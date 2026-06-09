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Русия продължава да отхвърля мирните преговори с Украйна
  Тема: Украйна

Русия продължава да отхвърля мирните преговори с Украйна

9 Юни, 2026 09:11 1 463 100

  • украйна-
  • владимир путин-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски

Зеленски потвърди, че се е срещнал в Киев с руския олигарх Роман Абрамович, който е действал като посредник на руския президент

Русия продължава да отхвърля мирните преговори с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл продължава да отхвърля мирните преговори с Украйна, въпреки многократните предложения на Украйна за директни преговори наскоро.

Британският премиер Кийр Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фредерик Мерц публикуваха съвместно изявление с украинския президент Володимир Зеленски на 7 юни, в което предложиха условия за справедлив и траен мир в Украйна, включително незабавно прекратяване на огъня, възобновяване на преговорите и замразяване на настоящата фронтова линия като отправна точка за преговорите.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW), предаде News.bg.

Зеленски потвърди в интервю за Sky News на 7 юни, че наскоро се е срещнал в Киев с руския олигарх Роман Абрамович, който е действал като посредник на руския президент Владимир Путин, за да му покаже, че Украйна е готова да замрази фронтовата линия по настоящата линия на контакт и да възобнови мирните преговори, включително чрез директни преговори с Путин.

Зеленски публикува и отворено писмо до Путин на 4 юни след среща с Абрамович, в което предложи среща на ниво лидер.

Впоследствие Путин отхвърли предложението на Зеленски за директни преговори.

На 8 юни руският външен министър Сергей Лавров потвърди ангажимента на Кремъл към "разбирателствата", които Съединените щати и Русия уж са постигнали на срещата на върха в Аляска през август 2025 г., като използва липсата на публично достъпна информация за предполагаемите споразумения, за да представи Русия погрешно като желаещ преговарящ.

Председателят на Комисията по отбрана на руската Държавна дума Андрей Картаполов и членът на Комисията по отбрана на Думата Виктор Соболев отхвърлиха съвместното украинско-европейско изявление от 8 юни, заявявайки, че предложенията са "неприемливи" за Русия и че Русия може да постигне военните си цели само като "достигне западните граници на Украйна".

На 8 юни силите на НАТО свалиха дрон над Латвия за първи път, след като руски системи за електронна война го отклониха в латвийското въздушно пространство. Латвийските национални въоръжени сили съобщиха на 8 юни, че френски изтребители на ВВС, участващи в мисията на НАТО за въздушно патрулиране на Балтийско море, са свалили "чуждестранен дрон" - вероятно украински - който е навлязъл в латвийското въздушно пространство поради руски системи за електронна война.

Латвийският новинарски източник Delfi отбеляза, че това е първият път, когато НАТО сваля дрон в латвийското въздушно пространство.

Руски системи за електронна война преди това са довели до навлизането на украински безпилотен надводен апарат в румънски териториални води на 5 юни.

Руски служители използваха инцидента от 5 юни, за да разпространяват фалшиви руски разкази, твърдящи, че Украйна е агресорът във войната, започната от Русия, и за да отклонят вината от Москва.

Кремъл вероятно ще продължи да използва подобни инциденти близо до или дори в границите на НАТО, за да освободи Русия от вината за всякакви случайни руски удари с дронове или за атака под фалшив флаг срещу Румъния или балтийските държави в бъдеще.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Какви

    53 4 Отговор
    преговори ? Само пердах !

    Коментиран от #74

    09:14 09.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 КОЛЬО ПАРЪМА

    50 9 Отговор
    Няма и да има само капитолация за вас укри долни Фалит и закриване.

    09:15 09.06.2026

  • 7 Ха ХаХа

    52 9 Отговор
    Преговори с наркоман?

