Новини
Свят »
Южна Африка »
Радиация в АЕЦ Коберг: Има ли опасност за ЮАР?

Радиация в АЕЦ Коберг: Има ли опасност за ЮАР?

19 Юли, 2026 23:36, обновена 19 Юли, 2026 23:41 644 0

  • южна африка-
  • аец-
  • радиация

Южноафриканските власти и компанията Eskom дадоха извънреден брифинг след съобщения за облъчени работници в ядрената централа.

Радиация в АЕЦ Коберг: Има ли опасност за ЮАР? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В АЕЦ „Коберг“ (Koeberg) в Република Южна Африка са регистрирани четири отделни инцидента с радиоактивно замърсяване на въздуха по време на планова поддръжка, проведени между 30 юни и 16 юли 2026 г.

Според официално изявление на държавната енергийна компания Eskom и Националния ядрен регулатор (NNR), инцидентите са възникнали във втори енергоблок вследствие на технически повреди в преносимите вентилационни системи – откачен щепсел и изгорял захранващ кабел. Това доведе до освобождаване на микроскопични радиоактивни частици (оксиден прах) в затворената работна зона по време на автоматизирано тестване на парогенераторите.

Макар първоначални неофициални доклади в местни медии като Rapport да твърдяха, че около 150 служители са били изложени на риск и са приемали йодни таблетки, Eskom категорично опроверга тези мащаби по време на съвместна пресконференция на 19 юли 2026 г. Главният ядрен директор Велапи Нтули уточни, че при най-сериозния случай от 2 юли са били засегнати 31 работници, като 20 от тях са отчели нулева експозиция, а останалите са получили минимална доза от едва 2 микросиверта. За сравнение, министърът на енергетиката Кгосиентшо Рамокгопа подчерта, че това е значително по-малко от облъчването при рутинна зъбна снимка (около 100 микросиверта).

Събитието е класифицирано като Ниво 0 (без значение за безопасността) по Международната скала за ядрени и радиационни събития (INES). Властите уверяват, че автоматичните защитни системи са сработили незабавно, а извън херметичната зона на централата не е отчетено изтичане на радиация в околната среда. ЮАР планира да продължи с програмата си за разширяване на ядрените мощности до 2042 г., за да стабилизира енергийната си мрежа.

Източници: Associated Press и ABC News


Южна Африка
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