Криза в ЮАР: Хиляди мигранти бягат преди крайния срок ВИДЕО

Остра хуманитарна криза и масова паника обхванаха чуждестранните общности в Република Южна Африка (ЮАР), предаде Al Jazeera.

Хиляди мигранти от съседни африкански държави са принудени спешно да напускат домовете си или да се укриват, след като днес, 30 юни, изтича крайният срок на ултиматум, поставен от радикални местни групировки с искане всички чужденци да напуснат страната.

Ултиматумът на страха и масово укриване

Напрежението ескалира рязко през последните седмици, след като местни националистически движения засилиха натиска си срещу имигрантите, обвинявайки ги за икономическата стагнация и рекордно високата безработица в ЮАР. Поради реалния риск от организирано насилие след изтичането на крайния срок, десетки квартали в Йоханесбург и Претория бързо опустяват. Тези, които нямат финансови средства да си тръгнат веднага, търсят убежище в църкви и импровизирани центрове или се укриват в по-безопасни райони.

Правозащитници на терен алармират за ситуацията:

„Свидетели сме на организиран натиск срещу уязвими общности. Хората разпродават имуществото си за стотинки, само за да купят билет за автобус обратно. Правителството трябва да се намеси решително, преди ситуацията да е излязла напълно извън контрол след полунощ.“

Малави започна спешна евакуация, Претория обещава ред

Реагирайки на непосредствената заплаха за сигурността на своите сънародници, правителството на Малави предприе мащабна акция и вече успешно евакуира хиляди свои граждани обратно у дома чрез извънредни автобусни конвои. Външното министерство в Лилонгве обяви, че няма да остави нито един свой гражданин в опасност и логистичната операция ще продължи до пълното изтегляне на желаещите.

Лидери на съседните Зимбабве и Мозамбик също изразиха дълбока загриженост и обсъждат спешни мерки, тъй като техните общности в ЮАР са сред най-многобройните. Междувременно Африканският съюз осъди проявите на ксенофобия и призова за спазване на човешките права.

В опит да тушира международното напрежение, правителството на ЮАР излезе с официална позиция, в която декларира, че няма да допусне безредици. Властите обещаха засилено присъствие на силите за сигурност в критичните точки и увериха, че всеки опит за саморазправа или незаконни действия срещу чужденци ще бъде санкциониран с цялата строгост на закона.