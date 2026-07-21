Пожар е избухнал на танкер до румънския бряг, Румъния свързва инцидента с войната в Украйна

Трима души са били ранени, след като тази нощ е избухнал пожар на борда на плаващия под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ „Гас Лисбон“ (Gas Lisbon) в Черно море срещу бреговете на Румъния, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.
Както съобщи Румънската морска администрация, инцидентът е станал на 14 морски мили от град Сфънту Георге в окръг Тулча извън румънските териториални води.
Корабът е изпратил сигнал за бедствие около полунощ и на място са били изпратени два кораба на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето (ARSVOM), които са евакуирали всички 17 членове на екипажа. Двама от тях са получили изгаряния на около 10-15 процента от тялото, а третият е имал многобройни наранявания и кръвотечение.
Пожарът на борда на кораба, който стои на котва, продължава в надстройката му. Румънските власти са изпратили предупреждение до всички кораби в района да избягват зоната около бедстващия плавателен съд.
В публикация във Фейсбук румънският президент Никушор Дан заяви, че „държавните институции са в готовност и ще установят обссоятелствата, причините и отговорността, свързана с този сериозен инцидент, който най-вероятно е част от незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украйна“.
Дан съобщи още, че „Гас Лисбон“ е пътувал от египетското пристанище Александрия за украинското Рени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хусите
13:26 21.07.2026
2 Без име
Коментиран от #17
13:27 21.07.2026
3 Пак
13:27 21.07.2026
4 Смешните мамалигари
13:28 21.07.2026
5 Иван
13:29 21.07.2026
6 Мамалигар
13:30 21.07.2026
7 Морски
Коментиран от #10
13:31 21.07.2026
8 Путин се спомина
13:32 21.07.2026
9 Луганск
Вие сте все още жив-това е щедрост, благородство и отговорност за цялото човечество на Русия!
Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна, като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл 12, Наполеон и Хитлер!
Вече Русия унищожи 3 от вашите натовски армии заедно с вашето въоръжение!
Руската противовъздушна отбрана отразява 99% от набезите! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна вече би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би умряла за един месец под санкциите, които се опитвате да наложите!
Ще дойде време и вие и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превърнати в прах! И вие знаете кой ще го направи - руският народ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
13:36 21.07.2026
10 Жураналист
До коментар #7 от "Морски":За Кон - закончета.
За Кончета - Закон.
13:37 21.07.2026
11 Наблюдател
А други се чудят, защо няма туристи в България.
13:40 21.07.2026
12 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
13:40 21.07.2026
13 УАЗ ПАТРИОТ
13:41 21.07.2026
14 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
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