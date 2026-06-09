„Координирахме следващите си стъпки”: Зеленски е провел телефонен разговор с Макрон

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, след полунощ, че е провел телефонен разговор с френския държавен глава Еманюел Макрон, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.
Зеленски съобщи за разговора в комуникационното приложение "Телеграм".
"Обсъдихме отново ключовите точки от разговора ни предишния ден в Лондон и координирахме следващите ни стъпки", написа Зеленски.
Двамата лидери обсъдиха също така разговора на украинския президент с пратениците на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Зеленски призова всички налични възможности да бъдат използвани за засилване на дипломацията и за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лгтбвгдщшиая
Според официално проучване на Statistics Canada, малко над половината (около 52.8%) от жените, родени в Канада на възраст между 20 и 49 години, към момента нямат деца. Общо за цялото население на страната в тази възрастова група процентът е малко по-нисък.
Икономически натиск: Високите разходи за живот, недостъпните цени на имотите и скъпото платено отглеждане на деца
Разминаване между желания и реалност: Повечето млади канадци заявяват, че искат да имат средно по две деца, но отлагат или се отказват поради липса на финансова стабилност и сигурност за бъдещето.
Коментиран от #3, #25, #27, #32, #33
08:41 09.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14
08:42 09.06.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Лгтбвгдщшиая":И всички са ваксинирани нали?
Коментиран от #10
08:42 09.06.2026
4 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
08:43 09.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #21
08:44 09.06.2026
7 ЗИЛ 117
08:44 09.06.2026
8 ами
08:46 09.06.2026
9 8888
08:47 09.06.2026
10 ЗИЛ 117
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Може би са били женскиппиддал4енцаа,ха ха
08:49 09.06.2026
11 Дипломацията пита
08:49 09.06.2026
12 Абе
Коментиран от #23
08:51 09.06.2026
13 Тома
08:52 09.06.2026
14 Макрон
До коментар #2 от "Последния Софиянец":е фурнаджийска лопата, гледа си келепира и се радва на такива срещи, които го представят като силен лидер.. същото важи и за Зелениски, взаимно се потупват, с тая разлика, че няма никакъв келепир за бедните украинците. На тях им се полага само тежък, изнурителен труд с фалшива национална идентичност, или на фронта.
08:52 09.06.2026
15 Отпадъците
08:56 09.06.2026
16 Микрон
08:57 09.06.2026
17 Дзак
08:58 09.06.2026
18 ПО ТОЧНО
08:58 09.06.2026
19 БУК
08:58 09.06.2026
20 5 години СВО
На ВСУ
08:58 09.06.2026
21 Руснаци
До коментар #6 от "ЗИЛ 117":Идеологически нацист от Азов: Свършиха ни доброволците още през 2024 г.
Смятай 2 млн до 2024 укри са заминали при бандера, май украинци до година няма да останат, наркомана щял да праща 80 пенсионери на фронта да запълват дупките хахахаха
08:59 09.06.2026
22 Гост
08:59 09.06.2026
23 ами
До коментар #12 от "Абе":ха ха ха - слава на славния зелен координатор - 5 та година координира целия свят и най вече европа колко пари да му даде
Коментиран от #24
08:59 09.06.2026
24 Хахахахаха
До коментар #23 от "ами":Хахах само че 5 година няма един успех на фронта, тоя си погуби държавата за златни тоалетни, ама няма да има време да ги харчи
09:01 09.06.2026
25 И още нещо
До коментар #1 от "Лгтбвгдщшиая":Заболеваемостта от СПИН в руската армия след 2022 година се е увеличила с 2 000%!!!
Мда.
09:02 09.06.2026
26 Съдията
Коментиран от #30
09:04 09.06.2026
27 Факти
До коментар #1 от "Лгтбвгдщшиая":Най-много деца имат жените в Субсахарска Африка. Там са много богати и сигурни в бъдещето.
09:06 09.06.2026
28 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
Координирахме следващите си стъпки, кръгом и напред към Лвов
09:06 09.06.2026
29 КООРДИНАЦИЯ ГОЛЕМА
09:07 09.06.2026
30 Чиниш ми се
До коментар #26 от "Съдията":Дърт минедчия.
09:10 09.06.2026
31 ПО УСМИВКИТЕ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ
САМО ПРОБЛЕМИ
ГНИЛИ КРУШИ
09:10 09.06.2026
32 Канада е много зле
До коментар #1 от "Лгтбвгдщшиая":След КОВИД-а вкараха над 4 000 000 индийци емигранти за около 40 милиона население.
В резултат на това цените на недвижимото имущество скочиха почти двойно, двойно се покачиха наемите, но заплатите дори се понижиха защото вече имаше много голям наплив за всяко едно работно място.
09:14 09.06.2026
33 Факти
До коментар #1 от "Лгтбвгдщшиая":Прогноза за населението след 5, 10 и 20 г.
Китай: -1,6% -3,7% -9,4%
Русия: -1,2% -2,4% -4,4%
Канада: +5,8% +11,1% +21,2%
Много лошо в тая Канада бе...
Коментиран от #35
09:25 09.06.2026
34 Олга
09:27 09.06.2026
35 Това са фейкове, а не факти
До коментар #33 от "Факти":Естествено, че населението на Канада ще се повишава защото с рекордни темпове там вкарват мигранти от третия свят - Индия, Пакстан, Бангладеш, Филипини. Във френско-говорящата част вкарват африканци предимно от Мароко, Алжир и Тунис.
В Канада не става въпрос за естествен прираст, а за изкуствено увеличение поради вкарани мигранти, което води до рязко понижаване жизненото ниво на държавата.
Русия, точно обратно, се стремят да върнат мигрантите от бившия СССР защото те са източник на повечето от криминалните престъпления.
Не знам защо се наричаш "Факти" защото ти лично пускаш единствено фейкове, лъжи и клевети.
09:33 09.06.2026
36 Ммммч
09:36 09.06.2026
37 Българин
Не могат да се върнат, защото ще ги пратят на фронта. Държавата е останала без хора, а той война водил.На нас животът ни стана по-скъп от всичко. ЕС събира пари от нас с надеждата някой слънчев ден да си ги вземе. Е ясно, че няма да се случи та за това ще накажем Русия, пък тя веднага ще ги плати... мм дам. Я да видим защо Зелински иска да помага на Исраел? С голо дупе ли? Ясно, че е еврейн ама стига вече глупости.
09:39 09.06.2026