    09:15 09.06.2026

  • 8 Теро реро

    15 40 Отговор
    Варварите си искарт войната

    09:15 09.06.2026

  • 9 В Сумска област

    44 13 Отговор
    Насила мобилизирани във ВСУ са разстреляни командира си на рота и са избягали в Руската армия

    Коментиран от #41, #47

    09:17 09.06.2026

  • 10 Да де

    49 8 Отговор
    Е защо и е на Русия преговори сега...-Европа се гърчи и се чуди вече как да дава пари на Киев-просто няма вече откъде...Украинската армия намалява с бързи крачки....Богатите на залежи източни земи вече са руски...А с политическите си решения и санкциите ЕС все повече затъва...Защо да бърза Кремъл...?

    Коментиран от #16, #19

    09:19 09.06.2026

  • 11 чикчирик

    31 4 Отговор
    Бандеровски рекет-терор за "мир".

    09:19 09.06.2026

  • 12 Българин

    9 32 Отговор
    Следват удари по Петербург и Москва!После в обратният ред!

    Коментиран от #57

    09:20 09.06.2026

  • 13 катюша

    10 36 Отговор
    Западният агент Путин иска напълно да срине Русия.

    Руските патриоти са длъжни да го свалят!

    Коментиран от #18, #27

    09:20 09.06.2026

  • 14 Полша

    30 2 Отговор
    Отнема най високата награда Бял орел дадена на Зеленски защото той е дал наименования на нацистки полк Героите на УПА.
    Ярош обвинил поляците че са окупатори.
    Полша отвърна чрез президента..Набучените на вили полски деца и закланите с брадва жени..окупатори ли са?

    09:20 09.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да де

    7 31 Отговор

    До коментар #10 от "Да де":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?
    Къде ви е Киев за два дня?

    Коментиран от #36

    09:21 09.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пловдив

    27 3 Отговор
    Тези статии,олигофрени и неграмотни хора ли ги пишат?Трагедия и упадък на образованието.

    09:22 09.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ИИ без И

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Халюцинираш.

    09:22 09.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 баба Меца

    19 1 Отговор
    Лукави марионетният, действа забраната му за преговори с РФ

    09:22 09.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Само питам

    2 12 Отговор
    Ква таз баничка на снимката?😂😂😂

    09:23 09.06.2026

  • 27 Путин

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "катюша":

    Не могат, страхливи и пр 0 сти са.

    09:23 09.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 бандерите мачкат

    22 6 Отговор
    Мекия и затова продължават да се молят за преговори, да пращат да им ходатайстват при Путин и да пишат любовни писъмца

    Коментиран от #61

    09:23 09.06.2026

  • 30 Вашето мнение

    27 6 Отговор
    Кой нормален лидер ще иска да преговаря с губещи, които му поставят условия? Хомодружинката от лаещите с зеления наркоман искат от Русия да се признае за победена и виновна!

    09:23 09.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Я тоя институт твърди, че

    28 7 Отговор
    Русия е тази която отказва преговорите за мир, защото Путин не иска да си губи времето с клоуна на конци??? Като, че ли досега не е имало преговори, дори почти подписан мир?
    И внушава че Украйна е предлагала план за мир, а не Русия?

    :Борис Джонсън:

    Коментиран от #43, #51

    09:24 09.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българин

    7 29 Отговор
    Украинците трябва да имат ядрено оръжие. Така ще се гарантира мира. Всичко друго е несириозно, както историята вече доказа.

    Коментиран от #39, #79, #83

    09:24 09.06.2026

  • 35 Винкело

    12 7 Отговор
    Тозе Абрамович е толкоз потресаващо неумен, че най-много да вземе да предизвика ескалация на войната. Правилно е бил разкаран от Путин.

    09:24 09.06.2026

  • 36 Алексей Арестович

    23 8 Отговор

    До коментар #16 от "Да де":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни ,а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.
    Кого наркомана пи кафе в Крим бе джурул?

    Коментиран от #44

    09:25 09.06.2026

  • 37 Хан Крум

    11 4 Отговор
    Като не щеш мира, на ти секира!

    Коментиран от #87

    09:25 09.06.2026

  • 38 Путин

    3 19 Отговор

    До коментар #31 от "Люк Скайуокър от съседната палата":

    И теб на фронта, копейка неука.

