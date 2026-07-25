Румънски F-16 свали втори дрон за денонощие

Румънски пилот на изтребител F-16 отново свали безпилотен самолет в небето над страната.
Това е втори подобен случай в рамките на едно денонощие, което бележи безпрецедентна ескалация на сигурността по източния фланг на НАТО. Последният инцидент е регистриран около град Сфънту Георге, предаде pravda.com.ua.
Президентът Никушор Дан потвърди за неутрализираната въздушна цел. Операцията е проведена в пълна координация с Центъра за съвместни въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания, допълва eualive.net.
Предишният нарушител — боен дрон от типа „Шахед“ — бе свален ден по-рано над безлюдна зона в окръг Бузеу.
Във въздушния патрул освен румънските изтребители F-16 са участвали и италиански Eurofighter Typhoon, базирани в авиобазата „Михаил Когълничану“.
Военните експерти продължават разследването по събиране на останките на дроновете, за да се установи точният им произход.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #5, #6, #15
10:54 25.07.2026
2 УкУкраински атакуват
10:55 25.07.2026
3 Ба бааааа
10:55 25.07.2026
4 Ходещ труп
Хакнатите чатове на този руски генерал-майор отвориха кутията на Пандора и показаха чист, нечовешки садизъм. Изтеклите гигабайти данни са коренно доказателство за брутални военни престъпления: Демурчиев лично е пращал кадри от екзекуции, хвалел се е с изтезания на украински пленници и е колекционирал снимки на отрязани човешки уши като „трофеи“.
След извънредните санкции на ЕС, истинският ад за него тепърва започва. Военнопрестъпникът вече е официално мишена №1 на украинските спецслужби и е въпрос на време възмездието да почука на вратата му:
Живот в постоянен параноичен страх: От днес нататък всяко завъртане на контактния ключ на колата му, всяка сянка в тъмното и всеки случаен шум ще го карат да замръзва от ужас.
Съдбата на палачите: Взривеният в колата си Сергей Евсюков (шефът на затвора в Оленивка) вече доказа, че за такива изроди няма скрито място на Земята.
Ходещ смъртник: Демурчиев знае какво е извършил, знае, че светът вече видя чудовището в него, и знае, че краят му е близо.
Когато си играеш с чуждата кръв, собствената ти смърт започва да те преследва на всяка крачка. Часовникът за този палач неумолимо тиктака!
Коментиран от #16
10:55 25.07.2026
5 Мухахаха
До коментар #1 от "Без име":Право у десетката
10:56 25.07.2026
6 А един клоун
До коментар #1 от "Без име":и един рижав щели да се срещат в белия дом.
Ще се получи клоунада.
10:56 25.07.2026
7 Абу Будалиб
10:57 25.07.2026
8 име
10:58 25.07.2026
9 МАМАЛИГИТЕ И ТЕ
Коментиран от #13
10:59 25.07.2026
10 Луганск
САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
11:00 25.07.2026
11 Ама
11:01 25.07.2026
12 Оня с коня
11:10 25.07.2026
13 Ватнико
До коментар #9 от "МАМАЛИГИТЕ И ТЕ":Не е важно колко струва дронът, а какви щети може да нанесе!
11:23 25.07.2026
14 Наше момче
Коментиран от #18
11:29 25.07.2026
15 божурище
До коментар #1 от "Без име":публиката остана там завинаги
11:36 25.07.2026
16 факт
До коментар #4 от "Ходещ труп":то и наркоманчето е в същото положение
11:37 25.07.2026
17 Един
Коментиран от #19
12:22 25.07.2026
18 дрон ме стига
До коментар #14 от "Наше момче":Тогава дроновете камикадзета ще атакуват Фъ-16 Боклук 70 и ще има мощен хевроатлантически рев. Мъката наглосаксонска край йок.
12:27 25.07.2026
19 Компартия ГЕРБ
До коментар #17 от "Един":Амчи те си я търсят отдавна ама нещо не я намират. Чекат сигур таквизи смелчаци като тебе да идат да им покажат на фронта как се прави.
12:29 25.07.2026