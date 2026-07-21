Хутите с нов ултиматум: Стойте далеч от саудитските пристанища

Корабоплавателните компании не трябва да товарят или разтоварват товари в пристанища на Саудитска Арабия и подобна дейност може да доведе до нападения "на всяко място" от йеменската милиция хути, показва имейл, изпратен до представители на индустрията и прегледан от "Ройтерс".

Предупреждението идва, след като в понеделник хутите обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия, създавайки потенциален нов фронт в конфликта със САЩ и увеличавайки рисковете за енергийните доставки и международната търговия в региона.

"На корабите е забранено да товарят или разтоварват товари в или от саудитски пристанища", се казва в имейла от 20 юли, изпратен от Координационния център за хуманитарни операции (HOCC), базиран в Сана.

"Силно препоръчваме на вашата компания да проявява максимална грижа във всички свои сделки", се посочва в съобщението, като се уточнява, че новите ограничения са в сила от 12:01 GMT на 20 юли.

"Всяка подобна дейност би изложила нарушителите на санкции", се казва още в имейла.

"Освен това, те могат да бъдат обект на нападения на всяко място в оперативния обсег на йеменските въоръжени сили."

Евентуално затваряне на южния вход на Червено море би ограничило важен алтернативен маршрут за Саудитска Арабия към Ормузкия проток и би засилило опасенията за възможни прекъсвания на доставките.

Трафикът през Червено море все още не се е възстановил напълно след началото на атаките на хутите срещу търговски кораби край бреговете на Йемен през ноември 2023 г. Групировката заяви, че действията ѝ са в знак на солидарност с палестинците във войната в Газа.

HOCC беше основният канал, чрез който хутите отправяха предупреждения към корабната индустрия по време на кампанията си срещу търговското корабоплаване между 2023 и 2025 г.