    Коментиран от #62, #76

    09:25 09.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Руските Z блогъри-

    4 20 Отговор
    Чакаме десант е Крим!!!😅
    ПОЗ0Р!!!
    😂😂😂

    09:25 09.06.2026

  • 41 Ха ха ха ха

    9 25 Отговор

    До коментар #9 от "В Сумска област":

    Живите мъртви избягали в Русия - земя на зомбита.

    Верно само такива могат да поискат в Русия!

    Коментиран от #49

    09:26 09.06.2026

  • 42 Цеко

    7 20 Отговор

    До коментар #21 от "Путин":

    Много руска смрадт измре.Много нещо е това.

    Коментиран от #64, #77

    09:27 09.06.2026

  • 43 Стенограф

    18 3 Отговор

    До коментар #32 от "Я тоя институт твърди, че":

    Каквото ми диктуват, това пиша.

    09:28 09.06.2026

  • 44 Бандит

    5 16 Отговор

    До коментар #36 от "Алексей Арестович":

    Тоя докато Зеленски го хранеше една говореше, след като Зеленски му би шута, взе да играе про-руска опозиция. На такива фурнаджийски лопати не вярвам.

    Коментиран от #66

    09:29 09.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Без име

    4 3 Отговор
    Тя ги отхвърли, не продължава да ги отхвърля. МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ .

    09:30 09.06.2026

  • 47 Дабе

    8 20 Отговор

    До коментар #9 от "В Сумска област":

    Те в Русия няма да ги бусифицират, нали? Руска история не знаеш ли? Това е страната на масовата бусификация. Затова други страни с малка територия има повече население от Русия с най-голямата територия.

    Коментиран от #53

    09:31 09.06.2026

  • 48 Гост

    17 2 Отговор
    Така написано изглежда Русия моли за нещо??? Айде, бе! Набра ви лайката със затворници и доброволци, нали? Изби де квот имаше срещу нея! Къде са танковете, гаубиците, Фките, Пейтриътите, а, къде? За 1 седмица минаха като на парад през цяла Украйна и влязоха в Киев, нали? Какво ще молят, а?

    Коментиран от #54, #56

    09:33 09.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 владѝмир

    16 3 Отговор
    няма база за преговори, а и няма с кого !

    09:35 09.06.2026

  • 51 Хахахаха

    4 14 Отговор

    До коментар #32 от "Я тоя институт твърди, че":

    А защо праща Абрамович на преговори в Киев?

    Коментиран от #72

    09:35 09.06.2026

  • 52 Няма въобще

    14 1 Отговор
    адекватни предложения от наркомана просяк киевски за мир,а след всяко предложение се придружава с поредния терористичен акт избран по цивилни и деца. За това,Путин го каза ясно и точно на СПИФ, "Работаем братя....." ,и отговора от тях по целия 1500 км. фронт,не закъсня и казаха ще работим до постигането на поставените цели за денацификация и де милитаризация на цялата територия на WCкрайна. Точно,кратко и ясно.Кой разбрал,разбрал,кой не да е.

    09:35 09.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хахахаха

    4 12 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Не бе, рашата не моли за нищо. Само бензинеца посвършва и парите в икономиката, ама иначе всичко е оукей!

    Коментиран от #96

    09:36 09.06.2026

  • 55 нннн

    8 2 Отговор
    И Украйна, и Русия искат капитулация на отсрещната страна. Това са им условията. Е, така не става.

    09:37 09.06.2026

  • 56 Чиниш ми се

    2 9 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Дърт минедчия.

    Коментиран от #97

    09:38 09.06.2026

  • 57 А после от WCкрайна няма

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    камък върху камък да остане,всичко ще е стъкло,и не само там,а и цяла западнлапа Геийропа,включае и вашата ко4ина.

    09:38 09.06.2026

  • 58 Вишиста

    4 10 Отговор
    Този на снимката също ли е Путин-Ам-гъл!

