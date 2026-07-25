Кремъл отговори на Токаев: Войната не може да бъде замразена

Кремъл официално отхвърли предложението на казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев за „замразяване“ на военните действия в Украйна.

Говорителят Дмитрий Песков подчерта, че Русия ще продължи своята „специална военна операция“ до пълна победа, тъй като в момента липсват реални перспективи за мирни преговори. Пълният текст на позицията бе разпространен от руските държавни медии в събота вечерта на 25 юли

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Инициативата на Токаев: „Това трябва да спре“

По време на XXII Форум за междурегионално сътрудничество между Русия и Казахстан в Омск, Токаев се обърна директно към руския лидер с думите, че конфликтът унищожава генофонда на два братски народа.

Истанбулска формула 2.0 : Казахстанският лидер предложи връщане към договореностите от 2022 г. под гаранциите на великите сили.

: Казахстанският лидер предложи връщане към договореностите от 2022 г. под гаранциите на великите сили. Позицията на Астана: Според Токаев природата на конфликта остава неясна за мнозина, а продължаването му обслужва единствено външни интереси.



Категоричният отказ на Москва

Въпреки че Путин обеща да „информира Токаев за хода на нещата“, последвалата официална реакция на Кремъл остана хладна. Руската страна заяви, че единственият вариант за мир преминава през пълно съобразяване с нейните интереси. Москва в момента изчаква евентуални нови предложения от администрацията на САЩ, но дотогава военните действия на терен няма да бъдат спирани.

На фона на дипломатическия сблъсък в Омск, Франция демонстрира категорична подкрепа за Киев.

Новият френски посланик в Украйна официално започна своята мисия. Още по време на пътуването си към украинската столица, дипломатът записа специално видеообръщение. В него той говори на чист украински език, декларирайки дългосрочния ангажимент на Париж към суверенитета на страната.

С този символичен акт Франция изпраща ясен сигнал към Кремъл, че европейската подкрепа за Украйна няма да отслабне, въпреки умората от войната и засилващия се натиск за териториални отстъпки.