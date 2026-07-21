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Пожар е избухнал на танкер до румънския бряг, Румъния свързва инцидента с войната в Украйна
  Тема: Украйна

Пожар е избухнал на танкер до румънския бряг, Румъния свързва инцидента с войната в Украйна

21 Юли, 2026 13:25 661 17

  • румъния-
  • кораб-
  • втечнен газ-
  • украйна-
  • русия-
  • танкер

Корабът е изпратил сигнал за бедствие около полунощ и на място са били изпратени два румънски кораба

Пожар е избухнал на танкер до румънския бряг, Румъния свързва инцидента с войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са били ранени, след като тази нощ е избухнал пожар на борда на плаващия под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ „Гас Лисбон“ (Gas Lisbon) в Черно море срещу бреговете на Румъния, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

Както съобщи Румънската морска администрация, инцидентът е станал на 14 морски мили от град Сфънту Георге в окръг Тулча извън румънските териториални води.

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Корабът е изпратил сигнал за бедствие около полунощ и на място са били изпратени два кораба на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето (ARSVOM), които са евакуирали всички 17 членове на екипажа. Двама от тях са получили изгаряния на около 10-15 процента от тялото, а третият е имал многобройни наранявания и кръвотечение.

Пожарът на борда на кораба, който стои на котва, продължава в надстройката му. Румънските власти са изпратили предупреждение до всички кораби в района да избягват зоната около бедстващия плавателен съд.

В публикация във Фейсбук румънският президент Никушор Дан заяви, че „държавните институции са в готовност и ще установят обссоятелствата, причините и отговорността, свързана с този сериозен инцидент, който най-вероятно е част от незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украйна“.

Дан съобщи още, че „Гас Лисбон“ е пътувал от египетското пристанище Александрия за украинското Рени.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хусите

    14 0 Отговор
    са....

    13:26 21.07.2026

  • 2 Без име

    26 4 Отговор
    Марийке, коя война е законна, та войната на Русия срещу Украйна е назаконна?

    Коментиран от #17

    13:27 21.07.2026

  • 3 Пак

    24 3 Отговор
    някой укро-дрон е гръмнал предварително

    13:27 21.07.2026

  • 4 Смешните мамалигари

    23 3 Отговор
    ядоха руския прес Втората световна и май им е харесал, защото пак искат

    13:28 21.07.2026

  • 5 Иван

    10 2 Отговор
    Сенчест флот.

    13:29 21.07.2026

  • 6 Мамалигар

    22 3 Отговор
    През втората световна бяхме с германците и руснаците ни тупаха като брашнен чувал където ни видят. После бяхме с руснаците и нямахме грижи. Сега пак сме на страната на райха и ще ядем качамак, докато ни засвирят ушите.

    13:30 21.07.2026

  • 7 Морски

    19 3 Отговор
    "Не законна агресия" а имали законна агресия Факти?Или на САЩ и Израел срещу Иран е законна?

    Коментиран от #10

    13:31 21.07.2026

  • 8 Путин се спомина

    11 2 Отговор
    но духът му продължава да витае . Розовите понита са в шок от неговия призрак и всяко тяхно нещастие е свързано с него. Вечер поглеждат под леглото за да са сигурни че няма да ги изненада преди да се събудя по долни гащи.

    13:32 21.07.2026

  • 9 Луганск

    15 2 Отговор
    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ СПУКА И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!

    Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!

    Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    13:36 21.07.2026

  • 10 Жураналист

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Морски":

    За Кон - закончета.
    За Кончета - Закон.

    13:37 21.07.2026

  • 11 Наблюдател

    12 2 Отговор
    Украинските бандити напълниха безконтролно Черно Море с мини и после се чудят някои, защо гърмят кораби.
    А други се чудят, защо няма туристи в България.

    13:40 21.07.2026

  • 12 УАЗ ПАТРИОТ

    5 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:40 21.07.2026

  • 13 УАЗ ПАТРИОТ

    6 2 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    13:41 21.07.2026

  • 14 УАЗ ПАТРИОТ

    5 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:41 21.07.2026

  • 15 УАЗ ПАТРИОТ

    4 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:41 21.07.2026

  • 16 Ако Рудун продължава

    3 1 Отговор
    С продажната си политика, скоро ще свързват всички инциденти с войната Иран- България.

    13:46 21.07.2026

  • 17 Розав пудел с бустер

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    И има ли неагресивна война, хахаха козяшкошорошки мисирки

    13:54 21.07.2026

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