    09:39 09.06.2026

  • 59 Преговори и условия

    13 3 Отговор
    ще ги даде Русия! А не продадените клоуни на запад!

    09:40 09.06.2026

  • 60 Артилерист

    15 3 Отговор
    Западняшката пропаганда продължава да ни прави на канарчета. Комичния артист Зеленски не е спрял да се прави на активен за преговори, но всъщност не подхожда към това събитие като държавен глава, а като водещ на комедийно предаване, който кани поредния си гост. Той не отправя посланието си към руския президент по дипломатическите канали, както следва да се направи, а пише ОТКРИТО ПИСМО до целия свят. Как може това да се тълкува по друг начин, освен като рекламна/пиар акция в смисъл "ето аз искам преговори, ама "агресора" Путин не ще. Това е не само повърхностно, то е обидно. За такова поведение Тръмп изхвърли комичния артист като мръсно коте.
    В същия дух е и поведението на лидерите на коалицията на водещите войната срещу Русия. Събрали се в Кипър да съгласуват действията си за продължаване на войната до последния украинец, ама били съчинили предложения/условия към Русия за прекратяването й. Все едно, че Русия вече е победена и те й диктуват какво следва. Същото като откритото писмо на Зеленски до целия свят и със същата цел: да кажат какви хубави преложения са направили, но Путин не иска мир, а война...

    Коментиран от #63

    09:40 09.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Опааа

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Путин":

    личностни изменения с рецидив

    09:41 09.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Др. Ох

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "Цеко":

    Нещо в детството ли се е случило?

    09:42 09.06.2026

  • 65 ЕВРОТЪПАЦИТЕ

    13 2 Отговор
    По добре да се замислят защо европейската икономика и общества умират.

    09:43 09.06.2026

  • 66 Абе

    12 1 Отговор

    До коментар #44 от "Бандит":

    Като видя, че кораба потъва и си взе очите и каза истината. В интервю казваше, че през цялото време е провеждал умишлено пропаганда на украинците за "успехите" на Украйна.

    09:44 09.06.2026

  • 67 az СВО Победа 81

    11 2 Отговор
    Накратко:

    1. Ситуацията за Киев и господарите му на бойната линия е тежка.

    2. Руснаците взеха Константиновка. Започнаха щурма на Лиман, завземат Купенск и Купенск-Узловой след оттеглянето на ВСУ от тези градове. Напредват към Суми и Харков. Навсякъде по бойната линия са в настъпление.

    3. Основният проблем за ВСУ е липсата на жива сила. Само от началото на тази година досега от ВСУ са дезертирали 91-а хиляди души по официални данни на Киев. Като се има предвид, че критериите за "дезертьор" са силно занижени от Киев, с цел укриване на истинския размер на дезертьорството, числото е далеч над 91-а хиляди.

    4. Задава се икономическа катастрофа, която силно ще удари Европа тази есен.

    5. На фона на всичко това в Европа се нуждаят от глъдка въздух във войната срещу Русия на всяка цена.

    09:44 09.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Друг случай

    9 2 Отговор
    Замразяване на прегорите,но на практика вие ги нарушавате винаги като бомбите в дълбокия тил и то цивилни.Няма кой да ви повярва.

    09:46 09.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 А ГДЕ

    10 1 Отговор
    Без Кая Калас няма преговори. Нали е върховната и т.н. и прочие.

    09:46 09.06.2026

  • 72 Не чете ли тук.

    11 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахаха":

    Той не го праща. Когато Абрамович му казва..... вика ме Зеленски да ти предам нещо. Путин отговаря......Аз не мога да те спра да посетиш Украйна.

    09:47 09.06.2026

  • 73 АБВ

    13 1 Отговор
    "Кремъл продължава да отхвърля мирните преговори с Украйна, въпреки многократните предложения на Украйна за директни преговори наскоро."

