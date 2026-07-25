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Кремъл отговори на Токаев: Войната не може да бъде замразена
  Тема: Украйна

Кремъл отговори на Токаев: Войната не може да бъде замразена

25 Юли, 2026 21:31, обновена 25 Юли, 2026 21:37 2 199 53

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  • русия-
  • путин-
  • война

Новият френски посланик пристигна в Украйна

Кремъл отговори на Токаев: Войната не може да бъде замразена - 1
Снимка: informator.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кремъл официално отхвърли предложението на казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев за „замразяване“ на военните действия в Украйна.

Говорителят Дмитрий Песков подчерта, че Русия ще продължи своята „специална военна операция“ до пълна победа, тъй като в момента липсват реални перспективи за мирни преговори. Пълният текст на позицията бе разпространен от руските държавни медии в събота вечерта на 25 юли

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Инициативата на Токаев: „Това трябва да спре“

По време на XXII Форум за междурегионално сътрудничество между Русия и Казахстан в Омск, Токаев се обърна директно към руския лидер с думите, че конфликтът унищожава генофонда на два братски народа.

  • Истанбулска формула 2.0: Казахстанският лидер предложи връщане към договореностите от 2022 г. под гаранциите на великите сили.
  • Позицията на Астана: Според Токаев природата на конфликта остава неясна за мнозина, а продължаването му обслужва единствено външни интереси.


Категоричният отказ на Москва

Въпреки че Путин обеща да „информира Токаев за хода на нещата“, последвалата официална реакция на Кремъл остана хладна. Руската страна заяви, че единственият вариант за мир преминава през пълно съобразяване с нейните интереси. Москва в момента изчаква евентуални нови предложения от администрацията на САЩ, но дотогава военните действия на терен няма да бъдат спирани.

На фона на дипломатическия сблъсък в Омск, Франция демонстрира категорична подкрепа за Киев.

Новият френски посланик в Украйна официално започна своята мисия. Още по време на пътуването си към украинската столица, дипломатът записа специално видеообръщение. В него той говори на чист украински език, декларирайки дългосрочния ангажимент на Париж към суверенитета на страната.

С този символичен акт Франция изпраща ясен сигнал към Кремъл, че европейската подкрепа за Украйна няма да отслабне, въпреки умората от войната и засилващия се натиск за териториални отстъпки.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    31 45 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    21:40 25.07.2026

  • 2 Щом новия посланик

    33 21 Отговор
    демонстрира добро владеене на украински език, направо да заминава за фронта да обучава новобранците.

    21:40 25.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    29 33 Отговор
    "..до пълна победа.."

    Да коригирам пияния мустак.
    Война до последния руснак !!!
    Така става га гласуваш за бакшиш 👈

    Коментиран от #8

    21:40 25.07.2026

  • 4 Сатана Z

    24 27 Отговор
    Войната ще спре някога.Дотогава Зеленият нацист ще се крие в бункера като плъх.

    Коментиран от #10

    21:42 25.07.2026

  • 5 Т Живков

    22 15 Отговор
    Смрът на комунизма!

    Коментиран от #9

    21:42 25.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 838е8р8р

    20 18 Отговор
    Не съм за никой но някой може ли да ми обясни как всички военни експерти им предвещаваха бърза Победа на рф а вече пета година се мотат с у??

    Коментиран от #13, #16

    21:43 25.07.2026

  • 8 русийката се разпада

    21 22 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Нета гАрива, неть храна ,неть интернет...феодализъм

    Коментиран от #17

    21:44 25.07.2026

  • 9 Луканов

    20 13 Отговор

    До коментар #5 от "Т Живков":

    Каманизма се оказа недоносче 💡

    21:44 25.07.2026

  • 10 Кви бункери сънуваш

    16 20 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Само Джуджака ти ботоксов е в бункер.
    Аман от еротичните ти фантазии.
    Прави си ч.киите другаде.
    Къпете се бре!

    21:45 25.07.2026

  • 11 Токарев говореше

    17 21 Отговор
    А Путлето се въртеше и гледаше га,че имаше заврян кол в дирника.

