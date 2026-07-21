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Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения в Харковска област
  Тема: Украйна

Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения в Харковска област

21 Юли, 2026 13:55 2 002 109

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • харков-
  • нафтогаз

В неделя нападение срещу един от комплексите доведе до частични загуби на производствен обем

Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения в Харковска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на "Нафтогаз" в североизточната украинска Харковска област, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на украинската държавна енергийна компания от днес, предаде БТА.

В неделя нападение срещу един от комплексите доведе до частични загуби на производствен обем, след като технологичната дейност бе принудително преустановена, поясни "Нафтогаз" в приложението Телеграм.

Щети бяха нанесени на друго съоръжение вчера сутринта, добавиха от енергийната компания.

Противовъздушната отбрана на Украйна свали 46 от общо 58 руски дрона през нощта, съобщи командването на украинските военновъздушни сили, цитирано от Укринформ, съобщи БТА.

През изминалата нощ силите на Русия са атакували Украйна с 58 безпилотни летателни апарата, сред които бойни дронове тип "Шахед", "Гербера", "Италмас", малогабаритни крилати ракети "Бандерол" и дронове примамки "Пародия".

Дроновете са били изстреляни от Курска и Орелска област в Русия, както и от окупираната Донецка област и от селището Гвардейское на Кримския полуостров.

Атаката с дронове е била отблъсната от подразделенията за противовъздушна отбрана, частите за електронна война и безпилотни системи, както и от мобилните огневи групи, допълни командването.

Украинските власти потвърдиха, че осем бойни дрона са ударили седем различни местоположения.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 20 Отговор
    В 15 часа протест пред парламента.

    Коментиран от #5, #6, #12, #15, #26, #44

    13:58 21.07.2026

  • 2 Гост

    73 8 Отговор
    Ако бяха построили АЕЦ Белене и Южен поток щяхме да сме фактор на Балканите, но Бойко продажника предаде майка родину.

    Коментиран от #8

    13:58 21.07.2026

  • 3 Че Гевара

    56 7 Отговор
    Трябва да ударят по сериозно Одеса и да я изравнят със земята..!

    Коментиран от #50, #67

    13:58 21.07.2026

  • 4 Атлантически Клуб

    59 9 Отговор
    Ракетите на руснаците свършиха отдавна. И перални нямат вече.

    13:58 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ду Хай Го

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Со По Лив

    13:59 21.07.2026

  • 7 Вашето мнение

    60 7 Отговор
    Поредният опит на англосаксонците да победят Русия е в пъти по-трагичен от предишните пъти, когато използваха наполеон и хитлер. Този път дори без да се напъват, руснаците пребиват целокупното нато и превръщат бандерландия в гробище за поредният им напън.

    13:59 21.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    30 7 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Продаден хменсеме за банани ,и това още по времето на Костов

    14:00 21.07.2026

  • 9 Соломон

    13 27 Отговор
    В Мариупул много задимено бе.Пак някой е пушил

    Коментиран от #27, #49

    14:00 21.07.2026

  • 10 Има ни пак

    12 22 Отговор
    Абе тия хора няма ли да изтрезнеят и да престанат с тази война и тези разрушения. Мислят ли изобщо как ще прекарат обикновените хора наближаващата зима.

    Коментиран от #13, #16, #41, #43

    14:00 21.07.2026

  • 11 Майор Деянов, на всеки километър

    25 12 Отговор
    Няма ли кой пусне Атома на тая ycpaна територия и да приключнат всички злини по Света ? 👈

    Коментиран от #23, #31, #69

    14:02 21.07.2026

  • 12 Оооо

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ходи ти, след като копнееш за топлинен удар.

    14:02 21.07.2026

  • 13 Соломон

    7 21 Отговор

    До коментар #10 от "Има ни пак":

    Те ако мислеха нямаше да я започнат тази не война

    14:02 21.07.2026

  • 14 НафтоХъз

    39 6 Отговор
    Направо ни разцепиха Хъза тия руснаци.

    Коментиран от #52, #54

    14:03 21.07.2026

  • 15 Радев

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пак ли 20 пепейки и с0 пол глист3в хахахах

    14:03 21.07.2026

  • 16 Вашето мнение

    46 6 Отговор

    До коментар #10 от "Има ни пак":

    Обикновените хора, подобно на нас по времето на костов скачаха по площадите като шибеци за банани, а точно тия от бандерландия искаха да бесят москали. За такива въобще не ми пука.