    В първото изречение е най-голямата лъжа. Украйна беще капитулирала на 27.2.2022 г. и молеше за мир. Първо в Беларус, после в Истанбул. Постигнаха се договорености, които бяха най-изгодни за Украйна и трябваше само да се изчистят детайлите и да се официализират. Това го признава публично Давид Ахарамия, или както там му беше името, водачът на украинската делегация.
    Но дойде Борис Джонсън и провали всичко с "Нека да повоюваме. Ние ще ви подкрепяме колкото и докогато е необходимо." Блинкен също се присъедини.
    Последва дори забрана за мирни преговори с Русия, която вписаха и в конституцията си.
    Та кой не иска мирни преговори ?
    Нещо да не е така, Марче ?

    Коментиран от #100

    09:47 09.06.2026

  • 74 Антирашист 197

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Какви":

    Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашизма !

    09:47 09.06.2026

  • 75 Вишис

    2 10 Отговор
    Има ли инфо, кой самальот фана путин, когато го гонеше готвачо да му покаже менюто на деня? Коя дестинация? Мерси!

    Коментиран от #98

    09:49 09.06.2026

  • 76 След теб,когато ти отидеш в

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "Путин":

    укронаzzистката месомелачка да станеш на тор в руския чернозем.

    09:50 09.06.2026

  • 77 Да по чувалите при вече над 12 обмена

    9 0 Отговор

    До коментар #42 от "Цеко":

    се вижда че по 1000 отиват за Киев и по 30-50 за Москва. Това прави 14 000 за Киев и до 600 за Москва. Можеш да лаеш до припадък,но това са цифрите и тях не можеш да ги изтриеш.

    09:53 09.06.2026

  • 78 хаха

    8 1 Отговор
    Е, то в друг сайт им четох предложенията за мир:
    1. Преговорите почват с досегашната фронтова линия. Дотук добре.
    2. Руските активи се дават за възстановяване на Украйна(Русия е загубила и ще плаща репарации?)
    3. Украйна получава сериозни гаранции за сигурността(Разбирай НАТО и бази на НАТО на нейна територия.)
    4. ЕС и Великобритания преговарят като страна(Ама нали те не са страна във войната?)

    Искат от Русия да отиде да подпише капитулация или да протакат, докато превъоръжат Украйна, после се чудят защо Путин им се смее и не иска да се занимава. И на това, докато искат преговори, реват с пълно гърло как ще се въоръжават да воюват с Русия....

    09:54 09.06.2026

  • 79 хаха

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Прав си, че с такова оръжие трудно някой би я атакувал. Но... Как си представяш Русия да го позволи? При първия сигнал от разузнаването за план да се обогати уран или прави ракета, Русия ще удари мястото на производство, и то с ядрена бомба за показно. И няма да й пука, даже фабриката да е в центъра на Париж или Лондон. И тези неща не остават незабелязани- лесно се следи къде пътува уран(за обогатяване са нужни тонове), кой е почнал да купува повече и т.н.

    09:58 09.06.2026

  • 80 Факти

    0 9 Отговор
    Путин ако искаше мир нямаше да води война от 12 години и да убие милион руснаци. Целта му е Украйна да е вечно във война за да не могат да бъдат разработени находищата на полезни изкопаеми, които са най-големите в Европа. Путин не иска ресурси за трилиони евро да влязат в ЕС. За негово нещастие Русия не може да води тази война вечно, тъй като харчи за нея 6,3% от БВП (официално) и резервите й се топят. ЕС може да помага на Украйна вечно, защото има 10 пъти по-голяма икономика и заделя общо 0,3% от БВП (финансова, военна и хуманитарна помощ). Войниците нямат значение. И двете армии ползват наемници от цял свят. Въпросът е на кой ще му свършат първи парите, а отговорът е ясен. Великият СССР фалира след 10 години война в Афганистан, която беше по-евтина. Според мен Путин блъфира и се надява да му подарят Донбас. Украйна трябва да продължи да се бие, докато Русия не започне да се огъва финансово, което веднага ще се отрази на фронта. Това е абсолютно неизбежно. Путин харчи луди пари без никакъв напредък само за да не даде задна. Той бавно, но сигурно, приближава до ръба.

