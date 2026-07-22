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Доналд Тръмп: Всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, ще унищожавам техен мост или електроцентрала

Доналд Тръмп: Всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, ще унищожавам техен мост или електроцентрала

22 Юли, 2026 18:17, обновена 22 Юли, 2026 19:12 1 264 67

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение между САЩ и Иран, след като временното споразумение за прекратяване на огъня, постигнато миналия месец, започна да се разпада

Доналд Тръмп: Всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, ще унищожавам техен мост или електроцентрала - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран, че ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Предупреждението бе отправено, след като САЩ нанесоха нова серия удари срещу Иран, а над столицата Техеран бе задействана противовъздушната отбрана.

Иран извърши ракетна атака срещу йордански град, близо до границата с Израел. Сигнали за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн и Саудитска Арабия.

В предупреждението си в социалните мрежи американският президент се върна към по-ранните си заплахи да атакува гражданска инфраструктура в отговор на иранските нападения.

“Отсега нататък всеки път, когато Ислямска република Иран удари кораб в Ормузкия проток, независимо дали с балистична ракета, друга ракета, дрон или друго устройство или оръжие, САЩ ще бомбардират и унищожават по един мост или електроцентрала”, написа Тръмп в социалните мрежи.

Единадесетата нощ на американски удари срещу Иран дойде на фона на слаби публично видими признаци за успех на дипломатическите усилия.

Властите на двете враждуващи страни се задълбочиха в спора си за Ормузкия проток - ключов воден път за глобална енергия, който остава като цяло затворен заради иранските атаки.

Техеран избягва да атакува Израел след възобновяването на военните действия миналия месец, очевидно опитвайки се да избегне повторното му въвличане във войната, отбелязва АП.

Но атаката с ракети и дронове срещу йорданския град Акаба, в непосредствена близост до израелския град Ейлат, засили опасенията за бъдещо разширяване на конфликта, след като споразумението за спиране на огъня се провали.

Иранската информационна агенция Тасним съобщи за американски удар по остров Ларак в Ормузкия проток на фона на подновеното напрежение между Техеран и Вашингтон, предаде Франс прес.

Според иранската агенция ударът е нанесен днес в 14:48 ч. местно време (10:48 ч. по Гринуич).

"Остров Ларак беше ударен от американска ракета. Според жители на района е била чута силна експлозия в близост до острова", съобщи агенцията, като уточни, че властите проверяват мащаба на атаката и възможните щети.

Междувременно министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че в страната са били задействани сирените за въздушна тревога. В изявление, публикувано в социалната мрежа Екс, министерството призова гражданите и чуждестранните жители да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място.

Кореспондент на АФП в столицата Манама съобщи, че е чул експлозия.

Бахрейн, който е съюзник на Вашингтон, е под засилено напрежение на фона на възобновените сблъсъци между Иран и САЩ.

Йорданската армия заяви днес, че Йордания е станала обект на две ирански атаки, предаде Франс прес.

Йорданските сили са прехванали шест ракети и четири дрона. "Противовъздушните системи засякоха днес шест ракети, идващи от територията на Иран", се казва в изявление на йорданската армия.

Йорданските сили казаха също, че са свалили четири дрона, дошли от Иран. Съобщено бе, че при атаката няма пострадали и не са нанесени материални щети.

Малко по-късно иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал американски бази в Йордания.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морски

    11 39 Отговор
    Много правилно !!

    Коментиран от #66

    18:19 22.07.2026

  • 2 сащ е война

    51 11 Отговор
    Майка си ли търси при Иран Перчема на 11 000 км от сащ ?

    Коментиран от #7

    18:20 22.07.2026

  • 3 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈

    10 48 Отговор
    Браво на Румен Радев!
    Генерал Радев застана категорично на страната на победителя - световният хегемон САЩ!
    След време ще се изучава в учебниците като Българския лидер възкачил страната на световният и Европейски връх!
    Негови паметници ще бъдат до тези на Левски ,Ботев и Раковски!
    Поклон до земи генерал Румен Радев!

    Коментиран от #6, #8, #28

    18:21 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    25 3 Отговор
    Много скъпи томаховките. Файдата къде е?

    Коментиран от #33

    18:22 22.07.2026

  • 6 Радев

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":

    Още от същото !

