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„Координирахме следващите си стъпки”: Зеленски е провел телефонен разговор с Макрон
  Тема: Украйна

„Координирахме следващите си стъпки”: Зеленски е провел телефонен разговор с Макрон

9 Юни, 2026 08:41 861 37

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • еманюел макрон-
  • франция

Зеленски призова всички налични възможности да бъдат използвани за засилване на дипломацията и за прекратяване на войната

„Координирахме следващите си стъпки”: Зеленски е провел телефонен разговор с Макрон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, след полунощ, че е провел телефонен разговор с френския държавен глава Еманюел Макрон, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски съобщи за разговора в комуникационното приложение "Телеграм".

"Обсъдихме отново ключовите точки от разговора ни предишния ден в Лондон и координирахме следващите ни стъпки", написа Зеленски.

Двамата лидери обсъдиха също така разговора на украинския президент с пратениците на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Зеленски призова всички налични възможности да бъдат използвани за засилване на дипломацията и за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лгтбвгдщшиая

    9 1 Отговор
    Интересна статистика.
    Според официално проучване на Statistics Canada, малко над половината (около 52.8%) от жените, родени в Канада на възраст между 20 и 49 години, към момента нямат деца. Общо за цялото население на страната в тази възрастова група процентът е малко по-нисък.
    Икономически натиск: Високите разходи за живот, недостъпните цени на имотите и скъпото платено отглеждане на деца
    Разминаване между желания и реалност: Повечето млади канадци заявяват, че искат да имат средно по две деца, но отлагат или се отказват поради липса на финансова стабилност и сигурност за бъдещето.

    Коментиран от #3, #25, #27, #32, #33

    08:41 09.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Следващата стъпка е да стъпи на килимчето пред Путин.

    Коментиран от #14

    08:42 09.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лгтбвгдщшиая":

    И всички са ваксинирани нали?

    Коментиран от #10

    08:42 09.06.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    17 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    08:43 09.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЗИЛ 117

    7 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #21

    08:44 09.06.2026

  • 7 ЗИЛ 117

    10 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    08:44 09.06.2026

  • 8 ами

    20 0 Отговор
    защо иска да спре войната след като е толкова успешен на фронта и всеки ден си връща окупирани територии, може би не иска да си върне всичките територии

    08:46 09.06.2026

  • 9 8888

    11 0 Отговор
    Парите от заемите (който между нас си наричаме подаръци)да се преведът преди отвлечените за войници да са свършили?

    08:47 09.06.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Може би са били женскиппиддал4енцаа,ха ха

    08:49 09.06.2026

  • 11 Дипломацията пита

    12 0 Отговор
    Ами ,ако спре войната , тези главанаци с какво ще се занимават и от какво ще печелят, ако не като крадат!?

    08:49 09.06.2026

  • 12 Абе

    9 0 Отговор
    големо координиране, големо нещо пада напоследък, да живее координацията.......

    Коментиран от #23

    08:51 09.06.2026

  • 13 Тома

    12 0 Отговор
    Юнаците пак са се напушили след като в купето на влака показаха как се прави

    08:52 09.06.2026

  • 14 Макрон

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    е фурнаджийска лопата, гледа си келепира и се радва на такива срещи, които го представят като силен лидер.. същото важи и за Зелениски, взаимно се потупват, с тая разлика, че няма никакъв келепир за бедните украинците. На тях им се полага само тежък, изнурителен труд с фалшива национална идентичност, или на фронта.

    08:52 09.06.2026

  • 15 Отпадъците

    11 0 Отговор
    се сбраха!

    08:56 09.06.2026

  • 16 Микрон

    5 0 Отговор
    И наркомикрон....Какво ще снесат?

    08:57 09.06.2026

  • 17 Дзак

    6 0 Отговор
    Колективна безотговорност!

    08:58 09.06.2026

  • 18 ПО ТОЧНО

    6 0 Отговор
    КООРДИНИРАМЕ КОНТРАНАСТУПА ,......НА ЗАПАД...ЩОТ НА ИЗТОК ,.....МНОГО ЖАЖКОООО

    08:58 09.06.2026

  • 19 БУК

    6 1 Отговор
    На снимката: Макрон го държи Шолц го напъва. Да живее ЛГБТ!

    08:58 09.06.2026

  • 20 5 години СВО

    1 3 Отговор
    Русия се оревъртна във Тестов полигон
    На ВСУ

    08:58 09.06.2026

  • 21 Руснаци

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЗИЛ 117":

    Идеологически нацист от Азов: Свършиха ни доброволците още през 2024 г.

    Смятай 2 млн до 2024 укри са заминали при бандера, май украинци до година няма да останат, наркомана щял да праща 80 пенсионери на фронта да запълват дупките хахахаха

    08:59 09.06.2026

  • 22 Гост

    6 1 Отговор
    Ам ко дъ праят тия посред нощите? Да си плямпат колко били велики и нам си ко били координирали! Жалка работа! Руснаците им набраха лайката, ония викат Орешника бил със части от 2СВ?!? Кво да каже човек...

