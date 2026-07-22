Доналд Тръмп: Всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, ще унищожавам техен мост или електроцентрала

Американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран, че ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Предупреждението бе отправено, след като САЩ нанесоха нова серия удари срещу Иран, а над столицата Техеран бе задействана противовъздушната отбрана.
Иран извърши ракетна атака срещу йордански град, близо до границата с Израел. Сигнали за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн и Саудитска Арабия.
В предупреждението си в социалните мрежи американският президент се върна към по-ранните си заплахи да атакува гражданска инфраструктура в отговор на иранските нападения.
“Отсега нататък всеки път, когато Ислямска република Иран удари кораб в Ормузкия проток, независимо дали с балистична ракета, друга ракета, дрон или друго устройство или оръжие, САЩ ще бомбардират и унищожават по един мост или електроцентрала”, написа Тръмп в социалните мрежи.
Единадесетата нощ на американски удари срещу Иран дойде на фона на слаби публично видими признаци за успех на дипломатическите усилия.
Властите на двете враждуващи страни се задълбочиха в спора си за Ормузкия проток - ключов воден път за глобална енергия, който остава като цяло затворен заради иранските атаки.
Техеран избягва да атакува Израел след възобновяването на военните действия миналия месец, очевидно опитвайки се да избегне повторното му въвличане във войната, отбелязва АП.
Но атаката с ракети и дронове срещу йорданския град Акаба, в непосредствена близост до израелския град Ейлат, засили опасенията за бъдещо разширяване на конфликта, след като споразумението за спиране на огъня се провали.
Иранската информационна агенция Тасним съобщи за американски удар по остров Ларак в Ормузкия проток на фона на подновеното напрежение между Техеран и Вашингтон, предаде Франс прес.
Според иранската агенция ударът е нанесен днес в 14:48 ч. местно време (10:48 ч. по Гринуич).
"Остров Ларак беше ударен от американска ракета. Според жители на района е била чута силна експлозия в близост до острова", съобщи агенцията, като уточни, че властите проверяват мащаба на атаката и възможните щети.
Междувременно министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че в страната са били задействани сирените за въздушна тревога. В изявление, публикувано в социалната мрежа Екс, министерството призова гражданите и чуждестранните жители да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място.
Кореспондент на АФП в столицата Манама съобщи, че е чул експлозия.
Бахрейн, който е съюзник на Вашингтон, е под засилено напрежение на фона на възобновените сблъсъци между Иран и САЩ.
Йорданската армия заяви днес, че Йордания е станала обект на две ирански атаки, предаде Франс прес.
Йорданските сили са прехванали шест ракети и четири дрона. "Противовъздушните системи засякоха днес шест ракети, идващи от територията на Иран", се казва в изявление на йорданската армия.
Йорданските сили казаха също, че са свалили четири дрона, дошли от Иран. Съобщено бе, че при атаката няма пострадали и не са нанесени материални щети.
Малко по-късно иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал американски бази в Йордания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 морски
Коментиран от #66
18:19 22.07.2026
2 сащ е война
Коментиран от #7
18:20 22.07.2026
3 Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈
Генерал Радев застана категорично на страната на победителя - световният хегемон САЩ!
След време ще се изучава в учебниците като Българския лидер възкачил страната на световният и Европейски връх!
Негови паметници ще бъдат до тези на Левски ,Ботев и Раковски!
Поклон до земи генерал Румен Радев!
Коментиран от #6, #8, #28
18:21 22.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
Коментиран от #33
18:22 22.07.2026
6 Радев
До коментар #3 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":Още от същото !
18:22 22.07.2026
7 Мадуро
До коментар #2 от "сащ е война":Петрол търси. Този 40 трилионен дълг трябва да се покрива, иначе ФАЩ заминава в каналЯ.
Коментиран от #36
18:24 22.07.2026
8 Давуй
До коментар #3 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":Мой да застанеш пред него на колене.