    Коментиран от #82, #86

    09:59 09.06.2026

  • 81 Дедо

    7 3 Отговор
    Не стига ,ме губиш а и условия поставяш. Репарации искаш. Кой ще се съгласи на такъв мир. И др. колко украински дрона паднаха в Румъния, Полша .Литва, Естония, защо не се е задействал прословутия чл.5 на НАТО..3433

    10:00 09.06.2026

  • 82 хаха

    7 1 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Я само погледни колко са дълговете на ЕС и тогава говори. Великобритания вече отива на търсене на помощ от МВФ и даже Телеграф и Гардиън имат статии по въпроса от тия дни. Франция реве да я спасяват с общи заеми през ЕЦБ всички от еврозоната. Германия е в рецесия и тази година заобиколи закона с лимит за дълг, та тръгна по пътя да тегли яко. ЕС няма пари, няма и икономика да държи на лихвите по заеми, плащанията за социални помощи, бюджетни заплати и пенсии. Много от БВП е надути цени на държавни поръчки и харчене от получатели от бюджета срещу 0 произведено. Да, 10000 хонорар на адвокат се водят много повече от 1000 за тон стомана в Китай, ама някак си с адвокат танк, кораб, машина не можеш да направиш.

    10:04 09.06.2026

  • 83 Боримечката

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Точно така дайте и на Бангладеш една бомба! Направо ще цъфнем и ще вържем, а световният мир ще е по-здрав от всякога. Вижте Щатите – там всеки си щъка с по два пищова в джоба и всичко е просто „пей сърце“. Пълна идилия, мир и вселенска любов. Е, чат-пат някой побъркан реши да постреля на месо, но пък кой е безгрешен? Нали затова сме хора – да си прощаваме. Хващат съгрешилия, настаняват го за по-удобно на електрическия стол и му опрощават греховете с малко ток. Виж, ако някой реши да си поиграе с атомната бомба, става малко конфузно – тогава просто няма да остане кой да му даде прошка. Та така, гарантиран мир и всеобща любов ще настанат, когато всяка държава си складира по една бомба . Така де, за всеки случай – да се поддържа топлия огън на мира... и хуманизма!

    10:04 09.06.2026

  • 84 Вишиста

    4 5 Отговор
    Европа трябва да участва във преговорите, защото войната се води на нейна територия! По същата причина трябва и да се включи във войната! А какво прави там Ким дебeлия? Какъв проблем има с Украйна? Да за Украйна са бият и наши братя от Европа и Америка, защитници на украинския народ, това е оправдано и трогателно!

    Коментиран от #88

    10:10 09.06.2026

  • 85 Архимандрисандрит Бибиян

    2 5 Отговор
    Путилифона батю Пундю изскимте каде има здравословен проблем! Отвори ли си устата требе да каже 44 лъжи,инък не мой мо се затвори устата! Одил е при Гундяич, Шаман и айтоския оджа,файда нема! Сеги нанкал у гомночемадана на кемането си с корана,ма положението ставало по кофти.

    10:11 09.06.2026

  • 86 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Ръст на БВП да сравниш малко воюваща Русия с успешния супер богат ЕС.

    Европейски съюз (ЕС като цяло)
    Реален икономически растеж (2022-2025): Период на стагнация и бавен растеж (около 0.5% - 1.0% средногодишно), силно засегнат от енергийния шок през 2022 г.
    Германия
    Реален икономически растеж (2022-2025): Слабо представяне и рецесионни вълни поради свиване на индустриалното производство и износа. За 2025 г. ръстът остава близък до нулата или леко отрицателен (около -0.5%)
    Русия
    Реален икономически растеж (2022-2025): Спад от -2.1% през 2022 г., последван от възстановяване, движено от държавни разходи и военна икономика. Ръстът се забавя до около 0.9% - 1.1% през 2025 г.

    Русия вече е четвърта по БВП в света В СТОКОВО ИЗРАЖЕНИЕ / ППС, както го нарича МВФ. ППС е стоманата от примера с адвоката в предния ми коментар.

