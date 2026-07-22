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От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас
  Тема: Украйна

От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас

22 Юли, 2026 20:17 928 66

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • владимир путин

В Русия от 2023 година е въведено изискването преминаването към предпоследния десети клас да става чрез конкурс със съответните високи оценки

От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Все по-малко деветокласници в Русия записват горната степен на средното образование, но не по тяхно желание. Руските власти изглежда правят всичко възможно да насочват учениците към техникуми. Защо?

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Родителите на деветокласници в много руски региони масово се оплакват, че на децата им не се дава възможност да продължат в по-горните класове и им се предлага да учат в колеж (в Русия това са учебни заведения, подобни на българските техникуми – б.ред.).

В Русия от 2023 година е въведено изискването преминаването към предпоследния десети клас да става чрез конкурс със съответните високи оценки. Но от година на година нужният бал става все по-недостъпно висок дори за добрите ученици. Нещо повече - според публикации в руските медии само 43 процента от гимназистите минават в десети клас, а останалите - принудително или доброволно - отиват в колежи.

Експерти обясняват пред ДВ, че затягането на правилата е свързано с умишлената политика на руските власти за ограничаване на достъпността на висшето образование в Русия. Това е свързано не на последно място с нарастващата милитаризация на руската икономика, която има нужда от работници със средно специално образование, а не от висшисти.

Какво пишат родителите и учителите в социалните мрежи

Интериорна дизайнерка разказва в Threads, че в училището на сина ѝ за 4000 гимназисти са сформирали само две паралелки в десети клас. "Преди това бяха четири. Нима всички останали са двойкаджии? Отдавна е ясно, че това е система. Става все по-трудно да се постъпи във ВУЗ. Там има само квотници (деца на участници във войната) и първенци от олимпиадите. В добрите колежи също се влиза трудно", пише тя.

Друга потребителка разказва, че въпреки сравнително добрите оценки на дъщеря ѝ не я приели в нито една гимназия в Екатеринбург, където живеят. Места извън класацията получили деца на участници във войната срещу Украйна.

"Внушават на децата, че не ги чакат в десети клас"

Служителка на училище в Санкт Петербург потвърждава в социалните мрежи, че средният бал наистина е нараснал много – почти до пълно отличие. "За един клас се събират не повече от 10-12 ученика", пише жената и уточнява, че някои родители на деветокласници предпочитат да изпратят децата си в колежи, където образованието не е толкова скъпо.

Има и родители, които се борят децата им да бъдат приети в десети клас независимо от резултатите от изпитите, търсейки странични пътища да им осигурят достъп до висши учебни заведения.

Друга училищна служителка пише в социалните мрежи, че се предприемат усилия децата да бъдат подготвени за трудния прием. "Още от пети клас им внушават, че не ги чакат в десети клас."

Руската Главна прокуратура съобщава за редица необосновани откази за прием заради нисък бал и "други измислени поводи" в много руски области. Отговорните сътрудници на образователните учреждения били привлечени към административна отговорност.

"През иглено ухо" към висшето образование

Руските власти нарочно затрудняват максимално достъпа до висшето образование, казва пред ДВ социологът Дмитрий Дубровски. Според него държавната политика се базира и на плановете за индустриализация на икономиката, особено на военното производство. "Кадри за тези сфери ще се намерят само, ако бъде намален броят на хората, които отиват да следват. На работника му е достатъчно и специално техническо образование", обяснява експертът.

Нещата зависят от социалното положение на семейството, смята Дубровски. Заможните родители могат да платят за образованието на децата си, а децата на участниците във войната срещу Украйна имат привилегии при постъпването. Ограниченията ще засегнат най-много жителите на регионите, представителите на етническите малцинства и семействата, които са по-слаби в социален план. Според социолога, държавата създава условия, при които много родители и ученици сами се отказват от академичната траектория и избират колежите.

След колежа – в армията

Увеличаването на броя на колежите и на техните възпитаници може да е изгодно за руските власти, включително от гледна точка на попълненията за армията, смятат правозащитници. Абитуриентите от колежите, които искат да следват, след получаването на дипломата могат да бъдат призовани в армията.

Такъв е например случаят на московчанина Андрей Б. Два дни след като завършил колеж, той отишъл във военната комисия в своя град и заявил, че здравословното му състояние не е добро. Но понеже не могъл да докаже това със съответните документи, бил изпратен на военна служба.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    19 15 Отговор
    DW - боклук!