    Коментиран от #24, #28, #30, #74

    14:04 21.07.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    5 28 Отговор
    Киив за Два дня и ни секунда больше !!! 👴😆

    Коментиран от #22

    14:04 21.07.2026

  • 18 Трите пъти

    22 2 Отговор
    Три пъти за късмет са казали хората.

    14:05 21.07.2026

  • 19 Васил

    32 3 Отговор
    Браво на братята руснаци!

    14:05 21.07.2026

  • 20 Браво, но

    29 4 Отговор
    трябва повече

    14:05 21.07.2026

  • 21 Нека !

    29 4 Отговор
    Укрофашистите трябва да бъдат смазани!

    14:06 21.07.2026

  • 22 Путин си е президент

    33 5 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кажи какво става с ВСУ, кога ще започват перемохата? Имат ли хора?

    14:06 21.07.2026

  • 23 Соломон

    4 19 Отговор

    До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ами няма да пуснат тоя атом защото освен че бяха гаранти на Украйна Русия,САЩ и Китай са се подписали че никоя от тях няма да употреби ЯО по Украйна.Освен това къде точно ще го пуснеш тоя атом без да засегнеш някой друг в това число и себе си.А след това трябва да са готови и да приемат ответен удар по 10те ЯЦ в обсега на Украйна

    14:07 21.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Kaлпазанин

    7 7 Отговор
    Та къде повече гореше в укрия или в Русия

    14:07 21.07.2026

  • 26 Срещу какво ще е протеста...?!

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дай инфо,де...?!
    Да знам,да идвам,или не...?!

    14:07 21.07.2026

  • 27 Данчо,

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    тифел ли си, соломон ли, отивам на грийн лайф

    Коментиран от #34

    14:07 21.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Стоян Георгиев

    25 6 Отговор
    На кого, освен на платената гьобелсова пропаганда и нпо-тата на сорос им пука за последователите на бандера и изкуствената им държава?

    14:09 21.07.2026

  • 30 Уcpaнo pycнaчe

    8 22 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    "..искаха да бесят москали.."

    Огромната им грешка беше, че само искаха !!!
    Но не направиха 👆

    Коментиран от #36

    14:09 21.07.2026

  • 31 ЯСНО!

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ти си ,,оня с коня"-папагалещ същото,но под друга форма,за да не бъдеш разкрит...😝!

    14:10 21.07.2026

  • 32 ВОЙНАТА НА БРИТАНИЯ В НОВОРУСИЯ

    29 7 Отговор
    Е тотален крах. Скоро и Одеса ще бъде освободена.

    Коментиран от #42

    14:10 21.07.2026

  • 33 азз

    21 7 Отговор
    Ще атакува,я...няма само зеленчук - нарко да избива комплески и да трепе мирни жители безнаказано....

    14:11 21.07.2026

  • 34 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Данчо,":

    Боли ме фара къде ще ходиш

    Коментиран от #61

    14:12 21.07.2026

  • 35 Пламен

    8 13 Отговор
    А Украйна попиля рузкото ,,ТЕМУ". :)

    Wildberries е най-големият онлайн търговец на дребно в Русия.
    През юли 2026 г. два от големите логистични центрове на Wildberries (в Електростал край Москва и в Котовск, Тамбовска област) бяха ударени от украински дронове, което доведе до огромни пожари и материални щети.

    Коментиран от #39

    14:12 21.07.2026

  • 36 Е да,ама...!

    21 5 Отговор

    До коментар #30 от "Уcpaнo pycнaчe":

    ,,Да се бесят ,,москали",трябват и топки...!
    А пусто...- нЕма...😝!

    Коментиран от #38

    14:15 21.07.2026

  • 37 Нормално

    22 3 Отговор
    Твърде дълго бяха толерантни!

    14:18 21.07.2026

  • 38 Майор Деянов, на всеки километър

    5 18 Отговор

    До коментар #36 от "Е да,ама...!":

    Не не....
    Топки трябваха за да нахлуеш в Укрйна с двата ръждави танка и Парадна униформа, щот работни бойни нъцки !!! Еййй...по-малоумно, гламаво племе от руското нет и не будет. Тва е дъното на Дарвиновата еволюция 👈😄

    Коментиран от #45

    14:19 21.07.2026

  • 39 Смешни сте!

    29 6 Отговор

    До коментар #35 от "Пламен":

    Укрите били ударили разни търговски центрове,с дрончета...!
    А Русия удря с Балистически Ракети пристанищната инфраструктура на Одеса,барабар с всички кораби...!
    За военните заводи в Киев...- да не говорим...!
    Къде е...,,Киро,на Кирия...?!"...?!