    10:14 09.06.2026

  • 87 Секирата не достига Ботокса в Бункера

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Хан Крум":

    Хан Крум:
    Като не щеш мира, на ти секира!

    10:14 09.06.2026

  • 88 хаха

    5 3 Отговор

    До коментар #84 от "Вишиста":

    Украйна е територия на Европа? Да, на континента Европа е, но ЕС не е Европа. Още по-малко е негова територия Европа. Русия е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА С ЕВРОПЕЙСКАТА СИ ЧАСТ САМО- по-голяма площ е от Германия. Къде остави Швейцария, Норвегия, Албания, европейската част на Турция, РСМ, Сърбия, Косово, Беларус, Молдова и т.н.? ЕС е с 27 от 44 държави на континента.
    Ако Украйна е териториално част от ЕС, защо ЕС не е в открита война с Русия? Ким не се е чуло да ходи на преговорите, но всъщност е СЪЮЗНИК И УЧАСТНИК ВЪВ ВОЙНАТА ОТКРИТО, така че би могло да се разбере, ако е поканен. Съюзник значи да се биеш наравно и да рискуваш всички последици при загуба.

    Коментиран от #94

    10:21 09.06.2026

  • 89 СЪС СЪЮЗНИЦИ КАТО

    3 2 Отговор
    МАКРОН, МЕРЦ, СТАРМЪР, В УКРАЙНА НИКОГА НЯМА ДА ИМА МИР! САТАНИЗМА ДОМИНИРА В ЕС!

    10:32 09.06.2026

  • 90 Лъжеш като дърт ром но не

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    напитката,а етноса. Руския бизнесмен,който Путин спомена,че му се е обадил за това,че зеления наркоман му е направил предложение за посещение в Киев и за посредник в мирни преговори.та този бизнесмен деня в който е трябвало да замине за Киев сутринта се случва варварския удар по децата в учителския колеж в Старобелск. По думите на Путин,като е задал въпрос на човека посредник и го пита какво означава това,той му отговаря,че няма идея за случилото се и няма да ходи да се среща с наркомана. Та толкова по този въпрос.След тези думи,Путин се обърна директно към всички на фронта с думите....."Работаем братя"......... А, отговорите от целия фронт заваляха с започващи обстрели и отговори "там где мы,тами и победа" и "будем бить до достижение все цели СВО". Както искаш тъй го разбирай,аз вярвам на ушите и очите си,не на суббезмозъчни логореи като твоите.

    10:38 09.06.2026

  • 91 Любител на тихоокеанските ценности

    2 1 Отговор
    Жабата трябва да се свари с много обич и много бавно за да е качествено!

    10:41 09.06.2026

  • 92 Ама Русия от кога предлага мир

    2 1 Отговор
    Да идва Зелю по всеко време в Москва и да подписва капитулацията...

    10:41 09.06.2026

  • 93 Луд

    1 0 Отговор
    Разликата във бомбандирането между Израел и Палестина няма сравнение между Руснаци и Украинци.Има някаква скрита карта ,,ТОГО,,която се казва но не показва.Тезата за изтощаването е нереалистична.

    10:45 09.06.2026

  • 94 Вишиста

    5 1 Отговор

    До коментар #88 от "хаха":

    Хахо, спориш със себе си. Говорим за правото на Европа да се намесва във война която гори вътре в нея. Излишни неадекватни приказки наприказва, а миcирите те подкрепиха. Вярната информация която си изложил за устройството на ЕС ти дава фалшиво чувство, че си ми отговорил точно. Не пожелавай Европа да обяви война на Русия, че после няма да им за кого да си говорим. Такава сбиpщина от племена вече няма да съществува!

