Кремъл продължава да отхвърля мирните преговори с Украйна, въпреки многократните предложения на Украйна за директни преговори наскоро.
Британският премиер Кийр Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фредерик Мерц публикуваха съвместно изявление с украинския президент Володимир Зеленски на 7 юни, в което предложиха условия за справедлив и траен мир в Украйна, включително незабавно прекратяване на огъня, възобновяване на преговорите и замразяване на настоящата фронтова линия като отправна точка за преговорите.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW), предаде News.bg.
Зеленски потвърди в интервю за Sky News на 7 юни, че наскоро се е срещнал в Киев с руския олигарх Роман Абрамович, който е действал като посредник на руския президент Владимир Путин, за да му покаже, че Украйна е готова да замрази фронтовата линия по настоящата линия на контакт и да възобнови мирните преговори, включително чрез директни преговори с Путин.
Зеленски публикува и отворено писмо до Путин на 4 юни след среща с Абрамович, в което предложи среща на ниво лидер.
Впоследствие Путин отхвърли предложението на Зеленски за директни преговори.
На 8 юни руският външен министър Сергей Лавров потвърди ангажимента на Кремъл към "разбирателствата", които Съединените щати и Русия уж са постигнали на срещата на върха в Аляска през август 2025 г., като използва липсата на публично достъпна информация за предполагаемите споразумения, за да представи Русия погрешно като желаещ преговарящ.
Председателят на Комисията по отбрана на руската Държавна дума Андрей Картаполов и членът на Комисията по отбрана на Думата Виктор Соболев отхвърлиха съвместното украинско-европейско изявление от 8 юни, заявявайки, че предложенията са "неприемливи" за Русия и че Русия може да постигне военните си цели само като "достигне западните граници на Украйна".
На 8 юни силите на НАТО свалиха дрон над Латвия за първи път, след като руски системи за електронна война го отклониха в латвийското въздушно пространство. Латвийските национални въоръжени сили съобщиха на 8 юни, че френски изтребители на ВВС, участващи в мисията на НАТО за въздушно патрулиране на Балтийско море, са свалили "чуждестранен дрон" - вероятно украински - който е навлязъл в латвийското въздушно пространство поради руски системи за електронна война.
Латвийският новинарски източник Delfi отбеляза, че това е първият път, когато НАТО сваля дрон в латвийското въздушно пространство.
Руски системи за електронна война преди това са довели до навлизането на украински безпилотен надводен апарат в румънски териториални води на 5 юни.
Руски служители използваха инцидента от 5 юни, за да разпространяват фалшиви руски разкази, твърдящи, че Украйна е агресорът във войната, започната от Русия, и за да отклонят вината от Москва.
Кремъл вероятно ще продължи да използва подобни инциденти близо до или дори в границите на НАТО, за да освободи Русия от вината за всякакви случайни руски удари с дронове или за атака под фалшив флаг срещу Румъния или балтийските държави в бъдеще.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Какви
Коментиран от #74
09:14 09.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 КОЛЬО ПАРЪМА
09:15 09.06.2026
7 Ха ХаХа
09:15 09.06.2026
8 Теро реро
09:15 09.06.2026
9 В Сумска област
Коментиран от #41, #47
09:17 09.06.2026
10 Да де
Коментиран от #16, #19
09:19 09.06.2026
11 чикчирик
09:19 09.06.2026
12 Българин
Коментиран от #57
09:20 09.06.2026
13 катюша
Руските патриоти са длъжни да го свалят!
Коментиран от #18, #27
09:20 09.06.2026
14 Полша
Ярош обвинил поляците че са окупатори.
Полша отвърна чрез президента..Набучените на вили полски деца и закланите с брадва жени..окупатори ли са?
09:20 09.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да де
До коментар #10 от "Да де":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е лева?
Къде ви е Киев за два дня?
Коментиран от #36
09:21 09.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пловдив
09:22 09.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ИИ без И
До коментар #2 от "Българин":Халюцинираш.
09:22 09.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 баба Меца
09:22 09.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Само питам
09:23 09.06.2026
27 Путин
До коментар #13 от "катюша":Не могат, страхливи и пр 0 сти са.
