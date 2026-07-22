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Виктор Орбан призова към бунт: Новата политическа система е нелегитимна! Опълчете се на тиранията на Мадяр

Виктор Орбан призова към бунт: Новата политическа система е нелегитимна! Опълчете се на тиранията на Мадяр

22 Юли, 2026 20:47 799 13

  • унгария-
  • виктор орбан-
  • фидес-
  • петер мадяр

Орбан публикува във Facebook "Декларация за съпротива", малко след като прокуратурата влезе в офисите на партията му "Фидес"

Виктор Орбан призова към бунт: Новата политическа система е нелегитимна! Опълчете се на тиранията на Мадяр - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан призова поддръжниците си да възстановят демокрацията в страната, която е потъпкана от новото правителство, предаде агенция Ройтерс.

Орбан публикува във Facebook "Декларация за съпротива", малко след като прокуратурата влезе в офисите на партията му "Фидес". Прокуратурата твърди, че действията ѝ са свързани с разследване за злоупотреба със средства.

Бившият унгарски премиер посочи, че от централата на "Фидес" са иззети сървъри, съдържащи база данни и имейли на членове на партията. Според него това е политически мотивиран ход, който цели да направи дейността на "Фидес" правно невъзможна.

По думите му Унгария е престанала да бъде демократична държава, след приетата конституционна поправка, прекратяваща мандатите на президента и на председателя на Конституционния съд. "Тиса", партията на премиера Петер Мадяр, отрича да заема авторитарна позиция спрямо политическите си опоненти.

Орбан е на мнение, че новата политическа система, създадена по този начин, е нелегитимна. Той увери, че "Фидес" ще се бори с всички възможни средства срещу злоупотребата с власт.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Всичко

    9 4 Отговор
    срещу Пешо Маджара !

    20:49 22.07.2026

  • 3 Истината

    12 13 Отговор
    И тоя като нашите две мазнини парчета щом реве, че го разследват, значи е крал и със задните си части.

    20:52 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Прав е Виктор

    8 10 Отговор
    Мадяра е маджарския Муньо Крадев.

    20:53 22.07.2026

  • 7 Орбан Тъпана

    10 6 Отговор
    Ще иска Помощ
    От Пучя Въшката ли ?

    Пак ли иска 1956 ГОДИНА

    КРЕМЪЛСКИЯ КАЛНИК?

    Веднага Арест
    И Съд за Призиви Към Тероризъм.

    20:54 22.07.2026

  • 8 Мадяр прие закона за ЛГБТ

    8 4 Отговор
    Андреев и там ще сменят пола

    Коментиран от #11

    20:54 22.07.2026

  • 9 Майор Деянов, на всеки километър

    9 6 Отговор
    За руснак, кoмунист и КонЪ, всяко нещо което не и по-вкуса им е "нелигитимно" !!! Вържете тая ру3ка пoдлoга и го предайте на Украйна 👈

    20:54 22.07.2026

  • 10 Робот

    4 1 Отговор
    Третата световна трябва да е по жестока и безмилостна от всички преди нея за да бъде новия мир по дълготраен..!

    20:57 22.07.2026

  • 11 Орбан

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мадяр прие закона за ЛГБТ":

    Направи Будапеща
    Европейската Столица на Порното.

    20:57 22.07.2026

  • 12 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Свърши се тя, маджарите си имат нов Водач.

    21:10 22.07.2026

  • 13 Коста

    3 3 Отговор
    На бунт срещу Радев. Пеевски и Борисов начело на бунта. Сега ще вземат централата на ДПС. Това е противоконституционно и престъпно. Ако пък и разследват как от депутат декларирал 1 лек автомобил преди 10 години сега Пеевски има милиони и защо не е върнал парите от КТБ ще стане много дебела за Радев.

    21:13 22.07.2026

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