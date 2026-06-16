Осем души са загинали при катастрофата на американския бомбардировач В-52, който се разби в щата Калифорния ВИДЕО

Осем души са загинали при катастрофата на бомбардировача В-52, който се разби в щата Калифорния в САЩ.

Смъртта им бе потвърдена от Военновъздушната база Едуардс.

„Първоначалните данни сочат, че в инцидента не е възможно да има оцелели“, казаха в изявление в социалната мрежа Х от базата, цитирани от ABC News.

Те уточниха, че полетът е бил тестов. Самият инцидент е станал малко след излитането на самолета в 11:20 ч. местно време в пустинята Мохаве, в периметъра на базата „Едуардс“, разположена на около 100 км северно от Лос Анджелис

Двама служители на Boeing са сред жертвите.

Самолетът се е разбил и е избухнал в пламъци веднага след излитането си. Въздушни кадри показват огромно обгоряло петно на земята с размерите на футболно игрище, в което почти нищо не е останало от машината.

На борда са се намирали 8 души, което е повече от стандартния петчленен екипаж за този тип самолети. Полковник Джеймс Хейс съобщи, че хората на борда са били военни служители, държавни цивилни служители и цивилни подизпълнители. Самоличността им се запазва в тайна до уведомяването на близките им.

Бомбардировачът е изпълнявал рутинна изпитателна полетна мисия, свързана с процеса по модернизация на радарните системи на самолета.

Официалната причина все още се разследва, но авиационни експерти (като бившия разследващ катастрофи Джеф Гузети) предполагат сериозен проблем с контрола над управлението. Тъй като самолетът е паднал веднага след отделянето си от пистата, хипотезите включват грешно калибриране на системите за управление след скорошна поддръжка.Катастрофална повреда в някой от двигателите. Възможен е и дефект или отказ на новото оборудване, което е било тествано по време на самия полет.

Това е първият фатален инцидент с B-52 от 2008 г. насам, когато шестима загинаха край Гуам, и първата катастрофа на такъв модел изобщо от 2016 г. насам. Производството на тези масивни стратегически бомбардировачи, разработени от Boeing, е спряно през 1962 г., но САЩ продължават активно да ги модернизират и поддържат като ключова част от ядрения си триад и военновъздушната си мощ.След инцидента летището на базата беше временно затворено, а пристигащите полети бяха пренасочени.

B-52H Stratofortress е американски многоцелеви стратегически бомбардировач с таван на полет от 15 000 метра. Самолетът е способен да носи ядрени оръжия.

В традиционен конфликт той може да поразява стратегически цели, да оказва подкрепа на сухопътните сили и да участва в морски настъпателни операции.