Южна Африка депортира над 53 000 мигранти за месец на фона на засилено напрежение заради нелегалната миграция

Южна Африка е депортирала повече от 53 000 африкански мигранти в рамките на един месец на фона на нарастващото обществено напрежение около нелегалната миграция, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Министърът на правосъдието на страната Ммамолоко Кубайи заяви, че над 80% от депортираните са граждани на Малави. Сред върнатите в родните им държави има също мигранти от Зимбабве, Мозамбик, Нигерия, Уганда и Кения. Южноафриканските власти обаче не уточняват каква част от хората са били принудително депортирани и колко са приели възможността за доброволно репатриране.

Мерките идват на фона на засилващи се антиимигрантски настроения в страната. През последните месеци в различни райони на Южна Африка бяха организирани протести срещу присъствието на нелегални мигранти, като на места се стигна до нападения срещу чужденци и ескалация на напрежението.

Полицията съобщи, че е арестувала 350 души по обвинения, свързани с публично насилие, сплашване и извършване на неразрешени проверки на мигранти от страна на местни жители. Властите предупреждават, че подобни действия представляват нарушение на закона и няма да бъдат толерирани.

Южноафриканската полиция разследва смъртта на най-малко трима мигранти - двама граждани на Мозамбик и един на Малави. Междувременно нигерийските власти заявиха, че двама техни граждани са загинали при антиимигрантски прояви в Южна Африка, но южноафриканските институции отхвърлят твърденията, че смъртните случаи са пряко свързани с протестите.

Президентът Сирил Рамафоса обяви през миналия месец нов пакет от мерки за засилване на граничната сигурност и по-строго прилагане на имиграционното законодателство. Държавният глава призна, че темата за нелегалната миграция предизвиква сериозно обществено напрежение, но предупреди гражданите да не поемат правосъдието в свои ръце.

Решението беше взето след поредица от демонстрации, организирани от антиимигрантски движения, които твърдят, че нелегалната миграция допринася за високата безработица и престъпността в страната. До момента обаче не са представени доказателства, които категорично да потвърждават подобна причинно-следствена връзка.

Последният голям протест се проведе на 30 юни, когато организаторите настояха всички нелегално пребиваващи чужденци да напуснат Южна Африка. Правителството отхвърли поставения от протестиращите краен срок, като подчерта, че единствено държавните институции имат правомощия да прилагат имиграционното законодателство.