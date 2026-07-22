Генерал Сирски напусна с равносметка за службата си: Работата ми е войната! Слава на Украйна!

Досегашният главнокомандващ на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски потвърди, че напуска поста си, като публикува във Фейсбук обръщение, в което направи равносметка на службата си.

"За всеки офицер това е най-голямата отговорност - да води армията по време на голяма война", написа той.

Сирски припомни, че е командвал отбраната на Киев в началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г., участвал е в освобождаването на Балаклия, Изюм и Купянск при украинското контранастъпление в Харковска област, както и в боевете в Донецка област срещу силите на руската частна военна компания "Вагнер".

Той защити и решението си за изтеглянето на украинските войски от Авдеевка през 2024 г., като заяви, че основният му приоритет е бил "спасяването на човешки животи".

Според Сирски през последната година украинската армия е успяла да спре руското настъпление към Харков и Суми, да пренесе бойните действия на руска територия с операцията в Курска област и да освободи около 700 квадратни километра украинска територия.

Генералът подчерта и извършените структурни промени в армията, сред които създаването на самостоятелен род войски за безпилотните системи, нова система за противовъздушна отбрана срещу дронове и преминаването към корпусна структура на въоръжените сили.

"Предавам на моя наследник армия, която не само удържа отбраната, но и настъпва - с инициатива, структура и хора, които знаят как да се сражават с врага. Искрено се надявам това настъпление да продължи", заяви Сирски.

В заключение той подчерта, че независимо от поста си ще продължи да служи на Украйна "до победата".

"Длъжностите се променят, но моят принцип не се променя. Работата ми е войната", написа досегашният главнокомандващ, завършвайки обръщението си с думите: "Слава на Украйна!"