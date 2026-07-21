Старото сметище в Суходол няма да бъде отваряно за преработка на отпадъци

Зам.-кметът по екология на София Николай Неделков взе окончателно решение да оттегли спорния доклад за Суходол. Предложението предвиждаше старото сметище да се превърне в площадка за предварително третиране на отпадъци. Новината стана ясна днес по време на заседание на екокомисията към Столичния общински съвет.

Първоначално Столичният общински съвет трябваше да разгледа документа на редовната си сесия този четвъртък. Докладът бе внесен като спешна мярка за справяне с последиците от пожара в базата на „Екобулпак“. Инцидентът в район „Люлин“ в началото на месеца наруши дейността на организацията. Тя отговаря за събирането на отпадъци от цветните контейнери в 14 столични района. Николай Неделков вече докладва за напредъка по почистването на натрупаните боклуци в засегнатите части на града.

Зам.-кметът по екология Николай Неделков оттегли доклада за използване на площадката в Суходол. Идеята предвиждаше използване на съществуващата общинска инфраструктура за сортиране на рециклируеми материали. Чрез този ход Столична община се надяваше да осигури нов капацитет за разделно събиране. Според плана организацията „Екобулпак“ трябваше да вложи собствени средства в доизграждането на инсталацията. Всички нови съоръжения щяха да останат собственост на общината след края на договора.

Предложението нямаше да натовари общинския бюджет с допълнителни разходи за оборудване. Въпреки това жителите на Суходол изразиха силно недоволство срещу плановете за връщане на дейностите с отпадъци в района. Кметът на район „Овча купел“ Ангел Стефанов застана твърдо зад протестиращите граждани. Той проведе редица срещи със зам.-кмета по екология и общински съветници.

Подкрепям жителите на Суходол в тяхната позиция и заставам зад правото на хората да бъдат чути и да защитят средата, в която живеят. През последните дни проведох множество срещи както с жителите на Суходол, така и със зам. – кмета по екология. Заедно с общинските съветници Бойко Димитров и Симеон Ставрев изложихме аргументи защо подобно предложение не трябва да бъде реализирано. Решения, които засягат живота не само на жителите на Суходол, но и на съседни квартали и райони, не могат да се вземат без обществено съгласие, без прозрачност и без внимателна експертна оценка за всички последствия.

Преди години, затварянето на сметището беше една от най-големите победи за Суходол. Тази победа не дойде даром – тя беше извоювана с усилията, постоянството и единството на гражданите и носи убеждението, че здравето и достойнството на хората стоят над всичко. Днес всички институции имат не само моралното, но и общественото задължение да запазят тази победа, а не да допускат решения, които биха върнали Суходол години назад. Благодаря на всички, които не останаха безразлични и защитиха своя квартал с активна и достойна позиция, както и на колегите, които участваха в разговорите и търсенето на решение. Ще продължа да следя темата внимателно и ще настоявам всяко бъдещо решение да бъде вземано чрез диалог, с пълна прозрачност и в интерес на гражданите. Победите, постигнати с усилията на гражданите трябва да бъдат пазени. Защото уважението към хората започва с уважението към вече постигнатото

Стефанов подчерта значимостта на историческата победа на гражданите при окончателното затваряне на сметището. Общинските съветници Бойко Димитров и Симеон Ставрев също подкрепиха аргументите срещу реализацията на проекта. Те изискаха всяко решение да се взема с пълна прозрачност и експертна оценка. В София в момента се полагат усилия да не допуска обявяване на бедствено положение заради логистичните предизвикателства с боклука. Администрацията оттегли предложението в отговор на общественото напрежение и нуждата от консенсус.

Източник: paragraf.bg