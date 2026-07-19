Радиация в АЕЦ Коберг: Има ли опасност за ЮАР?

В АЕЦ „Коберг“ (Koeberg) в Република Южна Африка са регистрирани четири отделни инцидента с радиоактивно замърсяване на въздуха по време на планова поддръжка, проведени между 30 юни и 16 юли 2026 г.

Според официално изявление на държавната енергийна компания Eskom и Националния ядрен регулатор (NNR), инцидентите са възникнали във втори енергоблок вследствие на технически повреди в преносимите вентилационни системи – откачен щепсел и изгорял захранващ кабел. Това доведе до освобождаване на микроскопични радиоактивни частици (оксиден прах) в затворената работна зона по време на автоматизирано тестване на парогенераторите.

Макар първоначални неофициални доклади в местни медии като Rapport да твърдяха, че около 150 служители са били изложени на риск и са приемали йодни таблетки, Eskom категорично опроверга тези мащаби по време на съвместна пресконференция на 19 юли 2026 г. Главният ядрен директор Велапи Нтули уточни, че при най-сериозния случай от 2 юли са били засегнати 31 работници, като 20 от тях са отчели нулева експозиция, а останалите са получили минимална доза от едва 2 микросиверта. За сравнение, министърът на енергетиката Кгосиентшо Рамокгопа подчерта, че това е значително по-малко от облъчването при рутинна зъбна снимка (около 100 микросиверта).

Събитието е класифицирано като Ниво 0 (без значение за безопасността) по Международната скала за ядрени и радиационни събития (INES). Властите уверяват, че автоматичните защитни системи са сработили незабавно, а извън херметичната зона на централата не е отчетено изтичане на радиация в околната среда. ЮАР планира да продължи с програмата си за разширяване на ядрените мощности до 2042 г., за да стабилизира енергийната си мрежа.

Източници: Associated Press и ABC News