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Генерал Сирски напусна с равносметка за службата си: Работата ми е войната! Слава на Украйна!
  Тема: Украйна

Генерал Сирски напусна с равносметка за службата си: Работата ми е войната! Слава на Украйна!

22 Юли, 2026 21:17 1 076 47

  • олександър сирски-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия

Олександър Сирски защити решението си за изтеглянето на украинските войски от Авдеевка през 2024 г., като заяви, че основният му приоритет е бил спасяването на човешки животи

Генерал Сирски напусна с равносметка за службата си: Работата ми е войната! Слава на Украйна! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Досегашният главнокомандващ на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски потвърди, че напуска поста си, като публикува във Фейсбук обръщение, в което направи равносметка на службата си.

"За всеки офицер това е най-голямата отговорност - да води армията по време на голяма война", написа той.

Сирски припомни, че е командвал отбраната на Киев в началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., участвал е в освобождаването на Балаклия, Изюм и Купянск при украинското контранастъпление в Харковска област, както и в боевете в Донецка област срещу силите на руската частна военна компания "Вагнер".

Той защити и решението си за изтеглянето на украинските войски от Авдеевка през 2024 г., като заяви, че основният му приоритет е бил "спасяването на човешки животи".

Според Сирски през последната година украинската армия е успяла да спре руското настъпление към Харков и Суми, да пренесе бойните действия на руска територия с операцията в Курска област и да освободи около 700 квадратни километра украинска територия.

Генералът подчерта и извършените структурни промени в армията, сред които създаването на самостоятелен род войски за безпилотните системи, нова система за противовъздушна отбрана срещу дронове и преминаването към корпусна структура на въоръжените сили.

"Предавам на моя наследник армия, която не само удържа отбраната, но и настъпва - с инициатива, структура и хора, които знаят как да се сражават с врага. Искрено се надявам това настъпление да продължи", заяви Сирски.

В заключение той подчерта, че независимо от поста си ще продължи да служи на Украйна "до победата".

"Длъжностите се променят, но моят принцип не се променя. Работата ми е войната", написа досегашният главнокомандващ, завършвайки обръщението си с думите: "Слава на Украйна!"


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    16 11 Отговор
    Точно сега Русия трябва да бомбардира Германия и Япония, които искат да се сдобият с ядрено оръжие! Защо на Иран не може, а на тях и на Саудитска Арабия може? Смърт за западните фашисти!

    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧЕРПИ И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Това, че още сте живи, е великодушие, благородство и отговорност на Русия за цялото човечество!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    Още сега Русия унищожи 3 ваши натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    ПВО на Русия отразява 99% от нападенията! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна отдавна би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би издъхнала за месец под санкциите, които се опитвате да налагате!

    Ще дойде време и вие, и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превръщайки се в прах! И вие знаете кой ще го направи – руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #11, #34

    21:19 22.07.2026

  • 2 Сега вече с чиста

    6 5 Отговор
    съвест може да дойде на курорт в Камчия...

    21:21 22.07.2026

  • 3 Пич

    20 8 Отговор
    Хахаха...... колко смешен надут пуяк!!! Всъщност - въобще не си свърши работата!!! Територията на Украйна се свива все повече!!!

    Коментиран от #18

    21:21 22.07.2026

  • 4 Баламата

    17 7 Отговор
    По руската дават,че руснаците са в Николаев, на 3 км от Славянск,там има ТЕЦ Славянск

    Коментиран от #45

    21:21 22.07.2026

  • 5 Софиянец

    17 5 Отговор
    Родени кретени!

    Коментиран от #25, #37

    21:22 22.07.2026

  • 6 стоян георгиев

    19 7 Отговор
    Киiфската хунта се тресе от падането на Константиновка, обаче миризливия Зеля още се опитва да лъже, че града не е освободен от Руската армия 😂😂😂

    21:23 22.07.2026

  • 7 КГБ/ ЦРУ

    7 18 Отговор
    Путин се страхува, че ще бъде убит и се крие в Кремъл повече от седмица — диктаторът е засилил охраната поради панически опасения, пише Daily Star.

