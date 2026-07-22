Генерал Сирски напусна с равносметка за службата си: Работата ми е войната! Слава на Украйна!

Досегашният главнокомандващ на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски потвърди, че напуска поста си, като публикува във Фейсбук обръщение, в което направи равносметка на службата си.
"За всеки офицер това е най-голямата отговорност - да води армията по време на голяма война", написа той.
Сирски припомни, че е командвал отбраната на Киев в началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., участвал е в освобождаването на Балаклия, Изюм и Купянск при украинското контранастъпление в Харковска област, както и в боевете в Донецка област срещу силите на руската частна военна компания "Вагнер".
Той защити и решението си за изтеглянето на украинските войски от Авдеевка през 2024 г., като заяви, че основният му приоритет е бил "спасяването на човешки животи".
Според Сирски през последната година украинската армия е успяла да спре руското настъпление към Харков и Суми, да пренесе бойните действия на руска територия с операцията в Курска област и да освободи около 700 квадратни километра украинска територия.
Генералът подчерта и извършените структурни промени в армията, сред които създаването на самостоятелен род войски за безпилотните системи, нова система за противовъздушна отбрана срещу дронове и преминаването към корпусна структура на въоръжените сили.
"Предавам на моя наследник армия, която не само удържа отбраната, но и настъпва - с инициатива, структура и хора, които знаят как да се сражават с врага. Искрено се надявам това настъпление да продължи", заяви Сирски.
В заключение той подчерта, че независимо от поста си ще продължи да служи на Украйна "до победата".
"Длъжностите се променят, но моят принцип не се променя. Работата ми е войната", написа досегашният главнокомандващ, завършвайки обръщението си с думите: "Слава на Украйна!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧЕРПИ И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!
Това, че още сте живи, е великодушие, благородство и отговорност на Русия за цялото човечество!
Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
Още сега Русия унищожи 3 ваши натовски армии заедно с вашето въоръжение!
ПВО на Русия отразява 99% от нападенията! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна отдавна би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би издъхнала за месец под санкциите, които се опитвате да налагате!
Ще дойде време и вие, и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превръщайки се в прах! И вие знаете кой ще го направи – руският народ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #11, #34
21:19 22.07.2026
2 Сега вече с чиста
21:21 22.07.2026
3 Пич
Коментиран от #18
21:21 22.07.2026
4 Баламата
Коментиран от #45
21:21 22.07.2026
5 Софиянец
Коментиран от #25, #37
21:22 22.07.2026
6 стоян георгиев
21:23 22.07.2026
7 КГБ/ ЦРУ
21:24 22.07.2026
8 Български Родолюбец
Коментиран от #13
21:25 22.07.2026
9 миСирски напусна с равносметка за
Слава на Укр кьор софрата зареждана яко от наивните ес данъкоплатци
21:25 22.07.2026
10 И накарая пак
Бездомно Куче(Пумияр)
Коментиран от #19
21:25 22.07.2026
11 Кална ватенка
До коментар #1 от "Луганск":Какво стана бе, да бе не продаде апартамента на баба ти в Санкт Петербург за 10 литра бензин на индийците та ревеш?
21:25 22.07.2026
12 И на Мисирски му хвръкна главата.
Абе еднодневни носни кърпички. П@4@ври по народнуму.
21:26 22.07.2026
13 аве смешко къв
До коментар #8 от "Български Родолюбец":Български Родолюбец си
кат се кланяш на урк бандери
21:26 22.07.2026
14 Дупелюб Русинов Москов
21:27 22.07.2026
15 КОЙ СЕГА ОРКИТЕ ЩЕ КЛАТИ
Коментиран от #17
21:28 22.07.2026
16 жик так
21:30 22.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дако
До коментар #10 от "И накарая пак":Я кажи кога Русия е яла боя че не си спомням ?
