От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас

Все по-малко деветокласници в Русия записват горната степен на средното образование, но не по тяхно желание. Руските власти изглежда правят всичко възможно да насочват учениците към техникуми. Защо?
Родителите на деветокласници в много руски региони масово се оплакват, че на децата им не се дава възможност да продължат в по-горните класове и им се предлага да учат в колеж (в Русия това са учебни заведения, подобни на българските техникуми – б.ред.).
В Русия от 2023 година е въведено изискването преминаването към предпоследния десети клас да става чрез конкурс със съответните високи оценки. Но от година на година нужният бал става все по-недостъпно висок дори за добрите ученици. Нещо повече - според публикации в руските медии само 43 процента от гимназистите минават в десети клас, а останалите - принудително или доброволно - отиват в колежи.
Експерти обясняват пред ДВ, че затягането на правилата е свързано с умишлената политика на руските власти за ограничаване на достъпността на висшето образование в Русия. Това е свързано не на последно място с нарастващата милитаризация на руската икономика, която има нужда от работници със средно специално образование, а не от висшисти.
Какво пишат родителите и учителите в социалните мрежи
Интериорна дизайнерка разказва в Threads, че в училището на сина ѝ за 4000 гимназисти са сформирали само две паралелки в десети клас. "Преди това бяха четири. Нима всички останали са двойкаджии? Отдавна е ясно, че това е система. Става все по-трудно да се постъпи във ВУЗ. Там има само квотници (деца на участници във войната) и първенци от олимпиадите. В добрите колежи също се влиза трудно", пише тя.
Друга потребителка разказва, че въпреки сравнително добрите оценки на дъщеря ѝ не я приели в нито една гимназия в Екатеринбург, където живеят. Места извън класацията получили деца на участници във войната срещу Украйна.
"Внушават на децата, че не ги чакат в десети клас"
Служителка на училище в Санкт Петербург потвърждава в социалните мрежи, че средният бал наистина е нараснал много – почти до пълно отличие. "За един клас се събират не повече от 10-12 ученика", пише жената и уточнява, че някои родители на деветокласници предпочитат да изпратят децата си в колежи, където образованието не е толкова скъпо.
Има и родители, които се борят децата им да бъдат приети в десети клас независимо от резултатите от изпитите, търсейки странични пътища да им осигурят достъп до висши учебни заведения.
Друга училищна служителка пише в социалните мрежи, че се предприемат усилия децата да бъдат подготвени за трудния прием. "Още от пети клас им внушават, че не ги чакат в десети клас."
Руската Главна прокуратура съобщава за редица необосновани откази за прием заради нисък бал и "други измислени поводи" в много руски области. Отговорните сътрудници на образователните учреждения били привлечени към административна отговорност.
"През иглено ухо" към висшето образование
Руските власти нарочно затрудняват максимално достъпа до висшето образование, казва пред ДВ социологът Дмитрий Дубровски. Според него държавната политика се базира и на плановете за индустриализация на икономиката, особено на военното производство. "Кадри за тези сфери ще се намерят само, ако бъде намален броят на хората, които отиват да следват. На работника му е достатъчно и специално техническо образование", обяснява експертът.
Нещата зависят от социалното положение на семейството, смята Дубровски. Заможните родители могат да платят за образованието на децата си, а децата на участниците във войната срещу Украйна имат привилегии при постъпването. Ограниченията ще засегнат най-много жителите на регионите, представителите на етническите малцинства и семействата, които са по-слаби в социален план. Според социолога, държавата създава условия, при които много родители и ученици сами се отказват от академичната траектория и избират колежите.
След колежа – в армията
Увеличаването на броя на колежите и на техните възпитаници може да е изгодно за руските власти, включително от гледна точка на попълненията за армията, смятат правозащитници. Абитуриентите от колежите, които искат да следват, след получаването на дипломата могат да бъдат призовани в армията.
Такъв е например случаят на московчанина Андрей Б. Два дни след като завършил колеж, той отишъл във военната комисия в своя град и заявил, че здравословното му състояние не е добро. Но понеже не могъл да докаже това със съответните документи, бил изпратен на военна служба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
Точно сега Русия трябва да бомбардира Германия и Япония, които искат да се сдобият с ядрено оръжие! Защо на Иран не може, а на тях и на Саудитска Арабия може? Смърт за западните фашисти!
ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧЕРПИ И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!
Това, че още сте живи, е великодушие, благородство и отговорност на Русия за цялото човечество!
Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
Още сега Русия унищожи 3 ваши натовски армии заедно с вашето въоръжение!
ПВО на Русия отразява 99% от нападенията! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна отдавна би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би издъхнала за месец под санкциите, които се опитвате да налагате!
Ще дойде време и вие, и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превръщайки се в прах! И вие знаете кой ще го направи – руският народ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #12, #29
20:19 22.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Наблюдател
20:21 22.07.2026
4 Дойче
20:21 22.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Къв колеж бе
20:22 22.07.2026
7 Стоян Георгиев
20:22 22.07.2026
8 Зевс
20:23 22.07.2026
9 Браво на Русия че освобождава
До коментар #5 от "Не троли":Украйна от нацизма. Долу Азия, Десен сектор и УППА. Даже у полският президент им каза, няма да ги подкрепи за ЕС, заради нацизма.
Коментиран от #18
20:25 22.07.2026
10 Хахаха! 🎺🥳😀
Пия си кафето в Москва, само за мен пуснаха нет, балъцииии! Като спрат тока, съм на батерии.
Завиждайте!
20:25 22.07.2026
11 Грета Тунберг
20:26 22.07.2026
12 демократъ
До коментар #1 от "Луганск":Ти си изплискал легена
20:26 22.07.2026
13 Православие сър
Коментиран от #32
20:26 22.07.2026
14 Още в детската градина
Така правеше и Хитлер с Юрген арми!
Коментиран от #23, #33
20:26 22.07.2026
15 Швейк
20:28 22.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Исторически парк
Коментиран от #19, #36
20:29 22.07.2026
18 Браво на Русия, че освобождава
До коментар #9 от "Браво на Русия че освобождава":народа си от нацизма. Хиляди орки и северни коритари наториха украинската земя в чест на вожда Путин!
Ура! Да живей йеменско-чеченската дружба! Наше дело правое, наш тюбетей велик!
Коментиран от #22, #41, #64
20:29 22.07.2026
19 Първо завърши трети клас,
До коментар #17 от "Исторически парк":после завиждай.
Коментиран от #26, #30
20:30 22.07.2026
20 Ръководството на Ростролбриг
20:30 22.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пропагандата
До коментар #18 от "Браво на Русия, че освобождава":винаги уцелва глупака и се разпространява от глупака тролей.
20:31 22.07.2026
23 В Украйна
До коментар #14 от "Още в детската градина":Още в детски сад обличат децата в ВСУшинели и пеят Слава УкраИна. Татко наш Бандера.
20:31 22.07.2026
24 Варна 3
20:33 22.07.2026
25 604
20:33 22.07.2026
26 Исторически парк
До коментар #19 от "Първо завърши трети клас,":Аз съм завършил микроелектроника в ТУ София, а ти освен Б категория друга квалификация имаш ли🤡💩
Коментиран от #48
20:33 22.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Аз защо
До коментар #1 от "Луганск":Си мисля ,че те е Шукал някой от Уганда с голям паламарк в Нов Български Университет и искаш още и още
20:33 22.07.2026
30 Българин
До коментар #19 от "Първо завърши трети клас,":Поредният безполезен икономист се садна 🤣🤣😂😂
20:34 22.07.2026
31 Блатна подлога
20:34 22.07.2026
32 Варна 3
До коментар #13 от "Православие сър":Руснаците са имитация на православни християни. Иначе по произход са монголци, дето не искат да се определят за такива.
Коментиран от #35
20:35 22.07.2026
33 Русофил
До коментар #14 от "Още в детската градина":А българчетата им обясняват колко джендъра има и как могат да си го сменят 🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
Коментиран от #38, #53
20:36 22.07.2026
34 максим
Мен ме взеха след 9 клас, ама избягах в Ганюва България. Аз съм фина душа, ЕнтелЕгент, не ми е да си цапам ръцете с фронтове. Ако знаех колко е Ганюва тая България, щях да ида на пътническите кораби под френски флаг, където много се ценят здравеняци като мен и гаджето ми.
20:36 22.07.2026
35 Македонац
До коментар #32 от "Варна 3":Вие ке сте монголоиди бе бунгаре
Коментиран от #40, #46, #47
20:37 22.07.2026
36 604
До коментар #17 от "Исторически парк":в грешкъ си , тукъ квото и да ги учат... излизат функционално НЕГРАМОТНИ!!!!
