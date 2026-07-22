Важните новини във ФАКТИ на 22.07.2026 г.

Одобриха бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година

Народното събрание окончателно прие бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Йордан Божилов: Няма непосредствен риск за България от разполагането на US самолети в Безмер

Разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер не създава непосредствен риск за България, но изисква активна комуникация с обществото. Това заяви директорът на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов.

Изграждат система с близо 400 велосипеда и безплатни първи 30 минути за всяко пътуване в София

Близо 400 велосипеда с безплатни първи 30 минути за всяко пътуване ще бъдат на разположение на жителите и гостите на София след подписването на договора за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система „София Байкс“.

Дете се удави в басейн на Слънчев бряг

Дете се удави в луксозен хотел в Слънчев бряг. Това е поредната нелепа трагедия, която помрачи летния сезон по българското Черноморие, съобщава Флагман.бг.

Радев: От ден първи на всички беше ясно, че американските самолети не са тук за учение

Премиерът Румен Радев каза от трибуната на НС, че българските граждани са спрели да вярват на политиците, заради "безобразните лъжи".