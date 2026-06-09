Русия продължава да отхвърля мирните преговори с Украйна

Кремъл продължава да отхвърля мирните преговори с Украйна, въпреки многократните предложения на Украйна за директни преговори наскоро.

Британският премиер Кийр Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фредерик Мерц публикуваха съвместно изявление с украинския президент Володимир Зеленски на 7 юни, в което предложиха условия за справедлив и траен мир в Украйна, включително незабавно прекратяване на огъня, възобновяване на преговорите и замразяване на настоящата фронтова линия като отправна точка за преговорите.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW), предаде News.bg.

Зеленски потвърди в интервю за Sky News на 7 юни, че наскоро се е срещнал в Киев с руския олигарх Роман Абрамович, който е действал като посредник на руския президент Владимир Путин, за да му покаже, че Украйна е готова да замрази фронтовата линия по настоящата линия на контакт и да възобнови мирните преговори, включително чрез директни преговори с Путин.

Зеленски публикува и отворено писмо до Путин на 4 юни след среща с Абрамович, в което предложи среща на ниво лидер.

Впоследствие Путин отхвърли предложението на Зеленски за директни преговори.

На 8 юни руският външен министър Сергей Лавров потвърди ангажимента на Кремъл към "разбирателствата", които Съединените щати и Русия уж са постигнали на срещата на върха в Аляска през август 2025 г., като използва липсата на публично достъпна информация за предполагаемите споразумения, за да представи Русия погрешно като желаещ преговарящ.

Председателят на Комисията по отбрана на руската Държавна дума Андрей Картаполов и членът на Комисията по отбрана на Думата Виктор Соболев отхвърлиха съвместното украинско-европейско изявление от 8 юни, заявявайки, че предложенията са "неприемливи" за Русия и че Русия може да постигне военните си цели само като "достигне западните граници на Украйна".

На 8 юни силите на НАТО свалиха дрон над Латвия за първи път, след като руски системи за електронна война го отклониха в латвийското въздушно пространство. Латвийските национални въоръжени сили съобщиха на 8 юни, че френски изтребители на ВВС, участващи в мисията на НАТО за въздушно патрулиране на Балтийско море, са свалили "чуждестранен дрон" - вероятно украински - който е навлязъл в латвийското въздушно пространство поради руски системи за електронна война.

Латвийският новинарски източник Delfi отбеляза, че това е първият път, когато НАТО сваля дрон в латвийското въздушно пространство.

Руски системи за електронна война преди това са довели до навлизането на украински безпилотен надводен апарат в румънски териториални води на 5 юни.

Руски служители използваха инцидента от 5 юни, за да разпространяват фалшиви руски разкази, твърдящи, че Украйна е агресорът във войната, започната от Русия, и за да отклонят вината от Москва.

Кремъл вероятно ще продължи да използва подобни инциденти близо до или дори в границите на НАТО, за да освободи Русия от вината за всякакви случайни руски удари с дронове или за атака под фалшив флаг срещу Румъния или балтийските държави в бъдеще.