    Точно сега Русия трябва да бомбардира Германия и Япония, които искат да се сдобият с ядрено оръжие! Защо на Иран не може, а на тях и на Саудитска Арабия може? Смърт за западните фашисти!

    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧЕРПИ И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Това, че още сте живи, е великодушие, благородство и отговорност на Русия за цялото човечество!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    Още сега Русия унищожи 3 ваши натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    ПВО на Русия отразява 99% от нападенията! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна отдавна би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би издъхнала за месец под санкциите, които се опитвате да налагате!

    Ще дойде време и вие, и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превръщайки се в прах! И вие знаете кой ще го направи – руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #12, #29

    20:19 22.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наблюдател

    24 8 Отговор
    Отвратително евтина пропаганда за глухонеми канарчета.

    20:21 22.07.2026

  • 4 Дойче

    17 4 Отговор
    Зеле пуска фишеци на които кълвът шорошите и се кефят...

    20:21 22.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Къв колеж бе

    17 7 Отговор
    В Украйна наркомана подписа всички от 16 г. да ходят на фронта. Тук го писахте ДАЖЕ и вие. БУСификацията на 404 е в ход. Не изкривявайте фактите.

    20:22 22.07.2026

  • 7 Стоян Георгиев

    19 3 Отговор
    Засрамете се бе, преминахте всички нормални граници с вашите лъжи.

    20:22 22.07.2026

  • 8 Зевс

    10 4 Отговор
    Много тъпа пропаганда, то и аз след 11 клас отидох направо в армията, понеже бройките за неотслужили в университетите бяха много малко, това в България де, да не решите, че някъде другаде.

    20:23 22.07.2026

  • 9 Браво на Русия че освобождава

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Не троли":

    Украйна от нацизма. Долу Азия, Десен сектор и УППА. Даже у полският президент им каза, няма да ги подкрепи за ЕС, заради нацизма.

    Коментиран от #18

    20:25 22.07.2026

  • 10 Хахаха! 🎺🥳😀

    6 5 Отговор
    Каква пропаганда! Мен искаха да ме вземат още след пети клас, какво като повтарях всяка година по два пъти. Ама пусти ТЕЛК, съвсем истински, от д-р Гълъбова ми попречи. А съм такъв смел патриот, щяха да видят урките! И с ръце, и с крака стрелям.
    Пия си кафето в Москва, само за мен пуснаха нет, балъцииии! Като спрат тока, съм на батерии.
    Завиждайте!

    20:25 22.07.2026

  • 11 Грета Тунберг

    9 4 Отговор
    Взрива с потока беше едновременно взрив за немската икономия, ваг груп прекратяват 100хиляди човека и немския бизнес умира, скоро и на зелето ще му свърши филма за сега да лаят още.

    20:26 22.07.2026

  • 12 демократъ

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Ти си изплискал легена

    20:26 22.07.2026

  • 13 Православие сър

    6 8 Отговор
    Само простащина в тая русия,православни нападат православни,русия пращат невръстни деца на фронта с калашник

    Коментиран от #32

    20:26 22.07.2026

  • 14 Още в детската градина

    6 9 Отговор
    обличат русначетата във военна униформа и ги карат да разглобяват Калашник!
    Така правеше и Хитлер с Юрген арми!

    Коментиран от #23, #33

    20:26 22.07.2026

  • 15 Швейк

    6 8 Отговор
    Путин да праща децата направо на фронта като неговия идол Адолф Хитлер !

    20:28 22.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Исторически парк

    6 4 Отговор
    Тука закриха техникумите и държавата е пред закриване само бълване на десетки хиляди психолози, икономисти, юристи, политолози, социолози и тем подобни безполезници!

    Коментиран от #19, #36

    20:29 22.07.2026

  • 18 Браво на Русия, че освобождава

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Браво на Русия че освобождава":

    народа си от нацизма. Хиляди орки и северни коритари наториха украинската земя в чест на вожда Путин!
    Ура! Да живей йеменско-чеченската дружба! Наше дело правое, наш тюбетей велик!

    Коментиран от #22, #41, #64

    20:29 22.07.2026

  • 19 Първо завърши трети клас,

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Исторически парк":

    после завиждай.