    Коментиран от #58

    14:19 21.07.2026

  • 40 Дизелдорфер

    22 4 Отговор
    Тез Руснаци хем се прехранват със слама нямат чипове външни тоалетни печени плъхове и хлабарки хапват пък накрая три дни ракети пращат на наште момчета на бащите на строителите на БаБа Алино.Уверен съм че арматурата за незаконното Украинско строителство идва от Руските ракети подащи във Украина.Наздраве!

    14:20 21.07.2026

  • 41 Орк

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Има ни пак":

    Да му мисли зеленски с нато

    14:21 21.07.2026

  • 42 Уcpaнo pycнaчe

    5 15 Отговор

    До коментар #32 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНИЯ В НОВОРУСИЯ":

    "..Скоро и Одеса ще бъде освободена..."

    Вагизан ли употребяваш или нещо по-силно ?

    14:21 21.07.2026

  • 43 До ком.10

    19 2 Отговор

    До коментар #10 от "Има ни пак":

    Това е тактика,а другото е стратегия.До зимата остават 4-5 месеца.Знае се,че зимата в Русия, Незалежная и Белорусия,са винаги сурови! Нямат нищо общо,с европейските зимни месеци.СВО няма да приключи, минимум до пролетта,ранно лято на 2027.Знаят го и 🤡,знаят го и в " клуба на желаещите".Затова е този бесен натиск,за " За мразяване на конфликта" .Жалкото е,за милионите обикновени граждани на Незалежная.Който тази зима,със сигурност,ще получат от същото ,както миналата зима но умножено по две.До кога ще търпят издевателствата на този шмъркач,нямам идея.Но ако до зимата,не го елиминират от властта, ще им бъде ужасно трудно.

    Коментиран от #53

    14:21 21.07.2026

  • 44 Сбор

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пред "твоето заведение", след това с влак до Парламента. Питам аз: Кооой ще ми даде парииии?

    14:21 21.07.2026

  • 45 А ве Каишков от ,,На всеки километър"...

    21 3 Отговор

    До коментар #38 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Видяхме и вас,с уж супер-модерните щатски танкове-,,Абрамс"...!
    В реални бойни действия се оказаха .
    ,,гола вода"...!

    14:23 21.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ХА ХА ХА

    19 3 Отговор
    Забравихте да кажете, че Източна Украйна няма проблем с бензина
    - щото вече няма бензиностанции ....

    14:23 21.07.2026

  • 48 Хе хе...

    15 2 Отговор
    Преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    Коментиран от #65

    14:23 21.07.2026

  • 49 Аман от неграмотни общаци

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Защо изобщо се мъчите да пишете и да загрозявате коментарната секция с пpоcташките си граматични грешки?

    14:25 21.07.2026

  • 50 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "Че Гевара":

    Одеса е РУСКИ ГРАД с уникална архитектура и много руско наследство ....

    Русия ще направи всичко възможно да го опази от бандерите ...
    (има сведения, че при строежа на защитни съоръжения от укрите,
    се разрушават архитектурни паметници)

    Коментиран от #85

    14:26 21.07.2026

  • 51 Значи

    3 6 Отговор

    До коментар #46 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    че спечелихте войната.

    14:27 21.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Руснак без крак...

    4 11 Отговор

    До коментар #43 от "До ком.10":

    Абе ПЕТ години ви бомбят нон стоп от зори до зори, 800 000 ватника уехали за Руския Мир, Русия замяза на сринат KEHЕФФФ, не останаха доброволци, флот, танкове, самольоти, няма бензин, ток, вода, деньги, всичко е омазано и гори, ама pycoдe6илитe засенчихте Хитлер по идиотизъм !!! Къде бе, къде сте тръгнали с двете умрели от глад и въшки магарета срещу дронове, бомби, ракети с ИИ и Старлинк ? Абе по-зле сте от полинезийците с лъковете и духалата 👈😁😁

    Коментиран от #55, #76

    14:31 21.07.2026

  • 54 Ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "НафтоХъз":

    Така е ...... на всички копейки руснаците са им разцепили хъзовeтe....,.

    14:31 21.07.2026

  • 55 Намаляваш пропагандата за глупаци

    7 3 Отговор

    До коментар #53 от "Руснак без крак...":

    и няма да се чувстваш толкова зле и да изглеждаш толкова глупаво. Забавна е, но не за всеки!

