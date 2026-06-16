Осем души са загинали при катастрофата на американския бомбардировач В-52, който се разби в щата Калифорния ВИДЕО

Осем души са загинали при катастрофата на бомбардировача В-52, който се разби в щата Калифорния в САЩ.
Смъртта им бе потвърдена от Военновъздушната база Едуардс.
„Първоначалните данни сочат, че в инцидента не е възможно да има оцелели“, казаха в изявление в социалната мрежа Х от базата, цитирани от ABC News.
Те уточниха, че полетът е бил тестов. Самият инцидент е станал малко след излитането на самолета в 11:20 ч. местно време в пустинята Мохаве, в периметъра на базата „Едуардс“, разположена на около 100 км северно от Лос Анджелис
Двама служители на Boeing са сред жертвите.
Самолетът се е разбил и е избухнал в пламъци веднага след излитането си. Въздушни кадри показват огромно обгоряло петно на земята с размерите на футболно игрище, в което почти нищо не е останало от машината.
На борда са се намирали 8 души, което е повече от стандартния петчленен екипаж за този тип самолети. Полковник Джеймс Хейс съобщи, че хората на борда са били военни служители, държавни цивилни служители и цивилни подизпълнители. Самоличността им се запазва в тайна до уведомяването на близките им.
Бомбардировачът е изпълнявал рутинна изпитателна полетна мисия, свързана с процеса по модернизация на радарните системи на самолета.
Официалната причина все още се разследва, но авиационни експерти (като бившия разследващ катастрофи Джеф Гузети) предполагат сериозен проблем с контрола над управлението. Тъй като самолетът е паднал веднага след отделянето си от пистата, хипотезите включват грешно калибриране на системите за управление след скорошна поддръжка.Катастрофална повреда в някой от двигателите. Възможен е и дефект или отказ на новото оборудване, което е било тествано по време на самия полет.
Това е първият фатален инцидент с B-52 от 2008 г. насам, когато шестима загинаха край Гуам, и първата катастрофа на такъв модел изобщо от 2016 г. насам. Производството на тези масивни стратегически бомбардировачи, разработени от Boeing, е спряно през 1962 г., но САЩ продължават активно да ги модернизират и поддържат като ключова част от ядрения си триад и военновъздушната си мощ.След инцидента летището на базата беше временно затворено, а пристигащите полети бяха пренасочени.
B-52H Stratofortress е американски многоцелеви стратегически бомбардировач с таван на полет от 15 000 метра. Самолетът е способен да носи ядрени оръжия.
В традиционен конфликт той може да поразява стратегически цели, да оказва подкрепа на сухопътните сили и да участва в морски настъпателни операции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
04:25 16.06.2026
2 СПРАВЕДЛИВ
04:27 16.06.2026
3 оня с коня
04:27 16.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 XУЯна ПУТИН даЯДeТЕнемит
Украинският "Титаник" потъва в необятната бездна...
Рускоговорящите украинци са заключени в най-долните палуби,
а спасителните лодки са само за платежоспособните притежатели
на прословутите 30 сребърника.
На палубата се чува тъжна музика.
Световно известен нам кабаретист
свири на пиано с високо вдигнати ръце(?) и крещи:
- Има ли някаква надеждаааа?
В "далечната далечина" се чува глас на английски:
-Имааа, има надеждаааа. Всеки украинец трябва да глътне колкото се може
повече вода и когато океанът пресъхне, тогава корабът няма да потъне.
Но за целта са ни нужни много хора.
"До последния украинец, до последния украинец, до последния
украинец.... " - подхвана ехото западния марионетен вятър,
- тоз пореден театър.
А нещата са прости. Управляващата мафия никога няма да позволи да бъде уличена в каквото и да било престъпление. Дори да получи вот на недоверие пак остава на власт!
Коментиран от #6
04:29 16.06.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "XУЯна ПУТИН даЯДeТЕнемит":много ясно че ще го ядат неизмит и кабаряясал от сирене
те вече 4 година го ядат с космите ха ха ха
Коментиран от #7
04:30 16.06.2026
7 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "оня с коня":ухаааа нека им е сладко приятел
може им дам филия да си мацат кабаяряясалото сирене за по вкусно ма как мириишеее
04:31 16.06.2026
8 оня с коня
04:31 16.06.2026
9 ами....
05:00 16.06.2026
10 Софиянец
05:00 16.06.2026