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САЩ са дали 37,5 млрд. за войната в Иран. Хегсет иска още

САЩ са дали 37,5 млрд. за войната в Иран. Хегсет иска още

22 Юли, 2026 18:47 520 25

  • сащ-
  • иран-
  • пийт хегсет-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив

От началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари тази година представители както на Демократическата, така и на Републиканската партия многократно критикуваха факта, че не са били предварително предупредени за военните действия

САЩ са дали 37,5 млрд. за войната в Иран. Хегсет иска още - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

37,5 млрд. долара - толкова е струвала войната в Иран за САЩ до момента. Министърът на отбраната Пийт Хегсет обаче иска от държавния бюджет да бъдат отделени още средства за конфликта.

Войната в Иран е струвала на САЩ 37,5 млрд. долара, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет на изслушване пред Сената. По думите му се очаква разходите да се увеличат, тъй като ударите по Иран бяха възобновени. Не е ясно как точно е изчислена сумата. По информация на "Ройтерс" Пентагонът е имал изчисление за първите шест дни на войната - тогава похарчените пари са били 11,3 млрд. долара. През миналия месец американския президент Доналд Тръмп поиска от Конгреса допълнителни 90 млрд. долара, голямата част от които да се използват за конфликта с Иран.

Още пари за войната?

Сега Пийт Хегсет иска и допълнителни 67 млрд. долара за Министерството на отбраната на САЩ - по думите му това е нужно, за да подсигури готовността на въоръжените сили на САЩ, да се подмени остарялото оборудване и да се инвестира в муниции и нови оръжия.

От началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари тази година представители както на Демократическата, така и на Републиканската партия многократно критикуваха факта, че не са били предварително предупредени за военните действия. "Президентът заплашва с ескалация и военни престъпления, което предполага, че това може да е поредната безкрайна война", каза сенатор Пати Мъри от Демократическата партия. Президентът на САЩ многократно отправя заплахи срещу Иран, включително, че ще "унищожи цялата цивилизация". Републиканците имат мнозинство и в Камарата на представителите, и в Сената, но то не е голямо. Това значи, че по принцип се нуждаят от подкрепа от Демократическата партия за приемане на бюджети.

Ще приключи ли скоро тази война

Критиката към начина, по който американското правителство води войната, не се ограничава само до демократите. Войната в Близкия Изток не се ползва с подкрепата на голяма част от американците. По време на изслушването на Хегсет в Сената бяха издигнати протестни банери срещу войната.

В началото на месеца крехкото примирие, договорено между САЩ и Иран, беше нарушено. Оттогава и двете страни провеждат ежедневни атаки. Вчера - на единадесетата поредна нощ от американските бомбардировки, за първи път от възобновяването на войната беше съобщено за експлозии в иранската столица Техеран. Иран отвръща с атаки срещу американски военни бази в региона на Персийския залив. Наскоро няколко американски войници бяха убити в Йордания.

Краят на тази война не изглежда близо - президентът Тръмп обяви нови и ожесточени атаки. САЩ "далеч не са приключили" с Иран, заяви той по време на среща с ливанския президент Жозеф Аун, който е на посещение в Белия дом. Според оценките на Тръмп възстановяването на Иран ще отнеме поне 20 години.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На кой

    6 1 Отговор
    са ги дали?

    18:49 22.07.2026

  • 2 Радев е некомпетентен!

    11 6 Отговор
    Каза по БНТ, че България не участва във войната с Иран, защото американските самолети зареждали извън територията на България!
    Пълен абсурд!
    Най некомпетентният министър-председател в историята на България!

    Коментиран от #17

    18:49 22.07.2026

  • 3 ДоДо

    10 2 Отговор
    Иран упражнява контрол върху Ормузкия проток чрез своето географско разположение, военни патрули и способности за миниране. Това му дава изключителен геополитически лост, тъй като протокът е ключова артерия, през която преминава голяма част от световния износ на петрол.

    18:50 22.07.2026

  • 4 Пустите Ушанкофили,

    5 14 Отговор
    Станаха Чалмофили!

    18:50 22.07.2026

  • 5 131 депутата от ПП застрашават България!

    6 0 Отговор
    Възможно е Хизбула пак да удари някой автобус в Бургас или другаде!

    18:51 22.07.2026

  • 6 Фаст фууд баклуцците

    7 1 Отговор
    На изриииекците.

