Япония създаде специално звено за борба с мечките в градовете

В рамките на японското Министерство на околната среда е създадено специално звено за борба с нарастващата честота на навлизане на мечки в оживени градски райони. Неговите представители ще работят в тясно сътрудничество с местните власти, където тези животни се появяват най-често, съобщи информационната агенция Киодо.

Планът е да се сътрудничи с полицията, за да се обучават служители в техники за бързо реагиране при наблюдения на мечки в градските райони, както и да се подготви обществеността съответно. По време на обучението хората ще се научат как правилно да използват специални аерозолни кутии в случай на среща с хищниците.

Наблюденията на мечки зачестиха в североизточна Япония, включително в района на Токио. Токийската полиция вече създаде специално въоръжено звено за борба с тях, което бързо се разполага при наблюдения на мечки.

В началото на юни, в самия център на Уцуномия, град с над 511 000 души, разположен на 130 км от Токио, всички училища бяха затворени за няколко дни поради появата на мечка по улиците. Дори се е скитала из големи търговски центрове. През април мечка е била забелязана близо до жилищни сгради в предградието на Токио Хачиоджи. През юни животното е влизало в една и съща къща четири пъти седмично в търсене на храна.

В Япония, през фискалната 2025 година (завършваща на 31 март 2026 г.), мечките са били забелязани опасно близо до хора или населени места близо 58 000 пъти. Това е рекорд за всички времена, откакто подобна статистика е съставена за първи път през 2009 г. През 12-те месеца, завършващи през март тази година, 13 души са загинали при нападения на мечки в Япония. Общо 238 жители са били ранени или осакатени - най-големият брой от войната насам.