Румънски F-16 свали втори дрон за денонощие

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Румънски пилот на изтребител F-16 отново свали безпилотен самолет в небето над страната.

Това е втори подобен случай в рамките на едно денонощие, което бележи безпрецедентна ескалация на сигурността по източния фланг на НАТО. Последният инцидент е регистриран около град Сфънту Георге, предаде pravda.com.ua.

Президентът Никушор Дан потвърди за неутрализираната въздушна цел. Операцията е проведена в пълна координация с Центъра за съвместни въздушни операции на НАТО в Торехон, Испания, допълва eualive.net.

Предишният нарушител — боен дрон от типа „Шахед“ — бе свален ден по-рано над безлюдна зона в окръг Бузеу.

Във въздушния патрул освен румънските изтребители F-16 са участвали и италиански Eurofighter Typhoon, базирани в авиобазата „Михаил Когълничану“.

Военните експерти продължават разследването по събиране на останките на дроновете, за да се установи точният им произход.