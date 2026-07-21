Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения в Харковска област

Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на "Нафтогаз" в североизточната украинска Харковска област, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на украинската държавна енергийна компания от днес, предаде БТА.
В неделя нападение срещу един от комплексите доведе до частични загуби на производствен обем, след като технологичната дейност бе принудително преустановена, поясни "Нафтогаз" в приложението Телеграм.
Щети бяха нанесени на друго съоръжение вчера сутринта, добавиха от енергийната компания.
Противовъздушната отбрана на Украйна свали 46 от общо 58 руски дрона през нощта, съобщи командването на украинските военновъздушни сили, цитирано от Укринформ, съобщи БТА.
През изминалата нощ силите на Русия са атакували Украйна с 58 безпилотни летателни апарата, сред които бойни дронове тип "Шахед", "Гербера", "Италмас", малогабаритни крилати ракети "Бандерол" и дронове примамки "Пародия".
Дроновете са били изстреляни от Курска и Орелска област в Русия, както и от окупираната Донецка област и от селището Гвардейское на Кримския полуостров.
Атаката с дронове е била отблъсната от подразделенията за противовъздушна отбрана, частите за електронна война и безпилотни системи, както и от мобилните огневи групи, допълни командването.
Украинските власти потвърдиха, че осем бойни дрона са ударили седем различни местоположения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #6, #12, #15, #26, #44
13:58 21.07.2026
2 Гост
Коментиран от #8
13:58 21.07.2026
3 Че Гевара
Коментиран от #50, #67
13:58 21.07.2026
4 Атлантически Клуб
13:58 21.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ду Хай Го
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Со По Лив
13:59 21.07.2026
7 Вашето мнение
13:59 21.07.2026
8 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Гост":Продаден хменсеме за банани ,и това още по времето на Костов
14:00 21.07.2026
9 Соломон
Коментиран от #27, #49
14:00 21.07.2026
10 Има ни пак
Коментиран от #13, #16, #41, #43
14:00 21.07.2026
11 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #23, #31, #69
14:02 21.07.2026
12 Оооо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ходи ти, след като копнееш за топлинен удар.
14:02 21.07.2026
13 Соломон
До коментар #10 от "Има ни пак":Те ако мислеха нямаше да я започнат тази не война
14:02 21.07.2026
14 НафтоХъз
Коментиран от #52, #54
14:03 21.07.2026
15 Радев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пак ли 20 пепейки и с0 пол глист3в хахахах
14:03 21.07.2026
16 Вашето мнение
До коментар #10 от "Има ни пак":Обикновените хора, подобно на нас по времето на костов скачаха по площадите като шибеци за банани, а точно тия от бандерландия искаха да бесят москали. За такива въобще не ми пука.
Коментиран от #24, #28, #30, #74
14:04 21.07.2026
17 Владимир Путин, президент
Коментиран от #22
14:04 21.07.2026
18 Трите пъти
14:05 21.07.2026
19 Васил
14:05 21.07.2026
20 Браво, но
14:05 21.07.2026
21 Нека !
14:06 21.07.2026
22 Путин си е президент
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Ти кажи какво става с ВСУ, кога ще започват перемохата? Имат ли хора?
14:06 21.07.2026
23 Соломон
До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ами няма да пуснат тоя атом защото освен че бяха гаранти на Украйна Русия,САЩ и Китай са се подписали че никоя от тях няма да употреби ЯО по Украйна.Освен това къде точно ще го пуснеш тоя атом без да засегнеш някой друг в това число и себе си.А след това трябва да са готови и да приемат ответен удар по 10те ЯЦ в обсега на Украйна
14:07 21.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Kaлпазанин
14:07 21.07.2026
26 Срещу какво ще е протеста...?!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дай инфо,де...?!
Да знам,да идвам,или не...?!
14:07 21.07.2026
27 Данчо,
До коментар #9 от "Соломон":тифел ли си, соломон ли, отивам на грийн лайф
Коментиран от #34
14:07 21.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Стоян Георгиев
14:09 21.07.2026
30 Уcpaнo pycнaчe
До коментар #16 от "Вашето мнение":"..искаха да бесят москали.."
Огромната им грешка беше, че само искаха !!!
Но не направиха 👆
Коментиран от #36
14:09 21.07.2026
31 ЯСНО!