09:23 09.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 бандерите мачкат
Коментиран от #61
09:23 09.06.2026
30 Вашето мнение
09:23 09.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Я тоя институт твърди, че
И внушава че Украйна е предлагала план за мир, а не Русия?
:Борис Джонсън:
Коментиран от #43, #51
09:24 09.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българин
Коментиран от #39, #79, #83
09:24 09.06.2026
35 Винкело
09:24 09.06.2026
36 Алексей Арестович
До коментар #16 от "Да де":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни ,а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.
Кого наркомана пи кафе в Крим бе джурул?
Коментиран от #44
09:25 09.06.2026
37 Хан Крум
Коментиран от #87
09:25 09.06.2026
38 Путин
До коментар #31 от "Люк Скайуокър от съседната палата":И теб на фронта, копейка неука.
Коментиран от #62, #76
09:25 09.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Руските Z блогъри-
ПОЗ0Р!!!
😂😂😂
09:25 09.06.2026
41 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "В Сумска област":Живите мъртви избягали в Русия - земя на зомбита.
Верно само такива могат да поискат в Русия!
Коментиран от #49
09:26 09.06.2026
42 Цеко
До коментар #21 от "Путин":Много руска смрадт измре.Много нещо е това.
Коментиран от #64, #77
09:27 09.06.2026
43 Стенограф
До коментар #32 от "Я тоя институт твърди, че":Каквото ми диктуват, това пиша.
09:28 09.06.2026
44 Бандит
До коментар #36 от "Алексей Арестович":Тоя докато Зеленски го хранеше една говореше, след като Зеленски му би шута, взе да играе про-руска опозиция. На такива фурнаджийски лопати не вярвам.
Коментиран от #66
09:29 09.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Без име
09:30 09.06.2026
47 Дабе
До коментар #9 от "В Сумска област":Те в Русия няма да ги бусифицират, нали? Руска история не знаеш ли? Това е страната на масовата бусификация. Затова други страни с малка територия има повече население от Русия с най-голямата територия.
Коментиран от #53
09:31 09.06.2026
48 Гост
Коментиран от #54, #56
09:33 09.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 владѝмир
09:35 09.06.2026
51 Хахахаха
До коментар #32 от "Я тоя институт твърди, че":А защо праща Абрамович на преговори в Киев?
Коментиран от #72
09:35 09.06.2026
52 Няма въобще
09:35 09.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хахахаха
До коментар #48 от "Гост":Не бе, рашата не моли за нищо. Само бензинеца посвършва и парите в икономиката, ама иначе всичко е оукей!
Коментиран от #96
09:36 09.06.2026
55 нннн
09:37 09.06.2026
56 Чиниш ми се
До коментар #48 от "Гост":Дърт минедчия.
Коментиран от #97
09:38 09.06.2026
57 А после от WCкрайна няма
До коментар #12 от "Българин":камък върху камък да остане,всичко ще е стъкло,и не само там,а и цяла западнлапа Геийропа,включае и вашата ко4ина.
09:38 09.06.2026
58 Вишиста
09:39 09.06.2026
59 Преговори и условия
09:40 09.06.2026
60 Артилерист
В същия дух е и поведението на лидерите на коалицията на водещите войната срещу Русия. Събрали се в Кипър да съгласуват действията си за продължаване на войната до последния украинец, ама били съчинили предложения/условия към Русия за прекратяването й. Все едно, че Русия вече е победена и те й диктуват какво следва. Същото като откритото писмо на Зеленски до целия свят и със същата цел: да кажат какви хубави преложения са направили, но Путин не иска мир, а война...
Коментиран от #63
09:40 09.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Опааа
До коментар #38 от "Путин":личностни изменения с рецидив
09:41 09.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Др. Ох
До коментар #42 от "Цеко":Нещо в детството ли се е случило?
09:42 09.06.2026
65 ЕВРОТЪПАЦИТЕ
09:43 09.06.2026
66 Абе
До коментар #44 от "Бандит":Като видя, че кораба потъва и си взе очите и каза истината. В интервю казваше, че през цялото време е провеждал умишлено пропаганда на украинците за "успехите" на Украйна.
09:44 09.06.2026
67 az СВО Победа 81
1. Ситуацията за Киев и господарите му на бойната линия е тежка.