    21:24 22.07.2026

  • 8 Български Родолюбец

    7 19 Отговор
    Дълбок поклон пред вас и работата ви, генерале! Слава на Украйна!

    Коментиран от #13

    21:25 22.07.2026

  • 9 миСирски напусна с равносметка за

    11 6 Отговор
    заработените чекмеджета
    Слава на Укр кьор софрата зареждана яко от наивните ес данъкоплатци

    21:25 22.07.2026

  • 10 И накарая пак

    5 19 Отговор
    Русия ще изяде боя като
    Бездомно Куче(Пумияр)

    Коментиран от #19

    21:25 22.07.2026

  • 11 Кална ватенка

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Какво стана бе, да бе не продаде апартамента на баба ти в Санкт Петербург за 10 литра бензин на индийците та ревеш?

    21:25 22.07.2026

  • 12 И на Мисирски му хвръкна главата.

    18 4 Отговор
    Преди него Ненужни беше освободен от този пост.
    Абе еднодневни носни кърпички. П@4@ври по народнуму.

    21:26 22.07.2026

  • 13 аве смешко къв

    17 4 Отговор

    До коментар #8 от "Български Родолюбец":

    Български Родолюбец си
    кат се кланяш на урк бандери

    21:26 22.07.2026

  • 14 Дупелюб Русинов Москов

    4 12 Отговор
    Вече слагам Кондам когато забирам братушки че всичките със ХИВ

    21:27 22.07.2026

  • 15 КОЙ СЕГА ОРКИТЕ ЩЕ КЛАТИ

    3 12 Отговор
    КАЗВА СЕ МИХАЙЛО ДРАПАТИ

    Коментиран от #17

    21:28 22.07.2026

  • 16 жик так

    9 3 Отговор
    Празни дрънканици на един предател.

    21:30 22.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дако

    12 4 Отговор

    До коментар #10 от "И накарая пак":

    Я кажи кога Русия е яла боя че не си спомням ?

    Коментиран от #23

    21:32 22.07.2026

  • 20 Хи хи

    12 4 Отговор
    слава на урките за какво ?? Че загубиха 20% урковска територия ?? Или че лапат нашите пари ??

    21:34 22.07.2026

  • 21 Иванаки

    12 5 Отговор
    Укрите реват и бият мобилизиращите дето ги пращат на фронта , а нашите колоездачи викат слава !

    21:35 22.07.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    4 9 Отговор
    Саша Сирски е Истински Генерал, патриот който защитава знамето в което се е клел !!! Ако аз имах един като Сирски и един като Буданов, нямаше да съм на дередже слушам транзистор с батерийка и бутам колата до вкъщи 👆

    Коментиран от #41

    21:36 22.07.2026

  • 23 Владимир Сополин

    4 11 Отговор

    До коментар #19 от "Дако":

    1610 дни бой и отстрел на блатняците.
    24/7
    Бой на лягане.
    Бой на ставане
    През почивките пак бой.

    Коментиран от #27

    21:37 22.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Умрел руснак

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    Да Рашките сме такива.

    21:39 22.07.2026

  • 26 С цената на много укри за ПР

    4 4 Отговор
    "...да пренесе бойните действия на руска територия с операцията в Курска област..."

    21:39 22.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Силно заблуден

    4 2 Отговор
    Руснак. Национален предател. В Русия ще го накажат със смъртно наказание!

    Коментиран от #36

    21:44 22.07.2026

  • 30 Михайло Драпати, генерал

    3 6 Отговор

    До коментар #27 от "Това":

    Целта на Украйна не се територии !!!
    Целта на Украйна е да нанесе тежки икономически, стратегически, военни щети на Русия, които да са несъвместими с живота.
    Запомнете го 👈

    Коментиран от #31, #40

    21:44 22.07.2026

  • 31 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Михайло Драпати, генерал":

    Целта на урките са територии, запомни го !!! Територии, и нищо друго !!