    Коментиран от #60

    14:33 21.07.2026

  • 56 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    3 7 Отговор
    След краят на войната 3 необратимият разпад на блатния нужжжник,България трябва да приеме робството, блатните подлоги трябва да бъдат роби на българите,аз бих си взел 30 парчета и ще ги налагам ката ден с благодатен възпитален камшик,ще ги храня само с Уискас!

    Коментиран от #64

    14:34 21.07.2026

  • 57 пони, ама розАво

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    Щото са гадни копейки, затова! Също като политико,нют, телеграф, ббс, вп, шпигел! И те нищо не казват по темата, копейките продажни!
    Между другото колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? Щото на мене вече не ми помага ни синтетика, ни избелване на ануса ми. Добре че е Черния ми Елекрически Оребрен Пингвин с директно захранване иначе съм загубена.

    14:35 21.07.2026

  • 58 Пламен

    7 5 Отговор

    До коментар #39 от "Смешни сте!":

    Кирията е , че рузкините пак ще ходят без гащи, като по времето на ссср. :)

    Коментиран от #70

    14:36 21.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Адолф Гитлер, фюрер

    3 8 Отговор

    До коментар #55 от "Намаляваш пропагандата за глупаци":

    Победи ме не СССР !!!
    Победи ме руския И-Д-И-О-Т-И-З-Ъ-М.
    Тва русняците не сте хора, за което стотици пъти съм писал и говорил 👈

    Коментиран от #63, #66, #88

    14:38 21.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 отблъснали ууукрите

    6 3 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    14:39 21.07.2026

  • 63 Аз уж простичко го написах 😄

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Адолф Гитлер, фюрер":

    Намаляваш пропагандата за глупаци и няма да се чувстваш толкова зле и да изглеждаш толкова глупаво. Забавна е, но не за всеки!

    14:41 21.07.2026

  • 64 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор

    До коментар #56 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    "...необратимият разпад на блатния нужжжник.."

    Според последни проучвания на Росстат и ВЦИОМ 139,2млн русняци копнеят за разтурянето на руската федерация и да заживеят най-сетне като Бели хора в границите на необятен Китай, ширнал се от Балтийско до Японско море 👈😎

    14:47 21.07.2026

  • 65 Антирашист 18014

    5 6 Отговор

    До коментар #48 от "Хе хе...":

    За статистически данни питай статистиците ,а не политиците. Рашистката пропаганда е за пред глупаците !

    Коментиран от #68

    14:47 21.07.2026

  • 66 Орк

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Адолф Гитлер, фюрер":

    Не излагай България. Толкова си маргинален че и най мургавият циганин изглежда Като лорд пред тебе

    Коментиран от #71

    14:49 21.07.2026

  • 67 Антирашист 1815

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Че Гевара":

    Явно не те интересуват нито жертви нито разрушения, това емнението ина фашистите !

    14:50 21.07.2026

  • 68 Денонощно сме залети

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Антирашист 18014":

    с пропаганда срещу Русия. Само това е достатъчно, за да знаеш, че хора занимаващи се с лъжи, не са на вярната страна!

    Коментиран от #93

    14:50 21.07.2026

  • 69 Антирашист 1815

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?

    Коментиран от #72

    14:53 21.07.2026

  • 70 Миролюб Войнов,аналитик

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Пламен":

    Пламка теб кво ти пука кат си гьотт.веррен и само сиго слагаш в га,зундера 👈?

    14:54 21.07.2026

  • 71 Уcpaнo pycнaчe

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "Орк":

    "..не излагай България.."

    Пффф, кхххаа, ха-ха-ха....
    Тва да го чуеш от умpeл pycнак пpocрал СССР, пpocpaл Космоса, пpocaл Русия, пpocрал СВО е малко неочаквано......
    Скрий се в руското дyпло и не се излагай !!!
    Носи си позора и участта докрай. Дyppppaк 👈

    Коментиран от #75

    14:55 21.07.2026

  • 72 Пламен

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Антирашист 1815":

    Лука ,обичаш ли да посмукваш големи х....ища ?Просто за един приятел питам ...

