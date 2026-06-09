Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за британското издание „Гардиън“, че възнамерява да покани крал Чарлз III на официално посещение в Украйна, ако обстоятелствата от гледна точка на сигурността позволяват това, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
„Бих желал да поканя краля, наистина бихме желали да го видим в Украйна. Не знам каква ще бъде ситуацията от гледна точка на сигурността и не знам как ще се развие тя тази година, но ако е възможно, наистина бихме желали да го видим“, заяви Зеленски.
Украинският президент посочи, че поддържа тесни отношения с британския крал, с когото се е срещал няколко пъти, особено след като Чарлз III е изразил публична подкрепа за Украйна след посещението на Зеленски в Белия дом миналата година.
Зеленски добави, че крал Чарлз III продължава да подкрепя Украйна, но не предостави допълнителни подробности по темата.
Президентът на Украйна се срещна с британския монарх по време на посещението си в Лондон.
Софи, херцогинята на Единбург, беше първият член на британското кралско семейство, който посети Украйна след началото на руската инвазия, припомня Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО
13:41 09.06.2026
2 еврейската проститутка
13:42 09.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 иле
13:43 09.06.2026
5 Геле
13:44 09.06.2026
6 Как пък един клепар
13:44 09.06.2026
7 И защо?
13:45 09.06.2026
8 идват меси погачата
13:45 09.06.2026
9 Тома
13:45 09.06.2026
10 защо
"Зеленски кани крал Чарлз III на посещение в Украйна"
А всъщност
"Бих желал да поканя краля"
Но пък може това да е капацитета??
13:46 09.06.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:47 09.06.2026
12 И двамката
13:49 09.06.2026
13 Иван Грозни
13:50 09.06.2026
14 Вивалди
13:54 09.06.2026
15 интересно
13:56 09.06.2026