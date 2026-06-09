„Координирахме следващите си стъпки”: Зеленски е провел телефонен разговор с Макрон

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, след полунощ, че е провел телефонен разговор с френския държавен глава Еманюел Макрон, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски съобщи за разговора в комуникационното приложение "Телеграм".

"Обсъдихме отново ключовите точки от разговора ни предишния ден в Лондон и координирахме следващите ни стъпки", написа Зеленски.

Двамата лидери обсъдиха също така разговора на украинския президент с пратениците на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Зеленски призова всички налични възможности да бъдат използвани за засилване на дипломацията и за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.