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Хутите с нов ултиматум: Стойте далеч от саудитските пристанища

Хутите с нов ултиматум: Стойте далеч от саудитските пристанища

21 Юли, 2026 15:05, обновена 21 Юли, 2026 15:24 1 411 8

  • хуси-
  • йемен-
  • иран-
  • саудитска арабия-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • израел

Евентуално затваряне на южния вход на Червено море би ограничило важен алтернативен маршрут за Саудитска Арабия към Ормузкия проток и би засилило опасенията за възможни прекъсвания на доставките

Хутите с нов ултиматум: Стойте далеч от саудитските пристанища - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Корабоплавателните компании не трябва да товарят или разтоварват товари в пристанища на Саудитска Арабия и подобна дейност може да доведе до нападения "на всяко място" от йеменската милиция хути, показва имейл, изпратен до представители на индустрията и прегледан от "Ройтерс".

Предупреждението идва, след като в понеделник хутите обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия, създавайки потенциален нов фронт в конфликта със САЩ и увеличавайки рисковете за енергийните доставки и международната търговия в региона.

"На корабите е забранено да товарят или разтоварват товари в или от саудитски пристанища", се казва в имейла от 20 юли, изпратен от Координационния център за хуманитарни операции (HOCC), базиран в Сана.

"Силно препоръчваме на вашата компания да проявява максимална грижа във всички свои сделки", се посочва в съобщението, като се уточнява, че новите ограничения са в сила от 12:01 GMT на 20 юли.

"Всяка подобна дейност би изложила нарушителите на санкции", се казва още в имейла.

"Освен това, те могат да бъдат обект на нападения на всяко място в оперативния обсег на йеменските въоръжени сили."

Евентуално затваряне на южния вход на Червено море би ограничило важен алтернативен маршрут за Саудитска Арабия към Ормузкия проток и би засилило опасенията за възможни прекъсвания на доставките.

Трафикът през Червено море все още не се е възстановил напълно след началото на атаките на хутите срещу търговски кораби край бреговете на Йемен през ноември 2023 г. Групировката заяви, че действията ѝ са в знак на солидарност с палестинците във войната в Газа.

HOCC беше основният канал, чрез който хутите отправяха предупреждения към корабната индустрия по време на кампанията си срещу търговското корабоплаване между 2023 и 2025 г.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хе хе

    9 22 Отговор
    Те саудитците ще ви оправят. Още малко и ще им кипне.

    Коментиран от #4

    15:06 21.07.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    8 20 Отговор
    Съветвам рушняците да стоят далеч от Одеса и Змийския остров !!! Щото милост няма има 👆

    15:09 21.07.2026

  • 3 Факт

    10 3 Отговор
    Нещо като санкциите на ЕС

    Коментиран от #5

    15:10 21.07.2026

  • 4 Софийски селянин,Пенсионер

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "хе хе":

    Суадитска Арабия Кувейт Катар,Бахрейн и ОАЕ ги пазят с американските военни бази..
    Ако не са те хутите и Иран да са им видели сметката..
    Оман са неутрални и за това при тях е спокойно.

    15:18 21.07.2026

  • 5 Няма

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Нищо общо. Санкциите на Хутите гърмят.

    15:23 21.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Робот

    10 4 Отговор
    Дааа трябва всички да започнем да караме колело че да осъзнаем че командирите на ЕС са паразити..!До нова година дизела и бензина ще иде на горе или ще изчезне..!

    15:31 21.07.2026

  • 8 Без име

    7 0 Отговор
    Хубаво ще ни го нахутят в Ямбол някой ден.

    15:40 21.07.2026

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