18:25 22.07.2026
9 НИЩО МУ НЯМА
МИ ЧЕ ТОВА ОЗНАЧАВА
ЧЕ ГИ ВРЪЩАШ В ЕРАТА
НА НЯМОТО КИНО И
ПИСМА НА ПАПИРУС
И КЪЩИ В....ПЕЩЕРАТА...😬
И СУТРИН..ОБЕД...ВЕЧЕРЯ....Н А Х У Т..!!!
18:26 22.07.2026
10 Хуус
18:26 22.07.2026
11 Браво Дони ♥️
18:27 22.07.2026
12 Чичо Скруч
18:27 22.07.2026
13 Лудият Сърбин
18:28 22.07.2026
14 Мелания
18:28 22.07.2026
15 Валентин
18:29 22.07.2026
16 САЩ е най голямото
Коментиран от #19, #29, #45
18:34 22.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 максим
пиши истината,не се облизвай,около нея!!!!!!
как са нещата в реалност?????
айде напиши.........
да,на страха,очите са големи! ама до сега,само лъжеш.
да ти доказвам,ли????????
18:36 22.07.2026
19 Алито
До коментар #16 от "САЩ е най голямото":И най-силното!
Коментиран от #23
18:37 22.07.2026
20 максим
До коментар #17 от "Браво бай Дончо":бай ти- дончо,яде пердах.а ти вярвай,на оня......
18:38 22.07.2026
21 БиДончо
18:38 22.07.2026
22 Боклук
18:38 22.07.2026
23 Ако света
До коментар #19 от "Алито":продължи да оставя световното зло САЩ да краде, лъже, прави интриги, войни, да унищожава държави, народи и икономики, ще страда много! Време е световното зло САЩ да бъде изолирано.
Коментиран от #46
18:39 22.07.2026
24 Бай Дончо германеца
18:41 22.07.2026
25 Браво Дончо
18:41 22.07.2026
26 КОЛКО Е ЛЕСНО
18:42 22.07.2026
27 Ако Зеления
Коментиран от #31
18:42 22.07.2026
28 Не му пишете минуси,де...!
До коментар #3 от "Джо пaаaаaацyyyуулaaa👋💯👈":Нима не разбирате тънката ирония...?!
Коментиран от #39
18:44 22.07.2026
29 И кво
До коментар #16 от "САЩ е най голямото":да направим?
Коментиран от #32
18:44 22.07.2026
30 Хаха
Коментиран от #37
18:44 22.07.2026
31 максим
До коментар #27 от "Ако Зеления":руснака ,се оправя и без водка.с самогон.но ,руската нация,не са най-големите пияници!
номер едно,са финландците,ако не знаеш.
Коментиран от #34
18:45 22.07.2026
32 Два варианта
До коментар #29 от "И кво":Робуваш и САЩ богатее и върши злини за твоя сметка или държавите се обединяват срещу световното зло и го изолират!
18:46 22.07.2026
33 Опа
До коментар #5 от "Гост":Няма нужда от томахавки. Удрят ги с евтини планиращи бомби за по 50 хиляди долара всяка.
18:46 22.07.2026
34 Не разваляй на тролея опорката
До коментар #31 от "максим":Той не знае, че изглежда глупаво тролейки.
Коментиран от #43
18:46 22.07.2026
35 ЩЕ УНИЩОЖАВАМ.
18:47 22.07.2026
36 Е Да, ама...- НЕ!
До коментар #7 от "Мадуро":Персите,не са като Зелко,който с лекота си даде редкоземните минерали на Тръмп,само като му скръцна със зъби ...!
18:47 22.07.2026
37 максим
До коментар #30 от "Хаха":рижия,изобщо не контролира ормуза!
той е на 1600 морски мили от него.
а търпи и яки поражения.изпариха му 20 хеликоптера.радарни станции.и войска.реални новини.аз не лъжа.
Коментиран от #42
18:48 22.07.2026
38 Е това е мъжка приказка
18:49 22.07.2026
39 Нормално
До коментар #28 от "Не му пишете минуси,де...!":Троловете са се объркали и са му нацъкали минуси.
