Запасите на газ в Германия паднаха на исторически ниски нива

На база ниските нива на германските газови хранилища, Зелената партия поиска извънредно заседание на Комисията по икономически въпроси и енергетика на Бундестага (германския парламент) с участието на германския министър на икономиката Катерина Райхе.
„Министър Райхе не си върши работата“, каза експертът по енергийна политика на Зелената партия Михаел Келнер пред информационната агенция DPA. „Министерството се опитва да успокои обществеността. Те възлагат надеждите си на времето, но ситуацията остава напрегната“, заяви той.
В искането на Зелените за извънредно заседание на парламентарната комисия, с което разполага DPA, се посочва, че запасите от газ са на исторически ниско ниво и са спаднали с 25% само за един месец. „Необходимо е да се изключи недостиг или евентуални прекъсвания на доставките, включително от политически нестабилни държави“, се посочва в документа. Освен това е отбелязано значително увеличение на цените на газа.
„Искаме да знаем какво прави министерството, за да преживее успешно зимата“, подчерта Келнер. „Как министърът планира бързо да коригира разпоредбите за зареждане на хранилищата? И как германското правителство оценява зависимостта си от президента на САЩ Доналд Тръмп за доставки на втечнен природен газ?“, заключи експертът.
Според Gas Infrastructure Europe (GIE), подземните газови запаси в Германия, европейският лидер по капацитет за съхранение, са спаднали до 29,12% към 4 февруари. Това е първият път, когато това се случва толкова рано през февруари. Въпреки значително по-ниските газови запаси в началото на годината, Федералната мрежова агенция в момента счита газовите доставки на Германия за стабилни. Германското министерство на икономиката също заяви, че няма причина за безпокойство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
13:22 08.02.2026
2 Абе
13:24 08.02.2026
3 ЕргенинЪТ - "Гръм в рая"
13:24 08.02.2026
4 А50
Коментиран от #7
13:24 08.02.2026
5 И Киев е Руски
13:25 08.02.2026
6 Споко
За мозъчно увредени човечество
13:25 08.02.2026
7 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #4 от "А50":Сега се очертава, те да дух@т
13:25 08.02.2026
8 И Киев е Руски
13:26 08.02.2026
9 Стига бе
13:27 08.02.2026
10 И Киев е Руски
13:28 08.02.2026
11 Абе те
13:28 08.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
13:29 08.02.2026
14 1111
13:29 08.02.2026
15 Данко Харсъзина
13:29 08.02.2026
16 демократ
13:30 08.02.2026
17 сигурно
13:30 08.02.2026
18 404
13:30 08.02.2026
19 Kaлпазанин
13:34 08.02.2026
20 Ганчев
13:37 08.02.2026
21 Фертилизер
13:40 08.02.2026
22 Колективен руски крепостен
13:40 08.02.2026
23 си пън
13:42 08.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Kеееф
13:45 08.02.2026
26 Сатана Z
«То ли ещё бу́дет…»
13:47 08.02.2026
27 Акушерката от Брюксел
13:49 08.02.2026
28 Хайрсъзина
13:51 08.02.2026
29 Хи хи хи
-Решихме да мръзнем солидарно с усръинсите.....колкото е необходимо ама не повече....
А от понеделник, монтаг де 2 февруари, цяла седмица "празнуваме" 86 - тата годишнина от спирането на големия пердах дето го ядохме край Сталинград
13:52 08.02.2026
30 DW смърди
И как германското правителство оценява зависимостта си от президента на САЩ Доналд Тръмп за доставки на втечнен природен газ?"
Не може да ви разбере човек.
Преди - зависимости от Русия, но с ниски цени - лошо.
Сега вече с американски доставчик - демократични зависимости, но пък цените високи.
Няма угодия, ама кой каквото сам си направи...
И да не забравя, точно зелените бяха тези, които искаха и наложиха да се закрият АЕЦ, въпреки че над 65% от хората бяха против...
13:54 08.02.2026
31 Даа!
13:54 08.02.2026
32 да питам
14:01 08.02.2026
33 УдоМача
14:04 08.02.2026
34 Хихи
14:34 08.02.2026
35 Абе стига с тоя газ
14:40 08.02.2026
36 Русия
15:02 08.02.2026