    21:46 22.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 БСП(к)

    2 6 Отговор
    Сирски беше специалист по правене на руска кайма.
    Новият е спец в производството на руско русенско варено.С кожички.

    21:47 22.07.2026

  • 34 Гресирана ватенка

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

     "..трябва да бомбардира..."

    Точно сега трябва бомбандират на макккя ти вуната руската и вярвам, че това е първото нещо което ще направи Драпати още нощес 😄

    21:49 22.07.2026

  • 35 Квартал 95

    3 2 Отговор
    Колкото и фокуси да прави Зеленото за отклоняване на вниманието, ножът е опрял до кокала му.. или до друга част. Сирски сега банкет вдига, че се е отървал някак си.

    Коментиран от #42

    21:51 22.07.2026

  • 36 Миролюб Войнов, историк

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Силно заблуден":

    "..Руснак, Национален предател..."

    Всеки руснак забравил че дължи съществуването си на Първи Украински и Белоруски фронтове е Предател и подлежи на неутрализация 👈

    21:54 22.07.2026

  • 37 Режисьор

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    Родени убийци.Убийци на нашественици!

    21:54 22.07.2026

  • 38 Слава но казват че такава държава няма

    3 2 Отговор
    Имало Новорусия . Слава на Новорусия

    Коментиран от #39

    21:54 22.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 украинска майка

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Михайло Драпати, генерал":

    Слава Украина!

    22:34 22.07.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Как може да е човек , който е предал страната си, бе? Той е руснак и семейството му е в Русия и се срамуват от него. Мястото му до предателя генерал Власов.

    22:37 22.07.2026

  • 42 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Квартал 95":

    Сирски може да вдига "банкет", ама при Бандера!
    Още не са го показали на живо, а само постоне по фейсбук...

    22:44 22.07.2026

  • 43 Край

    1 0 Отговор
    Това е един тежко объркан човек - един жълтопаветник ми го определи като украинец от руски произход.

    22:46 22.07.2026

  • 44 момица

    1 0 Отговор
    Сирски става мисирски.Поредният посер.ко.Къде ще се скрие?

    22:50 22.07.2026

  • 45 Първо да превземат Константиновка,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баламата":

    после Славянск!
    Мухаха!

    22:52 22.07.2026

  • 46 Смяната на командването на ВСУ

    1 0 Отговор
    бе извършена успешно и без сътресения.
    Важното е, че изтребването на орки продължава с пълно темпо!
    Всички са си по местата и си вършат работата.
    Путлрр си е в бункера.
    Всичко е наред.

    22:56 22.07.2026

  • 47 Войната днес:

    1 0 Отговор
    Динамиката на фронта и дълбоките удари в тила определят военните действия в Украйна към юли 2026 г., докато новият главнокомандващ генерал-майор Михайло Драпати обяви курс към засилване на украинските контраофанзиви.
    Основните направления на сблъсъците и стратегиите в момента включват:
    Купянск и Харковска област Руските сили засилват атаките и хвърлят резерви в северната част на град Купянск в опит да го превземат.
    Донецка област (Олександривка) Украйна постигна тактически пробив, освобождавайки около 120 кв. км територия и 6 селища чрез прецизна безпилотна война.
    Запорожка област Регистрира се напредък на украинските сили в западната част на областта. Русия използва АТВ-та за бързи щурмове.
    Кампания за дълбоки удари: Украйна пренесе войната на руска територия с масирани атаки. Поразени бяха военното летище „Халино“ в Курска област (ударен изтребител МиГ-29), завод в Липецк и нефтената инфраструктура край Москва и Новоросийск.
    Битката за Крим и Черно море: Украинските сили редовно атакуват руски танкери, влекачи и кранове в Азовско и Черно море, за да прекъснат доставките на гориво към окупирания Крим. Това предизвика сериозен недостиг на ресурси на полуострова.

    23:03 22.07.2026

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