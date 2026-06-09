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Зеленски кани крал Чарлз III на посещение в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски кани крал Чарлз III на посещение в Украйна

9 Юни, 2026 13:39, обновена 9 Юни, 2026 13:40 383 15

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Украинският президент подчерта значението на подкрепата от британската монархия

Зеленски кани крал Чарлз III на посещение в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за британското издание „Гардиън“, че възнамерява да покани крал Чарлз III на официално посещение в Украйна, ако обстоятелствата от гледна точка на сигурността позволяват това, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Бих желал да поканя краля, наистина бихме желали да го видим в Украйна. Не знам каква ще бъде ситуацията от гледна точка на сигурността и не знам как ще се развие тя тази година, но ако е възможно, наистина бихме желали да го видим“, заяви Зеленски.

Украинският президент посочи, че поддържа тесни отношения с британския крал, с когото се е срещал няколко пъти, особено след като Чарлз III е изразил публична подкрепа за Украйна след посещението на Зеленски в Белия дом миналата година.

Зеленски добави, че крал Чарлз III продължава да подкрепя Украйна, но не предостави допълнителни подробности по темата.

Президентът на Украйна се срещна с британския монарх по време на посещението си в Лондон.

Софи, херцогинята на Единбург, беше първият член на британското кралско семейство, който посети Украйна след началото на руската инвазия, припомня Укринформ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    7 0 Отговор
    Ще му плати за посещението с нашите пари.

    13:41 09.06.2026

  • 2 еврейската проститутка

    7 0 Отговор
    напълно превъртя

    13:42 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 иле

    8 0 Отговор
    Що не покани борис джонсън. Сигурен съм че много ще му се зарадват останалите живи украинци!

    13:43 09.06.2026

  • 5 Геле

    5 0 Отговор
    Наркоман

    13:44 09.06.2026

  • 6 Как пък един клепар

    0 5 Отговор
    не замина за великата матушка?

    13:44 09.06.2026

  • 7 И защо?

    7 0 Отговор
    Малко ли крали има в Украйна, та още един крал поканил?

    13:45 09.06.2026

  • 8 идват меси погачата

    6 0 Отговор
    От началото на деня настъплението на Въоръжените сили на РФ е регистрираано едновременно в четири региона.

    13:45 09.06.2026

  • 9 Тома

    4 1 Отговор
    Много руски анализатори се питат защо гарата в Киев никой не е гърми и каква е играта на Путин с това

    13:45 09.06.2026

  • 10 защо

    3 0 Отговор
    Заглавие
    "Зеленски кани крал Чарлз III на посещение в Украйна"
    А всъщност
    "Бих желал да поканя краля"
    Но пък може това да е капацитета??

    13:46 09.06.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор
    пък лилиПУТЯ ще се срещне с картофения фюрер!! нъц нъц

    13:47 09.06.2026

  • 12 И двамката

    6 0 Отговор
    са на Бело - защо пък не!? Ще се почерпят...

    13:49 09.06.2026

  • 13 Иван Грозни

    6 0 Отговор
    Тоя се взема много на високо. Ще засенчи Тръмп.Мишка ва ноктите на котарака. Жив е благодарение на дойчовците, любовчиите и сметкаджиите.

    13:50 09.06.2026

  • 14 Вивалди

    3 0 Отговор
    Няма друг лидер в историята на Света , който по време на война да е обикалял по чуждите държави като прима балерина . И да е обърнал държавата на бар, да, к . Хората мрат в окопите на фронта , ловят ги като кучета по уличите , а тоя само вечеринки си прави .

    13:54 09.06.2026

  • 15 интересно

    3 0 Отговор
    Що не извикат и Виенската филхармония да им свири ? И някой бал да спретнат .

    13:56 09.06.2026

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