До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ти си ,,оня с коня"-папагалещ същото,но под друга форма,за да не бъдеш разкрит...😝!
14:10 21.07.2026
32 ВОЙНАТА НА БРИТАНИЯ В НОВОРУСИЯ
Коментиран от #42
14:10 21.07.2026
33 азз
14:11 21.07.2026
34 Соломон
До коментар #27 от "Данчо,":Боли ме фара къде ще ходиш
Коментиран от #61
14:12 21.07.2026
35 Пламен
Wildberries е най-големият онлайн търговец на дребно в Русия.
През юли 2026 г. два от големите логистични центрове на Wildberries (в Електростал край Москва и в Котовск, Тамбовска област) бяха ударени от украински дронове, което доведе до огромни пожари и материални щети.
Коментиран от #39
14:12 21.07.2026
36 Е да,ама...!
До коментар #30 от "Уcpaнo pycнaчe":,,Да се бесят ,,москали",трябват и топки...!
А пусто...- нЕма...😝!
Коментиран от #38
14:15 21.07.2026
37 Нормално
14:18 21.07.2026
38 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #36 от "Е да,ама...!":Не не....
Топки трябваха за да нахлуеш в Укрйна с двата ръждави танка и Парадна униформа, щот работни бойни нъцки !!! Еййй...по-малоумно, гламаво племе от руското нет и не будет. Тва е дъното на Дарвиновата еволюция 👈😄
Коментиран от #45
14:19 21.07.2026
39 Смешни сте!
До коментар #35 от "Пламен":Укрите били ударили разни търговски центрове,с дрончета...!
А Русия удря с Балистически Ракети пристанищната инфраструктура на Одеса,барабар с всички кораби...!
За военните заводи в Киев...- да не говорим...!
Къде е...,,Киро,на Кирия...?!"...?!
Коментиран от #58
14:19 21.07.2026
40 Дизелдорфер
14:20 21.07.2026
41 Орк
До коментар #10 от "Има ни пак":Да му мисли зеленски с нато
14:21 21.07.2026
42 Уcpaнo pycнaчe
До коментар #32 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНИЯ В НОВОРУСИЯ":"..Скоро и Одеса ще бъде освободена..."
Вагизан ли употребяваш или нещо по-силно ?
14:21 21.07.2026
43 До ком.10
До коментар #10 от "Има ни пак":Това е тактика,а другото е стратегия.До зимата остават 4-5 месеца.Знае се,че зимата в Русия, Незалежная и Белорусия,са винаги сурови! Нямат нищо общо,с европейските зимни месеци.СВО няма да приключи, минимум до пролетта,ранно лято на 2027.Знаят го и 🤡,знаят го и в " клуба на желаещите".Затова е този бесен натиск,за " За мразяване на конфликта" .Жалкото е,за милионите обикновени граждани на Незалежная.Който тази зима,със сигурност,ще получат от същото ,както миналата зима но умножено по две.До кога ще търпят издевателствата на този шмъркач,нямам идея.Но ако до зимата,не го елиминират от властта, ще им бъде ужасно трудно.
Коментиран от #53
14:21 21.07.2026
44 Сбор
До коментар #1 от "Последния Софиянец":пред "твоето заведение", след това с влак до Парламента. Питам аз: Кооой ще ми даде парииии?
14:21 21.07.2026
45 А ве Каишков от ,,На всеки километър"...
До коментар #38 от "Майор Деянов, на всеки километър":Видяхме и вас,с уж супер-модерните щатски танкове-,,Абрамс"...!
В реални бойни действия се оказаха .
,,гола вода"...!
14:23 21.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ХА ХА ХА
- щото вече няма бензиностанции ....
14:23 21.07.2026
48 Хе хе...
Найс, а?
Коментиран от #65
14:23 21.07.2026
49 Аман от неграмотни общаци
До коментар #9 от "Соломон":Защо изобщо се мъчите да пишете и да загрозявате коментарната секция с пpоcташките си граматични грешки?
14:25 21.07.2026
50 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ
До коментар #3 от "Че Гевара":Одеса е РУСКИ ГРАД с уникална архитектура и много руско наследство ....
Русия ще направи всичко възможно да го опази от бандерите ...
