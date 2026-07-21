Пожар е избухнал на танкер до румънския бряг, Румъния свързва инцидента с войната в Украйна

Трима души са били ранени, след като тази нощ е избухнал пожар на борда на плаващия под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ „Гас Лисбон“ (Gas Lisbon) в Черно море срещу бреговете на Румъния, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

Както съобщи Румънската морска администрация, инцидентът е станал на 14 морски мили от град Сфънту Георге в окръг Тулча извън румънските териториални води.

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Корабът е изпратил сигнал за бедствие около полунощ и на място са били изпратени два кораба на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето (ARSVOM), които са евакуирали всички 17 членове на екипажа. Двама от тях са получили изгаряния на около 10-15 процента от тялото, а третият е имал многобройни наранявания и кръвотечение.

Пожарът на борда на кораба, който стои на котва, продължава в надстройката му. Румънските власти са изпратили предупреждение до всички кораби в района да избягват зоната около бедстващия плавателен съд.

В публикация във Фейсбук румънският президент Никушор Дан заяви, че „държавните институции са в готовност и ще установят обссоятелствата, причините и отговорността, свързана с този сериозен инцидент, който най-вероятно е част от незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украйна“.

Дан съобщи още, че „Гас Лисбон“ е пътувал от египетското пристанище Александрия за украинското Рени.