Запасите на газ в Германия паднаха на исторически ниски нива

На база ниските нива на германските газови хранилища, Зелената партия поиска извънредно заседание на Комисията по икономически въпроси и енергетика на Бундестага (германския парламент) с участието на германския министър на икономиката Катерина Райхе.

„Министър Райхе не си върши работата“, каза експертът по енергийна политика на Зелената партия Михаел Келнер пред информационната агенция DPA. „Министерството се опитва да успокои обществеността. Те възлагат надеждите си на времето, но ситуацията остава напрегната“, заяви той.

В искането на Зелените за извънредно заседание на парламентарната комисия, с което разполага DPA, се посочва, че запасите от газ са на исторически ниско ниво и са спаднали с 25% само за един месец. „Необходимо е да се изключи недостиг или евентуални прекъсвания на доставките, включително от политически нестабилни държави“, се посочва в документа. Освен това е отбелязано значително увеличение на цените на газа.

„Искаме да знаем какво прави министерството, за да преживее успешно зимата“, подчерта Келнер. „Как министърът планира бързо да коригира разпоредбите за зареждане на хранилищата? И как германското правителство оценява зависимостта си от президента на САЩ Доналд Тръмп за доставки на втечнен природен газ?“, заключи експертът.

Според Gas Infrastructure Europe (GIE), подземните газови запаси в Германия, европейският лидер по капацитет за съхранение, са спаднали до 29,12% към 4 февруари. Това е първият път, когато това се случва толкова рано през февруари. Въпреки значително по-ниските газови запаси в началото на годината, Федералната мрежова агенция в момента счита газовите доставки на Германия за стабилни. Германското министерство на икономиката също заяви, че няма причина за безпокойство.