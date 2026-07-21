Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения в Харковска област

Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на "Нафтогаз" в североизточната украинска Харковска област, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на украинската държавна енергийна компания от днес, предаде БТА.

В неделя нападение срещу един от комплексите доведе до частични загуби на производствен обем, след като технологичната дейност бе принудително преустановена, поясни "Нафтогаз" в приложението Телеграм.

Щети бяха нанесени на друго съоръжение вчера сутринта, добавиха от енергийната компания.

Противовъздушната отбрана на Украйна свали 46 от общо 58 руски дрона през нощта, съобщи командването на украинските военновъздушни сили, цитирано от Укринформ, съобщи БТА.

През изминалата нощ силите на Русия са атакували Украйна с 58 безпилотни летателни апарата, сред които бойни дронове тип "Шахед", "Гербера", "Италмас", малогабаритни крилати ракети "Бандерол" и дронове примамки "Пародия".

Дроновете са били изстреляни от Курска и Орелска област в Русия, както и от окупираната Донецка област и от селището Гвардейское на Кримския полуостров.

Атаката с дронове е била отблъсната от подразделенията за противовъздушна отбрана, частите за електронна война и безпилотни системи, както и от мобилните огневи групи, допълни командването.

Украинските власти потвърдиха, че осем бойни дрона са ударили седем различни местоположения.