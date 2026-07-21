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Мъж с джип прегази нарочно стадо овце

Мъж с джип прегази нарочно стадо овце

21 Юли, 2026 15:54 1 129 17

  • джип-
  • прегазени-
  • овце

По първоначална информация до жестоката агресия се е стигнало, след като пастирът е изтървал стадото и то е навлязло в частен имот

Мъж с джип прегази нарочно стадо овце - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж с джип прегази умишлено стадо овце, като уби част от животните.

По първоначална информация до жестоката агресия се е стигнало, след като пастирът е изтървал стадото и то е навлязло в частен имот.

От видеокадри, запечатали инцидента, ясно се вижда как водачът на високопроходимия автомобил се засилва и нарочно преминава през животните, предаде NOVA.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Егати

    1 8 Отговор
    джипа!

    15:55 21.07.2026

  • 2 ТВА Е В СЕЛО ОВОЩНИК ДО КАЗАНЛЪК

    13 12 Отговор
    ПАСТИРА СЕКИ ДЕН СИ ,,,,,ИЗТЪРВА ,,,,,,СТАДОТО СЕ ТАМ ...... ПАСТИРА СИ ПРАЙ ПАРИТЕ ОТ МЛЯКО И МЕСО В ЧУЖДИ НИВИ.....

    15:57 21.07.2026

  • 3 Няма

    10 13 Отговор
    Такива работи! Животните нарочно преминават през имота на мъжа. Селяндурина работи овчар, работа му е да си пази овцете.

    15:58 21.07.2026

  • 4 Хахахаха

    13 2 Отговор
    Български ценности!

    15:58 21.07.2026

  • 5 ВКК 531

    24 3 Отговор
    Айде сега без джипа в затвора, или да ги плати!

    15:59 21.07.2026

  • 6 Тити

    28 2 Отговор
    Какво са му виновни животните ???

    Коментиран от #9

    15:59 21.07.2026

  • 7 Докога

    22 1 Отговор
    Бас държа, че това е долнопробна мутра. Докога?

    16:01 21.07.2026

  • 8 Оня под Коня

    19 1 Отговор
    Жестокото отношение към животни е престъпление. Мисля, че вече има юридически рестрикции. Убийстото е прекралено, особено, че е в множествено число. Аз щях да просто да ги изгоня...

    16:02 21.07.2026

  • 9 селяк

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тити":

    комплекси за малоценност

    16:06 21.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    Днес ГАЗИ овце....утре може да гази ХОРА😡

    16:06 21.07.2026

  • 11 Без име

    4 1 Отговор
    Затова не съчувствам на никого. Един ден Господ връща. Защото е видял неща, които ние не сме.

    16:08 21.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Малко ви кол.иха турците

    5 5 Отговор
    Така и не станахте човеци българите

    Коментиран от #15

    16:09 21.07.2026

  • 14 Каквото и Да Е !

    2 1 Отговор
    Това не е начина !

    Очевидно !?

    Набиване На Кол !

    Му Е Малко !

    Трябват му ! Поне 10 Години В панделата !

    И Покриване !

    На Щетите !

    16:12 21.07.2026

  • 15 Елелементарно

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Малко ви кол.иха турците":

    те турците за 5 века са изклали стойностните българи ... останали сме подлизурковци и егоисти !

    16:15 21.07.2026

  • 16 А бе

    3 0 Отговор
    куче сгазил арест,а куче нахапало дете нищо тоя трябвало да си вземе една овца защо ги гази т-п-ка

    16:16 21.07.2026

  • 17 Само да попитам

    0 0 Отговор
    Ей има много глупави хора Как може да се чудят за елементарни неща Той има право да мине както си иска не виждат ли че човекът е с ДЖИП а не с конска каруца

    16:20 21.07.2026

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