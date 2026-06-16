Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Осем души са загинали при катастрофата на американския бомбардировач В-52, който се разби в щата Калифорния ВИДЕО

Осем души са загинали при катастрофата на американския бомбардировач В-52, който се разби в щата Калифорния ВИДЕО

16 Юни, 2026 04:06, обновена 16 Юни, 2026 04:20 940 10

  • катастрофа-
  • сащ-
  • бомбардировач-
  • загинали

Сред жертвите са двама служители на Boeing

Осем души са загинали при катастрофата на американския бомбардировач В-52, който се разби в щата Калифорния ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем души са загинали при катастрофата на бомбардировача В-52, който се разби в щата Калифорния в САЩ.

Смъртта им бе потвърдена от Военновъздушната база Едуардс.

„Първоначалните данни сочат, че в инцидента не е възможно да има оцелели“, казаха в изявление в социалната мрежа Х от базата, цитирани от ABC News.

Те уточниха, че полетът е бил тестов. Самият инцидент е станал малко след излитането на самолета в 11:20 ч. местно време в пустинята Мохаве, в периметъра на базата „Едуардс“, разположена на около 100 км северно от Лос Анджелис

Двама служители на Boeing са сред жертвите.

Самолетът се е разбил и е избухнал в пламъци веднага след излитането си. Въздушни кадри показват огромно обгоряло петно на земята с размерите на футболно игрище, в което почти нищо не е останало от машината.

На борда са се намирали 8 души, което е повече от стандартния петчленен екипаж за този тип самолети. Полковник Джеймс Хейс съобщи, че хората на борда са били военни служители, държавни цивилни служители и цивилни подизпълнители. Самоличността им се запазва в тайна до уведомяването на близките им.

Бомбардировачът е изпълнявал рутинна изпитателна полетна мисия, свързана с процеса по модернизация на радарните системи на самолета.

Официалната причина все още се разследва, но авиационни експерти (като бившия разследващ катастрофи Джеф Гузети) предполагат сериозен проблем с контрола над управлението. Тъй като самолетът е паднал веднага след отделянето си от пистата, хипотезите включват грешно калибриране на системите за управление след скорошна поддръжка.Катастрофална повреда в някой от двигателите. Възможен е и дефект или отказ на новото оборудване, което е било тествано по време на самия полет.

Това е първият фатален инцидент с B-52 от 2008 г. насам, когато шестима загинаха край Гуам, и първата катастрофа на такъв модел изобщо от 2016 г. насам. Производството на тези масивни стратегически бомбардировачи, разработени от Boeing, е спряно през 1962 г., но САЩ продължават активно да ги модернизират и поддържат като ключова част от ядрения си триад и военновъздушната си мощ.След инцидента летището на базата беше временно затворено, а пристигащите полети бяха пренасочени.

B-52H Stratofortress е американски многоцелеви стратегически бомбардировач с таван на полет от 15 000 метра. Самолетът е способен да носи ядрени оръжия.

В традиционен конфликт той може да поразява стратегически цели, да оказва подкрепа на сухопътните сили и да участва в морски настъпателни операции.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 1 Отговор
    един краварскиБОКЛУК даПУКНЕ след него още двама, да ЕБAтяхната мaма пилотска

    04:25 16.06.2026

  • 2 СПРАВЕДЛИВ

    6 1 Отговор
    Съдбата на всеки бомбардировач трябва да бъде такава - не трябва да стигат до целта, защото те сеят смърт, но само екипажите им трябва да могат да оцеляват чрез катапулт!

    04:27 16.06.2026

  • 3 оня с коня

    8 0 Отговор
    Поляците откраднаха от България 6 - броя самолети Миг 29 и соросите в България си траят. Къде са Бг миговете оставени преди 5 години в Полша за модернизация питам къде са бе сороси продажни?

    04:27 16.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 XУЯна ПУТИН даЯДeТЕнемит

    3 0 Отговор
    Звездна и студена, мрачна и зловеща нощ!
    Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...

    Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
    а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
    на прословутите 30 сребърника.

    На палубата се чува тъжна музика.
    Световно известен нам кабаретист
    свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
    - Има ли някаква надеждаааа?

    В "далечната далечина" се чува глас на английски:
    -Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
    повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
    Но за целта са ни нужни много хора.
    "До последния украинец, до последния украинец, до последния
    украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
    - тоз пореден театър.
    А нещата са прости. Управляващата мафия никога няма да позволи да бъде уличена в каквото и да било престъпление. Дори да получи вот на недоверие пак остава на власт!

    Коментиран от #6

    04:29 16.06.2026

  • 6 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "XУЯна ПУТИН даЯДeТЕнемит":

    много ясно че ще го ядат неизмит и кабаряясал от сирене
    те вече 4 година го ядат с космите ха ха ха

    Коментиран от #7

    04:30 16.06.2026

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    ухаааа нека им е сладко приятел

    може им дам филия да си мацат кабаяряясалото сирене за по вкусно ма как мириишеее

    04:31 16.06.2026

  • 8 оня с коня

    0 5 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    04:31 16.06.2026

  • 9 ами....

    0 0 Отговор
    Боингите не падат често, само веднъж им се случва. И инженерите на Боинг също не ги блъска често кола, не изчевзат често безледно, не им се случва ежедневно трудови злополуки. Само ведвъж в живота им се случват такива неща.

    05:00 16.06.2026

  • 10 Софиянец

    1 0 Отговор
    Пак ли?

    05:00 16.06.2026