    21:45 25.07.2026

  • 12 Соломон

    16 20 Отговор
    След като Русия забрани износа на горива Казахстан успешно го измести и не зависи изцяло от Русия за да си изнася горивата

    21:46 25.07.2026

  • 13 Коста

    16 17 Отговор

    До коментар #7 от "838е8р8р":

    Зашото копейките не са експерти.
    От лозунги го докарват.

    21:47 25.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИТТ

    20 19 Отговор
    Няма такова нещо като "чист украински език", нарича се "диалектен руски език"!

    21:49 25.07.2026

  • 16 Хахахаха

    18 17 Отговор

    До коментар #7 от "838е8р8р":

    Ами просто е. Митовете за мощната руска армия, са проста пропаганда.

    Коментиран от #48

    21:49 25.07.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    19 20 Отговор

    До коментар #8 от "русийката се разпада":

    Да допълня, че Русия удари и собствен кораб с царевица !!! Резултатът - гладна руска зима 👆

    Коментиран от #22

    21:50 25.07.2026

  • 18 ДА ЗАТОВА

    14 15 Отговор
    ПУТКЕР ГЛЕДАШЕ КАТО

    НАСТЪПАНА ЖАБА

    КОГАТО ТОКАЕВ
    ГОВОРЕШЕ
    ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ВОЙНАТА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ЩЕ ЧАКАТ СЕГА ТРЪМП ДА СПАСЯВА

    ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА НА

    КТБ КРЕ.ТЕНА ПУТКЕР.

    21:51 25.07.2026

  • 19 Дзак

    19 15 Отговор
    Фактически на Украйна й се плаща, за да воюва. Значи обслужва външни сили.

    Коментиран от #21, #35

    21:52 25.07.2026

  • 20 Сатана Z

    17 18 Отговор
    Първото предложение на Владимир Путин винаги е най-доброто.

    2022 година отдавна мина и замина.Тогава Зеленият нацист имаше възможност да спаси каквото може от Укропия ,но сега вече е късно.

    Коментиран от #23, #25

    21:52 25.07.2026

  • 21 Соломон

    13 10 Отговор

    До коментар #19 от "Дзак":

    Аз знам само едни дето са на фронта за пари,лоши кредити или за да ги освободят предсрочно от затвора. И това не са украинците

    21:54 25.07.2026

  • 22 Мъ тя

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    си е крадена.

    21:55 25.07.2026

  • 23 русия

    13 12 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    няма думата, предложенията са невалидни до унищожението и.

    21:56 25.07.2026

  • 24 Доналд Тръмп, президент

    15 14 Отговор
    "..Москва изчаква за нови предложения от САЩ.."

    Да чакат до припадък, Америка не бърза !!!
    Много още американски бомби и ракети пътуват за Украйна !!! Много 👆

    21:58 25.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Подозрително

    9 10 Отговор
    Надявам се Кремъл ще си направят правилните изводи от предложението на Токаев но определено не му чиста работата изглежда като лобиране за запада.

    Коментиран от #28, #33

    21:59 25.07.2026

  • 27 Орешник

    9 10 Отговор
    Ехаа урко убафците отново на амбразурата! Кеееееф! Как е бре лузъри? Дишате ли още или се давите в собствените си слюнки? Ами какво да ви каже по човек дебеличък е ама вие сте му свикнали! Айде лека вечер , че много понамирисвате! Ама то е нормално с оглед на това къде живеете , хората там ходят по голяма нужда ама вие го имате за дом!

    Коментиран от #37

    22:01 25.07.2026

  • 28 Соломон

    11 10 Отговор

    До коментар #26 от "Подозрително":

    Човека е мъдър иде опитва да му даде от това което Путин няма

    22:01 25.07.2026

  • 29 РУБИО

    9 10 Отговор
    Ясно каза на КАТЪРА КАЛАНТАРЯН :

    НЯМА НИКАКВИ ДОГОВОРЕНОСТИ

    НЯМА И ДА ИМА ВЕЧЕ

    ПО РУСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

    ЩЕ СЕ МАЧКА РУСКАТА ИЗМЕТ
    ДОКАТО СПРЕ ДА МЪРДА.

