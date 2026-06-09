Израел поиска отмяна на заповедта за арест на Нетаняху

Посланикът на Израел в ООН призова за отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняху след отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд (МНС), съобщи ДПА, предава БТА.

Според израелския представител в ООН Дани Данон решението за временното отстраняване на Карим Хан поставя под въпрос доверието в институцията.

„Това доказва, че тази институция е прогнила до дъно“, написа Данон в социалната мрежа „Екс“. „Сега е моментът да се отменят абсурдните обвинения срещу премиера Нетаняху“, добави той.

Карим Хан беше отстранен на фона на обвинения в сексуално неправомерно поведение спрямо негова колежка. Британският прокурор е в отпуск и заявява, че възнамерява да се върне на поста си, след като случаят бъде изяснен. Той отхвърля всички обвинения.

Хан е главен прокурор на МНС от 2021 г. Именно по негово искане беше издадена заповед за арест на Нетаняху по обвинения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната в Газа.

Заради действията си по време на продължаващия конфликт в ивицата Газа, при който загинаха десетки хиляди души, Израел многократно е бил обвиняван във военни престъпления, а в някои случаи и в геноцид, отбелязва ДПА.

Израелското правителство категорично отхвърля тези обвинения. Според него военните действия са част от по-широк конфликт с Иран и подкрепяни от Техеран регионални групировки, които се стремят към унищожаването на еврейската държава.

Заповедта за арест срещу Нетаняху доведе и до засилен натиск от страна на САЩ върху Международния наказателен съд. Вашингтон наложи санкции срещу представители на съда и негови съдии.