(има сведения, че при строежа на защитни съоръжения от укрите,
се разрушават архитектурни паметници)
Коментиран от #85
14:26 21.07.2026
51 Значи
До коментар #46 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":че спечелихте войната.
14:27 21.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Руснак без крак...
До коментар #43 от "До ком.10":Абе ПЕТ години ви бомбят нон стоп от зори до зори, 800 000 ватника уехали за Руския Мир, Русия замяза на сринат KEHЕФФФ, не останаха доброволци, флот, танкове, самольоти, няма бензин, ток, вода, деньги, всичко е омазано и гори, ама pycoдe6илитe засенчихте Хитлер по идиотизъм !!! Къде бе, къде сте тръгнали с двете умрели от глад и въшки магарета срещу дронове, бомби, ракети с ИИ и Старлинк ? Абе по-зле сте от полинезийците с лъковете и духалата 👈😁😁
Коментиран от #55, #76
14:31 21.07.2026
54 Ха ха ха
До коментар #14 от "НафтоХъз":Така е ...... на всички копейки руснаците са им разцепили хъзовeтe....,.
14:31 21.07.2026
55 Намаляваш пропагандата за глупаци
До коментар #53 от "Руснак без крак...":и няма да се чувстваш толкова зле и да изглеждаш толкова глупаво. Забавна е, но не за всеки!
Коментиран от #60
14:33 21.07.2026
56 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
Коментиран от #64
14:34 21.07.2026
57 пони, ама розАво
До коментар #46 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":Щото са гадни копейки, затова! Също като политико,нют, телеграф, ббс, вп, шпигел! И те нищо не казват по темата, копейките продажни!
Между другото колежке, ти как се справяш с когнитивния си дисонанс? Щото на мене вече не ми помага ни синтетика, ни избелване на ануса ми. Добре че е Черния ми Елекрически Оребрен Пингвин с директно захранване иначе съм загубена.
14:35 21.07.2026
58 Пламен
До коментар #39 от "Смешни сте!":Кирията е , че рузкините пак ще ходят без гащи, като по времето на ссср. :)
Коментиран от #70
14:36 21.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Адолф Гитлер, фюрер
До коментар #55 от "Намаляваш пропагандата за глупаци":Победи ме не СССР !!!
Победи ме руския И-Д-И-О-Т-И-З-Ъ-М.
Тва русняците не сте хора, за което стотици пъти съм писал и говорил 👈
Коментиран от #63, #66, #88
14:38 21.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 отблъснали ууукрите
14:39 21.07.2026
63 Аз уж простичко го написах 😄
До коментар #60 от "Адолф Гитлер, фюрер":Намаляваш пропагандата за глупаци и няма да се чувстваш толкова зле и да изглеждаш толкова глупаво. Забавна е, но не за всеки!
14:41 21.07.2026
64 Владимир Путин, президент
До коментар #56 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":"...необратимият разпад на блатния нужжжник.."
Според последни проучвания на Росстат и ВЦИОМ 139,2млн русняци копнеят за разтурянето на руската федерация и да заживеят най-сетне като Бели хора в границите на необятен Китай, ширнал се от Балтийско до Японско море 👈😎
14:47 21.07.2026
65 Антирашист 18014
До коментар #48 от "Хе хе...":За статистически данни питай статистиците ,а не политиците. Рашистката пропаганда е за пред глупаците !
Коментиран от #68
14:47 21.07.2026
66 Орк
До коментар #60 от "Адолф Гитлер, фюрер":Не излагай България. Толкова си маргинален че и най мургавият циганин изглежда Като лорд пред тебе
Коментиран от #71
14:49 21.07.2026
67 Антирашист 1815
До коментар #3 от "Че Гевара":Явно не те интересуват нито жертви нито разрушения, това емнението ина фашистите !
14:50 21.07.2026
68 Денонощно сме залети
До коментар #65 от "Антирашист 18014":с пропаганда срещу Русия. Само това е достатъчно, за да знаеш, че хора занимаващи се с лъжи, не са на вярната страна!
Коментиран от #93
14:50 21.07.2026
69 Антирашист 1815
До коментар #11 от "Майор Деянов, на всеки километър":Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?
Коментиран от #72
14:53 21.07.2026
70 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #58 от "Пламен":Пламка теб кво ти пука кат си гьотт.веррен и само сиго слагаш в га,зундера 👈?
