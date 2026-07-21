Хутите с нов ултиматум: Стойте далеч от саудитските пристанища

Корабоплавателните компании не трябва да товарят или разтоварват товари в пристанища на Саудитска Арабия и подобна дейност може да доведе до нападения "на всяко място" от йеменската милиция хути, показва имейл, изпратен до представители на индустрията и прегледан от "Ройтерс".
Предупреждението идва, след като в понеделник хутите обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия, създавайки потенциален нов фронт в конфликта със САЩ и увеличавайки рисковете за енергийните доставки и международната търговия в региона.
"На корабите е забранено да товарят или разтоварват товари в или от саудитски пристанища", се казва в имейла от 20 юли, изпратен от Координационния център за хуманитарни операции (HOCC), базиран в Сана.
"Силно препоръчваме на вашата компания да проявява максимална грижа във всички свои сделки", се посочва в съобщението, като се уточнява, че новите ограничения са в сила от 12:01 GMT на 20 юли.
"Всяка подобна дейност би изложила нарушителите на санкции", се казва още в имейла.
"Освен това, те могат да бъдат обект на нападения на всяко място в оперативния обсег на йеменските въоръжени сили."
Евентуално затваряне на южния вход на Червено море би ограничило важен алтернативен маршрут за Саудитска Арабия към Ормузкия проток и би засилило опасенията за възможни прекъсвания на доставките.
Трафикът през Червено море все още не се е възстановил напълно след началото на атаките на хутите срещу търговски кораби край бреговете на Йемен през ноември 2023 г. Групировката заяви, че действията ѝ са в знак на солидарност с палестинците във войната в Газа.
HOCC беше основният канал, чрез който хутите отправяха предупреждения към корабната индустрия по време на кампанията си срещу търговското корабоплаване между 2023 и 2025 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хе хе
Коментиран от #4
15:06 21.07.2026
2 Володимир Зеленски, президент
15:09 21.07.2026
3 Факт
Коментиран от #5
15:10 21.07.2026
4 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "хе хе":Суадитска Арабия Кувейт Катар,Бахрейн и ОАЕ ги пазят с американските военни бази..
Ако не са те хутите и Иран да са им видели сметката..
Оман са неутрални и за това при тях е спокойно.
15:18 21.07.2026
5 Няма
До коментар #3 от "Факт":Нищо общо. Санкциите на Хутите гърмят.
15:23 21.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Робот
15:31 21.07.2026
8 Без име
15:40 21.07.2026