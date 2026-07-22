Виктор Орбан призова към бунт: Новата политическа система е нелегитимна! Опълчете се на тиранията на Мадяр

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан призова поддръжниците си да възстановят демокрацията в страната, която е потъпкана от новото правителство, предаде агенция Ройтерс.
Орбан публикува във Facebook "Декларация за съпротива", малко след като прокуратурата влезе в офисите на партията му "Фидес". Прокуратурата твърди, че действията ѝ са свързани с разследване за злоупотреба със средства.
Бившият унгарски премиер посочи, че от централата на "Фидес" са иззети сървъри, съдържащи база данни и имейли на членове на партията. Според него това е политически мотивиран ход, който цели да направи дейността на "Фидес" правно невъзможна.
По думите му Унгария е престанала да бъде демократична държава, след приетата конституционна поправка, прекратяваща мандатите на президента и на председателя на Конституционния съд. "Тиса", партията на премиера Петер Мадяр, отрича да заема авторитарна позиция спрямо политическите си опоненти.
Орбан е на мнение, че новата политическа система, създадена по този начин, е нелегитимна. Той увери, че "Фидес" ще се бори с всички възможни средства срещу злоупотребата с власт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Всичко
20:49 22.07.2026
3 Истината
20:52 22.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Прав е Виктор
20:53 22.07.2026
7 Орбан Тъпана
От Пучя Въшката ли ?
Пак ли иска 1956 ГОДИНА
КРЕМЪЛСКИЯ КАЛНИК?
Веднага Арест
И Съд за Призиви Към Тероризъм.
20:54 22.07.2026
8 Мадяр прие закона за ЛГБТ
Коментиран от #11
20:54 22.07.2026
9 Майор Деянов, на всеки километър
20:54 22.07.2026
10 Робот
20:57 22.07.2026
11 Орбан
До коментар #8 от "Мадяр прие закона за ЛГБТ":Направи Будапеща
Европейската Столица на Порното.
20:57 22.07.2026
12 Наблюдател
21:10 22.07.2026
13 Коста
21:13 22.07.2026