14:54 21.07.2026
71 Уcpaнo pycнaчe
До коментар #66 от "Орк":"..не излагай България.."
Пффф, кхххаа, ха-ха-ха....
Тва да го чуеш от умpeл pycнак пpocрал СССР, пpocpaл Космоса, пpocaл Русия, пpocрал СВО е малко неочаквано......
Скрий се в руското дyпло и не се излагай !!!
Носи си позора и участта докрай. Дyppppaк 👈
Коментиран от #75
14:55 21.07.2026
72 Пламен
До коментар #69 от "Антирашист 1815":Лука ,обичаш ли да посмукваш големи х....ища ?Просто за един приятел питам ...
Коментиран от #78
14:56 21.07.2026
73 защо чак сега ги бомбардират
14:59 21.07.2026
74 Антирашист 1816
До коментар #16 от "Вашето мнение":Не си от обикновенните хора ! Има болшевизъм в теб ,а болшевизма
го закриха!( пусин отмени честванията на воср още през 2009г)
14:59 21.07.2026
75 Руската грешка
До коментар #71 от "Уcpaнo pycнaчe":Турски роби не се освобождават.
Те са тъпи предатели и боклуци
Коментиран от #77
14:59 21.07.2026
76 Тачо Пармака
До коментар #53 от "Руснак без крак...":Гресирания ,пак си истерясал нещо ,явно абстиненетен синдром и смукането на кафявия палец ☝️не помага,тогава мой ми смучеш К.Рягата за извара,сиренье,хималайска сол и аромат,абе квот ти дойде в кухата лейка .
Коментиран от #80
15:01 21.07.2026
77 Уcpaнo pycнaчe
До коментар #75 от "Руската грешка":Грешката е само една !!!
Казва се Русия 👈
Коментиран от #79, #82, #83, #84
15:02 21.07.2026
78 Антирашист 1817
До коментар #72 от "Пламен":Щии го засмуча кат трифазна помпа заедно с орехите ,но ще ти струва 15 €врака ,като 5 от тях дарявам за Украйна !
15:04 21.07.2026
79 Така де
До коментар #77 от "Уcpaнo pycнaчe":Сега щеше да си с потури и чалма, а заради грешката Русия не си. Гадно!
Коментиран от #86
15:04 21.07.2026
80 МОТИКАТА
До коментар #76 от "Тачо Пармака":"...Гресирания ,пак си истерясал нещо.."
Винаги ми кипват лллaйната гледайки как макккя ти нескопосано те оннножда с мотикята !!! За тази работа трябват две неща - Мъж и Гресссссс.....😆😆😆
Коментиран от #87
15:05 21.07.2026
81 Игуна Язуренко
15:06 21.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Джок Съдбата
До коментар #77 от "Уcpaнo pycнaчe":Грешката е че май.кятти преди години тее събрала от рогозката и тии е дала шанс за жалкия живот ,а освен това че са тее наели за ТрррКач4 във фат.Ки👈.И двете можем да ги коригираме окончателно с яки метални тръби .
Коментиран от #92
15:10 21.07.2026
85 Антирашист 1818
До коментар #50 от "ЗА СЪЖАЛЕНИЕ":От името на просия ли пишеш ,или от свое име обещаваш ?
15:12 21.07.2026
86 Уcpaнo pycнaчe
До коментар #79 от "Така де":"..Сега щеше да си с потури и чалма..."
Не знам кво ти кажа братуха....
Честно с Турция, турците и Ердоган щяхме да сме в пъти по-добре от с Русия, Путин и СВО 👈😄
Коментиран от #89, #90, #91
15:13 21.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Антирашист у8у8
До коментар #60 от "Адолф Гитлер, фюрер":Не бъркай рашистите с руснаци ! В русия има достатъчно читави хора!
15:15 21.07.2026
89 Ами Турция не е далеч
До коментар #86 от "Уcpaнo pycнaчe":Тук е България! Тя не е за продан!
15:16 21.07.2026
90 Пламен
До коментар #86 от "Уcpaнo pycнaчe":Явно харесваш турци с голямокалибрени ряз.зани карабини да те праскат в дирр.никка 👈 .