20:37 22.07.2026
37 Докато жално,жално,тролиш
До коментар #27 от "Така е":Украйна освобождава фашизма залял Русия.
Кажи браво на Украйна!Факт
Коментиран от #43, #50
20:37 22.07.2026
38 Обясняват им го иранчетата
До коментар #33 от "Русофил":Там си сменяли пола безплатно.
20:38 22.07.2026
39 Ха-ха
20:38 22.07.2026
40 604
До коментар #35 от "Македонац":не съ прай на маке ве наркоуман не до клатен!
20:38 22.07.2026
41 Това са безспорни
До коментар #18 от "Браво на Русия, че освобождава":Факти.
20:38 22.07.2026
42 Без име
20:39 22.07.2026
43 604
До коментар #37 от "Докато жално,жално,тролиш":мъ на криво е -20%
20:39 22.07.2026
44 пРоссия
20:40 22.07.2026
45 максим
20:40 22.07.2026
46 Разберете това
До коментар #35 от "Македонац":А македонците какви са? И те са българи! Но през 1910те години, когато сърбите и гърците получили Македония, започват да асимилират българското население в Пиринския край. Заради сърбите Северна Македония егоизира спрямо България.
Коментиран от #63
20:40 22.07.2026
47 Варна 3
До коментар #35 от "Македонац":Докато в Северна Македония не се стовари ново Кочани, няма да се променят тези, които се отказват от българското самосъзнание. А пък майка Природа наказала Северна Македония поради факта, че страната се управлява от сърбомани!
20:43 22.07.2026
48 Смешник
До коментар #26 от "Исторически парк":Когато завършиш мАкроелектроника тогава пиши ,а сега си дърпай ластичето само
20:45 22.07.2026
49 град Козлодуй
До коментар #5 от "Не троли":Украйна не е държава а територия, руска територия.
20:46 22.07.2026
50 Така е
До коментар #37 от "Докато жално,жално,тролиш":Докато глупака жално троли срещу Русия, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и унищожава Европа. Дреме му на глупака за Европа. Нали?
20:53 22.07.2026
51 А стига бе
Коментиран от #57
20:56 22.07.2026
52 Има нещо гнило в тая статия
Богатите рашки учат в чужбина и се откупват от армията. Крепостните не ходят в колеж.
Все едно нашите копейки да учат в колеж, дрън-дрън.
Коментиран от #58
20:56 22.07.2026
53 Д-р Мохамадраза Ахунди Махаб
До коментар #33 от "Русофил":Не им завиждай, чоджум! Щом си приятел на Цомчо Хснъм и Курназ Костя, в нашата клиника си безплатно, само за вашия членове.
21:07 22.07.2026
54 дойче зеле кажете в Турция
21:08 22.07.2026
55 ПУТЛЕР ЮГЕНТ
БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ
ОТ ВЪЖЕТО?
Коментиран от #60
21:09 22.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Д-р Мохамадраза Ахунди Махаб
До коментар #51 от "А стига бе":Не се коси, чедо, не завиждай, не се горячи.
Намери спонсор да ти плати пътните до Техеран, всяка смяна ти е безплатна после. Ще те поемем.
21:10 22.07.2026
58 е важното че либерастите
До коментар #52 от "Има нещо гнило в тая статия":сте запълнели всички бройки в колежите и след това по прайдовете съдавате поколение само ако моеж да ми кажеж еднополови зачевате
21:10 22.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 виж как знаешгейтак
До коментар #55 от "ПУТЛЕР ЮГЕНТ":кажи сега това преди или след като станапедераст ли разбра
21:11 22.07.2026
61 Евтина и глупава пропаганда
21:12 22.07.2026
62 Цомчо Ганюф Плюнката
21:13 22.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Абе
До коментар #18 от "Браво на Русия, че освобождава":Мунчо що рече, оти ти се не разумева....
21:14 22.07.2026
65 Ами
Тук и улично куче да влезе в университета излиза с диплом.
Относно ограничаването на висшистите в Русия ...
На глава от населението Русия произвежда шест пъти по-вече инженери от ЕС.
21:17 22.07.2026
66 Евтина и глупава пропаганда
21:18 22.07.2026