    Коментиран от #26, #30

    20:30 22.07.2026

  • 20 Ръководството на Ростролбриг

    4 4 Отговор
    не си върши работата съвестно. Отбива номера и яде рубли незаслужено. Трябва да се подбират по-интелигентни пишещи и да им се дават ясни указания. Какво е това, украинците били фашисти, японците били фашисти, германците, да започнем ядрена война на унищожение, да живее Путин, дрън, дрън. Нищо общо с успехите на съветската пропаганда, борба за мир, пролетарии от всички страни, братска дружба с народите на Африка и в същото време пълен контрол.

    20:30 22.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пропагандата

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Браво на Русия, че освобождава":

    винаги уцелва глупака и се разпространява от глупака тролей.

    20:31 22.07.2026

  • 23 В Украйна

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Още в детската градина":

    Още в детски сад обличат децата в ВСУшинели и пеят Слава УкраИна. Татко наш Бандера.

    20:31 22.07.2026

  • 24 Варна 3

    5 4 Отговор
    Изглежда, че и руските ученици стават за пушечно месо. И после накрая Русия ще загуби бъдещето си.

    20:33 22.07.2026

  • 25 604

    4 4 Отговор
    нема съ страшувате! жендъря тука че ви пуснат в мелачката без никаква подготовка, радвайте са......

    20:33 22.07.2026

  • 26 Исторически парк

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Първо завърши трети клас,":

    Аз съм завършил микроелектроника в ТУ София, а ти освен Б категория друга квалификация имаш ли🤡💩

    Коментиран от #48

    20:33 22.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Аз защо

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Си мисля ,че те е Шукал някой от Уганда с голям паламарк в Нов Български Университет и искаш още и още

    20:33 22.07.2026

  • 30 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Първо завърши трети клас,":

    Поредният безполезен икономист се садна 🤣🤣😂😂

    20:34 22.07.2026

  • 31 Блатна подлога

    7 3 Отговор
    Хиляди русначета се родиха при Путин, живяха при Путин и умряха при Путин.

    20:34 22.07.2026

  • 32 Варна 3

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Православие сър":

    Руснаците са имитация на православни християни. Иначе по произход са монголци, дето не искат да се определят за такива.

    Коментиран от #35

    20:35 22.07.2026

  • 33 Русофил

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Още в детската градина":

    А българчетата им обясняват колко джендъра има и как могат да си го сменят 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

    Коментиран от #38, #53

    20:36 22.07.2026

  • 34 максим

    2 3 Отговор
    Пропаганда е.
    Мен ме взеха след 9 клас, ама избягах в Ганюва България. Аз съм фина душа, ЕнтелЕгент, не ми е да си цапам ръцете с фронтове. Ако знаех колко е Ганюва тая България, щях да ида на пътническите кораби под френски флаг, където много се ценят здравеняци като мен и гаджето ми.

    20:36 22.07.2026

  • 35 Македонац

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Варна 3":

    Вие ке сте монголоиди бе бунгаре

    Коментиран от #40, #46, #47

    20:37 22.07.2026

  • 36 604

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Исторически парк":

    в грешкъ си , тукъ квото и да ги учат... излизат функционално НЕГРАМОТНИ!!!!

    20:37 22.07.2026

  • 37 Докато жално,жално,тролиш

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Така е":

    Украйна освобождава фашизма залял Русия.
    Кажи браво на Украйна!Факт

    Коментиран от #43, #50

    20:37 22.07.2026

  • 38 Обясняват им го иранчетата

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Русофил":

    Там си сменяли пола безплатно.

    20:38 22.07.2026

  • 39 Ха-ха

    7 2 Отговор
    Виждали ли сте фолксваген с картонена ракета на покрива и надпис На Берлин? Или мерцедес с шпертплатов танков купол? А майки в елегантни военни костюмчета с бебешки колички като танкчета и бебенца с военни униформички?

    20:38 22.07.2026

  • 40 604

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Македонац":

    не съ прай на маке ве наркоуман не до клатен!

    20:38 22.07.2026

  • 41 Това са безспорни

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Браво на Русия, че освобождава":

    Факти.

    20:38 22.07.2026

  • 42 Без име

    4 4 Отговор
    Вие надминахте и римляните с лъжите си , бре!!!

    20:39 22.07.2026

  • 43 604

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Докато жално,жално,тролиш":

    мъ на криво е -20%

    20:39 22.07.2026

  • 44 пРоссия

    5 4 Отговор
    Страната на идиотите.