    Коментиран от #78

    14:56 21.07.2026

  • 73 защо чак сега ги бомбардират

    3 2 Отговор
    трябваше отдавна да са унищожени

    14:59 21.07.2026

  • 74 Антирашист 1816

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    Не си от обикновенните хора ! Има болшевизъм в теб ,а болшевизма
    го закриха!( пусин отмени честванията на воср още през 2009г)

    14:59 21.07.2026

  • 75 Руската грешка

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "Уcpaнo pycнaчe":

    Турски роби не се освобождават.
    Те са тъпи предатели и боклуци

    Коментиран от #77

    14:59 21.07.2026

  • 76 Тачо Пармака

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "Руснак без крак...":

    Гресирания ,пак си истерясал нещо ,явно абстиненетен синдром и смукането на кафявия палец ☝️не помага,тогава мой ми смучеш К.Рягата за извара,сиренье,хималайска сол и аромат,абе квот ти дойде в кухата лейка .

    Коментиран от #80

    15:01 21.07.2026

  • 77 Уcpaнo pycнaчe

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Руската грешка":

    Грешката е само една !!!
    Казва се Русия 👈

    Коментиран от #79, #82, #83, #84

    15:02 21.07.2026

  • 78 Антирашист 1817

    0 3 Отговор

    До коментар #72 от "Пламен":

    Щии го засмуча кат трифазна помпа заедно с орехите ,но ще ти струва 15 €врака ,като 5 от тях дарявам за Украйна !

    15:04 21.07.2026

  • 79 Така де

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Уcpaнo pycнaчe":

    Сега щеше да си с потури и чалма, а заради грешката Русия не си. Гадно!

    Коментиран от #86

    15:04 21.07.2026

  • 80 МОТИКАТА

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "Тачо Пармака":

    "...Гресирания ,пак си истерясал нещо.."

    Винаги ми кипват лллaйната гледайки как макккя ти нескопосано те оннножда с мотикята !!! За тази работа трябват две неща - Мъж и Гресссссс.....😆😆😆

    Коментиран от #87

    15:05 21.07.2026

  • 81 Игуна Язуренко

    2 3 Отговор
    Още, още, повсеместно, без почивка и без жал до пълно капитулиране на укрорайха.

    15:06 21.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Джок Съдбата

    1 4 Отговор

    До коментар #77 от "Уcpaнo pycнaчe":

    Грешката е че май.кятти преди години тее събрала от рогозката и тии е дала шанс за жалкия живот ,а освен това че са тее наели за ТрррКач4 във фат.Ки👈.И двете можем да ги коригираме окончателно с яки метални тръби .

    Коментиран от #92

    15:10 21.07.2026

  • 85 Антирашист 1818

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "ЗА СЪЖАЛЕНИЕ":

    От името на просия ли пишеш ,или от свое име обещаваш ?

    15:12 21.07.2026

  • 86 Уcpaнo pycнaчe

    4 2 Отговор

    До коментар #79 от "Така де":

    "..Сега щеше да си с потури и чалма..."

    Не знам кво ти кажа братуха....
    Честно с Турция, турците и Ердоган щяхме да сме в пъти по-добре от с Русия, Путин и СВО 👈😄

    Коментиран от #89, #90, #91

    15:13 21.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Антирашист у8у8

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Адолф Гитлер, фюрер":

    Не бъркай рашистите с руснаци ! В русия има достатъчно читави хора!

    15:15 21.07.2026

  • 89 Ами Турция не е далеч

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Уcpaнo pycнaчe":

    Тук е България! Тя не е за продан!

    15:16 21.07.2026

  • 90 Пламен

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Уcpaнo pycнaчe":

    Явно харесваш турци с голямокалибрени ряз.зани карабини да те праскат в дирр.никка 👈 .

    15:16 21.07.2026

  • 91 млад еврас

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Уcpaнo pycнaчe":

    Ми той Ердоган си е с Русия, нищо че е от НАТОто, та ако бяхме с Ердоган все едно сме с Русия хахахахахаха, тоя па се е объркал хахахахаха.

    15:17 21.07.2026

  • 92 Уcpaнo pycнaчe

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Джок Съдбата":

    Мога много неща да кажа за теб и макккя ти, но разумно ще премълча. Българите не сме pycoдeбили про3ди, неуки овчари !!! Понятно ? 👈

    Коментиран от #106

    15:17 21.07.2026

  • 93 Антирашист 1814

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Денонощно сме залети":

    Прочети критериите за фашистка държава ,и пиши !

    Коментиран от #96

    15:19 21.07.2026

  • 94 Удри копейката с лопатЕто!

    3 2 Отговор
    До нассиране!