    11:04 09.06.2026

  • 95 не може да бъде

    1 1 Отговор
    След като се види че материалът е от ISW може и да не се чете!?Аз лично не съм прочел един материал изработен в тази семейна агенция за когото мога да каже че е точен - в него лъжите истините и полуистините са така забъркани че не може да се отделят по никакъв начин!?А заглавието според мен е напълно подвеждащо - не е Русия тази която отхвърля мирните преговори -това го прави преди всичко ЕС и разбира се Зеленски под тяхна диктовка!?Кажете ми как е възможно да има преговори със Зеленски след като се разбра -вече официално -че има специален закон /указ подписан от него с който се забраняват всякакви преговори с Русия!?Считам че има и още нещо може би по-странно -трите водещи държави в Европа -Великобритания Франция и Германия несъмнено виждат че войната в Украйна е крайно вредна за тях -в политически и икономически аспект -и въпреки това продължават да насъскват Зеленски!?САЩ въпреки водят доста двулична политика не правят това ... много сериозен въпрос според мен!?

    11:25 09.06.2026

  • 96 Ами свършва,ама само в

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хахахаха":

    укронаzzиистките и западнали медии. Толкова сте суб не умни,че дори не можете да ползвате и ютуб за да напишете зареждане в Русия и да видите каква е ситуацията,а не да пишете олигофренщини и гьобелсови пропаганди да поддържате.

    11:30 09.06.2026

  • 97 Ти ли го пишеш дето си

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Чиниш ми се":

    го не вадиш от устата бре?

    11:31 09.06.2026

  • 98 Ни знам кой самолет е фанал,

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Вишис":

    ноготвача хвана неправилния самолет и за това от височина над 10 000 м гръмна и отиде при всевишния,та сметката от менюто му я плати Путин. Той е жив а готвача и душата му е изгоряла и го няма въобще.

    11:41 09.06.2026

  • 99 Нали отдавна имаше мирни преговори

    0 0 Отговор
    Аз доколкото помня бяха в Истамбул и Украйна ги отхвърли, за да си отвоюва Крим, Донбас, Курск, Контрастъпления, Жавелини, Кримски мост, Енергодар, Атомни централи и какво ли още не, което й се полгаше при създаването й прep 1991г.

    Сега се сетиха да мрънкат, че Путин не иска мир. Няма да има мир докато не се изчисти Украйна от нацистите и западняците, което е толкова очевидно, че не знам защо пропагандата непрекъснато си губи времето за да отрича очевидни неща.

    А, и като спре воната сигурно ще ни върнат Ковид-19, за да си го довършим, че нещо беше прекъснат изведнъж.

    11:49 09.06.2026

  • 100 Дада

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "АБВ":

    Стига с тези плоски опорни точки, които се опровергават с три клика в Google. Ето каква е реалността:1️⃣ Украйна никога не е капитулирала. Преговорите в Беларус и Истанбул бяха опит за спиране на огъня, а не подписване на капитулация. Коя "капитулирала" държава изтласква армията ти от Киев, Чернигов и Суми?2️⃣ Преговорите не бяха провалени от Борис Джонсън. Самият Давид Арахамия (които цитирате удобно, но наполовина) изрично обясни в интервюто си, че Джонсън нищо не е забранявал. Той просто каза това, което всички мислеха: "С руснаците нищо не подписвайте, те утре пак ще ни нападнат." Западът просто отказа да гарантира сигурността на Украйна при абсурдните условия на Москва (които включваха пълно разоръжаване).3️⃣ Истинският край на преговорите беше Буча. Преговорите спряха, когато светът видя масовите гробове, екзекуциите и мъченията на цивилни в Буча и Ирпен. Никое суверенно правителство не може да подписва "мир" с някой, който избива народа му по мазетата.4️⃣ Указът на Зеленски не е в Конституцията. Няма такова нещо в украинската конституция. Има указ, който забранява преговори конкретно с Владимир Путин, и то след като Русия незаконно "анексира" още 4 украински области през есента на 2022 г.5️⃣ Кой не иска преговори днес? "Мирният план" на Путин в момента е: "Дайте ми 4 области, които дори не контролирам изцяло, откажете се от армията си и тогава ще спрем да ви бомбим." Това не са преговори за мир, това е искане за капитулация.Така че, Марче, фактите с

    11:57 09.06.2026

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