2. Руснаците взеха Константиновка. Започнаха щурма на Лиман, завземат Купенск и Купенск-Узловой след оттеглянето на ВСУ от тези градове. Напредват към Суми и Харков. Навсякъде по бойната линия са в настъпление.
3. Основният проблем за ВСУ е липсата на жива сила. Само от началото на тази година досега от ВСУ са дезертирали 91-а хиляди души по официални данни на Киев. Като се има предвид, че критериите за "дезертьор" са силно занижени от Киев, с цел укриване на истинския размер на дезертьорството, числото е далеч над 91-а хиляди.
4. Задава се икономическа катастрофа, която силно ще удари Европа тази есен.
5. На фона на всичко това в Европа се нуждаят от глъдка въздух във войната срещу Русия на всяка цена.
09:44 09.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Друг случай
09:46 09.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 А ГДЕ
09:46 09.06.2026
72 Не чете ли тук.
До коментар #51 от "Хахахаха":Той не го праща. Когато Абрамович му казва..... вика ме Зеленски да ти предам нещо. Путин отговаря......Аз не мога да те спра да посетиш Украйна.
09:47 09.06.2026
73 АБВ
В първото изречение е най-голямата лъжа. Украйна беще капитулирала на 27.2.2022 г. и молеше за мир. Първо в Беларус, после в Истанбул. Постигнаха се договорености, които бяха най-изгодни за Украйна и трябваше само да се изчистят детайлите и да се официализират. Това го признава публично Давид Ахарамия, или както там му беше името, водачът на украинската делегация.
Но дойде Борис Джонсън и провали всичко с "Нека да повоюваме. Ние ще ви подкрепяме колкото и докогато е необходимо." Блинкен също се присъедини.
Последва дори забрана за мирни преговори с Русия, която вписаха и в конституцията си.
Та кой не иска мирни преговори ?
Нещо да не е така, Марче ?
Коментиран от #100
09:47 09.06.2026
74 Антирашист 197
До коментар #4 от "Какви":Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашизма !
09:47 09.06.2026
75 Вишис
Коментиран от #98
09:49 09.06.2026
76 След теб,когато ти отидеш в
До коментар #38 от "Путин":укронаzzистката месомелачка да станеш на тор в руския чернозем.
09:50 09.06.2026
77 Да по чувалите при вече над 12 обмена
До коментар #42 от "Цеко":се вижда че по 1000 отиват за Киев и по 30-50 за Москва. Това прави 14 000 за Киев и до 600 за Москва. Можеш да лаеш до припадък,но това са цифрите и тях не можеш да ги изтриеш.
09:53 09.06.2026
78 хаха
1. Преговорите почват с досегашната фронтова линия. Дотук добре.
2. Руските активи се дават за възстановяване на Украйна(Русия е загубила и ще плаща репарации?)
3. Украйна получава сериозни гаранции за сигурността(Разбирай НАТО и бази на НАТО на нейна територия.)
4. ЕС и Великобритания преговарят като страна(Ама нали те не са страна във войната?)
Искат от Русия да отиде да подпише капитулация или да протакат, докато превъоръжат Украйна, после се чудят защо Путин им се смее и не иска да се занимава. И на това, докато искат преговори, реват с пълно гърло как ще се въоръжават да воюват с Русия....
09:54 09.06.2026
79 хаха
До коментар #34 от "Българин":Прав си, че с такова оръжие трудно някой би я атакувал. Но... Как си представяш Русия да го позволи? При първия сигнал от разузнаването за план да се обогати уран или прави ракета, Русия ще удари мястото на производство, и то с ядрена бомба за показно. И няма да й пука, даже фабриката да е в центъра на Париж или Лондон. И тези неща не остават незабелязани- лесно се следи къде пътува уран(за обогатяване са нужни тонове), кой е почнал да купува повече и т.н.
09:58 09.06.2026
80 Факти
Коментиран от #82, #86
09:59 09.06.2026
81 Дедо
10:00 09.06.2026
82 хаха
До коментар #80 от "Факти":Я само погледни колко са дълговете на ЕС и тогава говори. Великобритания вече отива на търсене на помощ от МВФ и даже Телеграф и Гардиън имат статии по въпроса от тия дни. Франция реве да я спасяват с общи заеми през ЕЦБ всички от еврозоната. Германия е в рецесия и тази година заобиколи закона с лимит за дълг, та тръгна по пътя да тегли яко. ЕС няма пари, няма и икономика да държи на лихвите по заеми, плащанията за социални помощи, бюджетни заплати и пенсии. Много от БВП е надути цени на държавни поръчки и харчене от получатели от бюджета срещу 0 произведено. Да, 10000 хонорар на адвокат се водят много повече от 1000 за тон стомана в Китай, ама някак си с адвокат танк, кораб, машина не можеш да направиш.
