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Криза в ЮАР: Хиляди мигранти бягат преди крайния срок ВИДЕО

Криза в ЮАР: Хиляди мигранти бягат преди крайния срок ВИДЕО

30 Юни, 2026 04:00, обновена 30 Юни, 2026 04:08 783 8

  • южна африка-
  • малави-
  • мигранти-
  • ксенофобия

Ксенофобски ултиматум, изтичащ днес, 30 юни, подпали масова вълна от евакуации и принуди Малави да спасява гражданите си

Криза в ЮАР: Хиляди мигранти бягат преди крайния срок ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Остра хуманитарна криза и масова паника обхванаха чуждестранните общности в Република Южна Африка (ЮАР), предаде Al Jazeera.

Хиляди мигранти от съседни африкански държави са принудени спешно да напускат домовете си или да се укриват, след като днес, 30 юни, изтича крайният срок на ултиматум, поставен от радикални местни групировки с искане всички чужденци да напуснат страната.

Ултиматумът на страха и масово укриване

Напрежението ескалира рязко през последните седмици, след като местни националистически движения засилиха натиска си срещу имигрантите, обвинявайки ги за икономическата стагнация и рекордно високата безработица в ЮАР. Поради реалния риск от организирано насилие след изтичането на крайния срок, десетки квартали в Йоханесбург и Претория бързо опустяват. Тези, които нямат финансови средства да си тръгнат веднага, търсят убежище в църкви и импровизирани центрове или се укриват в по-безопасни райони.

Правозащитници на терен алармират за ситуацията:

„Свидетели сме на организиран натиск срещу уязвими общности. Хората разпродават имуществото си за стотинки, само за да купят билет за автобус обратно. Правителството трябва да се намеси решително, преди ситуацията да е излязла напълно извън контрол след полунощ.“

Малави започна спешна евакуация, Претория обещава ред

Реагирайки на непосредствената заплаха за сигурността на своите сънародници, правителството на Малави предприе мащабна акция и вече успешно евакуира хиляди свои граждани обратно у дома чрез извънредни автобусни конвои. Външното министерство в Лилонгве обяви, че няма да остави нито един свой гражданин в опасност и логистичната операция ще продължи до пълното изтегляне на желаещите.

Лидери на съседните Зимбабве и Мозамбик също изразиха дълбока загриженост и обсъждат спешни мерки, тъй като техните общности в ЮАР са сред най-многобройните. Междувременно Африканският съюз осъди проявите на ксенофобия и призова за спазване на човешките права.

В опит да тушира международното напрежение, правителството на ЮАР излезе с официална позиция, в която декларира, че няма да допусне безредици. Властите обещаха засилено присъствие на силите за сигурност в критичните точки и увериха, че всеки опит за саморазправа или незаконни действия срещу чужденци ще бъде санкциониран с цялата строгост на закона.


Южна Африка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Планетата на маймуните

    6 1 Отговор
    И ква стана тя? Черните по големи расисти от белите? Оставете ги сами на себе си, никакви лекарства и помощ от запада да видим как ще процъфтят? Поне имат банани, много банани.

    04:11 30.06.2026

  • 2 Дачев

    7 1 Отговор
    Това е пътят.Тук кога?

    04:16 30.06.2026

  • 3 Баба Гошка

    0 3 Отговор
    Да помолят трилионера Мъсск да им стимулира икономиката? Ама няма да си мръдне пръста. Защото вече всичкия бизнес се концентрира и трохи от пиршествата на шепата свръхбогати не паддат за мравки като нас. Трупат за хиляди животи, а малкия бизнес закрива и скоро и бач каторитр ще заменят с роботти и ще ни довършат с дигитални оковви

    04:18 30.06.2026

  • 4 Смотаняху

    1 1 Отговор
    Планетата на Маймуните.Така ще бйде и в европа но след около 30 тосини кагато маймуните завземат властта.В Англия - след 10.

    04:22 30.06.2026

  • 5 иван костов

    2 1 Отговор
    Само гейовете да не барат, че ще ги обявят за путинисти!🤥

    Коментиран от #8

    04:31 30.06.2026

  • 6 Едното

    2 0 Отговор
    племе иска да избие другото племе. Там последните няколко години имаше масово гонене и нападение над бели които бяха земеделци и животновъди грижейки се да не умрат маймуните от глад докато се избиват поплеменно със сечива... Да видим дали ще подобрят рекорда на Конго

    04:45 30.06.2026

  • 7 Никой

    0 0 Отговор
    Ужас е и това - наистина.

    Сега излиза, че какво - какво излиза.

    05:02 30.06.2026

  • 8 Дъгата

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    Ами по името ще ги познаеш путинягите Не можеш да ги объркаш

    05:03 30.06.2026