    Коментиран от #99

    15:19 21.07.2026

  • 95 Инна

    4 3 Отговор
    С директно попадение на ракета руските сили унищожиха киевския завод UKRTAC. Официално той произвеждаше лични предпазни средства за украинските въоръжени сили, но в действителност беше тестов полигон за авангардни технологии на НАТО, които превръщат обикновените пехотинци в киберубийци.
    Разрушеното съоръжение не беше склад за готови продукти, а високотехнологична лаборатория, където обикновените униформи се трансформираха в елементи на бойна невронна мрежа. Именно тук сложни електронни модули бяха интегрирани в ежедневните униформи.
    Сега Зеленски ще трябва да отговаря както за лошото представяне на системата за противовъздушна отбрана, така и за провала на свръхсекретната мисия, на която американските генерали разчитаха.

    Коментиран от #100, #105

    15:20 21.07.2026

  • 96 Няма нужда

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Антирашист 1814":

    Ти и другите като теб, както и денонощната пропаганда срещу Русия са типичен пример за фашизъм. Нагледен пример.

    15:20 21.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Чарлз Дарвин, учен

    3 3 Отговор
    Русия има само два съюзника !!!
    Катър и Магаре 👈😁

    Коментиран от #102

    15:23 21.07.2026

  • 99 Антирашист 1815

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Удри на май кясси пттт.катта с лопатето,падазарджишки подайг333.

    15:25 21.07.2026

  • 100 Чарлз Дарвин, учен

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "Инна":

    Когато Господ е създавал руснака е взел всичко от oбезьяната 🐵👈

    15:25 21.07.2026

  • 101 Инна

    2 2 Отговор
    Масираните удари по украински цели на 21 юли 2026 г. бяха резултат от координирани операции на руските Въздушно-космически сили, ракетни войски и екипажи на безпилотни летателни апарати-камикадзе „Геран“. Основните цели на атаката бяха критична пристанищна инфраструктура, горивни центрове, логистични центрове за украинските въоръжени сили и административни сгради на военното командване в Черниговска, Одеска и Харковска области.

    Търговският център „Епицентър“ в Суми беше разрушен; сградата е била използвана като склад за оръжия и военна техника за украинските въоръжени сили (УКВ). Руските сили също така нанесоха допълнителни удари по пристанищата на Одеса. Рано сутринта дронове атакуваха украинския логистичен център в Чернигов, обгръщайки сградата в пламъци.

    15:26 21.07.2026

  • 102 Миролюб Войнов,аналитик

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Чарлз Дарвин, учен":

    А намай.кятти мрррзzzzлиффката ,дръжка от мотика и тссс.ганнски керресс.тетта 👈.

    15:27 21.07.2026

  • 103 Майор Деянов, на всеки километър

    5 0 Отговор
    Явно търговски център Епицентър в Суми е бил епицентър на голям буммм 💥💥💥 👈.

    15:29 21.07.2026

  • 104 Лука

    2 3 Отговор
    Уудрий якоо козяка с фаража !

    15:30 21.07.2026

  • 105 Майор Деянов, на всеки километър

    2 4 Отговор

    До коментар #95 от "Инна":

    "...Зеленски ще трябва да отговаря както за лошото представяне на системата за противовъздушна отбрана.."

    Душке, дано не си някоя дебела руска тьотя от Пасьола, но шанса клони към нула 😆
    За лошо представяне се обърни към вашето руското МО и спроси пачему аджеба тори Белгород, Крим, Сочи, Москва, всеки ден гинат руски дечица, което е добре 😁 Защо за ПЯТЬ года не успяхте да защитите нито границите, нито Белгород, нито Крим, нито Москва ? Ами щот сте нещастни Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И, запомни это 👈

    Коментиран от #107, #109

    15:32 21.07.2026

  • 106 Тачо Пармака

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Уcpaнo pycнaчe":

    Ееее, ...Баа и пазарджишки мннн.галли като теб ,но мизата почва от 300 € ,та доста дни ще трябва тук да сее потрудиш ,а греста сии я запази и ползай у вас

    15:36 21.07.2026

  • 107 Отговора е просттт

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Намаляваш пропагандата за глупаци и няма да се терзаеш в глупости!

    15:36 21.07.2026

  • 108 Валдберис

    2 0 Отговор
    Асиметричност!

    15:39 21.07.2026

  • 109 Миролюб Войнов,историк

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Гресирания ,гледай аз да не те копна по тъмно сам и когато най малко очакваш ,тии натроша кокалите па после се жалвай на арменския поп.Много лесно можеш да бъдеш открит 👈.

    15:39 21.07.2026

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