10:04 09.06.2026
83 Боримечката
До коментар #34 от "Българин":Точно така дайте и на Бангладеш една бомба! Направо ще цъфнем и ще вържем, а световният мир ще е по-здрав от всякога. Вижте Щатите – там всеки си щъка с по два пищова в джоба и всичко е просто „пей сърце“. Пълна идилия, мир и вселенска любов. Е, чат-пат някой побъркан реши да постреля на месо, но пък кой е безгрешен? Нали затова сме хора – да си прощаваме. Хващат съгрешилия, настаняват го за по-удобно на електрическия стол и му опрощават греховете с малко ток. Виж, ако някой реши да си поиграе с атомната бомба, става малко конфузно – тогава просто няма да остане кой да му даде прошка. Та така, гарантиран мир и всеобща любов ще настанат, когато всяка държава си складира по една бомба . Така де, за всеки случай – да се поддържа топлия огън на мира... и хуманизма!
10:04 09.06.2026
84 Вишиста
Коментиран от #88
10:10 09.06.2026
85 Архимандрисандрит Бибиян
10:11 09.06.2026
86 хаха
До коментар #80 от "Факти":Ръст на БВП да сравниш малко воюваща Русия с успешния супер богат ЕС.
Европейски съюз (ЕС като цяло)
Реален икономически растеж (2022-2025): Период на стагнация и бавен растеж (около 0.5% - 1.0% средногодишно), силно засегнат от енергийния шок през 2022 г.
Германия
Реален икономически растеж (2022-2025): Слабо представяне и рецесионни вълни поради свиване на индустриалното производство и износа. За 2025 г. ръстът остава близък до нулата или леко отрицателен (около -0.5%)
Русия
Реален икономически растеж (2022-2025): Спад от -2.1% през 2022 г., последван от възстановяване, движено от държавни разходи и военна икономика. Ръстът се забавя до около 0.9% - 1.1% през 2025 г.
Русия вече е четвърта по БВП в света В СТОКОВО ИЗРАЖЕНИЕ / ППС, както го нарича МВФ. ППС е стоманата от примера с адвоката в предния ми коментар.
10:14 09.06.2026
87 Секирата не достига Ботокса в Бункера
До коментар #37 от "Хан Крум":Хан Крум:
Като не щеш мира, на ти секира!
10:14 09.06.2026
88 хаха
До коментар #84 от "Вишиста":Украйна е територия на Европа? Да, на континента Европа е, но ЕС не е Европа. Още по-малко е негова територия Европа. Русия е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА С ЕВРОПЕЙСКАТА СИ ЧАСТ САМО- по-голяма площ е от Германия. Къде остави Швейцария, Норвегия, Албания, европейската част на Турция, РСМ, Сърбия, Косово, Беларус, Молдова и т.н.? ЕС е с 27 от 44 държави на континента.
Ако Украйна е териториално част от ЕС, защо ЕС не е в открита война с Русия? Ким не се е чуло да ходи на преговорите, но всъщност е СЪЮЗНИК И УЧАСТНИК ВЪВ ВОЙНАТА ОТКРИТО, така че би могло да се разбере, ако е поканен. Съюзник значи да се биеш наравно и да рискуваш всички последици при загуба.
Коментиран от #94
10:21 09.06.2026
89 СЪС СЪЮЗНИЦИ КАТО
10:32 09.06.2026
90 Лъжеш като дърт ром но не
До коментар #45 от "Хахахаха":напитката,а етноса. Руския бизнесмен,който Путин спомена,че му се е обадил за това,че зеления наркоман му е направил предложение за посещение в Киев и за посредник в мирни преговори.та този бизнесмен деня в който е трябвало да замине за Киев сутринта се случва варварския удар по децата в учителския колеж в Старобелск. По думите на Путин,като е задал въпрос на човека посредник и го пита какво означава това,той му отговаря,че няма идея за случилото се и няма да ходи да се среща с наркомана. Та толкова по този въпрос.След тези думи,Путин се обърна директно към всички на фронта с думите....."Работаем братя"......... А, отговорите от целия фронт заваляха с започващи обстрели и отговори "там где мы,тами и победа" и "будем бить до достижение все цели СВО". Както искаш тъй го разбирай,аз вярвам на ушите и очите си,не на суббезмозъчни логореи като твоите.
