САЩ са дали 37,5 млрд. за войната в Иран. Хегсет иска още

37,5 млрд. долара - толкова е струвала войната в Иран за САЩ до момента. Министърът на отбраната Пийт Хегсет обаче иска от държавния бюджет да бъдат отделени още средства за конфликта.
Войната в Иран е струвала на САЩ 37,5 млрд. долара, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет на изслушване пред Сената. По думите му се очаква разходите да се увеличат, тъй като ударите по Иран бяха възобновени. Не е ясно как точно е изчислена сумата. По информация на "Ройтерс" Пентагонът е имал изчисление за първите шест дни на войната - тогава похарчените пари са били 11,3 млрд. долара. През миналия месец американския президент Доналд Тръмп поиска от Конгреса допълнителни 90 млрд. долара, голямата част от които да се използват за конфликта с Иран.
Още пари за войната?
Сега Пийт Хегсет иска и допълнителни 67 млрд. долара за Министерството на отбраната на САЩ - по думите му това е нужно, за да подсигури готовността на въоръжените сили на САЩ, да се подмени остарялото оборудване и да се инвестира в муниции и нови оръжия.
От началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари тази година представители както на Демократическата, така и на Републиканската партия многократно критикуваха факта, че не са били предварително предупредени за военните действия. "Президентът заплашва с ескалация и военни престъпления, което предполага, че това може да е поредната безкрайна война", каза сенатор Пати Мъри от Демократическата партия. Президентът на САЩ многократно отправя заплахи срещу Иран, включително, че ще "унищожи цялата цивилизация". Републиканците имат мнозинство и в Камарата на представителите, и в Сената, но то не е голямо. Това значи, че по принцип се нуждаят от подкрепа от Демократическата партия за приемане на бюджети.
Ще приключи ли скоро тази война
Критиката към начина, по който американското правителство води войната, не се ограничава само до демократите. Войната в Близкия Изток не се ползва с подкрепата на голяма част от американците. По време на изслушването на Хегсет в Сената бяха издигнати протестни банери срещу войната.
В началото на месеца крехкото примирие, договорено между САЩ и Иран, беше нарушено. Оттогава и двете страни провеждат ежедневни атаки. Вчера - на единадесетата поредна нощ от американските бомбардировки, за първи път от възобновяването на войната беше съобщено за експлозии в иранската столица Техеран. Иран отвръща с атаки срещу американски военни бази в региона на Персийския залив. Наскоро няколко американски войници бяха убити в Йордания.
Краят на тази война не изглежда близо - президентът Тръмп обяви нови и ожесточени атаки. САЩ "далеч не са приключили" с Иран, заяви той по време на среща с ливанския президент Жозеф Аун, който е на посещение в Белия дом. Според оценките на Тръмп възстановяването на Иран ще отнеме поне 20 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На кой
18:49 22.07.2026
2 Радев е некомпетентен!
Пълен абсурд!
Най некомпетентният министър-председател в историята на България!
Коментиран от #17
18:49 22.07.2026
3 ДоДо
18:50 22.07.2026
4 Пустите Ушанкофили,
18:50 22.07.2026
5 131 депутата от ПП застрашават България!
18:51 22.07.2026
6 Фаст фууд баклуцците
18:52 22.07.2026
7 Пари
А още колко са налели в Украина..
ако всички тези пари бяха вложени в собствената икономика или социялна система или за мирни цели, дали нямаше да е по-добре?
18:54 22.07.2026
8 ДАЙТЕ МУ БРЕ,ДАЙТЕ МУ
18:54 22.07.2026
9 Милен
Коментиран от #13, #16
18:55 22.07.2026
10 Кошница
18:55 22.07.2026
11 всяка империя свършва по един и същ начи
Но какво им пука - нали целия свят им плаща дълга...
18:56 22.07.2026
12 Путин
18:57 22.07.2026
13 Ха,ха,ха
До коментар #9 от "Милен":Изтърва Покрайна. Що? Там е най- изтрщялото бЕло.
18:57 22.07.2026
14 То па големите
18:57 22.07.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
Ухапала ги бълха.
18:58 22.07.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "Милен":Путин почна война. Изби над два милиона славяни.
Спрямо него Тръмп е хуманист.
19:00 22.07.2026
17 Лена
До коментар #2 от "Радев е некомпетентен!":Кирчо беше най-добрият праймимнистер. И в леглото и в политиката. Той е истински политикан. И ако хората го искат толко много колкот мен, ще му кажа и ще стане отново Чийф Вожд!
19:00 22.07.2026
18 Шкембе Войвода
Престоят ми в Русия ме убеди, че аз съм французин. Няма какво да правя в тази страна.
Апартаментите ги продадох, за да си излекувам нервите след престоя в страната на идиотите"
19:01 22.07.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
Колко ли ризи е смъкнал от мужика руски.
Коментиран от #20
19:02 22.07.2026
20 Ирсула
До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Колко ли ризи ще смъкна от теб, децата ти и внуците ти, идея си нямаш.
Коментиран от #22
19:04 22.07.2026
21 Илон
Коментиран от #24
19:08 22.07.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Ирсула":Живея си свободно и не се оплаквам
Не са трепем като в ПУТИНОВА РУСИЯ.
19:09 22.07.2026
23 Болшевишки неволи
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Покровск е обречен, български копейки!“
Копейките се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Запада… и по Урсула…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“, каза Костя Копейкин
„А аз… съм гей…“, изплака Цомчо Ганеф
„Аз… трябва да доя кравата…“
Путин прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Покровск няма да се превземе с плюене по Запада!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато копейките се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Путин застана до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Запада и на Урсула какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „Z“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше украински дрон, който забеляза танка и се насочи към него…
19:16 22.07.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "Илон":Имат... ЗАЕМИ❗4×10¹³$ ❗
4О ООО ООО ООО ООО $❗
19:33 22.07.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
19:36 22.07.2026