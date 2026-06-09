"Зеленски кани крал Чарлз III на посещение в Украйна"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за британското издание „Гардиън“, че възнамерява да покани крал Чарлз III на официално посещение в Украйна, ако обстоятелствата от гледна точка на сигурността позволяват това, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Бих желал да поканя краля, наистина бихме желали да го видим в Украйна. Не знам каква ще бъде ситуацията от гледна точка на сигурността и не знам как ще се развие тя тази година, но ако е възможно, наистина бихме желали да го видим“, заяви Зеленски.

Украинският президент посочи, че поддържа тесни отношения с британския крал, с когото се е срещал няколко пъти, особено след като Чарлз III е изразил публична подкрепа за Украйна след посещението на Зеленски в Белия дом миналата година.

Зеленски добави, че крал Чарлз III продължава да подкрепя Украйна, но не предостави допълнителни подробности по темата.

Президентът на Украйна се срещна с британския монарх по време на посещението си в Лондон.

Софи, херцогинята на Единбург, беше първият член на британското кралско семейство, който посети Украйна след началото на руската инвазия, припомня Укринформ.