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Израел поиска отмяна на заповедта за арест на Нетаняху

Израел поиска отмяна на заповедта за арест на Нетаняху

9 Юни, 2026 12:34 890 6

  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • международен наказателен съд-
  • заповед-
  • арест

Призивът идва след отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд

Израел поиска отмяна на заповедта за арест на Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Посланикът на Израел в ООН призова за отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняху след отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд (МНС), съобщи ДПА, предава БТА.

Според израелския представител в ООН Дани Данон решението за временното отстраняване на Карим Хан поставя под въпрос доверието в институцията.

„Това доказва, че тази институция е прогнила до дъно“, написа Данон в социалната мрежа „Екс“. „Сега е моментът да се отменят абсурдните обвинения срещу премиера Нетаняху“, добави той.

Карим Хан беше отстранен на фона на обвинения в сексуално неправомерно поведение спрямо негова колежка. Британският прокурор е в отпуск и заявява, че възнамерява да се върне на поста си, след като случаят бъде изяснен. Той отхвърля всички обвинения.

Хан е главен прокурор на МНС от 2021 г. Именно по негово искане беше издадена заповед за арест на Нетаняху по обвинения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната в Газа.

Заради действията си по време на продължаващия конфликт в ивицата Газа, при който загинаха десетки хиляди души, Израел многократно е бил обвиняван във военни престъпления, а в някои случаи и в геноцид, отбелязва ДПА.

Израелското правителство категорично отхвърля тези обвинения. Според него военните действия са част от по-широк конфликт с Иран и подкрепяни от Техеран регионални групировки, които се стремят към унищожаването на еврейската държава.

Заповедта за арест срещу Нетаняху доведе и до засилен натиск от страна на САЩ върху Международния наказателен съд. Вашингтон наложи санкции срещу представители на съда и негови съдии.


Израел
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  • 1 Нормално

    0 15 Отговор
    Единственният пазител на нормалността в региона

    12:39 09.06.2026

  • 2 МАЗНИ КУРБАНИ.

    9 0 Отговор
    Всички сте за при РОГАТКО. И колко по бързо толкова по добре. Всички и правителство министри и най вече натаняхууу..й сте яки КОРУМПЕТА и не зная МОШЕТАТА как ви траят.

    12:42 09.06.2026

  • 3 гошо

    14 0 Отговор
    Смъртно наказание за тоя еврейски изрод

    12:45 09.06.2026

  • 4 Инквизицията

    5 0 Отговор
    само арест за такъв турбо убиец ???

    13:18 09.06.2026

  • 5 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Що, бе, нали Израел уж не признава решенията на Международния Наказателен Съд??? Абе да не би Биби да е решил да бега преди или веднага след Изборите за Парламент в Израел тази Есен??? -))))

    13:38 09.06.2026

  • 6 Разби

    0 0 Отговор
    Елементарно е и разликата е огромна. Геноцид е когато нацисти бият евреи. Когато евреи бият палестинци е въпрос на национална сигурност.

    13:43 09.06.2026