    18:22 22.07.2026

  • 7 Мадуро

    42 4 Отговор

    До коментар #2 от "сащ е война":

    Петрол търси. Този 40 трилионен дълг трябва да се покрива, иначе ФАЩ заминава в каналЯ.

    Коментиран от #36

    18:24 22.07.2026

  • 8 Давуй

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":

    Мой да застанеш пред него на колене.

    18:25 22.07.2026

  • 9 НИЩО МУ НЯМА

    5 20 Отговор
    АМА ЧАКАЙ МАЛКО...ДОНАЛД ДЪК👑

    МИ ЧЕ ТОВА ОЗНАЧАВА
    ЧЕ ГИ ВРЪЩАШ В ЕРАТА
    НА НЯМОТО КИНО И
    ПИСМА НА ПАПИРУС
    И КЪЩИ В....ПЕЩЕРАТА...😬
    И СУТРИН..ОБЕД...ВЕЧЕРЯ....Н А Х У Т..!!!

    18:26 22.07.2026

  • 10 Хуус

    6 4 Отговор
    Имат ли толкова?

    18:26 22.07.2026

  • 11 Браво Дони ♥️

    7 23 Отговор
    Браво на Тръмп!

    18:27 22.07.2026

  • 12 Чичо Скруч

    6 8 Отговор
    Най на края му светна под шапката на този глупак че военното превъзходство е безсмислено , ако не можеш да обезсмислиш агресора по икономически съображения до степен да направиш войната неприемливо скъпа за него.

    18:27 22.07.2026

  • 13 Лудият Сърбин

    1 2 Отговор
    Сръбският Карагьоз Доналд Тръмп няма да се остави

    18:28 22.07.2026

  • 14 Мелания

    13 2 Отговор
    Лъжльо! Моята страхотна централа е само за взривяване, а Дони не е зареждал ядрена пръчка от осем години! На такава пръчка ли казват - полуразпад?

    18:28 22.07.2026

  • 15 Валентин

    22 4 Отговор
    Ама нали уж започна войната, за да спасяваш иранците от лошия режим, дето уж ги трепеше докато протестират за демокрация?

    18:29 22.07.2026

  • 16 САЩ е най голямото

    26 6 Отговор
    световно зло!

    Коментиран от #19, #29, #45

    18:34 22.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 максим

    3 5 Отговор
    стайков,с тая информация,нима ме информира????
    пиши истината,не се облизвай,около нея!!!!!!
    как са нещата в реалност?????
    айде напиши.........
    да,на страха,очите са големи! ама до сега,само лъжеш.
    да ти доказвам,ли????????

    18:36 22.07.2026

  • 19 Алито

    7 6 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ е най голямото":

    И най-силното!

    Коментиран от #23

    18:37 22.07.2026

  • 20 максим

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Браво бай Дончо":

    бай ти- дончо,яде пердах.а ти вярвай,на оня......

    18:38 22.07.2026

  • 21 БиДончо

    5 2 Отговор
    а на бас че не можеш да застеклиш иран!

    18:38 22.07.2026

  • 22 Боклук

    9 2 Отговор
    Заради неговите простотии се вихри спекулация та с горивата

    18:38 22.07.2026

  • 23 Ако света

    16 3 Отговор

    До коментар #19 от "Алито":

    продължи да оставя световното зло САЩ да краде, лъже, прави интриги, войни, да унищожава държави, народи и икономики, ще страда много! Време е световното зло САЩ да бъде изолирано.

    Коментиран от #46

    18:39 22.07.2026

  • 24 Бай Дончо германеца

    7 7 Отговор
    Ще хвърчат петолъчки чаршафи и ушанки

    18:41 22.07.2026

  • 25 Браво Дончо

    7 6 Отговор
    Измисли го най накрая ,удряш кораб нямаш мост аляакбарам

    18:41 22.07.2026

  • 26 КОЛКО Е ЛЕСНО

    13 3 Отговор
    НА ТЕОРИЯ,АМА НА ШАШАВИЯ МУ КУЦА ПРАКТИКАТА. ВОЙНАТА НЕ Е КАТО СПЕКУЛАТА НА ПАЗАРИТЕ.

    18:42 22.07.2026

  • 27 Ако Зеления

    6 9 Отговор
    Беше по умен щеше да удря заводи за водка,спреш ли на руснака водката започва революция

    Коментиран от #31

    18:42 22.07.2026

  • 28 Не му пишете минуси,де...!

