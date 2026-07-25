Кремъл отговори на Токаев: Войната не може да бъде замразена

Кремъл официално отхвърли предложението на казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев за „замразяване“ на военните действия в Украйна.
Говорителят Дмитрий Песков подчерта, че Русия ще продължи своята „специална военна операция“ до пълна победа, тъй като в момента липсват реални перспективи за мирни преговори. Пълният текст на позицията бе разпространен от руските държавни медии в събота вечерта на 25 юли
Инициативата на Токаев: „Това трябва да спре“
По време на XXII Форум за междурегионално сътрудничество между Русия и Казахстан в Омск, Токаев се обърна директно към руския лидер с думите, че конфликтът унищожава генофонда на два братски народа.
- Истанбулска формула 2.0: Казахстанският лидер предложи връщане към договореностите от 2022 г. под гаранциите на великите сили.
- Позицията на Астана: Според Токаев природата на конфликта остава неясна за мнозина, а продължаването му обслужва единствено външни интереси.
Категоричният отказ на Москва
Въпреки че Путин обеща да „информира Токаев за хода на нещата“, последвалата официална реакция на Кремъл остана хладна. Руската страна заяви, че единственият вариант за мир преминава през пълно съобразяване с нейните интереси. Москва в момента изчаква евентуални нови предложения от администрацията на САЩ, но дотогава военните действия на терен няма да бъдат спирани.
На фона на дипломатическия сблъсък в Омск, Франция демонстрира категорична подкрепа за Киев.
Новият френски посланик в Украйна официално започна своята мисия. Още по време на пътуването си към украинската столица, дипломатът записа специално видеообръщение. В него той говори на чист украински език, декларирайки дългосрочния ангажимент на Париж към суверенитета на страната.
С този символичен акт Франция изпраща ясен сигнал към Кремъл, че европейската подкрепа за Украйна няма да отслабне, въпреки умората от войната и засилващия се натиск за териториални отстъпки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
21:40 25.07.2026
2 Щом новия посланик
21:40 25.07.2026
3 Владимир Путин, президент
Да коригирам пияния мустак.
Война до последния руснак !!!
Така става га гласуваш за бакшиш 👈
Коментиран от #8
21:40 25.07.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #10
21:42 25.07.2026
5 Т Живков
Коментиран от #9
21:42 25.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 838е8р8р
Коментиран от #13, #16
21:43 25.07.2026
8 русийката се разпада
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Нета гАрива, неть храна ,неть интернет...феодализъм
Коментиран от #17
21:44 25.07.2026
9 Луканов
До коментар #5 от "Т Живков":Каманизма се оказа недоносче 💡
21:44 25.07.2026
10 Кви бункери сънуваш
До коментар #4 от "Сатана Z":Само Джуджака ти ботоксов е в бункер.
Аман от еротичните ти фантазии.
Прави си ч.киите другаде.
Къпете се бре!
21:45 25.07.2026
11 Токарев говореше
21:45 25.07.2026
12 Соломон
21:46 25.07.2026
13 Коста
До коментар #7 от "838е8р8р":Зашото копейките не са експерти.
От лозунги го докарват.
21:47 25.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ИТТ
21:49 25.07.2026
16 Хахахаха
До коментар #7 от "838е8р8р":Ами просто е. Митовете за мощната руска армия, са проста пропаганда.
Коментиран от #48
21:49 25.07.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "русийката се разпада":Да допълня, че Русия удари и собствен кораб с царевица !!! Резултатът - гладна руска зима 👆
Коментиран от #22
21:50 25.07.2026
18 ДА ЗАТОВА
НАСТЪПАНА ЖАБА
КОГАТО ТОКАЕВ
ГОВОРЕШЕ
ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ВОЙНАТА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ЩЕ ЧАКАТ СЕГА ТРЪМП ДА СПАСЯВА
ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА НА
КТБ КРЕ.ТЕНА ПУТКЕР.
21:51 25.07.2026
19 Дзак
Коментиран от #21, #35
21:52 25.07.2026
20 Сатана Z
2022 година отдавна мина и замина.Тогава Зеленият нацист имаше възможност да спаси каквото може от Укропия ,но сега вече е късно.
Коментиран от #23, #25
21:52 25.07.2026
21 Соломон
До коментар #19 от "Дзак":Аз знам само едни дето са на фронта за пари,лоши кредити или за да ги освободят предсрочно от затвора. И това не са украинците
21:54 25.07.2026
22 Мъ тя
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":си е крадена.
21:55 25.07.2026
23 русия
До коментар #20 от "Сатана Z":няма думата, предложенията са невалидни до унищожението и.
21:56 25.07.2026
24 Доналд Тръмп, президент
Да чакат до припадък, Америка не бърза !!!
Много още американски бомби и ракети пътуват за Украйна !!! Много 👆
21:58 25.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Подозрително
Коментиран от #28, #33
21:59 25.07.2026
27 Орешник
Коментиран от #37
22:01 25.07.2026
28 Соломон
До коментар #26 от "Подозрително":Човека е мъдър иде опитва да му даде от това което Путин няма
22:01 25.07.2026
29 РУБИО
НЯМА НИКАКВИ ДОГОВОРЕНОСТИ
НЯМА И ДА ИМА ВЕЧЕ
ПО РУСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ЩЕ СЕ МАЧКА РУСКАТА ИЗМЕТ
ДОКАТО СПРЕ ДА МЪРДА.
22:01 25.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Вие шегувате ли се
Коментиран от #40
22:02 25.07.2026
32 Ами
А и Русия няма гориво за замразяването.
Така, че ... Друг път.
22:03 25.07.2026
33 Владимир Путин, президент
До коментар #26 от "Подозрително":Запада трябва разбере, че Русия ще се бие геройски до последния руснак, до последната манивела !!!
Коментиран от #36
22:03 25.07.2026
34 Соломон
22:04 25.07.2026
35 Звайщайн
До коментар #19 от "Дзак":А представи си немислимото да вземат орковете да се изтеглят обратно в мордор 💡 тогава с кой ли ще воюват Украйна и чии интереси ще обслужват?
22:05 25.07.2026
36 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните
Коментиран от #41
22:06 25.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ако Путин
22:10 25.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Блатен филолог
До коментар #31 от "Вие шегувате ли се":Щом ти казваш трябва да е така аз лично ти вЕрвам
22:14 25.07.2026
41 Владимир Путин, президент
До коментар #36 от "Путлеристан 🤮🤮":Говорим открито за вагиналната сухата и Вагизан !!! Не е срамно да загубиш войната, срамно е да си сух ! Казвам го от личен опит 👈😁
22:14 25.07.2026
42 Нека
22:19 25.07.2026
43 !!!?
Мистър Кеш може само само да обслужва олигарсите на Путлер !!!?
22:21 25.07.2026
44 Ама и франсетата търсят място
22:21 25.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мдаа
Коментиран от #47
22:37 25.07.2026
47 Е как да не е
До коментар #46 от "Мдаа":Той почти възстанови СССР. Въведе купони, няма бензин, стоките поизчезнаха... остава само разпада
22:40 25.07.2026
48 Предатор
До коментар #16 от "Хахахаха":Глупак ,сигурно имаш предвид американската армия ,която постоянно побеждава ,да ама не.
22:43 25.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Иванов
22:49 25.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Алберт Айнщайн, физик
До коментар #49 от "Ватата":"..кой е най-големия.."
Учени и изследователи отдавна са доказали, че по-голямо от руска глупост няма !!!
Това е научен Факт 👈
22:52 25.07.2026
53 Фори
22:54 25.07.2026