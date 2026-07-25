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Румънски F-16 свали втори дрон за денонощие

Румънски F-16 свали втори дрон за денонощие

25 Юли, 2026 10:48, обновена 25 Юли, 2026 11:03 1 241 19

  • румъния-
  • дрон-
  • изтребител-
  • инцидент

Изтребители под командването на НАТО бяха вдигнати по тревога заради нова въздушна заплаха над Черноморския регион

Румънски F-16 свали втори дрон за денонощие - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румънски пилот на изтребител F-16 отново свали безпилотен самолет в небето над страната.

Това е втори подобен случай в рамките на едно денонощие, което бележи безпрецедентна ескалация на сигурността по източния фланг на НАТО. Последният инцидент е регистриран около град Сфънту Георге, предаде pravda.com.ua.

Президентът Никушор Дан потвърди за неутрализираната въздушна цел. Операцията е проведена в пълна координация с Центъра за съвместни въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания, допълва eualive.net.

Предишният нарушител — боен дрон от типа „Шахед“ — бе свален ден по-рано над безлюдна зона в окръг Бузеу.

Във въздушния патрул освен румънските изтребители F-16 са участвали и италиански Eurofighter Typhoon, базирани в авиобазата „Михаил Когълничану“.

Военните експерти продължават разследването по събиране на останките на дроновете, за да се установи точният им произход.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    31 6 Отговор
    А Русия реши вчера да не пропусне украинското изложение за въоръжение в Киевска област, като представи балистичната ракета 9М723 за тактическия ракетен комплекс „Искандер-М“. Зашеметяваща презентация!

    Коментиран от #5, #6, #15

    10:54 25.07.2026

  • 2 УкУкраински атакуват

    22 3 Отговор
    Натовска територия.

    10:55 25.07.2026

  • 3 Ба бааааа

    19 2 Отговор
    Много дронове ще има да сваляте още

    10:55 25.07.2026

  • 4 Ходещ труп

    3 16 Отговор
    Генерал Роман Демурчиев – от висш военен до ходещ труп в паника!
    Хакнатите чатове на този руски генерал-майор отвориха кутията на Пандора и показаха чист, нечовешки садизъм. Изтеклите гигабайти данни са коренно доказателство за брутални военни престъпления: Демурчиев лично е пращал кадри от екзекуции, хвалел се е с изтезания на украински пленници и е колекционирал снимки на отрязани човешки уши като „трофеи“.
    След извънредните санкции на ЕС, истинският ад за него тепърва започва. Военнопрестъпникът вече е официално мишена №1 на украинските спецслужби и е въпрос на време възмездието да почука на вратата му:

    Живот в постоянен параноичен страх: От днес нататък всяко завъртане на контактния ключ на колата му, всяка сянка в тъмното и всеки случаен шум ще го карат да замръзва от ужас.
    Съдбата на палачите: Взривеният в колата си Сергей Евсюков (шефът на затвора в Оленивка) вече доказа, че за такива изроди няма скрито място на Земята.
    Ходещ смъртник: Демурчиев знае какво е извършил, знае, че светът вече видя чудовището в него, и знае, че краят му е близо.

    Когато си играеш с чуждата кръв, собствената ти смърт започва да те преследва на всяка крачка. Часовникът за този палач неумолимо тиктака!

    Коментиран от #16

    10:55 25.07.2026

  • 5 Мухахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Право у десетката

    10:56 25.07.2026

  • 6 А един клоун

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    и един рижав щели да се срещат в белия дом.
    Ще се получи клоунада.

    10:56 25.07.2026

  • 7 Абу Будалиб

    12 3 Отговор
    Убийте мухата със самолетоносач!

    10:57 25.07.2026

  • 8 име

    15 5 Отговор
    Лъжат мамалигарските роми. Тъй като бандерите са скъсани от към ПВО, а презграницата с румъния минава голяма част от снабдяването на Бандеристан и руснаците затвориха пристанищата на Дунав и Черно море и са на път да затворят и КППтата, НАТЮфците поемат защитата на този част от Бандеристан с надеждата да спрат руските атаки. Сваления дрон е в Бандераско въздушно пространство и се надявам скоро някой румънски Кен Еф16 да даде фира!

    10:58 25.07.2026

  • 9 МАМАЛИГИТЕ И ТЕ

    21 2 Отговор
    ГОЛЕМИ НАТОВЦИ СТАНАХА. ЕВТИНО Е С F-16 ДА СВАЛЯШ ДРОН ЗА 200 €. СМЕШКОВЦИ

    Коментиран от #13

    10:59 25.07.2026

  • 10 Луганск

    10 5 Отговор
    Румънски F-16 - боклук!

    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    11:00 25.07.2026

  • 11 Ама

    5 1 Отговор
    много дрон, много нещо. Тая работа не е на добре

    11:01 25.07.2026

  • 12 Оня с коня

    1 10 Отговор
    Ф-16 сваля руски Жереми като круши.Извод:С Ф-16 шега не бива.

    11:10 25.07.2026

  • 13 Ватнико

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "МАМАЛИГИТЕ И ТЕ":

    Не е важно колко струва дронът, а какви щети може да нанесе!

    11:23 25.07.2026

  • 14 Наше момче

    4 1 Отговор
    Свалили един а ми акомим пуснат 101

    Коментиран от #18

    11:29 25.07.2026

  • 15 божурище

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    публиката остана там завинаги

    11:36 25.07.2026

  • 16 факт

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ходещ труп":

    то и наркоманчето е в същото положение

    11:37 25.07.2026

  • 17 Един

    0 2 Отговор
    Рашките си търсят белята.

    Коментиран от #19

    12:22 25.07.2026

  • 18 дрон ме стига

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Наше момче":

    Тогава дроновете камикадзета ще атакуват Фъ-16 Боклук 70 и ще има мощен хевроатлантически рев. Мъката наглосаксонска край йок.

    12:27 25.07.2026

  • 19 Компартия ГЕРБ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Един":

    Амчи те си я търсят отдавна ама нещо не я намират. Чекат сигур таквизи смелчаци като тебе да идат да им покажат на фронта как се прави.

    12:29 25.07.2026

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