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":

    Нима не разбирате тънката ирония...?!

    Коментиран от #39

    18:44 22.07.2026

  • 29 И кво

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ е най голямото":

    да направим?

    Коментиран от #32

    18:44 22.07.2026

  • 30 Хаха

    4 3 Отговор
    Рижия е избрал много тънка схема, по която да ги удря. Накрая ще изкара, че едва ли не те сами са се върнали в каменната ера като са стреляли по кораби.

    Коментиран от #37

    18:44 22.07.2026

  • 31 максим

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ако Зеления":

    руснака ,се оправя и без водка.с самогон.но ,руската нация,не са най-големите пияници!
    номер едно,са финландците,ако не знаеш.

    Коментиран от #34

    18:45 22.07.2026

  • 32 Два варианта

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "И кво":

    Робуваш и САЩ богатее и върши злини за твоя сметка или държавите се обединяват срещу световното зло и го изолират!

    18:46 22.07.2026

  • 33 Опа

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Няма нужда от томахавки. Удрят ги с евтини планиращи бомби за по 50 хиляди долара всяка.

    18:46 22.07.2026

  • 34 Не разваляй на тролея опорката

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "максим":

    Той не знае, че изглежда глупаво тролейки.

    Коментиран от #43

    18:46 22.07.2026

  • 35 ЩЕ УНИЩОЖАВАМ.

    4 2 Отговор
    Единствено число той само той е най най но за себе си. За хората по света в болшенството те мислят за откачалка. А СЕГА ЗА ТЕЗИ КОИТО НЕ ОБИЧАТ ГОЛЕМИТЕ БУКВИ. ПИША ОТ ГОДИНИ ТАКА И МОГА ДА КАЖА ЧЕ НА 70% ПИША ИСТИНАТА И ЗА НЕЩА КОИТО СЕ СЛУЧВАТ ПОСЛЕ. ПО НАГЛЕДНО И ФРАПИРАЩО Е. Ето и за този истината само истината е това.

    18:47 22.07.2026

  • 36 Е Да, ама...- НЕ!

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мадуро":

    Персите,не са като Зелко,който с лекота си даде редкоземните минерали на Тръмп,само като му скръцна със зъби ...!

    18:47 22.07.2026

  • 37 максим

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Хаха":

    рижия,изобщо не контролира ормуза!
    той е на 1600 морски мили от него.
    а търпи и яки поражения.изпариха му 20 хеликоптера.радарни станции.и войска.реални новини.аз не лъжа.

    Коментиран от #42

    18:48 22.07.2026

  • 38 Е това е мъжка приказка

    5 1 Отговор
    Браво, бай Дончо! Да не забравиш до утре какво си обещал?

    18:49 22.07.2026

  • 39 Нормално

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Не му пишете минуси,де...!":

    Троловете са се объркали и са му нацъкали минуси.

    18:49 22.07.2026

  • 40 Eми те

    6 2 Отговор
    Да ви живее "демокрацията", която по нищо не се различава от фашизма.

    Коментиран от #57

    18:50 22.07.2026

  • 41 Медведев

    6 0 Отговор
    Аз до сега ,да бях метнал атома!

    Коментиран от #63

    18:51 22.07.2026

  • 42 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "максим":

    Рижия се притеснява да не го обвинят от международната общност, че е докарал геноцид в Иран. Сега ще изкара иранците виновни.

    Коментиран от #48

    18:52 22.07.2026

  • 43 максим

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Не разваляй на тролея опорката":

    пиши,по-ясно.тролчетата,не са ми кумири.мога,да те светна по-много работи.стига,да не ме бамнат.аз,знам,че съм неудобен.но съм,за истината.тя е само една.и рано или късно,се появява!!!!!!

    18:52 22.07.2026

  • 44 ко?не.

    2 3 Отговор
    Чалмите нямат право да стрелят по търговски кораби. Те не ги засягат. Да стрелят по военни обекти.

    18:53 22.07.2026

  • 45 Опорката

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ е най голямото":

    е от 1945 !

    Коментиран от #47

    18:53 22.07.2026

  • 46 Ами айде сега

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ако света":

    Урсула и Кая да им наложат 30 000 санкции? Да обявят перчема за международен съд, за военен престъпник и цялата ала бала, както я играят за Путин? Ама не. Тука става въпрос за окупаторите на Европа. Рамщайн, Шпандален и тн. След 1945 г Европа е окупирана от тези. За това урсулите нещо не могат да направят, освен да се кланят на поробителите.

