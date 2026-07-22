Доналд Тръмп: Всеки път, когато Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, ще унищожавам техен мост или електроцентрала

Американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран, че ще разрушава по един мост или електроцентрала всеки път, когато Иран удари кораб в Ормузкия проток, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Предупреждението бе отправено, след като САЩ нанесоха нова серия удари срещу Иран, а над столицата Техеран бе задействана противовъздушната отбрана.

Иран извърши ракетна атака срещу йордански град, близо до границата с Израел. Сигнали за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн и Саудитска Арабия.

В предупреждението си в социалните мрежи американският президент се върна към по-ранните си заплахи да атакува гражданска инфраструктура в отговор на иранските нападения.

“Отсега нататък всеки път, когато Ислямска република Иран удари кораб в Ормузкия проток, независимо дали с балистична ракета, друга ракета, дрон или друго устройство или оръжие, САЩ ще бомбардират и унищожават по един мост или електроцентрала”, написа Тръмп в социалните мрежи.

Единадесетата нощ на американски удари срещу Иран дойде на фона на слаби публично видими признаци за успех на дипломатическите усилия.

Властите на двете враждуващи страни се задълбочиха в спора си за Ормузкия проток - ключов воден път за глобална енергия, който остава като цяло затворен заради иранските атаки.

Техеран избягва да атакува Израел след възобновяването на военните действия миналия месец, очевидно опитвайки се да избегне повторното му въвличане във войната, отбелязва АП.

Но атаката с ракети и дронове срещу йорданския град Акаба, в непосредствена близост до израелския град Ейлат, засили опасенията за бъдещо разширяване на конфликта, след като споразумението за спиране на огъня се провали.

Иранската информационна агенция Тасним съобщи за американски удар по остров Ларак в Ормузкия проток на фона на подновеното напрежение между Техеран и Вашингтон, предаде Франс прес.

Според иранската агенция ударът е нанесен днес в 14:48 ч. местно време (10:48 ч. по Гринуич).

"Остров Ларак беше ударен от американска ракета. Според жители на района е била чута силна експлозия в близост до острова", съобщи агенцията, като уточни, че властите проверяват мащаба на атаката и възможните щети.

Междувременно министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че в страната са били задействани сирените за въздушна тревога. В изявление, публикувано в социалната мрежа Екс, министерството призова гражданите и чуждестранните жители да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място.

Кореспондент на АФП в столицата Манама съобщи, че е чул експлозия.

Бахрейн, който е съюзник на Вашингтон, е под засилено напрежение на фона на възобновените сблъсъци между Иран и САЩ.

Йорданската армия заяви днес, че Йордания е станала обект на две ирански атаки, предаде Франс прес.

Йорданските сили са прехванали шест ракети и четири дрона. "Противовъздушните системи засякоха днес шест ракети, идващи от територията на Иран", се казва в изявление на йорданската армия.

Йорданските сили казаха също, че са свалили четири дрона, дошли от Иран. Съобщено бе, че при атаката няма пострадали и не са нанесени материални щети.

Малко по-късно иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал американски бази в Йордания.