    22:01 25.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Вие шегувате ли се

    12 9 Отговор
    Новият френски посланик говори на чист украински език какъвто всъщност не съществува.

    Коментиран от #40

    22:02 25.07.2026

  • 32 Ами

    7 3 Отговор
    При тези температури няма как конфликта да бъде замразен.
    А и Русия няма гориво за замразяването.
    Така, че ... Друг път.

    22:03 25.07.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    9 8 Отговор

    До коментар #26 от "Подозрително":

    Запада трябва разбере, че Русия ще се бие геройски до последния руснак, до последната манивела !!!

    Коментиран от #36

    22:03 25.07.2026

  • 34 Соломон

    4 6 Отговор
    Аз съм един незадоволен би сексуален индивид ,който много си мечтае за негър!

    22:04 25.07.2026

  • 35 Звайщайн

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Дзак":

    А представи си немислимото да вземат орковете да се изтеглят обратно в мордор 💡 тогава с кой ли ще воюват Украйна и чии интереси ще обслужват?

    22:05 25.07.2026

  • 36 Путлеристан 🤮🤮

    14 9 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    Коментиран от #41

    22:06 25.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ако Путин

    6 5 Отговор
    не беше изпрател спец части в Казахстан, Токаев отиваше на кино

    22:10 25.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Блатен филолог

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вие шегувате ли се":

    Щом ти казваш трябва да е така аз лично ти вЕрвам

    22:14 25.07.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    7 5 Отговор

    До коментар #36 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Говорим открито за вагиналната сухата и Вагизан !!! Не е срамно да загубиш войната, срамно е да си сух ! Казвам го от личен опит 👈😁

    22:14 25.07.2026

  • 42 Нека

    3 2 Отговор
    да оставят Украйна и ЕС да победят. За самочувствието...

    22:19 25.07.2026

  • 43 !!!?

    10 7 Отговор
    Това е позиция ! Браво на Токаев !
    Мистър Кеш може само само да обслужва олигарсите на Путлер !!!?

    22:21 25.07.2026

  • 44 Ама и франсетата търсят място

    8 5 Отговор
    Под прожекторите. Подкукуросват Украйна, подкукуросват и Гърция обаче стане ли напечено и дим да ги няма

    22:21 25.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мдаа

    6 2 Отговор
    Фикс идеята на Путин за възстановяване на ссср е бита карта. Когато една война се закучи, като руско-украинската, пълен победител не може да има, губят и двете страни.

    Коментиран от #47

    22:37 25.07.2026

  • 47 Е как да не е

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Мдаа":

    Той почти възстанови СССР. Въведе купони, няма бензин, стоките поизчезнаха... остава само разпада

    22:40 25.07.2026

  • 48 Предатор

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Глупак ,сигурно имаш предвид американската армия ,която постоянно побеждава ,да ама не.

    22:43 25.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Иванов

    2 1 Отговор
    Големият въпрос е кой направи така, че КГБ умишлено да "проспи" Майдана 2014 г. Кой окраде руската армия и накара Тупин да нападне абсолютно неподготвен Украйна , която НАТО превърна в своята най-мощна армия. А може би целта на кремълския либерал е да съсипе Русия и да изтрепе максимум православни мъже от двата някогашни братски народа. Колко трябва да си малоумен да водиш война, без да унищожаваш мостове, железопътни линии и доставките на оръжие да текат в Украйна. Да не говорим, че самата Русия продава петрол и газ на Запада, за да убива руски войници.

    22:49 25.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Алберт Айнщайн, физик

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ватата":

    "..кой е най-големия.."

    Учени и изследователи отдавна са доказали, че по-голямо от руска глупост няма !!!
    Това е научен Факт 👈

    22:52 25.07.2026

  • 53 Фори

    2 0 Отговор
    Токаев не е като нашият миротворец Радев. Вместо нашия да повтаря за дипломация да изработи мирен план и да го представи на приятеля си Путин.

    22:54 25.07.2026

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