    20:40 22.07.2026

  • 45 максим

    4 1 Отговор
    Обърках се. Забравих, че сутринта писах, че съм си в Москва. Още съм в Ганюва България. Чудех се, защо цял има нет, пък то..

    20:40 22.07.2026

  • 46 Разберете това

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Македонац":

    А македонците какви са? И те са българи! Но през 1910те години, когато сърбите и гърците получили Македония, започват да асимилират българското население в Пиринския край. Заради сърбите Северна Македония егоизира спрямо България.

    Коментиран от #63

    20:40 22.07.2026

  • 47 Варна 3

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Македонац":

    Докато в Северна Македония не се стовари ново Кочани, няма да се променят тези, които се отказват от българското самосъзнание. А пък майка Природа наказала Северна Македония поради факта, че страната се управлява от сърбомани!

    20:43 22.07.2026

  • 48 Смешник

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Исторически парк":

    Когато завършиш мАкроелектроника тогава пиши ,а сега си дърпай ластичето само

    20:45 22.07.2026

  • 49 град Козлодуй

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Не троли":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:46 22.07.2026

  • 50 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Докато жално,жално,тролиш":

    Докато глупака жално троли срещу Русия, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и унищожава Европа. Дреме му на глупака за Европа. Нали?

    20:53 22.07.2026

  • 51 А стига бе

    1 4 Отговор
    дойче педалише копае дъното по-дълбоко от от нас - Българите!

    Коментиран от #57

    20:56 22.07.2026

  • 52 Има нещо гнило в тая статия

    4 3 Отговор
    Къв колеж, кви пет лева?
    Богатите рашки учат в чужбина и се откупват от армията. Крепостните не ходят в колеж.
    Все едно нашите копейки да учат в колеж, дрън-дрън.

    Коментиран от #58

    20:56 22.07.2026

  • 53 Д-р Мохамадраза Ахунди Махаб

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Русофил":

    Не им завиждай, чоджум! Щом си приятел на Цомчо Хснъм и Курназ Костя, в нашата клиника си безплатно, само за вашия членове.

    21:07 22.07.2026

  • 54 дойче зеле кажете в Турция

    2 1 Отговор
    какво правят с вашата медия нещо половината са в затвора там не е ок за вашата проганда и лъжи

    21:08 22.07.2026

  • 55 ПУТЛЕР ЮГЕНТ

    1 2 Отговор
    ЩЕ СПАСИ ЛИ

    БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ

    ОТ ВЪЖЕТО?

    Коментиран от #60

    21:09 22.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Д-р Мохамадраза Ахунди Махаб

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "А стига бе":

    Не се коси, чедо, не завиждай, не се горячи.
    Намери спонсор да ти плати пътните до Техеран, всяка смяна ти е безплатна после. Ще те поемем.

    21:10 22.07.2026

  • 58 е важното че либерастите

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Има нещо гнило в тая статия":

    сте запълнели всички бройки в колежите и след това по прайдовете съдавате поколение само ако моеж да ми кажеж еднополови зачевате

    21:10 22.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 виж как знаешгейтак

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "ПУТЛЕР ЮГЕНТ":

    кажи сега това преди или след като станапедераст ли разбра

    21:11 22.07.2026

  • 61 Евтина и глупава пропаганда

    2 0 Отговор
    срещу Русия, която не си заслужава четенето. Триещият като триеш истината, показва единствено липсата ти на ценностна система. Аз нямам вина, че нивото ви е толкова ниско, да публикувайте откровени пропагандни бози.

    21:12 22.07.2026

  • 62 Цомчо Ганюф Плюнката

    0 0 Отговор
    Обичам руснаци, но по възможност с големи патлаци.

    21:13 22.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Браво на Русия, че освобождава":

    Мунчо що рече, оти ти се не разумева....

    21:14 22.07.2026

  • 65 Ами

    0 0 Отговор
    В Русия правят селекция и само най-добрите получават диплом за висше образование.
    Тук и улично куче да влезе в университета излиза с диплом.
    Относно ограничаването на висшистите в Русия ...
    На глава от населението Русия произвежда шест пъти по-вече инженери от ЕС.

    21:17 22.07.2026

  • 66 Евтина и глупава пропаганда

    0 0 Отговор
    срещу Русия, която не си заслужава четенето. Триещият като триеш истината, показва единствено липсата ти на ценностна система. Аз нямам вина, че нивото ви е толкова ниско, да публикувайте откровени пропагандни бози.

    21:18 22.07.2026

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