18:49 22.07.2026
40 Eми те
Коментиран от #57
18:50 22.07.2026
41 Медведев
Коментиран от #63
18:51 22.07.2026
42 Хаха
До коментар #37 от "максим":Рижия се притеснява да не го обвинят от международната общност, че е докарал геноцид в Иран. Сега ще изкара иранците виновни.
Коментиран от #48
18:52 22.07.2026
43 максим
До коментар #34 от "Не разваляй на тролея опорката":пиши,по-ясно.тролчетата,не са ми кумири.мога,да те светна по-много работи.стига,да не ме бамнат.аз,знам,че съм неудобен.но съм,за истината.тя е само една.и рано или късно,се появява!!!!!!
18:52 22.07.2026
44 ко?не.
18:53 22.07.2026
45 Опорката
До коментар #16 от "САЩ е най голямото":е от 1945 !
Коментиран от #47
18:53 22.07.2026
46 Ами айде сега
До коментар #23 от "Ако света":Урсула и Кая да им наложат 30 000 санкции? Да обявят перчема за международен съд, за военен престъпник и цялата ала бала, както я играят за Путин? Ама не. Тука става въпрос за окупаторите на Европа. Рамщайн, Шпандален и тн. След 1945 г Европа е окупирана от тези. За това урсулите нещо не могат да направят, освен да се кланят на поробителите.
Коментиран от #49
18:55 22.07.2026
47 САЩ е най голямото световно зло
До коментар #45 от "Опорката":Факти, които всички виждаме ежедневно!
Коментиран от #56
18:55 22.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ами урсулите са продадени
До коментар #46 от "Ами айде сега":и не става само Европа или само друг. Света трябва да се обедини, а не да си мълчи за агресиите и злините на САЩ! Да не говорим колко са окупирани и държавите отвътре с НПО-та!
18:58 22.07.2026
50 САЩ мощ и сила
Коментиран от #58
18:58 22.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 хахаха.
А за базите в Близкия изток не ги мисли - няма ги!! Ама то и теб скоро няма да те има ...
18:59 22.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Комунистически ценности -глад и мизерия
19:01 22.07.2026
55 Бсй Дони
19:02 22.07.2026
56 Гущероподобни
До коментар #47 от "САЩ е най голямото световно зло":реприли са!
19:03 22.07.2026
57 Я къш
До коментар #40 от "Eми те":Демокрацията не означава слободия и толерантност към тероризма и руския фашизъм както някой погрешно ти го е втълпил.
Коментиран от #67
19:04 22.07.2026
58 максим
До коментар #50 от "САЩ мощ и сила":ама,ти вярваш ли си на писанията?????
по-малко лъжи,че вече и за смях,не ставаш.
Коментиран от #60
19:05 22.07.2026
59 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Аятоласите също
И Куба скоро ще ми стане.
19:05 22.07.2026
60 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #58 от "максим":Бомбя Путин, бомбя и МОДЖТАБАТА
Нема кой да мъ спре.
19:06 22.07.2026
61 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Нема прошка.
19:07 22.07.2026
62 гост
19:08 22.07.2026
63 Лавро кентавро
До коментар #41 от "Медведев":Димка, всички те знаят че най добре мяташ шотове водка в гърлото си 🤩🤡
19:13 22.07.2026
64 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Бомбя Моджтабата
СИ не смее да са обади
Кимчо още не разбира кво става
БРИКС...имали го, нема ли го
19:13 22.07.2026
65 ДЕДИ ДОНИ
19:14 22.07.2026
66 Правилно е
До коментар #1 от "морски":Испания да бе победила Аржентина в редовното време. Ти позна ли ги?
19:18 22.07.2026
67 Ама и не означава
До коментар #57 от "Я къш":Да арестуваш президент на чужда страна, да го съдиш в твоята страна по вашите закони, а през това време да им конфискуваш петрола лично за теб и твоето семейство! Не означава, да си измисляш някакви поводи за война, "заплаха от някого си", с цел военно да им унищожиш страната. И с Ирак направиха същото. Унищожиха страната, за да й крадат петрола. Еми, къде я виде тази "демокрация "? Това си е чист международен ракет, бандитизъм.
19:32 22.07.2026