    18:52 22.07.2026

  • 7 Пари

    7 0 Отговор
    като вестници, хвърлени ей така на вятъра. Обаче ред-нека плаща, а барабар с него и целия сват, по единили друг наччин за болните амбиции на един изкукал, дето си мисли, че света е корпорация и той е шеф диригента. Обаче, света не само че не е корпорация, ами и не го и слуша освен дежурни пудели.
    А още колко са налели в Украина..
    ако всички тези пари бяха вложени в собствената икономика или социялна система или за мирни цели, дали нямаше да е по-добре?

    18:54 22.07.2026

  • 8 ДАЙТЕ МУ БРЕ,ДАЙТЕ МУ

    12 1 Отговор
    НА ТОЗИ ПАЛЯЧО,НАКРАЯ ФИНАЛА ПАК ЩЕ Е ВИЕТНАМ-2.

    18:54 22.07.2026

  • 9 Милен

    3 7 Отговор
    Докато ,,изтрещели" хора управляват САЩ, Русия и ЕС нищо добро няма да видим, и всички ще плащаме за ,,плиткоумието" им.

    Коментиран от #13, #16

    18:55 22.07.2026

  • 10 Кошница

    2 6 Отговор
    Голяма евтиния!

    18:55 22.07.2026

  • 11 всяка империя свършва по един и същ начи

    6 2 Отговор
    Дали са МНООООГО повече!

    Но какво им пука - нали целия свят им плаща дълга...

    18:56 22.07.2026

  • 12 Путин

    4 5 Отговор
    3700 похарчи и не се хвали!

    18:57 22.07.2026

  • 13 Ха,ха,ха

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Милен":

    Изтърва Покрайна. Що? Там е най- изтрщялото бЕло.

    18:57 22.07.2026

  • 14 То па големите

    6 4 Отговор
    Милиарди? Китай докараха ли ви хартия и зелена боя? Еми що се чудите? Пускате печатницата и за 10 мин имате 50 милиарда зелена хартия....

    18:57 22.07.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор
    Тва са близо 4% от военния бюджет на САЩ.
    Ухапала ги бълха.

    18:58 22.07.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "Милен":

    Путин почна война. Изби над два милиона славяни.
    Спрямо него Тръмп е хуманист.

    19:00 22.07.2026

  • 17 Лена

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Радев е некомпетентен!":

    Кирчо беше най-добрият праймимнистер. И в леглото и в политиката. Той е истински политикан. И ако хората го искат толко много колкот мен, ще му кажа и ще стане отново Чийф Вожд!

    19:00 22.07.2026

  • 18 Шкембе Войвода

    4 6 Отговор
    Жерар Депардийо:

    Престоят ми в Русия ме убеди, че аз съм французин. Няма какво да правя в тази страна.

    Апартаментите ги продадох, за да си излекувам нервите след престоя в страната на идиотите"

    19:01 22.07.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 9 Отговор
    Колко ли милиарда $ е дал Путин в петгодишната война в Украйна.
    Колко ли ризи е смъкнал от мужика руски.

    Коментиран от #20

    19:02 22.07.2026

  • 20 Ирсула

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Колко ли ризи ще смъкна от теб, децата ти и внуците ти, идея си нямаш.

    Коментиран от #22

    19:04 22.07.2026

  • 21 Илон

    4 1 Отговор
    Имали,дали!

    Коментиран от #24

    19:08 22.07.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ирсула":

    Живея си свободно и не се оплаквам
    Не са трепем като в ПУТИНОВА РУСИЯ.

    19:09 22.07.2026

  • 23 Болшевишки неволи

    1 0 Отговор
    Путин беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Покровск е обречен, български копейки!“
    Копейките се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Запада… и по Урсула…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“, каза Костя Копейкин
    „А аз… съм гей…“, изплака Цомчо Ганеф
    „Аз… трябва да доя кравата…“
    Путин прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Покровск няма да се превземе с плюене по Запада!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато копейките се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Путин застана до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Запада и на Урсула какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „Z“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше украински дрон, който забеляза танка и се насочи към него…

    19:16 22.07.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Илон":

    Имат... ЗАЕМИ❗4×10¹³$ ❗
    4О ООО ООО ООО ООО $❗

    19:33 22.07.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Като се има предвид колко бази, съоръжения и техника дадоха фира- едва ли само толкова е сумата 🤔

    19:36 22.07.2026