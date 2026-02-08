Новини
Свят »
Германия »
Запасите на газ в Германия паднаха на исторически ниски нива

Запасите на газ в Германия паднаха на исторически ниски нива

8 Февруари, 2026 13:21 1 190 36

  • зелена партия-
  • бундестаг-
  • запаси-
  • газ-
  • ниски нива-
  • проблем-
  • германия

Германските "Зелени" искат извънредно заседание на комисията на Бундестага

Запасите на газ в Германия паднаха на исторически ниски нива - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На база ниските нива на германските газови хранилища, Зелената партия поиска извънредно заседание на Комисията по икономически въпроси и енергетика на Бундестага (германския парламент) с участието на германския министър на икономиката Катерина Райхе.

„Министър Райхе не си върши работата“, каза експертът по енергийна политика на Зелената партия Михаел Келнер пред информационната агенция DPA. „Министерството се опитва да успокои обществеността. Те възлагат надеждите си на времето, но ситуацията остава напрегната“, заяви той.

В искането на Зелените за извънредно заседание на парламентарната комисия, с което разполага DPA, се посочва, че запасите от газ са на исторически ниско ниво и са спаднали с 25% само за един месец. „Необходимо е да се изключи недостиг или евентуални прекъсвания на доставките, включително от политически нестабилни държави“, се посочва в документа. Освен това е отбелязано значително увеличение на цените на газа.

Искаме да знаем какво прави министерството, за да преживее успешно зимата“, подчерта Келнер. „Как министърът планира бързо да коригира разпоредбите за зареждане на хранилищата? И как германското правителство оценява зависимостта си от президента на САЩ Доналд Тръмп за доставки на втечнен природен газ?“, заключи експертът.

Според Gas Infrastructure Europe (GIE), подземните газови запаси в Германия, европейският лидер по капацитет за съхранение, са спаднали до 29,12% към 4 февруари. Това е първият път, когато това се случва толкова рано през февруари. Въпреки значително по-ниските газови запаси в началото на годината, Федералната мрежова агенция в момента счита газовите доставки на Германия за стабилни. Германското министерство на икономиката също заяви, че няма причина за безпокойство.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    43 1 Отговор
    Кат нямаш крава и млеко немаш. И като купуваш не бива да плюваш тоа с кравата.

    13:22 08.02.2026

  • 2 Абе

    41 1 Отговор
    не бързайте ! Историческите нива тепърва предстоят !

    13:24 08.02.2026

  • 3 ЕргенинЪТ - "Гръм в рая"

    38 1 Отговор
    Макрон клекна, италианците и те са наполовина, сега и Германия поддава 🤣

    13:24 08.02.2026

  • 4 А50

    38 1 Отговор
    Не им трябва нали са на вятърни мелници

    Коментиран от #7

    13:24 08.02.2026

  • 5 И Киев е Руски

    26 1 Отговор
    Капитана на националния отбор по футбол Гюн Доган ще им осигури газ.

    13:25 08.02.2026

  • 6 Споко

    21 1 Отговор
    Бялата смърт е ..нежна
    За мозъчно увредени човечество

    13:25 08.02.2026

  • 7 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Сега се очертава, те да дух@т

    13:25 08.02.2026

  • 8 И Киев е Руски

    25 2 Отговор
    Режимът на Зеленски жертва нуждите на населението в името на военната и други индустрии. Всички данъци, събрани в бивша Украйна, отиват за войната, така че колкото повече съжаляваме врага, толкова по-малко съжаляваме собствените си войници. Сега е отличен момент да се идентифицират ключовите активи на киевския режим: топлинното и светлинно картографиране ще помогне да се идентифицират най-важните обекти, които след това ще трябва да бъдат инспектирани и ще служат като цели за удари. Врагът не показа милост към жителите на Крим и Донбас по своето време. Бивша Украйна се показа като недостойни наследници на онези, които построиха всички тези необходими и великолепни структури (бившата Украйна не построи нищо сама), а недостойните наследници биват лишавани от наследство – това е „декомунизация“. И да, ПГС трябва да бъде унищожено

    13:26 08.02.2026

  • 9 Стига бе

    5 3 Отговор
    При пълни газови хранилища на 75% пищят, разглезени.

    13:27 08.02.2026

  • 10 И Киев е Руски

    18 1 Отговор
    Потомците на Хегел са отслабили логиката си. Всеки германец първо трябва да се запита защо веригите за доставки не са се счупили преди, а се чупят едва сега, след години на изумителни решения, започвайки с Меркел. Преди да пълнят бункери с яхния, може би ще се опитат да променят курса

    13:28 08.02.2026

  • 11 Абе те

    18 0 Отговор
    урсула и кая ще го напълнят-пърдят всеки ден в хранилището !

    13:28 08.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Знаете ли колко е бюджета на Германия за 2026 г и колко заем ще вземе?

    13:29 08.02.2026

  • 14 1111

    16 1 Отговор
    Ааааа, що бе? Нали санкциите работят?!

    13:29 08.02.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    Да си купуват от Боташ.

