държави, това не го интересува.
    Чакаме да се роди по-умно поколение.

    13:33 21.07.2026

  • 21 история

    0 0 Отговор
    Наскоро Китай махна така нареченото "хартиено злато" от баланса си , а това означава ,че физическото злато има още да поскъпва .Преди много години в миналото Джей Пи Морган казва " Само златото е пари , всичко останало е кредит "

    13:52 21.07.2026

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