10:38 09.06.2026
91 Любител на тихоокеанските ценности
10:41 09.06.2026
92 Ама Русия от кога предлага мир
10:41 09.06.2026
93 Луд
10:45 09.06.2026
94 Вишиста
До коментар #88 от "хаха":Хахо, спориш със себе си. Говорим за правото на Европа да се намесва във война която гори вътре в нея. Излишни неадекватни приказки наприказва, а миcирите те подкрепиха. Вярната информация която си изложил за устройството на ЕС ти дава фалшиво чувство, че си ми отговорил точно. Не пожелавай Европа да обяви война на Русия, че после няма да им за кого да си говорим. Такава сбиpщина от племена вече няма да съществува!
11:04 09.06.2026
95 не може да бъде
11:25 09.06.2026
96 Ами свършва,ама само в
До коментар #54 от "Хахахаха":укронаzzиистките и западнали медии. Толкова сте суб не умни,че дори не можете да ползвате и ютуб за да напишете зареждане в Русия и да видите каква е ситуацията,а не да пишете олигофренщини и гьобелсови пропаганди да поддържате.
11:30 09.06.2026
97 Ти ли го пишеш дето си
До коментар #56 от "Чиниш ми се":го не вадиш от устата бре?
11:31 09.06.2026
98 Ни знам кой самолет е фанал,
До коментар #75 от "Вишис":ноготвача хвана неправилния самолет и за това от височина над 10 000 м гръмна и отиде при всевишния,та сметката от менюто му я плати Путин. Той е жив а готвача и душата му е изгоряла и го няма въобще.
11:41 09.06.2026
99 Нали отдавна имаше мирни преговори
Сега се сетиха да мрънкат, че Путин не иска мир. Няма да има мир докато не се изчисти Украйна от нацистите и западняците, което е толкова очевидно, че не знам защо пропагандата непрекъснато си губи времето за да отрича очевидни неща.
А, и като спре воната сигурно ще ни върнат Ковид-19, за да си го довършим, че нещо беше прекъснат изведнъж.
11:49 09.06.2026
100 Дада
До коментар #73 от "АБВ":Стига с тези плоски опорни точки, които се опровергават с три клика в Google. Ето каква е реалността:1️⃣ Украйна никога не е капитулирала. Преговорите в Беларус и Истанбул бяха опит за спиране на огъня, а не подписване на капитулация. Коя "капитулирала" държава изтласква армията ти от Киев, Чернигов и Суми?2️⃣ Преговорите не бяха провалени от Борис Джонсън. Самият Давид Арахамия (които цитирате удобно, но наполовина) изрично обясни в интервюто си, че Джонсън нищо не е забранявал. Той просто каза това, което всички мислеха: "С руснаците нищо не подписвайте, те утре пак ще ни нападнат." Западът просто отказа да гарантира сигурността на Украйна при абсурдните условия на Москва (които включваха пълно разоръжаване).3️⃣ Истинският край на преговорите беше Буча. Преговорите спряха, когато светът видя масовите гробове, екзекуциите и мъченията на цивилни в Буча и Ирпен. Никое суверенно правителство не може да подписва "мир" с някой, който избива народа му по мазетата.4️⃣ Указът на Зеленски не е в Конституцията. Няма такова нещо в украинската конституция. Има указ, който забранява преговори конкретно с Владимир Путин, и то след като Русия незаконно "анексира" още 4 украински области през есента на 2022 г.5️⃣ Кой не иска преговори днес? "Мирният план" на Путин в момента е: "Дайте ми 4 области, които дори не контролирам изцяло, откажете се от армията си и тогава ще спрем да ви бомбим." Това не са преговори за мир, това е искане за капитулация.Така че, Марче, фактите с
11:57 09.06.2026