15:16 21.07.2026
91 млад еврас
До коментар #86 от "Уcpaнo pycнaчe":Ми той Ердоган си е с Русия, нищо че е от НАТОто, та ако бяхме с Ердоган все едно сме с Русия хахахахахаха, тоя па се е объркал хахахахаха.
15:17 21.07.2026
92 Уcpaнo pycнaчe
До коментар #84 от "Джок Съдбата":Мога много неща да кажа за теб и макккя ти, но разумно ще премълча. Българите не сме pycoдeбили про3ди, неуки овчари !!! Понятно ? 👈
Коментиран от #106
15:17 21.07.2026
93 Антирашист 1814
До коментар #68 от "Денонощно сме залети":Прочети критериите за фашистка държава ,и пиши !
Коментиран от #96
15:19 21.07.2026
94 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #99
15:19 21.07.2026
95 Инна
Разрушеното съоръжение не беше склад за готови продукти, а високотехнологична лаборатория, където обикновените униформи се трансформираха в елементи на бойна невронна мрежа. Именно тук сложни електронни модули бяха интегрирани в ежедневните униформи.
Сега Зеленски ще трябва да отговаря както за лошото представяне на системата за противовъздушна отбрана, така и за провала на свръхсекретната мисия, на която американските генерали разчитаха.
Коментиран от #100, #105
15:20 21.07.2026
96 Няма нужда
До коментар #93 от "Антирашист 1814":Ти и другите като теб, както и денонощната пропаганда срещу Русия са типичен пример за фашизъм. Нагледен пример.
15:20 21.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Чарлз Дарвин, учен
Катър и Магаре 👈😁
Коментиран от #102
15:23 21.07.2026
99 Антирашист 1815
До коментар #94 от "Удри копейката с лопатЕто!":Удри на май кясси пттт.катта с лопатето,падазарджишки подайг333.
15:25 21.07.2026
100 Чарлз Дарвин, учен
До коментар #95 от "Инна":Когато Господ е създавал руснака е взел всичко от oбезьяната 🐵👈
15:25 21.07.2026
101 Инна
Търговският център „Епицентър“ в Суми беше разрушен; сградата е била използвана като склад за оръжия и военна техника за украинските въоръжени сили (УКВ). Руските сили също така нанесоха допълнителни удари по пристанищата на Одеса. Рано сутринта дронове атакуваха украинския логистичен център в Чернигов, обгръщайки сградата в пламъци.
15:26 21.07.2026
102 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #98 от "Чарлз Дарвин, учен":А намай.кятти мрррзzzzлиффката ,дръжка от мотика и тссс.ганнски керресс.тетта 👈.
15:27 21.07.2026
103 Майор Деянов, на всеки километър
15:29 21.07.2026
104 Лука
15:30 21.07.2026
105 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #95 от "Инна":"...Зеленски ще трябва да отговаря както за лошото представяне на системата за противовъздушна отбрана.."
Душке, дано не си някоя дебела руска тьотя от Пасьола, но шанса клони към нула 😆
За лошо представяне се обърни към вашето руското МО и спроси пачему аджеба тори Белгород, Крим, Сочи, Москва, всеки ден гинат руски дечица, което е добре 😁 Защо за ПЯТЬ года не успяхте да защитите нито границите, нито Белгород, нито Крим, нито Москва ? Ами щот сте нещастни Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И, запомни это 👈
Коментиран от #107, #109
15:32 21.07.2026
106 Тачо Пармака
До коментар #92 от "Уcpaнo pycнaчe":Ееее, ...Баа и пазарджишки мннн.галли като теб ,но мизата почва от 300 € ,та доста дни ще трябва тук да сее потрудиш ,а греста сии я запази и ползай у вас
15:36 21.07.2026
107 Отговора е просттт
До коментар #105 от "Майор Деянов, на всеки километър":Намаляваш пропагандата за глупаци и няма да се терзаеш в глупости!
15:36 21.07.2026
108 Валдберис
15:39 21.07.2026
109 Миролюб Войнов,историк
До коментар #105 от "Майор Деянов, на всеки километър":Гресирания ,гледай аз да не те копна по тъмно сам и когато най малко очакваш ,тии натроша кокалите па после се жалвай на арменския поп.Много лесно можеш да бъдеш открит 👈.
15:39 21.07.2026