    Коментиран от #49

    18:55 22.07.2026

  • 47 САЩ е най голямото световно зло

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Опорката":

    Факти, които всички виждаме ежедневно!

    Коментиран от #56

    18:55 22.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ами урсулите са продадени

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ами айде сега":

    и не става само Европа или само друг. Света трябва да се обедини, а не да си мълчи за агресиите и злините на САЩ! Да не говорим колко са окупирани и държавите отвътре с НПО-та!

    18:58 22.07.2026

  • 50 САЩ мощ и сила

    4 10 Отговор
    Щатите изпариха няколко ирански генерала в центъра на Техеран,кът оня шушляк зюлеймани,намериха му само едната джапанка,думнаха им аятолаха,а в щата Калифорния хората са на плажа ,хапват барбекю

    Коментиран от #58

    18:58 22.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 хахаха.

    4 4 Отговор
    Бай Дончо, само дръж самолетоносачите надалеч. Че да не се запуше пак някой кенеф....
    А за базите в Близкия изток не ги мисли - няма ги!! Ама то и теб скоро няма да те има ...

    18:59 22.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Комунистически ценности -глад и мизерия

    5 7 Отговор
    Бомби падат само в комунистически държави,в Европа и сащ хората живеят достойно и предоволно

    19:01 22.07.2026

  • 55 Бсй Дони

    0 0 Отговор
    като продаде петрола на 120,пак ще има мурмурандум!

    19:02 22.07.2026

  • 56 Гущероподобни

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "САЩ е най голямото световно зло":

    реприли са!

    19:03 22.07.2026

  • 57 Я къш

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Eми те":

    Демокрацията не означава слободия и толерантност към тероризма и руския фашизъм както някой погрешно ти го е втълпил.

    Коментиран от #67

    19:04 22.07.2026

  • 58 максим

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "САЩ мощ и сила":

    ама,ти вярваш ли си на писанията?????
    по-малко лъжи,че вече и за смях,не ставаш.

    Коментиран от #60

    19:05 22.07.2026

  • 59 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 0 Отговор
    Путин ми е клиент
    Аятоласите също
    И Куба скоро ще ми стане.

    19:05 22.07.2026

  • 60 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "максим":

    Бомбя Путин, бомбя и МОДЖТАБАТА
    Нема кой да мъ спре.

    19:06 22.07.2026

  • 61 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    2 2 Отговор
    Не слушкат ли аятоласите
    Нема прошка.

    19:07 22.07.2026

  • 62 гост

    5 2 Отговор
    Браво Дони,,така трябва срещу промити ислямизирани индивиди...Нямат сила да направят нещо на САЩ и удрят кораби и комшии.Лобут доде мърдат.

    19:08 22.07.2026

  • 63 Лавро кентавро

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Медведев":

    Димка, всички те знаят че най добре мяташ шотове водка в гърлото си 🤩🤡

    19:13 22.07.2026

  • 64 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    4 3 Отговор
    Бомбя Путин
    Бомбя Моджтабата
    СИ не смее да са обади
    Кимчо още не разбира кво става
    БРИКС...имали го, нема ли го

    19:13 22.07.2026

  • 65 ДЕДИ ДОНИ

    2 2 Отговор
    ПРЪЦ,ПРЪЦ,ТРЪЦ,ТРЪЦ,ПРЪЪЪЪ ТОТАЛНО ИЗПЛЯСКАЛ ДА СЕ ВРЪЩА ДЖО.

    19:14 22.07.2026

  • 66 Правилно е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "морски":

    Испания да бе победила Аржентина в редовното време. Ти позна ли ги?

    19:18 22.07.2026

  • 67 Ама и не означава

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Я къш":

    Да арестуваш президент на чужда страна, да го съдиш в твоята страна по вашите закони, а през това време да им конфискуваш петрола лично за теб и твоето семейство! Не означава, да си измисляш някакви поводи за война, "заплаха от някого си", с цел военно да им унищожиш страната. И с Ирак направиха същото. Унищожиха страната, за да й крадат петрола. Еми, къде я виде тази "демокрация "? Това си е чист международен ракет, бандитизъм.

    19:32 22.07.2026