Коментиран от #23
21:32 22.07.2026
20 Хи хи
21:34 22.07.2026
21 Иванаки
21:35 22.07.2026
22 Владимир Путин, президент
Коментиран от #41
21:36 22.07.2026
23 Владимир Сополин
До коментар #19 от "Дако":1610 дни бой и отстрел на блатняците.
24/7
Бой на лягане.
Бой на ставане
През почивките пак бой.
Коментиран от #27
21:37 22.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Умрел руснак
До коментар #5 от "Софиянец":Да Рашките сме такива.
21:39 22.07.2026
26 С цената на много укри за ПР
21:39 22.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Силно заблуден
Коментиран от #36
21:44 22.07.2026
30 Михайло Драпати, генерал
До коментар #27 от "Това":Целта на Украйна не се територии !!!
Целта на Украйна е да нанесе тежки икономически, стратегически, военни щети на Русия, които да са несъвместими с живота.
Запомнете го 👈
Коментиран от #31, #40
21:44 22.07.2026
31 Хи хи
До коментар #30 от "Михайло Драпати, генерал":Целта на урките са територии, запомни го !!! Територии, и нищо друго !!
21:46 22.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 БСП(к)
Новият е спец в производството на руско русенско варено.С кожички.
21:47 22.07.2026
34 Гресирана ватенка
До коментар #1 от "Луганск":"..трябва да бомбардира..."
Точно сега трябва бомбандират на макккя ти вуната руската и вярвам, че това е първото нещо което ще направи Драпати още нощес 😄
21:49 22.07.2026
35 Квартал 95
Коментиран от #42
21:51 22.07.2026
36 Миролюб Войнов, историк
До коментар #29 от "Силно заблуден":"..Руснак, Национален предател..."
Всеки руснак забравил че дължи съществуването си на Първи Украински и Белоруски фронтове е Предател и подлежи на неутрализация 👈
21:54 22.07.2026
37 Режисьор
До коментар #5 от "Софиянец":Родени убийци.Убийци на нашественици!
21:54 22.07.2026
38 Слава но казват че такава държава няма
Коментиран от #39
21:54 22.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 украинска майка
До коментар #30 от "Михайло Драпати, генерал":Слава Украина!
22:34 22.07.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":Как може да е човек , който е предал страната си, бе? Той е руснак и семейството му е в Русия и се срамуват от него. Мястото му до предателя генерал Власов.
22:37 22.07.2026
42 Хаха
До коментар #35 от "Квартал 95":Сирски може да вдига "банкет", ама при Бандера!
Още не са го показали на живо, а само постоне по фейсбук...
22:44 22.07.2026
43 Край
22:46 22.07.2026
44 момица
22:50 22.07.2026
45 Първо да превземат Константиновка,
До коментар #4 от "Баламата":после Славянск!
Мухаха!
22:52 22.07.2026
46 Смяната на командването на ВСУ
Важното е, че изтребването на орки продължава с пълно темпо!
Всички са си по местата и си вършат работата.
Путлрр си е в бункера.
Всичко е наред.
22:56 22.07.2026
47 Войната днес:
Основните направления на сблъсъците и стратегиите в момента включват:
Купянск и Харковска област Руските сили засилват атаките и хвърлят резерви в северната част на град Купянск в опит да го превземат.
Донецка област (Олександривка) Украйна постигна тактически пробив, освобождавайки около 120 кв. км територия и 6 селища чрез прецизна безпилотна война.
Запорожка област Регистрира се напредък на украинските сили в западната част на областта. Русия използва АТВ-та за бързи щурмове.
Кампания за дълбоки удари: Украйна пренесе войната на руска територия с масирани атаки. Поразени бяха военното летище „Халино“ в Курска област (ударен изтребител МиГ-29), завод в Липецк и нефтената инфраструктура край Москва и Новоросийск.
Битката за Крим и Черно море: Украинските сили редовно атакуват руски танкери, влекачи и кранове в Азовско и Черно море, за да прекъснат доставките на гориво към окупирания Крим. Това предизвика сериозен недостиг на ресурси на полуострова.
23:03 22.07.2026