    08:59 09.06.2026

  • 23 ами

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    ха ха ха - слава на славния зелен координатор - 5 та година координира целия свят и най вече европа колко пари да му даде

    Коментиран от #24

    08:59 09.06.2026

  • 24 Хахахахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "ами":

    Хахах само че 5 година няма един успех на фронта, тоя си погуби държавата за златни тоалетни, ама няма да има време да ги харчи

    09:01 09.06.2026

  • 25 И още нещо

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Лгтбвгдщшиая":

    Заболеваемостта от СПИН в руската армия след 2022 година се е увеличила с 2 000%!!!
    Мда.

    09:02 09.06.2026

  • 26 Съдията

    5 1 Отговор
    Координирайте кога ще сте на килимчето про Путин. САЩ и Русия се разбраха, за вас остава бялото знаме. 😂

    Коментиран от #30

    09:04 09.06.2026

  • 27 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лгтбвгдщшиая":

    Най-много деца имат жените в Субсахарска Африка. Там са много богати и сигурни в бъдещето.

    09:06 09.06.2026

  • 28 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    5 1 Отговор
    Зеленски:
    Координирахме следващите си стъпки, кръгом и напред към Лвов

    09:06 09.06.2026

  • 29 КООРДИНАЦИЯ ГОЛЕМА

    4 0 Отговор
    НО ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕДНИ МИЛИАРДИ. НО НИКАКВА КООРДИНАЦИЯ ЗА ОНИЯ ВЪВ ОКОПИТЕ ТЕ СА СИ ТАМ И ТАМ ЩЕ СИ ОСТАНАТ.. НЯМА ДА СПРАТ ВОЙНАТА.

    09:07 09.06.2026

  • 30 Чиниш ми се

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Съдията":

    Дърт минедчия.

    09:10 09.06.2026

  • 31 ПО УСМИВКИТЕ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ

    5 1 Отговор
    САМО РАЗГОВОРИ, ПЪТУВАНИЯ, ПРИЕМИ
    САМО ПРОБЛЕМИ
    ГНИЛИ КРУШИ

    09:10 09.06.2026

  • 32 Канада е много зле

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лгтбвгдщшиая":

    След КОВИД-а вкараха над 4 000 000 индийци емигранти за около 40 милиона население.
    В резултат на това цените на недвижимото имущество скочиха почти двойно, двойно се покачиха наемите, но заплатите дори се понижиха защото вече имаше много голям наплив за всяко едно работно място.

    09:14 09.06.2026

  • 33 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Лгтбвгдщшиая":

    Прогноза за населението след 5, 10 и 20 г.

    Китай: -1,6% -3,7% -9,4%
    Русия: -1,2% -2,4% -4,4%
    Канада: +5,8% +11,1% +21,2%

    Много лошо в тая Канада бе...

    Коментиран от #35

    09:25 09.06.2026

  • 34 Олга

    3 1 Отговор
    Като събереш заедно този елит, смърди. Макрон - геронтофил с задна предавка, Фон дер… - крэдла, слабоумна пионерка - Калас, лъжливия Пинокио - Мерц и добре пасва с тях насрусания самозванец Зеленски. Човек не можеш да намереш. Помощ! Спасете ЕС от този позор!

    09:27 09.06.2026

  • 35 Това са фейкове, а не факти

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Естествено, че населението на Канада ще се повишава защото с рекордни темпове там вкарват мигранти от третия свят - Индия, Пакстан, Бангладеш, Филипини. Във френско-говорящата част вкарват африканци предимно от Мароко, Алжир и Тунис.

    В Канада не става въпрос за естествен прираст, а за изкуствено увеличение поради вкарани мигранти, което води до рязко понижаване жизненото ниво на държавата.
    Русия, точно обратно, се стремят да върнат мигрантите от бившия СССР защото те са източник на повечето от криминалните престъпления.

    Не знам защо се наричаш "Факти" защото ти лично пускаш единствено фейкове, лъжи и клевети.

    09:33 09.06.2026

  • 36 Ммммч

    1 0 Отговор
    ТРИМАТА ГЛУПАЦИ И ГЛУПАЧКАТА

    09:36 09.06.2026

  • 37 Българин

    1 0 Отговор
    Тоя клоун, всички от държавата му го мразят!
    Не могат да се върнат, защото ще ги пратят на фронта. Държавата е останала без хора, а той война водил.На нас животът ни стана по-скъп от всичко. ЕС събира пари от нас с надеждата някой слънчев ден да си ги вземе. Е ясно, че няма да се случи та за това ще накажем Русия, пък тя веднага ще ги плати... мм дам. Я да видим защо Зелински иска да помага на Исраел? С голо дупе ли? Ясно, че е еврейн ама стига вече глупости.

    09:39 09.06.2026

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