Виктор Орбан призова към бунт: Новата политическа система е нелегитимна! Опълчете се на тиранията на Мадяр

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан призова поддръжниците си да възстановят демокрацията в страната, която е потъпкана от новото правителство, предаде агенция Ройтерс.

Орбан публикува във Facebook "Декларация за съпротива", малко след като прокуратурата влезе в офисите на партията му "Фидес". Прокуратурата твърди, че действията ѝ са свързани с разследване за злоупотреба със средства.

Бившият унгарски премиер посочи, че от централата на "Фидес" са иззети сървъри, съдържащи база данни и имейли на членове на партията. Според него това е политически мотивиран ход, който цели да направи дейността на "Фидес" правно невъзможна.

По думите му Унгария е престанала да бъде демократична държава, след приетата конституционна поправка, прекратяваща мандатите на президента и на председателя на Конституционния съд. "Тиса", партията на премиера Петер Мадяр, отрича да заема авторитарна позиция спрямо политическите си опоненти.

Орбан е на мнение, че новата политическа система, създадена по този начин, е нелегитимна. Той увери, че "Фидес" ще се бори с всички възможни средства срещу злоупотребата с власт.