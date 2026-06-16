Бенямин Нетаняху обяви, че ще участва в предстоящите парламентарни избори в страната

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се кандидатира на предстоящите парламентарни избори, като лично потвърди това на извънредна пресконференция в понеделник с думите: „Ще се кандидатирам на изборите и възнамерявам да спечеля“, предаде le Monde.

Неговата партия „Ликуд“ също официално обяви кандидатурата му няколко дни по-рано. Изборите в Израел трябва да се проведат най-късно до края на октомври 2026 г..

Решението на Нетаняху да обяви кандидатурата си бе ускорено, след като американският президент Доналд Тръмп публично изрази съмнения дали 76-годишният израелски лидер изобщо ще се яви отново на вота. Нетаняху влиза в кампанията в момент на сериозен спад в общественото доверие. Последните социологически проучвания на Israel Democracy Institute показват, че около 61% от израелците не желаят той да се кандидатира отново.

В понеделник Нетаняху направи първия си коментар относно обявеното временно мирно споразумение (меморандум за разбирателство) между САЩ и Иран, което слага край на над 100-дневната война в Близкия изток. Премиерът подчерта, че Израел не е страна по това споразумение, заявявайки директно: „Това споразумение беше сключено от САЩ, от президента на САЩ. Това е негово решение. Ние имаме свои собствени интереси“.

Нетаняху призна, че двамата с Доналд Тръмп невинаги „гледат в една посока“. Междувременно изтекоха съобщения, че Тръмп е разкритикувал остро Нетаняху пред медиите, обвинявайки го в липса на преценка заради израелските удари в Бейрут в заключителната фаза на преговорите. Въпреки това Нетаняху защити водената от него кампания, заявявайки, че съвместните действия на Израел и САЩ са постигнали историческа победа и са спасили страната от „ядрено унищожение“.

Нетаняху категорично обяви, че независимо от сключеното от САЩ примирие с Иран, израелската армия (IDF) няма да се изтегли и ще запази позициите си в създадените „зони за сигурност“ в Южен Ливан, Ивицата Газа и Сирия толкова дълго, колкото е необходимо за защита на израелските граждани.

Лидерите на опозицията (сред които Яир Лапид и Нафтали Бенет) разкритикуваха изявленията му от 15 юни, наричайки водената от него политика „исторически провал“. Те го обвиниха, че Иран е излязъл по-силен от конфликта, а Израел – по-изолиран.

Наред с политическата криза, съдебният процес срещу Нетаняху за корупция продължава в активна фаза. В понеделник съдиите отхвърлиха искането на защитата му за съкращаване на времето на следващото съдебно заседание.