Саудитско издание: Притиснат между Иран и САЩ, Ливан се опитва да си върне независимостта при вземането на решения

Атаката на Иран срещу Израел в отговор на израелските удари в неделя по южните предградия на Бейрут - крепост на радикалното шиитско движение „Хизбула“, носи няколко послания, пише в. „Аш Шарк ал Аусат“, цитиран от БТА.

Нападението се възприема като опит на Техеран да засили влиянието си върху Ливан като разменна монета в противопоставянето със САЩ и Израел, която може да се използва в преговорите в Пакистан. Предстои да се види дали Техеран е успял да поеме инициативата и да обвърже стабилността на Ливан със собствените си преговори с Вашингтон, или атаката е задълбочила стремежа на Бейрут да отдели ливанската тема от преговорите в Исламабад и да продължи подкрепяните от САЩ преговори с Израел, отбелязва саудитското издание.

Ливанският президент Жозеф Аун открито разкритикува Иран миналата седмица за използването на Ливан като „разменна монета“ в преговорите със САЩ и поиска Техеран да спре да се намесва във вътрешните работи на страната му. Подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ е категорична, че Ливан трябва да бъде включен в преговорите с Пакистан, което поставя групировката в противоречие с позицията на ливанската държава.

Бившият депутат Фарес Суайд, ръководител на политическото движение „Сайдет ал Джабал“, известно с критичната си позиция към „Хизбула“ и иранското влияние, отбелязва, че след 1969 г. Ливан е бил свидетел на няколко конфликта между чуждестранни сили за контрол върху процеса на вземане на решения в страната.

Според него Организацията за освобождение на Палестина (ООП) е направила подобен опит преди десетилетия, последван от сирийския режим на Хафез ал Асад, а в момента Ливан се намира в иранската сфера на влияние.

„Ливанската държава, представлявана от президента Жозеф Аун и премиера Науаф Салам, успя да си върне инициативата за първи път от 1969 г.“, добавя той.

По думите му това е станало с подкрепата на САЩ, които са се стремили към отделяне на ливанското от иранското досие и предотвратяване на опити Техеран да преговаря от името на Ливан.

Иранското посолство в Бейрут публикува в социалните мрежи изображение на две стиснати ръце - едната с ливанското, а другата с иранското знаме, придружено с думите „винаги с теб“ на ливански диалект. Публикацията предизвика противоречиви реакции в Ливан.

Според Суайд в страната има разделение между лагер, който приема ролята на Ливан като зависим от външни сили, и лагери, които настояват за укрепване на държавния суверенитет.

Той допълва, че ливанската държава е решена да отстоява независимостта си, докато Иран се опитва да засили влиянието си, използвайки регионалната ескалация.

На този фон командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал е посетил Исламабад по покана на пакистанския си колега Асим Мунир. Според изданието визитата е била координирана с президента Аун, а Пакистан е заявил готовност да съдейства за подкрепа на ливанската армия след изтеглянето на израелските сили.