Мъж с джип прегази нарочно стадо овце

Мъж с джип прегази умишлено стадо овце, като уби част от животните.
По първоначална информация до жестоката агресия се е стигнало, след като пастирът е изтървал стадото и то е навлязло в частен имот.
От видеокадри, запечатали инцидента, ясно се вижда как водачът на високопроходимия автомобил се засилва и нарочно преминава през животните, предаде NOVA.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Егати
15:55 21.07.2026
2 ТВА Е В СЕЛО ОВОЩНИК ДО КАЗАНЛЪК
15:57 21.07.2026
3 Няма
15:58 21.07.2026
4 Хахахаха
15:58 21.07.2026
5 ВКК 531
15:59 21.07.2026
6 Тити
Коментиран от #9
15:59 21.07.2026
7 Докога
16:01 21.07.2026
8 Оня под Коня
16:02 21.07.2026
9 селяк
До коментар #6 от "Тити":комплекси за малоценност
16:06 21.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:06 21.07.2026
11 Без име
16:08 21.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Малко ви кол.иха турците
Коментиран от #15
16:09 21.07.2026
14 Каквото и Да Е !
Очевидно !?
Набиване На Кол !
Му Е Малко !
Трябват му ! Поне 10 Години В панделата !
И Покриване !
На Щетите !
16:12 21.07.2026
15 Елелементарно
До коментар #13 от "Малко ви кол.иха турците":те турците за 5 века са изклали стойностните българи ... останали сме подлизурковци и егоисти !
16:15 21.07.2026
16 А бе
16:16 21.07.2026
17 Само да попитам
16:20 21.07.2026