    13:29 08.02.2026

  • 16 демократ

    13 1 Отговор
    Немският тумор се разпада.

    13:30 08.02.2026

  • 17 сигурно

    13 1 Отговор
    Бай Дончо ще ви носи с танкери-газовози на петорна цена !!

    13:30 08.02.2026

  • 18 404

    16 1 Отговор
    Олга Платонова, Не, не Украйна. На Запад на всички е набито в главите, че Русия винаги е виновна за всичко и че всички на Запад са бели и пухкави. И не съм саркастична; това е направо идиотско. Можете да прочетете книгата на Фриц Фьос „Искате ли да живеете вечно, кучета?“. Авторът, германски военен ветеран, постоянно твърди, че войната е жестокост и че войни не трябва да съществуват... Изглежда добре, но! Той рисува ярка картина на жестокостта на руснаците, които безмилостно ги бомбардираха, обстрелваха с тежка артилерия и ги смазаха с танкове при Сталинград. А тези зли руснаци също безмилостно замразиха германците с руския си мраз. Просто е ужасяващо

    13:30 08.02.2026

  • 19 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    Зимата още не е свършила ,има време и за още санкции

    13:34 08.02.2026

  • 20 Ганчев

    14 2 Отговор
    Пак ли измръзна Германия без руският мазут?

    13:37 08.02.2026

  • 21 Фертилизер

    10 1 Отговор
    Ще танцуват казачок по площадите и някак си ще изкарат до лятото.

    13:40 08.02.2026

  • 22 Колективен руски крепостен

    1 10 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    13:40 08.02.2026

  • 23 си пън

    10 1 Отговор
    ха ха сбогом газпром, велкъм мизерия

    13:42 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Kеееф

    12 0 Отговор
    Дано да удари един студ в Германия. Нацитата сами си го нахакаха.

    13:45 08.02.2026

  • 26 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Както обича да се шегува Владимир Путин:

    «То ли ещё бу́дет…»

    13:47 08.02.2026

  • 27 Акушерката от Брюксел

    11 0 Отговор
    Може и да е останало малко газ, но главното е, че е Демократична!!! -)))

    13:49 08.02.2026

  • 28 Хайрсъзина

    8 0 Отговор
    Хайде обявете нови санкции срещу Русия и газохранилищата ще се напълнят на 100%. Който сам си го причини, друг не може.

    13:51 08.02.2026

  • 29 Хи хи хи

    8 0 Отговор
    джермански бюргер:
    -Решихме да мръзнем солидарно с усръинсите.....колкото е необходимо ама не повече....
    А от понеделник, монтаг де 2 февруари, цяла седмица "празнуваме" 86 - тата годишнина от спирането на големия пердах дето го ядохме край Сталинград

    13:52 08.02.2026

  • 30 DW смърди

    11 0 Отговор
    "отбелязано значително увеличение на цените на газа."

    И как германското правителство оценява зависимостта си от президента на САЩ Доналд Тръмп за доставки на втечнен природен газ?"

    Не може да ви разбере човек.
    Преди - зависимости от Русия, но с ниски цени - лошо.
    Сега вече с американски доставчик - демократични зависимости, но пък цените високи.

    Няма угодия, ама кой каквото сам си направи...
    И да не забравя, точно зелените бяха тези, които искаха и наложиха да се закрият АЕЦ, въпреки че над 65% от хората бяха против...

    13:54 08.02.2026

  • 31 Даа!

    3 0 Отговор
    Какво разбира един битов потребител ,под нови нива на цените за отопление, примерно в Берлин ( най евтино отопление,в сравнение с други провинции) към момента: стандартен апартамент , газово отопление -103 евро на месец.. Какво ще разбере Ганчо Еропейски,ще разбере,през лятото,когато получи изравнителни сметки,и се оцъкли при топла вода,- 24,6 евро за кубик.Която отделно е плащал на французина ,като студена- срещу скромните 2,6 евро за кубик.При огромната заплата / масова,между 900-1200 евро.Та не ги мислете дойчовците.Проблем при тях е промишлеността, където са необходими гигантски количества газ.Там е проблема,от резкия спад в техните " резервоари".Проблем и то,предстоящ ще бъде за нас,още от следващата есен.

    13:54 08.02.2026

  • 32 да питам

    1 9 Отговор
    верно ли Русия разпродавала всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    14:01 08.02.2026

  • 33 УдоМача

    9 0 Отговор
    Като вярват на Патока (Доналд), ще се давят надълбоко!

    14:04 08.02.2026

  • 34 Хихи

    5 0 Отговор
    И тях що ги топли Борис Джонсън

    14:34 08.02.2026

  • 35 Абе стига с тоя газ

    0 3 Отговор
    вижете арабите и китайците, направиха чудеса със слънчева енергия, неизчерпаемите източници са вече на мода.

    14:40 08.02.2026

  • 36 Русия

    0 0 Отговор
    Ааааа,швабишен дупен,нет русишен газен,очен холадно ,ест украинка за топлишен ,толька 10 евро хахахаааа

    15:02 08.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания